Cartas - 27/09/2010

Em mais uma invectiva contra os meios de comunicação, Lulla disse que a imprensa deveria assumir "que tem candidato", e não "vender uma neutralidade disfarçada". Engana-se novamente. A imprensa não tem compromisso com a neutralidade, mas com a informação. Um órgão de imprensa pode e deve ter ideias em que acredita e pelas quais se bate, que podem colidir com o que acontece no País, como agora, sob os atuais governantes. Isso nada tem que ver com nomes ou candidaturas, mas com princípios e ideais caros à democracia representativa. Quem deveria pôr-se numa posição menos facciosa e mais republicana é o próprio Lulla, que, valendo-se da popularidade que tem e confundindo suas funções de presidente com as de "chefe de facção", como diz FHC, faz discursos em favor de sua candidata, tirando partido de uma instituição de Estado (a Presidência), bancada por todos os cidadãos, para favorecer a ungida. Cada vez mais Lulla mostra quem de fato é.

SILVIO NATAL

silvionatal49@yahoo.com.br

São Paulo

Autoritarismo

Quando o sr. Lula diz que não é autoritário e que a imprensa parece estar acima de Deus, provavelmente, em mais um surto megalômano, quer se referir a si mesmo!

CESAR ARAUJO

ces-araujo@uol.com.br

Ribeirão Preto

Direito à informação

O presidente Lula precisa compreender que sem a imprensa livre eu não ficaria sabendo das tramoias e patifarias do PT. Mas acontece que eu quero saber.

EUCLIDES ROSSIGNOLI

euros@ig.com.br

Itatinga

A cobra

O presidente acusa a imprensa de "inventar". Como é possível uma acusação leviana dessas, se a imprensa mata a cobra, mostra o pau e também a cobra morta?

ARCANGELO SFORCIN FILHO

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

Golpismo midiático?

Lula não lê jornais porque lhe dão azia e o povão não os lê porque não sabe ler. Do que reclamam os petistas e seus camaradas? Se querem reduzir a influência da imprensa atual, pois que criem bons jornais e ensinem o povo a lê-los. Fora, baderneiros!

GILBERTO DIB

www.dib.com.br

São Paulo

Baixeza

O PT conseguiu a sábia façanha de criar um fortíssimo argumento contra qualquer um que se lhe oponha: rotulá-lo como inimigo dos pobres e necessitados. Assim, quem não vota no PT é tachado de elitista, egoísta, oportunista. Usar a luta contra o preconceito, que agora é moda, contra qualquer um que se oponha às suas sabidas e ventiladas falcatruas é um golpe muito baixo! O PT governa para si mesmo e cala a boca dos humildes com suas bolsas-esmola. É o fim da sociedade como a conhecemos.

PAULO HENRIQUE BROSSI SABIA

paulosabia@gmail.com

São Paulo

FICHA LIMPA

Arremedo

Palavra bem escolhida pelo exmo. sr. presidente do STF, Cezar Peluso, mas que usou para o alvo errado. O alvo certo é o próprio STF. Arremedo de tribunal. Uma lei é uma lei, constitucional ou não, logo, passível de ser confirmada ou não pelo STF. Mas um tribunal constitucional conseguir chegar a decisão nenhuma, isso, sim, é um arremedo. Triste país em que a Justiça é inepta.

FILIPPO PARDINI

filippo@pardini.net

São Paulo

Empate no STF

A propósito do julgamento do recurso de Joaquim Roriz, cabem algumas indagações. Pode-se culpar o STF pelo empate na votação e por não haver o desempatador? Se a vaga deixada pela saída do ministro Eros Grau continua aberta, e sendo atribuição do presidente da República indicar o futuro ocupante, a quem interessa a perpetuação desse estado de coisas, isto é, o Supremo incompleto no número de seus pares?

PLÍNIO GUSTAVO PRADO GARCIA

plinio@pradogarcia.com.br

São Paulo

Cumpra-se a Constituição

Pelo que ouvi de juristas, a Constituição tem dispositivos determinando que candidatos com ficha suja não podem ser inscritos. Só que os congressistas não os regulamentaram, pois não lhes interessa. Diante disso, não vejo necessidade de novo julgamento no STF. Pura perda de tempo, é só cumprir a Constituição.

MARIA DE MELLO

nina.7mello@uol.com.br

São Paulo

Candidato do PCC?

Assistindo - sem prestar muita atenção e por isso posso estar enganado - à propaganda eleitoral, ouvi um candidato a deputado federal dizer que é egresso do Carandiru e que seu número é 1533. Assim, pergunto: como pode o TRE aceitar a candidatura de alguém que se diz egresso do Carandiru e escolheu o número que representa a facção criminosa autodenominada PCC? Onde está o Ministério Público Eleitoral? Como o próprio partido permite isso? E a ficha limpa fica como?

JOSÉ RENATO NASCIMENTO

jrns@estadao.com.br

São Paulo

FARC

Um a menos

Parabéns ao novo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, por sua determinação de combater vigorosamente o terror em seu país, tirando de circulação o mais sanguinário terrorista das Farc, "Mono Jojoy". Pouco a pouco a justiça e a democracia colombianas vão-se restabelecendo dos vários golpes sofridos da parte do terror e de todos aqueles que covardemente o apoiam.

PETER CAZALE

pcazale@uol.com.br

São Paulo

Réquiem

Será que o Foro de São Paulo - fundado por Lula e Fidel Castro em 1990 - divulgará o luto pela morte do herói "Mono Jojoy"? Rezarão o réquiem para o guerrilheiro mais odiado da Colômbia, o chefe militar de sua associada, as Farc? Ou acha que a mídia censuraria a manifestação?

ARMANDO C. DA SERRA NEGRA

São Paulo M

"O PT entrou no STF contra a exigência dos dois documentos para votar. Por que só agora? Hum, aí tem mais uma dos aloprados..."

MILTON BULACH / CAMPINAS, SOBRE AS ELEIÇÕES DE DOMINGO

mbulach@gmail.com

"Metade dos seus subordinados não é capaz de nada e a outra metade é capaz de tudo"

VIDAL DOS SANTOS / SÃO PAULO, SOBRE O GOVERNO LULA

vidal.santos@yahoo.com.br

"Pelo jeito, a safra de filmes brasileiros de 2010 foi bem ruim"

MÁRIO LOPOMO / SÃO PAULO, SOBRE A INDICAÇÃO AO OSCAR DE "LULA, O FILHO DO BRASIL"

mlopomo@uol.com.br

Alonso vence e está na briga pelo título na F-1

Choque entre Webber e Hamilton no GP de Cingapura tirou inglês da corrida. Massa terminou em nono

"Só para lembrar aos que são a favor das trapaças: hoje a Ferrari fez a coisa certa, deixou o Massa longe do Alonso."

MARCOS GOULART

"Saudades de Emerson e Senna. A nova geração só está interessada em dinheiro. Pegou o mesmo vírus dos futebolistas."

SIDNEY SOARES

"Nenhum brasileiro vence. Perder nosso precioso tempo para não termos sequer uma vitória é triste e humilhante."

CESAR FRAMBACH

Cartas enviadas ao fórum dos leitores, selecionadas para o estadão.com.br

PETROBRÁS

O sucesso da capitalização da Petrobrás, é emblemático. Prova a potencialidade dos recursos de nossa Amazônia Azul, o mar que nos pertence.Além do petróleo e gás, outras imensas riquezas estão ali presentes, sem se falar no gigantesco potencial turístico do litoral brasileiro,onde temos mais de duas mil praias a nível de Copacabana.Urge assim, que nossas lideranças públicas e privadas se juntem, para uma racional exploração de tais potencialidades, fundamental para o desenvolvimento sustentado do país.

José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

DEMOCRACIA AGÔNICA

Em recente entrevista, a ministra Eliana Calmon, nova corregedora do Conselho Nacional de Justiça, afirmou que "para ascender na carreira, o juiz precisa dos políticos" e que "os piores magistrados terminam sendo os mais louvados". Essa verdadeira necropsia só veio confirmar o diagnóstico pré-óbito de nossa sociedade injusta. Está aí a real causa da impunidade, da censura ao Estadão, do flerte ao autoritarismo, das audiências que nada definem e que perpetuam o caos e roubalheira na política brasileira.

Mário Issa drmarioissa@yahoo.com.br

São Paulo

BASTIDORES DO "PUDÊR"

O que não se faz para manter o "pudêr" no país, Joaquim Roriz (PSC) aprendeu a lição de casa com Lula, para tanto indicou a mulher Weslian Roriz no lugar, para concorrer a vaga de governadora do Distrito Federal, para que desta maneira possa estar nos bastidores, determinando e controlando todas as ações a serem tomadas durante a vigência do mandato. Exatamente o que Lula fez, faz, continua fazendo, trabalhando e se dedicando em tempo integral para fazer com que Dilma vença as eleições para presidente e agir da mesma maneira nos bastidores.Que Deus nos proteja.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

FILIGRANAS

Ficha suja neles, que se valeram de filigranas jurídicas para tapear o povo brasileiro. O Brasil não merecia essa injustiça. Até essa casa está contaminada?!

Ana Maria Gmachl amaeleitora@hotmail.com

São Paulo

CAINDO A FICHA

A quem acredita que aprovar a Lei da Ficha Limpa agora, será prejuízos para a democracia...Creio que deixar os" fichas sujas" se elegerem , isso sim é que fere a democracia.

Virgilio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Praia Grande

EMPATE É MARMELADA

Numa sessão que durou aproximadamente 10 horas, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) debatendo a lei da Ficha Limpa, conseguiram descobrir o ingrediente que faltava para fabricar a maior marmelada do mundo e colocar o Brasil no Guinness World Records. Bastou juntar os conchavos, as mancomunações, as ganância, as irresponsabilidades para dar tudo certo. Os habitantes do país das grandes marmeladas "agradecem" ao presidente do STF, ministro Cezar Peluzo e seus pares e dão "vivas" ao STF.

Leônidas Marques leo-vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

PIZZA NO SUPREMO

Foi com pesar que constatamos pela TV Justiça, a inacreditável travessura dos ministros do STF, todos sorridentes, ao constatarem o empate de 5 a 5 na votação do Ficha Limpa. O mais sorridente era seu presidente Cezar Peluzo, que após o "empate" encerrou a sessão.Deu a impressão de que tudo estava combinado, acabaram enterrando um projeto de maior interesse do povo brasileiro, que tinha esperanças de moralizar, pelo menos em parte, o ambiente político nacional. Contudo houve coerência, pois se o projeto fosse aprovado, o atual presidente Lula, certamente encontraria dificuldades em se candidatar novamente ao cargo, pelos inúmeros crimes eleitorais que praticou na campanha de sua candidata, fartamente divulgados pela mídia nacional e internacional. A decisão foi lógica, pois ele indicou 80% dos ministros da casa.

Dos 3 poderes, há muito que os membros do Legislativo só legislam em causa própria, o Executivo anda muito ocupado com a casa dos atos secretos, agora sucumbe o Judiciário, que não julga, obedece. Pior é que essa situação só tende a piorar, sendo uma imoralidade que um leigo em direito tenha o poder de indicar ministros da suprema corte do país. Ao que tudo indica, dentro em breve será aprovado, pelos velhinhos da capa preta,o projeto das reeleições sucessivas

João Henrique Rieder rieder@uol.com.br

São Paulo

PENA

Sinto profunda vergonha do Supremo Tribunal Federal pela covardia de alguns de seus ministros, tão distantes da realidade do dia-a-dia da nação. Que pena!

Fabio Mello Fontes fmfontes@globo.com

São Paulo

EXCELÊNCIAS, QUE VERGONHA

Suas Excelências do STF, agem "matando" nossa frágil democracia! Um ministro, dizer que o projeto Ficha Limpa não poderia ser julgado por causa da mudança no tempo verbal, o qual foi modificado pelo deputado Dornelles, é de um cinismo sem precedentes. Outro ministro dizer que, às vezes, precisamos ser contra o clamor popular, com isso quis demonstrar que são os Ministros deuses e que determinam os nossos destinos. Um dos atingidos pelo Ficha Limpa teve o acinte de declarar: "o eleitor não precisa de tutor (o STF) para decidir por ele"! Com todas estas demonstrações de força, uma verdadeira queda de braço favorável aos "marginais" que travestem-se de parlamentares, temos então a pura demonstração de que a mais alta Corte do país virou "casa da solução dos interesses escusos", perdendo dia a dia sua importância e, principalmente, respeitabilidade! Nossos pêsames às chamadas "excelências", desprezando o pedido de milhões de brasileiros pela moralização de nossas casas legislativas, virando as costas e enterrando, com seus julgamentos, nossa frágil democracia!

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br

Porto Feliz

CAMPANHA E FALTA DE DECORO

O princípio do decoro parlamentar pode ser potencialmente arranhado já na campanha eleitoral e é motivo para a não diplomação de um candidato. "Esta véia ainda dá um caldo" e outras diatribes ditas a crianças num gibi dispensam maiores considerações sobre o inefável candidato palhaço, cujo nome preferimos não declinar, em homenagem à dignidade humana. Ao TSE caberá a oportuna e justa decisão sobre essa candidatura que, se antes apequenava a campanha política brasileira em sua seriedade, agora a enlameia de maneira sórdida.

Amadeu Roberto Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

FALSIDADE

Agora temos certeza ser o STF o maior responsável pelo não aperfeiçoamento da moralização de nossa democracia. Quem é falso, o povo brasileiro ou o STF que pode ser chamado de "Somos Todos Falsos".

Alberto Nunes albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

A FÓRMULA

Eu gostaria de saber qual seria fórmula exata para moralizar este País. Onde e Como? Votando nos candidatos de Ficha suja? A conveniência dos poderes perturbou a vida e a ordem nacional. O povo brasileiro continua sendo refém da maldade e do descrédito que ora se vê estampado nos jornais e nas TVs; A impunidade gerada pela incompetência e cumplicidade da justiça faz o povo cair no descrédito de tudo. Ficha limpa para estas eleições seria fazer mais forte este povo sofredor. O Congresso e o STF tiveram em suas mãos estas incumbências e não se utilizaram delas, então são considerados cúmplices no processo da impunidade na justiça brasileira.

Antonio Rochael Jr. antoniorochael@gmail.com

Iguape

INDECISÃO

Se o STF (Supremo Tribunal Federal) não consegue decidir se a lei dos Fichas Limpas vale ou não vale para as eleições da semana que vem, nada mais lógico do que acatar a decisão soberana do povo brasileiro que mobilizado foi o grande responsável pela criação dessa lei e que unanimemente gostaria de vê-la sendo aplicada há muito tempo.

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

DE QUEM É A CULPA?

Por que está havendo tanta discussão em torno do Projeto Ficha Limpa? Eu sei porque. Porque nós ainda temos um poder legislativo que deixa a desejar, pois um projeto de lei oriundo de uma ação popular devia ter mais cuidado dos legisladores. A função da justiça não é legislar, é de aplicar a lei, quem tem o dever de elaborar leis que não permitam segundas interpretações são os legisladores, logo é culpa deles toda essa discussão, porque o projeto de Ficha Limpa já saiu do legislativo eivado de vícios normativos, e, agora estão querendo crucificar a justiça, como se ela tivesse a obrigação de corrigir os erros cometidos pelo legislativo. O judiciário faz cumprir as leis conforme a interpretação dada pelo legislador, se esse foi incapaz de elaborar uma peça coerente sem banalizar os comandos constitucionais, esse mesmo legislativo devia estar sendo alvo de criticas de todos que assinaram ação popular, o casuísmo todo não foi provocado pelo judiciário, e, sim, por aqueles que teriam o dever de legislar com idoneidade, probidade, e respeito à constituição.

O Judiciário só está tentando corrigir algo que não é obrigação deles, eles poderiam, sim, ter lavado as mãos com um legislativo tão leniente e despreocupado com os interesses da população. Se voltar contra o judiciário é que é uma injustiça.

Fabio André Balthazar fabioandrebaltazar@hotmail.com

São Paulo

CONDOLÊNCIAS

Em tempo. Minhas mais sinceras condolências aos companheiros de armas Dilma e Dirceu e a todo pessoal do Foro de São Paulo pelo passamento de Mono Jojoy, na Colômbia. Ainda bem que o comércio não teve que fechar nas cidades brasileiras em solidariedade ao sofrimento dos

Camaradas.

José Benedito Napoleone Silveira nenosilveira@aim.com

São Paulo

LULA HENRIQUE CARDOSO DA SILVA

O presidente Lula é sem duvida o herdeiro do plano real como projeta Jim O’Neil em reportagem do Financial Times, ele herdou o plano real, a lei de responsabilidade fiscal e as privatizações, alguns remédios amargos que levaram FHC a ser considerado quase um palavrão no final de mandato, mas que mantidas terapeuticamente pelo médico Palocci, ao contrario de toda retórica petista, bancaram o social e o marketing que hoje pode eleger Dilma "o poste" para a presidência.

Márcio M. Carvalho mmcoak@hotmail.com

Bauru

SURFISTA DO PLANALTO

A presença de FHC na mídia é um sopro político em extinção no País.

Nestes últimos oito anos o debate político ficou restrito as negociatas do Congresso com Executivo, e a oposição em depressão.

Todos eleitos pelo povo, fingem democracia e interesse nas soluções das prioridades da Nação. Enquanto isso descaradamente a corrupção nesta gestão Lula cria um canal aberto vazando excrescências do Palácio do Planalto, até os 5565 municípios do País.

E por esta razão, e com a elegância e precisão política de sempre, FHC, em entrevista ao Financial Times, diz: "Lula anestesiou o Brasil" e "eu fiz as reformas, e Lula surfou na onda"!

O presidente surfa sim, mas deitado na sua imensa soberba e populismo. E sem comportamento de um estadista, Lula não deixa legado para as próximas gerações... A não ser do desrespeito às nossas instituições e a imprensa.

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

TIRIRICA

Chega a ser irritante ter que ler justificativas de que Tiririca tem o direito de se candidatar, tem, claro, mas os partidos (no caso a coligação, PR,PT,PDT,PCdoB) , tem o DEVER de VETAR coisas escabrosas como esta, afinal ele não tem a mínima condição de participar das sessões da Câmara dos Deputados, ele como qualquer deputado DEVERIA ter que SERVIR a quem o elege, o que nunca fará.Portanto não há como justificar esta e outras tantas candidaturas que nunca servirão a quem os paga, nós!

Francisco da Costa Oliveira fco.paco@uol.com.br

São Paulo

RESPEITO COM O PALHAÇO

Quando a campanha eleitoral vai chegando a sua ultima semana resolveram atacar o palhaço. È preciso observar que o palhaço é diferente do político. O palhaço está inserido na sociedade, como um ser normal que contribui com o estado e a nação como outra pessoa qualquer. Ele paga seus impostos normais como IPTU, IPVA ou qualquer outro tributo. Quando ele faz um show e seu cachê é pago, já vem descontado o imposto de renda.

Dentro da nossa constituição esta escrito no artigo nº 5, que todos são iguais perante a lei. Diz também que todos os que, tem o titulo de eleitor vota e, é pode ser votado. Sendo assim temos nessa eleição um palhaço. Pergunto: - Porque se faz uma campanha contra o palhaço? Pelo simples fato de ser palhaço não tem o direito a se candidatar? Nos que somos apenas eleitores não somo também palhaços, dos senhores políticos? Quanta vez já se viu na rua protestos do povo com a bolota vermelha no nariz?

Os políticos estão revoltados porque esse palhaço conquistou a simpatia popular, e a tendência é que ele tenha mais de um milhão de votos. Nesse caso quem foi o palhaço, ou palhaços? Não seriam aqueles que não tiveram a capacidade de acabar com a eleição proporcional depois daqueles um milhão e meio de votos do Enéas, que levou consigo mais cinco candidatos do seu partido?

Os políticos que legislam em causa própria, não tiveram coragem de fazer um projeto acabando com essa formula de disputa, a do cociente eleitoral que dá direito a cadeiras conforme a soma dos votos. Ouvi da boca de um político na tribuna da câmara que essa é uma formula de proteger os pequenos partidos. Então proteja o palhaço também, porque ele pertence a um pequeno partido.

Os senhores não pedem para que vote na legenda para somar o maior numero de votos somando-se aos votos dos candidatos. Então fiquem bonzinhos por que o povão, não vota em partido nanico, mas vota em candidato nanico que os senhores chamam de palhaço.

Mario Lopomo mlopomo@uol.com.br

São Paulo

VOU PARA SC!

Ibope em Santa Catarina para governador: 1º Colombo - DEM; 2º Ângela Amin - PP (acho); 3º Ideli Salvatti - PT , sim a própria, com uma boa diferença em relação à segunda. É isso aí, minha gente, os barrigas-verdes sabem das coisas! Vou-me mudar para Santa Catarina.

Paulo Afonso de Sampaio Amaral drpaulo@uol.com.br

São Paulo

MARGEM DE ERRO?

Poucas pessoas (minimamente esclarecidas) ainda duvidam de que as pesquisas eleitorais interferem na decisão do voto. Só não vê quem não quer ou quem não "pode" por que está ganhando com elas... As razões são muitas, mas vamos falar de duas. O povão, que decide as eleições, tem pouca ou nenhuma educação e está sujeito aos apelos do marketing, padece da falta de "consciência crítica". Regra geral são pessoas que não gostam de "desperdiçar" o voto, preferem votar em quem está na frente. Este tipo de eleitor existe em todas as classes sociais. Se não bastasse, as pesquisas são interpretadas de forma equivocada, as vezes até por quem é bem informado. Isto por que todos os veículos de comunicação que informam resultados diariamente, usam comunicação "literal'. Ao se referirem às "MARGENS DE ERROS", na cabeça do povão isso tem outro significado e não o que realmente é. Para a maioria, "MARGEM DE ERRO" significa que os resultados, repetidos macivamente, querem dizer que as eleições serão ganhas por quem está na frente das pesquisas. Não entendem que 'MARGEM DE ERRO" significa percentuais relativos a possibilidade de erro no método utilizado, e que isto não significa definição das eleições. Com efeito, acreditar que a opinião de 12 mil pessoas representa a vontade de uma população de 140 milhões de eleitores é no mínimo ingenuidade. As pesquisas não representam a vontade de 140 milhões, mas os seus resultados, da forma que entra na casa do "povo" sem distinção de classes ou nível intelectual, a maioria absoluta sem a devida capacidade de discernir, essas sim podem dirigir os resultados de acordo com a conveniência de quem manipula os números e os métodos utilizados para antecipar a vontade do povo.

José Aparecido Ribeiro jaribeirobh@gmail.com

Belo Horizonte

PURA BOBAGEM

O pretenso 'Movimento em Defesa da Democracia' não passa de uma rematada bobagem, fruto do medo e do inconformismo da oposição de perder as eleições presidenciais nas urnas. Temos no Brasil plena liberdade de imprensa, de expressão e não há absolutamente nada a ameaçar o Estado Democrático de Direito e as liberdades individuais dos cidadãos. Triste ver figuras públicas de calibre e respeito se deixarem levar por manobras nitidamente eleitoreiras e apelativas como essas.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

O ETERNO CANDIDATO

Em ato falho, Lulla no palanque de seu poste,disse no RS que sentirá falta de fazer comício como candidato. E por acaso alguém acreditou ao menos por um dia que elle não era um candidato? Agora ficou claro como água, que seu poste será apenas a figura decorativa governada por um "encosto" que continuará assombrando como presidente fantasma. Darei boas gargalhadas (caso a triste profecia das pesquisas se confirme), quando ella resolver chamar um caça-fantasma para fazer um exorcismo no palácio e berrar, "agora quem manda aquí sou eu".

Maria Eloiza Rocha Saez m.eloiza@gmail.com

Curitiba

SEM CREDIBILIDADE

Em comício realizado em Porto Alegre, Lula em discurso, adota um tom conciliador com a mídia. Como noticia o "Estado", fica evidente que tal mudança de atitude é mais uma estratégia do presidente na reta final de campanha, pois foi alertado pelo PT de que seu radicalismo demonstrado nas recentes críticas à imprensa, poderiam prejudicar a eleição de sua candidata. Mas, na verdade, quem anda de amores com Fidel Castro, apoia incondicionalmente Hugo Chaves, Evo Morales, Rafael Correa e Ahmadinejad, demonstra ter simpatia por regimes autoritários, os quais são, por natureza, contrários à liberdade de expressão. Portanto, a fala do presidente em Porto Alegre carece de credibilidade. Soa mesmo como estratégia passageira de campanha eleitoral.

Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br

São Paulo

ANTES E DEPOIS

O senhor Lulla por reiteradas vezes nos últimos tempos vem agredindo a imprensa de forma descabida.Imprensa essa que na época que este senhor bradava por liberdade,direito,democracia e justiça lhe serviu sobremaneira.Depois de tantos percalços vencidos,agora que o poder lhe é íntimo e enraizado a imprensa só lhe presta desserviço.Interessante o modo de agir e pensar desse senhor.Acha que a democracia é feita com a medida de sua régua.Só para refrescar a memória ,o jornal que lhe deu espaço tantas vezes está sob censura há 423 dias.Censura esta imposta pelo seu novo-amigo de infância Sarney.Creia numa coisa,as mentiras não são eternas.

Antonio Fernando Ferreira rdseg@terra.com.br

São Paulo

SEDE DE PODER

A insaciável sede de poder contaminou o governo PT. Medidas nocivas vem sendo adotadas para

sustentar o plano de perpetuação no poder. Urge dar uma basta nessa situação, pois não podemos aceitar a continuidade de um governo inescrupuloso que fere os mais elementares princípios democráticos, evidenciados por inúmeros escândalos, falcatruas e corrupções, que tumultuam a paz nacional. Nas próximas eleições teremos a grande oportunidade de modificarmos o futuro do Brasil, com perspectivas alentadoras de uma Nova Era, mediante o voto consciente.

Alcides Benjamin Porcaro wilfred.khouri@me.com

São Paulo

BAIXARIA OFICIAL

Essa história de que o povo não quer saber de baixaria, mas de propostas de governo é uma falácia hipócrita. Primeiro é preciso conhecer o candidato(a) e saber se ele(a) é idôneo. Se pairam dúvidas sobre seu passado remoto e recente, o candidato(a) deve vir a público prestar esclarecimentos. Isso não é baixaria.

BAIXARIA é fugir da raia e mandar outro mentir para livrar sua cara.

BAIXARIA é quebrar o sigilo fiscal dos opositores para chantageá-los.

BAIXARIA é mentir descaradamente explorando a ignorância e boa fé do eleitor.

BAIXARIA é desrespeitar e zombar da legislação.

BAIXARIA é usar a máquina pública com fins eleitoreiros.

Agora, será que dá para acreditar nas promessas de quem apronta tantas baixarias e não esclarece tantas dúvidas a seu respeito?

Carlos Eduardo Stamato dadostamato@mdbrasil.com.br

Bebedouro

EXTIRPAR O DEM

Já que o"ditadorzinho" quer extirpar o DEM, que tal a reciprocidade e acabar com o PT.

Ângelo de Agostini angedemari@gmail.com

Campinas

ESCÂNDALOS

Podem realizar os mais escabrosos ilícitos que nada,nada mesmo lhes tira a vitória.Seria a ignorância ,o civismo débil,o empreguismo,o "bolsismo" ou a economia?Talvez um pouco de cada para muitos que votam e que se identificam com a imagem daquele que os hipnotiza com uma momentânea doce canção.Vamos para o fundo do poço,para a escuridão?Só Deus sabe...Retorno?Mantidas as regras do jogo,claro,é possível.Mas será que permanecerão incólumes à ganância daqueles que não se cansam de querer calar as liberdades,o livre arbítrio?É frustrante ver que à democracia se permite o suicídio...

José Eduardo Zambon Elias zambonelias@estadao.com.br

Marília

LULA E O PT

Dirceu diz que Lula é maior do que o PT, no que está certo. Não por que Lula seja tão grande, é o que o PT é muito pequeno!!

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

O PODER DAS PALAVRAS

Alguém disse, inchado de soberba, que nem Cristo pode fazê-lo perder as eleições. Mas, pior ainda, o Capiroto está assanhado para assumir em seu lugar, aposte! Quem sabe, costurando a boca de um sapo venenoso e verborrágico, não desmancha a coisa feita? Pesquise que, bem no alto da serra paulista, há alguém que pode ocupar o seu lugar com muito mais competência, livrando o Brasil de quatro anos de verdadeiro inferno, real e apocalíptico.

Flavio Marcus Juliano opegapulhas@terra.com.br

São Paulo

DESILUDIDA

Quando adolescente esperava ansiosamente chegar aos dezoito anos para ter meu título de eleitor. Chegar a maioridade era sinal de certa autonomia porque poderia escolher os candidatos que iriam dirigir o meu Brasil tão grande, tão poderoso em riquezas naturais mas ainda com necessidades básicas para o povo. Sempre me esforcei em observar os candidatos e suas promessas de desenvolvimento humano e de crescimento econômico. Entre uma e outra eleição tive desilusões por acreditar mas sempre valeu a pena me dirigir a urna e assinalar o nome e o número de meus candidatos e sair de lá sentindo que havia cumprido meu dever de cidadã, não pela obrigatoriedade da lei e sim por civismo, cidadania e amor à pátria. Mais um ano que teremos eleições para governo federal, estadual e parlamentares e mais uma vez estou observando os candidatos, seus curriculuns na vida privada e pública porque quem não é ser humano com conduta moral na sua vida privada não o será na vida pública. "anular ou deixar em branco o voto não é a maneira correta de protestar contra os atuais políticos. Este ato favorece àqueles que não queremos mais no poder." meu compromisso como cidadã é aperfeiçoar as minhas escolhas para que a política no país seja uma verdadeira ciência praticada por homens e mulheres decentes que trabalharão para o bem do país e de seu povo."

Marisa Cruz marisa.s.cruz@gmail.com

São Paulo

DURA REALIDADE

Estados da federação, menores e com menor importância econômica, serão muito melhor representados no Senado da República em se comparando com nós paulistas.Parece ficção mas é a mais pura realidade.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

DINHEIRO DA GENTE!

Esta famigerada ONG Casa da Gente(deve ser mesmo a casa deste cara de pau,a sua mansão não declarada como bens perante o TRE) deve à União todo este montante e nada do governo cobrar?Será que os mesmo irá pagar com os votos favoráveis às matérias do governos em detrimento ao povo?Tudo o que foi feito de interesse deste governo sempre envolveu qualquer quantia pecuniária,afinal os escândalos estão ai neste 8 anos de governo Lula e nada foi apurado.Agora mais este escândalo de um companheiro comunista(ahahahahah) e pelo visto tudo estará como antes,a PF vai "apurar" e saberemos que o culpado foi algum pobre morador da Coab.

Walter Francisco Barros walterfbarros@yahoo.com.br

Araçatuba

A FARRA DAS ONGs

Netinho de Paula nem se elegeu senador, mas já domina o cenário de como burlar verbas do governo com sua Ong "Casa da Gente". Alias, diga-se de passagem, ter uma ONG é um altíssimo negócio, pois o governo distribui as verbas, não fiscaliza e muito menos as Ongs cumprem o combinado. Como dinheiro público não tem rótulo, o maior prejudicado é o cidadão. O fato da Ong estar devendo R$790 mil para a União é apenas um detalhe, pois todas devem e ninguém paga a dívida. Segundo Netinho os documentos que comprovariam o que foi feito foram roubados. Entendeu cidadão pagador de impostos? No dia da eleição que tal votar com nariz de palhaço?

Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br

São Paulo

ÀS MIL MARAVILHAS

A sorte do governo Lula é que não existe uma auditoria técnica nas contas públicas. Para todos os efeitos as contas estão às mil maravilhas. Na verdade o governo consegue a façanha de endividar-se cada vez mais e disfarçar o rombo repassando o dinheiro ao BNDES. Ora, quem pega um empréstimo e repassa o valor a terceiros não muda a sua posição líquida, já que deve de um lado e tem a receber de outro. Quando o repasse é para um filho, entretanto, a família fica endividada, mas o devedor real não aparece tão claramente. O caso mais recente é o da capitalização da Petrobrás. O governo não entra com nenhum dinheiro vivo, mas com as reservas de petróleo ainda a ser extraído, a um preço determinado por ele próprio. Para dar mais um tapa nos minoritários e diluir mais sua posição acionária, mandou o BNDES subscrever ações, aumentando a participação estatal de 34 para 48%. Os minoritários perderam esses 14%, porque o preço estimado do barril de petróleo sendo muito alto favoreceu o governo encarecendo o preço de subscrição e fazendo muita gente desistir de manter seu porcentual. O aumento do BNDES provavelmente será integralizado com o dinheiro do governo, no esquema descrito.

Ademir Valezi valezi@gmail.com

São Paulo