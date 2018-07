Cartas - 28/05/2011

Batom na cueca

Dilma diz: "Quero assegurar a vocês que o ministro Palocci está dando todas as explicações aos órgãos competentes". Dona "presidenta", por favor! Ele tem de explicar ao povo, simplesmente, de quem recebeu o dinheiro e que tipo de "trabalho" executou para o pagador. Apenas isso! Ou somente o caseiro é que tem de explicar de onde veio a sua "fortuna"?

ALBERTO B. C. DE CARVALHO

albcc@ig.com.br

São Paulo

_____________________________

Provas atrasadas

Agora que a Caixa Econômica Federal está sendo condenada a indenizar o sr. Francenildo em R$ 500 mil (só?), declara em juízo que o responsável pela quebra e divulgação de seu sigilo bancário é o Palocci. Se assim é, como fica nossa Justiça que absolveu o "todo-poderoso" por falta de provas? Cabe a pergunta: à época do julgamento em qual gaveta dormiam tais provas?

LUIZ ANTONIO FESCINA

terrasfescina@terra.com.br

Conchas

_____________________________

Wtorre

Bastaram algumas horas após a última denúncia contra o ministro Palocci para o sr. Walter Torre sair em sua defesa, informando que os pagamentos pela Receita Federal foram feitos em razão de mandado de segurança deferido pela Justiça. Falta agora o sr. Torre soltar outra nota explicando por que precisou de mandado de segurança para receber uma bela parcela em apenas 44 dias!

ERICO L. S. PEREIRA

erico_ooo@yahoo.com.br

Valparaíso

_____________________________

Ligeirinho

O que chama a atenção de todos é a rapidez com que a Receita Federal disponibilizou R$ 10 milhões para a WTorre. Nada como ter um bom padrinho!

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

_____________________________

Bicudo tinha razão

Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, durante a campanha para a Presidência disse: "A Dilma não vai segurar o PT". Está acertando, lamentavelmente!

SEBASTIÃO VANDERLEI PINHEIRO

vanderlei106@terra.com.br

São Paulo

_____________________________

Criador e criatura

O criador veio em socorro da sua criatura, tentando abafar o escândalo Palocci, para que mais uma megatransgressão não venha a fazer parte do prontuário do PT. A dúvida que me aflige é se o guia fará o "poste" se acender.

EDUARDO A. DE CAMPOS PIRES

eacpires@terra.com.br

São Paulo

_____________________________

Indefensável

Se o ministro precisa da ajuda do ex-presidente para defendê-lo, é porque o caso não tem defesa! Quem tem de se defender é o ministro, se não pessoalmente, ao menos por seu advogado.

GILBERTO VILLAS BOAS

boas@terra.com.br

São Paulo

_____________________________

Aí tem...

O que Lula e petistas pretendem não permitindo investigação na empresa de Palocci é garantir a entrada cada vez maior de dinheiro para mantê-los eternamente no poder, como únicos donos do Brasil. A base aliada do governo tem servido bem a esse propósito, pois também se beneficia largamente do notório padrão corrompido de agir. Para tanto chegam ao absurdo de dizer que não há provas contra Palocci. Ora, há relevantes indícios de falta de decoro de um parlamentar já envolvido anteriormente em casos nada éticos. Mas sem investigação como obter provas? Se não há nada que macule o ministro, investigue-se! E eles vão facilitar o fim da boquinha, hein?! Ainda mais agora que a Caixa Econômica Federal resolveu jogar a verdade-bomba de que Palocci é o responsável pela quebra de sigilo bancário de Francenildo, o caseiro, no colo da sociedade. O negócio está sério para o lado do ministro.

MYRIAN MACEDO

myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

Pessimismo

Apenas para reflexão, e não para dizer se se é contra ou a favor de Lula em Brasília. Se um bando de marmanjos desses não dá conta de se entender e necessita da presença do ex-presidente para "tentar" pôr as coisas no lugar e o Brasil poder caminhar, as coisas não estão ruins, estão é péssimas.

JOSÉ PIACSEK NETO

bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

_____________________________

Fichas-sujas

Tantos fichas-sujas defendendo o Palocci significa que ele deve ser mesmo investigado e que esse pessoal quer mesmo é que ele "se ferre". Defesa dessas pessoas ninguém merece!

JOSÉ MENDES

josemendesca@ig.com.br

Votorantim

_____________________________

Governabilidade

Àqueles que receiam que a queda do ministro Palocci (isso na hipótese de o Brasil se tornar um país sério, altamente improvável) comprometa a "governabilidade" e, portanto, é melhor deixá-lo no poder, digo que país ingovernável é aquele em que há a percepção geral de impunidade.

TEREZA SAYEG

tereza.sayeg@gmail.com

São Paulo

_____________________________

Conta mais gorda

Caso o ministro Palocci acabe saindo da Casa Civil para preservar a presidente, aí é que a conta bancária dele vai engordar ainda mais. Experiência acumulada vai valer o dobro. É só aguardar.

CARLOS MONTAGNOLI

carlosmontagnoli@uol.com.br

Jundiaí

_____________________________

Blindagem

Sinceramente, alguém acha que vai acontecer algo nesse caso Palocci, com o malabarismo que fazem os políticos para blindá-lo?

ANGELO TONELLI

angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

_____________________________

Misericórdia!

Povo brasileiro, por favor, já está na hora de pararmos de ouvir blá-blá-blá. Estamos numa democracia e quem manda somos nós. Os que ficam lá em cima são nossos empregados. O Palocci já provou que não é confiável. Mas os culpados somos nós, que aceitamos tudo numa boa. Viram nos EUA? A camareira não foi presa, não... Se fosse aqui, quem iria?

SONIA MARIA SALZANO GENTIL

soniasalzano@gmail.com

Descalvado

_____________________________

Cartas enviadas ao fórum dos leitores

SANASA CAMPINAS

Gostaria de parabenizar o Ministério Público de São Paulo, pelo caso da Sanasa de Campinas, onde foram presos vários políticos e empresários. Embora tenha muita gente achando que foi um caso político, para outros políticos sem expressão na cidade se beneficiarem da situação da Cidade das Andorinhas, lembramos que tem muito ainda a fazer, afinal são 600 milhões que tem que aparecer e voltar para os cofres públicos. Só assim a justiça será feita. A nação espera continuidade das investigações não só deste caso mas de todos, independentemente da siglas do partido. Principalmente esperamos que o judiciário faça jus ao seus salários e principalmente a seus princípios de justiça e dê exemplos ao mundo.

Anderson Aparecido dandersonaparecido@yahoo.com

Hortolândia

_____________________________

FUNDALENTALISMO

Alguém duvida? Já somos uma República fundamentalista. Já temos até o aiatolá Garotinho enquadrando a presidenta e o ministro daEducação.

José Lima Martelletti jmartelletti@terra.com.br

São Paulo

_____________________________

A CONTA DA CAMPANHA

O PTB esta com uma companha onde a pergunta é:esta diposto a pagar a campanha eleitoral dos futuros candidatos?Pense bem:pagamos o Fundo Partidario,o imposto Sindical,que os funcionários públicos de São Paulo ja o tem descontado no hollerith.Será ainda sobrara mais isso para nos contribuintes. Vamos pagar também a propaganda eleitoral?

Maria de Mello nina.7mello@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

VETO AO KIT GAY

"Não vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais''. A frase, de autoria da presidente Dilma (é ela mesmo a presidente?), não poderia estar mais correta. O material anti-homofobia que seria distribuído a alunos de escolas públicas de todo o País, também batizado de ''kit gay'', continha um punhado de descaradas manifestações de proselitismo da militância homossexual e em nada serviria como conteúdo educativo. Ou seja, Dilma fez bem em vetar o programa. Porém, o kit gay não foi banido por conter material claramente inapropriado e que invadiria a esfera da vida privada de milhões de jovens brasileiros, mas sim pra garantir sobrevida ao ''primeiro-ministro'' Palocci - haja vista o acordo costurado junto a deputados cristãos em que os mesmos se comprometeram a baixar o tom no caso das polêmicas envolvendo o chefe da Casa Civil. Optou-se, infelizmente, pelo caminho certo por vias tortas...

Henrique Brigatte hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

_____________________________

VOLTO PARA ELOGIAR

Eu havia deixado de participar neste Fórum por discordar do uso deste nobre espaço para falar sobre futebol. Mas volto, para elogiar, e ninguém menos que a presidenta Rousseff. Muitos sabem que eu desejava Serra presidente - não por ser o melhor, mas por ser o menos ruim - e também para não haver a continuidade do governo de Luiz Inácio. Mas Dilma me surpreendeu, e tenho certeza de que não fui só eu, com a decisão de não aceitar propaganda de opções sexuais, o tal kit antihomofobia do MEC. Não pode haver propaganda para a pouca-vergonha e ponto final. Parabéns, presidenta!

Bob Sharp bobsharp@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

CASA CIVIL

A Casa Civil deve mudar de nome para Casa "do-onde-é-que-já-se-viu?!'' Chega de investigação, blindagem para quê? Mostra o recibo do IR, Palocci! Palo$$i é $ortudo como João de Deus$, são abençoados. Já o nosso dinheiro... é bem-suado!

Rosa Cristina Azevedo Souza Costa crisitna@fashioncook.com.br

São Paulo

_____________________________

CASA CIVIL E CONSULTORIAS

Todo ministro da Casa Civil da Presidência da República é um verdadeiro primeiro ministro no nosso regime presidencialista. É um cargo fantástico. O sujeito faz o que quiser à sombra do presidente. Podem estar certo que o presidente sempre sabe de tudo. Entretanto, é muito conveniente para ele se passar por idiota, e que todos pensem que ele é o último a saber. Noventa e nove por cento do povo brasileiro não tem a mínima idéia do que faz um ministro da Casa Civil da Presidência da República. No último ato da ditadura militar no Brasil, no governo do general Ernesto Geisel, o general Golbery do Couto e Silva foi o ministro da Casa Civil, de 15 de março de 1974 até 15 de março de 1979. Golbery esquematizou a passagem da ditadura para a nossa suposta democracia. Ele sonhava com a criação do PT. Deu toda a força ao Lula. Festejou a criação do partido. Isto tudo porque ele percebia que o Lula seria o único que poderia fazer frente ao grande inimigo dos militares, que era o Leonel Brizola. E deu certo. Quando o Lula chegou na presidência, ele nomeou o José Dirceu como ministro da Casa Civil, que lá ficou de 1 de janeiro de 2003 até 21 de junho de 2005. Ai descobriram o mensalão, e Dirceu foi apontado como o chefe da quadrilha. E ai, uma boa parte do povo pode perceber a grande utilidade que tem para o presidente da República o cargo de ministro da Casa Civil: o Lula disse que não sabia de nada. Trabalhando colados um no outro, Lula não sabia absolutamente de nada. E para preencher esse nada, Lula abriu as portas do Palácio do Planalto para Dilma Rousseff, que foi ministra da Casa Civil de 21 de junho de 2005 até 30 de março de 2010. Como Dilma ia ser candidata a presidência, ela colocou como ministra da Casa Civil a sua fiel amiga e camarada, Erenice Guerra, que ficou no cargo de 30 de março de 2010 até 16 de setembro de 2010. Foi aí que o filho de Erenice criou uma consultoria, fez uma lambança para nenhum idiota botar defeito, armou um escandalo fantástico, e a Erenice sumiu do mapa. Enquanto isso tudo acontecia, o Palocci aparecia como membro da coordenação nacional da campanha de Dilma Rousseff. Como prêmio por ter sido eleita presidente, Dilma, em 1 de janeiro de 2011, entregou a Casa Civil da Presidência da República do Brasil ao mestre Antonio Palocci Filho. Mais uma raposa no galinheiro. E aí, todos os brasileiros passaram a conhecer, e entender, duas coisas que que podem transformar o cidadão em milionário de uma hora para a outra: Casa Civil e uma empresa de Consultoria.

Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br

Nova Friburgo (RJ)

_____________________________

E A ÉTICA?

Sobre o caso Palocci, a presidente Dilma disse : ''Não vamos politizar.'' Nisso concordamos. E a ética profissional, não vai ser considerada? Ou será que, para companheiros e amigos, não vale a ética e sim a ''Lei do Gerson''? O povo trabalhador que paga esses abusos gostaria de saber.

Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

TABELA DE HONORÁRIOS

Quanto será que o ex-presidente Lula cobrou para jantar, no Palácio da Alvorada, com a presidente Dilma, Palocci, Gilberto Carvalho, Mirian Belchior e Luiz Dulci? Quanto, para tomar o café da manhã, na casa do presidente do Senado, José Sarney, com dez líderes de partidos aliados do governo? Quanto para almoçar, na casa do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, com senadores da base governista?

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

_____________________________

TROCA OPORTUNISTA

Palocci começa a sair e Lula começa a entrar...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

SOCORRO

É Brasil, esse é o resultado de se colocar uma "pesidenta" pré-fabricada no cargo, quando a coisa esquenta ela não sabe o que fazer aí clama por socorro do verdadeiro "Pesidente" que com ares de " Pô gente , eu num posso mi ausentá nem um poquinho" entra em cena pra "resolvê as coisa ". E estamos ainda no quinto mês de mandato, Deus nos proteja do que ainda está por vir.

Gattaz Ganem gattaz@globo.com

Carapicuíba

_____________________________

GERENTONA OU POSTE?

Com a ida de Lulla ao Planalto para ''socorrer'' Dilma, fica provado que a presidente , vendida pelo seu criador como ''gerentona'', não passa de um ''poste'' como foi sabiamente chamada durante a campanha de 2010. Como não podemos ter reeleição da reeleição, Lulla inventou Dilma para ficar esquentado a cadeira até 2014, mas não esperava que o ''mago da economia'' Palocci, iria protagonizar novo escândalo com o seu espetacular crescimento financeiro , tendo Lulla comparado-o à Pelé,quando declarou em almoço com cupinchas:'' Não dá para pôr o Pelé no banco'' ; Que injustiça!!! Pelé o maior jogador de futebol de todos os tempos, sendo comparado com um sujeito uzeiro e vezeiro com cambalachos.

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br

Porto Feliz

_____________________________

NA CORDA BAMBA

Como perguntar não ofende, ou pelo menos não deveria ofender, pergunto: se de fato o ministro Antonio Palocci não tem nada para esconder porque então foi montado um esquema com a tropa de choque com os aliados do governo para impedir que o ministro vá depor na câmara federal. Se ele não esconde nada da sociedade porque esse pânico todo dos petistas e dos aliados, inclusive com a intervenção do ex-presidente Lula. A impressão que tenho desse fato é a de que quem não deve não teme, e se teme é porque tem muito a esconder. O que estamos percebendo é que o governo Dilma Rousseff enfrenta a primeira prova de fogo, e pior fogo amigo. Por que blindar o ministro da casa civil, Antonio Palocci? Não foi a própria Dilma que ao tomar posse afirmou para quem quisesse ouvir que seria rígida na defesa do interesse público? E que exigiria de todos os servidores padrão republicano? Então presidenta, o que mudou em tão pouco tempo em suas convicções éticas, neste momento o interesse da nação é a de que de uma vez por todas se esclareça o suposto favorecimento em negócios de Palocci quando coordenador de sua campanha presidencial. Antonio Palocci, sempre foi homem chegado as polêmicas. Saiu de Ribeirão Preto envolvido em denúncias de quando era prefeito, protagonizou um escândalo nacional dos mais pesados em 2006, quando era titular da fazenda e quebrou-se o sigilo fiscal do caseiro Francenildo, inclusive confirmado pela caixa econômica federal, e agora é a estrela maior de um caso digamos muito mal explicado. Segundo denúncia do jornal Folha de São Paulo, Palocci teve seu patrimônio multiplicado em mais de 20 vezes em apenas quatro anos período compreendido entre sua saída do ministério do governo Lula e o mandato de deputado. Sua tese: ser ex-ministro enriquece. A explicação, no entanto, não convenceu a opinião pública. Palocci, como fez com Lula, está colocando a presidente Dilma Rousseff em uma saia justa antes mesmo de completar 06 meses de mandato. Eu aproveito e chamo a atenção dos órgãos de imprensa para verificarem a evolução patrimonial também do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Imagino que muita coisa interessante deve ter acontecido nos extratos bancários do nosso ex-pai dos pobres? Ex-chefe da nação nos últimos oito anos. Com certeza a surpresa vai ser bem maior! A sabedoria popular ensina que as pessoas podem até falhar, especialmente os políticos, mas nunca persistir no erro...

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

_____________________________

PPP

Aposto que o Cambalacho Nacional, a Receita, a Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal nada farão contra Palocci. Aqui, só os PPP (preto, pobre, prostituta) pega cadeia. O quarto P (político), nunca...

Laércio Zannini arsene@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

FORTUNA DE PALOCCI

Com o aval do ministro da Justiça, está oficialmente aberta temporada de caça para consultores poderem vender insider information legalmente contanto que não se esqueçam de redigir contrato com cláusula de sigilo referente às partes contratantes. Pobre Brasil, onde foi amarrar seu burro...

Candida L. Alves de Almeida almeida.candida@gmail.com

São Paulo

_____________________________

FATOS CONCRETOS X PERGUNTA ÓBVIA

Fatos concretos por todas as partes envolvidas:

1-O Sr. Palocci foi o coordenador financeiro da campanha que elegeu a Sra. Dilma (PT) presidente ;

2-O Bradesco foi a instituição bancária que mais contribuiu para a campanha da Sra, Dilma (PT);

3- O Bradesco entregou a cabeça do Presidente da Vale ao PT.

4- O Sr. Palocci, declarou ao Ministério Público que antes de entrar para o governo da Sra. Dilma (PT), entregou a administração do seu patrimônio ( já "vintuplicado") a uma subsidiária do Bradesco.

5- O Sr. Tofoli, "ex-advogado" do PT deu a liminar que suspendeu o pagamento que os bancos devem aos poupadores nos Planos Econômicos.

A pergunta óbvia: Alguém duvida que o Bradesco "era" um dos clientes do consultor Palocci?

José Gilberto Silvestrini jsilvestrini@hotmail.com

Pirassununga

_____________________________

DITADURA DISSIMULADA

A Procuradoria-Geral da República (PGR) tem como atribuições promover ação direta de inconstitucionalidade e ações penais para denunciar autoridades, como deputados federais, senadores, ministros de Estado, o vice-presidente e até o presidente da República. A PGR ainda exerce a chefia do Ministério Público Federal, mas seu titular é nomeado ou exonerado pelo presidente da República, o que limita seu poder de fogo. O presidente da OAB, Ophir Cavalcante, declarou-se indignado com o fato de a empresa do ministro Palocci ter recebido R$ 20 milhões, dos quais R$ 10 milhões em dois meses após a eleição da presidente Dilma Rousseff: "O que mais me assusta é o fato de a PGR não querer nem investigar. Há uma denúncia que foi formulada e tem de ser investigada". Se o procurador-geral da República, que tem como atribuição denunciar autoridades como o ministro Palocci, não exerce essa obrigação, então que seja imediatamente exonerado do cargo Mas aí incorremos numa armadilha: ele foi nomeado e só pode ser exonerado pela presidenta Dilma, que é totalmente contra a investigação de seu superministro. Resumindo, se quem pode investigar se nega a fazê-lo porque a presidente não quer, chegamos à conclusão de que temos uma ditadura dissimulada de democracia.

João Henrique Rieder rieder@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

CERTEZAS

Se não for puro corporativismo, seria um absurdo que se pudesse aventar a hipótese de conluio na tamanha certeza dos governadores petistas e do ministro da Justiça na inconsistente certeza da inocência de Palocci.

Conrado de Paulo conrado.paulo@uol.com.b

Bragança Paulista

_____________________________

NVERSÃO DE VALORES

Absurda a declaração de Gilberto Carvalho sobre um possível vazamento de informações pela prefeitura de SP, só falta agora dizerem que o Palocci é a vítima, é a mais ridícula inversão de valores, pelo andar da carruagem logo vão dizer que o capim é que come o cavalo...

Roberto Saraiva Romera robertosaraivabr@gmail.com

São Bernardo do Campo

_____________________________

CONTRATO DE SIGILO

Clausulas de sigilo em contratos servem para impedir que as partes divulguem informações recebidas durante a vigência do mesmo, jamais para proibir a divulgação do nome dos contratantes, isto tem outro nome: conversa para boi dormir.

A proposito: será que WTorre, Amil e Santander serão processados por quebra de sigilo?

Alexandre Martini Neto amartini906@gmail.com

Rio Claro

_____________________________

O FEITICO CONTRA O FEITICEIRO

O sr. Palocci ditou as regras do jogo quando violou o sigilo bancário do caseiro. Agora não quer aceitar a violação do sigilo do ISS das empresas que lhe deram R$ 20 milhões? Mas as regras não são essas? Ou será que o PT que pregava ser a favor dos pobres e contra as ''elites'', agora protege os ricos? Mas as leis não deviam ser iguais para todos?Ou a elite do PT está acima de qualquer mortal, ou a carapuça caiu e o discurso `a favor dos pobres era só para inglês ver.

Olga Sá olgavnsa@yahoo.com.br

Cotia

_____________________________

PROJETO

Salvo o ministro Palocci prove o contrário, tudo indica ilegalidade na sua empresa de consultoria (de favores), empresa sem funcionários, é de fazer inveja a tantas outras empresas de consultoria, que geram muitos empregos. Vazou...Circula na internet o nome de algumas empresas que se valeram dos ''favores'', do ministro chefe da casa civil, com parcerias do Zé Dirceu, Dilma e Erenice, todos da casa civil, gestão PT. Da receita, boa parte foi para a campanha eleitoral da Dª Dilma, o que fizeram com a ''sobra''? Já assistimos esse episódio, acontecido há pouco mais de XX (vinte) anos (PC Farias e Collor), que lembrança? O fim foi trágico, como será agora? Alguns dos ''trabalhos'' do consultor Palocci: fusão Itaú/Unibanco (2008) - Empreiteiras do Rodoanel/SP. - Assessoria internacional Rede Globo - Principais tocadores da operação Copa do Mundo - Bradesco Holding - EBX de Eike Batista - Petrobrás - Vale - Pão de Açucar - Íbis - LG - Samsung - Claro-Embratel - TIM - Oi - Sadia Holding - Embraer Holding - Dafra - Hyundai Naval - Halliburton - Volkswagen - Toyota - Gol - Azul - Vinícola Aurora - Siemens - Royal (transatlânticos), se verdadeiros, clientela de primeiríssima linha. Mesmo sem declarar já tem gente que está sabendo de quase tudo. A LG deve ter recebido um belo favor do ex-governo, tanto é que fez um bom ''agrado'' ao ex-presidente, convidando-o para sua primeira palestra, sem considerar a consultoria (favor) da empresa Projeto (XX) Consultoria, Planejamento e Eventos Ltda.. Só nos resta aguardar as explicações, justificativas e...

Luiz Dias lfd.silva@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

PALOCCIGATE

Palocci comece a colocar a ''barba de molho'', a CPI no senado será finalmente aprovada, apenas para comprovar tudo aquilo que já sabemos. Nem com a ''ajuda'' do ex-presidente, grande especialista em ''comprar'' o que deseja, não vai conseguir, desta vez o ''feitiço vai virar contra o feiticeiro''. O custo será muito elevado, o povo está acompanhando de perto, é muita sujeira para ser limpa, será que é como o mensalão que não existiu, grande mentira? Não há cidadão que consiga aguentar e suportar tantos desvios do erário e corrupção. Fora os corruPTos. A situação poderá ficar insustentável, se o Ministério Público, Judiciário e OAB não intervirem logo, o Paloccigate vai proliferar!

M. Teresa Amaral mteresa0409@estadao.com.br

São Paulo

_____________________________

ANTIGO DITADO

O cara que não desencarnou ainda acha que pode dar as cartas. O Palocci já teve problemas em Ribeirão Preto, com a coleta de lixo,recebia uma mesada de R$ 50 mil mensais da Leao Leao. Depois teve o escândalo do mensalão, então o episódio do caseiro Francenildo e, agora, o PTremônio aumenta em 20 vezes, e o Lulla está apostando suas fichas no Pallocci... Relembrando que o Collor caiu por uma Elba e o Jardim da casa da Dinda:''Diga-me com quem andas e te direi quem és''.

Carlos Roberto Gomes Fernandes crgfernandes@uol.com.br

Ourinhos

_____________________________

CONSTRANGIMENTO

Na foto do ''Estadão'' de ontem, é visivel o contrangimento da presidente Dilma ao posar ao lado de Palocci, e ter de defender o ministro que foi envolvido no escândalo do caseiro e agora é suspeito de enriquecimento ilícito. Contraria todos os princípios que ela defendeu na sua luta para alcançar o poder.

Edvaldo Angelo Milano e_milano@msn.com

Limeira

_____________________________

REPUBLIQUETA

A foto da primeira página do Estado de sexta-feira mostra o diagnóstico do poder numa republiqueta de bananas. A presidente desse continente de lama e corrupção, sempre com sua fardinha vermelha, aparece carrancuda, como fosse executar mais um assalto aos cofres alheiros. Ele, Palocci, também de gravata vermelha, uniforme do petismo, dono do balcão das grandes negociatas, que já pertenceu à dona Dilma, o ministério da Casa da Mãe Joana, desculpem, da Casa Civil, ri às bandeiras despregadas de nós os eternos otários eleitores. Mas tem um velho ditado que diz: "quem ri por último ri melhor". Com certeza se Deus quiser, esse dia chegará para nós sofridos brasileiros!

Roberto Stavale bobstal@dglnet.com.br

São Paulo

_____________________________

LULA SAI DA TOCA

Há dias comentei que a nossa infeliz democracia tinha sofrido num dos seus três maiores poderes, independentes e harmoniosos entresi (Executivo,Judiciário e Legislativo), uma castração no Poder Legislativo por imposição do Planalto, que impediu que os deputados federais constituíssem uma comissão parlamentar de inquérito para apurar como o ministro Antonio Palocci em pouco tempo de vida pública conseguiu aumentar em 20 vezes o valor patrimonial dos seus bens. Por imposição da presidente Dilma este pedido de inquérito, por falta de assinaturas dos deputados que a lei exige, foi arquivado. Agora surge no Senado Federal a mesma ideia de tentar constituir idêntica comissão de inquérito com a mesma finalidade. Então, como um verdadeiro tornado, saindo da toca, aparece em Brasília o ex-presidente Lula para também impedir que seja idêntica comissão constituída,acabando, assim, de desmoralizar o aludido Poder Legislativo. E tem mais: a presidente Dilma ameaçou o PMDB de exonerar todos os ministros deste partido, se os senadores votarem a favor da constituição da mencionada comissão de inquérito. Infeliz democracia e pobre república brasileiras! A nossa carta constitucional reza em seu art.1°, parágrafo único,que todo o poder emana do povo e é exercido por seus representantes eleitos, e que representantes nós temos...

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

_____________________________

MIRAGEM

O ex-presidente Lula dizia que seria difícil desencarnar da política brasileira. Será que é esse o motivo por que ele não sai de Brasília (DF)?

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

_____________________________

A REENCARNAÇÃO

Lula reencarnou. Agora está assombrando o Planalto e falando pela Dilma que não sabe o que dizer...

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

_____________________________

A FALANTE RAINHA MUDA

Dilma, a ''Rainha Muda'', agora falante, sai em defesa do quê e de quem é indefensável! Fosse esse um país sério, com uma oposição cívica, com Homens Públicos, seu governo estaria acabado de fato e não apenas, moralmente! Diante da fossa fétida que se tornou há muito tempo a administração do que é do povo neste Brasil, tudo é possível, até mesmo Palloci ''cair prá cima'' ganhando alguma embaixada em Paris ou Roma.

Vergonha de ser brasileiro...

Paulo Boccato pofbbocato@yahoo.com.br

São Carlos

_____________________________

A SUBORDINADA

A dona Dilma acaba de demonstrar ser uma competente funcionária pública. Zelosa e cumpridora incondicional de ordens superiores. Há algum tempo ela não fazia nenhum pronunciamento público. Porém, menos de 24 horas após receber pessoalmente instruções do chefe, veio a público e fez veemente defesa de um subordinado acusado de meter a mão no dinheiro público. Apesar da arrogância e de não ter nenhum respeito pela opinião pública, e mais, de ter demonstrado pela terceira vez sua falta de caráter, o senhor Palocci continua no governo e na moita (só fala para os asseclas) porque é amigo do rei na corte de Macunaíma.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

_____________________________

MAUS LENÇÓIS

O "bombeiro" Lulla, novo personagem do imbróglio das consultorias de Palocci, primeiro escândalo do governo Dilma, teria dito ao ministro-Chefe da Casa Civil : "Você tome cuidado porque sua situação no Congresso não é boa. Todo mundo está insatisfeito com sua conduta". O tom severo de reprimenda - próprio de pai para filho guri - tem uma eloqüência que não deixa dúvida sobre o episódio:Lulla não crê em Palocci ! Suas palavras e seu tom de admoestação contrastam com os pronunciamentos do presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Sepulveda Pertence, contrapõem-se às desculpas do líder do governo no Senado Romero Jucá, e contestam as assertivas do líder do governo na Câmara dep. Cândido Vacarezza, opondo-se, ainda, ao que o vice-presidente Michel Temer falou sobre o caso, para ficarmos em apenas quatro figurões da República, sempre no sentido de que o episódio das consultorias milionárias não passou de intriga da oposição e deve ser "encerrado" porque o ministro já ofereceu "todas as explicações" que a sociedade reclama. Ora, se Lulla - que sabe das coisas de sua gente - diz, de um lado, que "todo mundo" (incluindo ele próprio) está "insatisfeito com a conduta" de Palocci, enquanto, de outro, vários pesos pesados do PT e da base aliada asseguram que o ministro nada deve, fica a sensação de que a mentira virou moeda corrente em Brasília, além da certeza de que estão tentando abafar o caso e que a coisa é muito mais séria do que se imagina. O governo está em maus lençóis.

Silvio Natal silvionatal49@yahoo.com.br

São Paulo

_____________________________

EM BRASÍLIA...

Lula, o que é que o senhor está fazendo aí?

Beatriz Garcia Lemos bgl@ig.com.br

São José do Rio Preto

_____________________________

E O TIO PATINHAS?

Foto na primeira página do Estadão de quinta-feira: Lula, Temer e Sarney. Os Irmãos Metralhas nós já vimos, mas onde estará o Tio Patinhas?

Jose Alberto S. Correa betodiscos@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

A VOLTA DE LULA

O aloprado ex-presidente não se aguentou e ocupou um vácuo político na primeira crise de governo de sua sucessora. Em Brasília, a foto com Sarney e Temer é emblemática da erosão do patrimônio político da atual presidente. Teremos pois daqui para frente um zumbi naPresidência, enquanto um sedento aspirante a sucessor transita chafurdando em negociatas políticas com o neo-rico perseguidor de caseiro, Sarney e cia. Triste país.

Nelson Gomes Affonseca Jr. nelsonaffonseca@uol.com.br

Cordeirópolis

_____________________________

SIP NO BRASIL

E importante que a Sociedade Interamericana de Prensa (SIP) faça a sua Assembleia no Brasil, porém a julgar pelas outras organizações americanas, tais como OEA (caso Zelaya, que os EUA saiu fora) e de futebol Comembol (?) (caso das Libertadores, juízes e campos) não recomendam muito, bem como a recente convivência da imprensa argentina com a presidência, sem qualquer consequência. Tomara que tudo que eu escrevi seja bobagem sem qualquer sentido.

Manoel Mendes de Brito voni.brito@itelefonica.com.br

Bertioga

_____________________________

ESTADÃO HÁ 666 DIAS SOB CENSURA

O número 666 é o numero da besta, revela a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse. Na ocasião (81 a 96 d.C), existia um imperador cruel que se achava um deus e exigia que todos os súditos o adorassem, recusado pelos Cristãos! Século XXI, ano de 2011, um ser denominado senador da república, que se perpetuou no poder (um verdadeiro imperador), que em plena "democracia" proíbe, impede, reprime, censura, etc. a liberdade do maior do Jornal deste país! Presto minha solidariedade justamente neste exato dia "666" para lembrar justamente as bestas.

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

_____________________________

CORRUPÇÃO

A sociedade brasileira clama pelo fim da casta dos políticos corruptos. A vilania que rege o erário , desviando para seus porcos bolsos é intragável e chegou ao seu limite . O povo tem nojo da claque do planalto, quer ver suas cabeças penduradas nos postes, quer receber de volta seu dinheiro roubado, identificado na mansão do palossi, no blog da Betânia, nos bolsos, cuecas e bolsas da quadrilha petista e sua claque governista. Como não há policiamento suficiente, convocam-se os senhores disponíveis para arregaçar suas mangas, apresentar suas armas, que não foram doadas por cem reais aos traficantes e que se manifestem na forma que lhes for possível . A nação, falecida sob o vocabulário canhestro do anafalbetismo oficializado pelos ignorantes profissionais . aqueles da periferia do ABC, por ironia, requer de imediato sua recondução ao mundo civilizado, chega de energúmenos, chega de falsários e delinqüentes, chega de bandidos de gravata, com salários e mordomias, chega de impunidade safada destes togados de lama . A nação brasileira caminha célere ao confronto e à luta contra a ignóbil corja que se aproveitou da boa fé do eleitor, este infeliz instrumento de enriquecimento ilícito destes calhordas protegidos pela displicência dos bem intencionados . Imagine, votar em bandidos e ser dominados por eles , reles sistema político, pegadinha institucional que protege ladrões de terno, malandragem oficial que elege e mantém criminosos tomando conta do dinheiro publico, O confronto é inevitável e requerido ontem . O Brasil entra na guerra interna contra o banditismno, o petismo, o lulismo , o dilmismo, tudo que tem a ver com a corrupção deslavada acertada pela meia duzia de fantasiados que desfila pelo sistema Judiciário afora . Cooptados e irmanados, os poderes executivo, legislativo e judiciário brasileiros formam, hoje, a maior máfia , a maior canalha organizada, o pior comando vermelho , o pior do pior : uma corja bem paga com o controle do erário e da publicidade sobre a opinião publica analfabeta . Urge uma resposta isenta das garras da corrupta conduta e prevalência destes energúmenos travestidos de representantes do povo . A sonhada revolução brasileira deve acontecer de fato e de direito por motivo de sobrevivência e de imposição de limite , face à doença petista, à contaminação visível nos governistas que fazem as vezes dos vírus ambulantes e pela sobrevivência da cidadania sã que visualiza a derrocada de seu país pela fome doentia da gentalha que vem de baixo , do brejo, do fundo do poço . Os que trabalham, estudam , produzem e estão de bem com a vida querem o fim desta festa do curral da pocilga moral corruptiva, a doença que atrasa o país, retrocede a educação, sacrifica os doentes e premia o lucro absurdo dos usurários que contribuem para o partidão da vergonha . Os quarenta e quatro milhões de descontentes do ultimo pleito já dobraram, já reconhecem o golpe, é questão de dias, tempo curto, para encorpar o novo movimento de repudio e asco aos golpistas, que venha revisão política, que venha revisão constitucional, que venham muitos ás ruas, que o Brasil , finalmente, enfrente sua realidade com a contundência ou violência que for necessária . O que é inadmissível é permanecer sob as barbas aparadas petistas, esta convenção chula de doentes do passado , que iludem por ideologia crimoinosa a custo do roubo, do assaque e da ilusão deste povão ignorante, que ainda acredita que a presidanta é bela . Como acordar este boizão dormente? Com palavras ? Com propaganda bem paga ? Com bomba ? Com a molecada e os velhos na rua ?

Ronaldo Parisi rparisi@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

IGUAIS

Como Brasileiro somos desiguais, mas a lei estabelece que todos seriam iguais. Um cidadão quando pretende tirar um documento ou mesmo prestar um concurso público é preciso apresentar a ficha limpa, comprovada por atestado de antecedentes criminais na polícia., por que então para os políticos não se exigem a mesma coisa para representar o povo? Então não somos iguais perante a Lei. Onde fica a justiça e a Constituição?

Antonio Rochael Jr. antoniorochael@gmail.com

Iguape

_____________________________

BUROCRACIA

No Fórum dos Leitores de 24/5, o leitor Sr. Carlito Sampaio Goes acertou ao dizer que o Brasil tanto encebou que perdeu o bonde da história, aliás o Brasil se trata muito mal, a burocracia prejudica tanto a nós mesmos, as leis que nos amarram a empregados e por outro lado os empregados não arrumam emprego, os impostos altos e muito mal gerido, governos e serviços pífios, leis favoráveis ao criminoso, as pessoas têm pena da carinha chorosa do assassino de um modo geral, e nada fazem pelas vítimas, enfim, temos uma cultura a ser mudada, um povo trabalhador, pessoas corajosas que mesmo debaixo de tantas leis desfavoraveis abrem empresas e industrias, o agro negocio é perseguido e um orgulho para o Brasil, o etanol há 20 anos teria nos colocado a frente de todos, não fossem as amarras que temos, eu chamo agora a todos os rezadores, benzedeiros, etc..., livre nos deste peso do inferno, peça que caiam todos demônios que travam nosso país e nossa gente.

Roberto Moreira da Silva rrobertoms@uol.com.br

Cotia

_____________________________

LEI DESMORALIZANTE

A presidente Dilma sancionou a lei 12.403/2011 que restringe prisão em flagrante no país. A partir de julho só será preso em flagrante autores de crimes graves como homicidio doloso, estupro, latrocinio e tráfigo de drogas, deixando livre de prisão os autores de furtos, homicidio culposo, lesão corporal, porte ilegal de arma e receptação que, mesmo havendo flagrante, só serão presos se não pagarem fiança. As penas serão baseadas em medidas cautelares (não sair a noite, não deixar a comarca, comparecer periódicamente ao forum etc). Com essa medida o governo não vai mais precisar se preocupar em construir presidios e vai resolver o problema de superlotação pois o próximo passo é soltar os presos que não cometeram crimes graves. Então, está permitido agredir quem quer que seja, roubar, invadir propriedades alheias, ameaçar de morte mesmo na frente de autoridades e testemunhas que não haverá problema. Pergunto: O povo vai ficar quieto e manso como o gado que vai para o abatedouro?

José Carlos Costa policaio@gmail.com

São Paulo

_____________________________

VIOLÊNCIA NA FLORESTA

José Cláudio e Maria. Mortos na floresta. Mais dois heróis que se foram, na defesa de nossa floresta desencantada. Que sua morte seja a luz da lei

justa, pensada e aprovada segundo as imposições da razão humana e longe das conveniências de negociações espúrias. Hoje, onde quer que estejam, já que ainda permanecemos perplexos ante o inevitável da finitude, com certeza imporão a seus algozes feridas incicatrizáveis, emanadas de flechas certeiras que ficarão cravadas no âmago de suas almas sombrias, como um pesadelo eterno que as manterá vazias.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

PARÁ

Se o governo não consegue acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, entreguemos-la para a ONU para que ela lote a floresta com capacetes azuis.

João Carlos Braga Jr. cuquineto@gmail.com

São Paulo

_____________________________

CONTRAPARTIDA

No Brasil pagamos os mais altos preços do mundo para banda larga, telefonia fixa e celular, energia elétrica, água, gasolina, pedágios, automóvel, eletrodomésticos, eletrônicos, computadores e software, IPVA, IPTU, as maiores taxas de juros, e ainda temos os mais dispendiosos políticos. Em contrapartida temos os piores portos a aeroportos, as piores estradas, ruas esburacadas, péssimas ferrovias, assistência médica (SUS) e educação (pública) sofríveis, nenhuma segurança e ainda por cima os piores salários. Assim sendo, sabem quando faremos parte do Primeiro Mundo? Sim, isso mesmo, nunca.

Gustavo Guimarães da Veiga gjgveiga@hotmail.com

São Paulo

_____________________________

CORREÇÃO PLANO BRESSER

Neste mês estamos comemorando 4 anos, após os 20 anos, para a entrada dos recursos para a correção das poupanças

prejudicadas pelo Plano Bresser. E aí STF, como fica a votação ?? não é prioridade ainda ??

Sergio Scalisse sscalisse@hotmail.com

Jacareí

_____________________________

SEGURANÇA E OUTROS DIREITOS

Vocês sabem, já me sinto lesada , enganada e vilipendiada. Creio que não possa mail ler jornal e tampouco ver televisão. Somente más noticias, crimes de colarinhos e sem colarinhos... Creio mesmo que a nossa democracia está dividida em duas partes: "demo" -"cracia", ou seja, o governo do demo, pelo demo e para o demo... Para combinar, o Congresso Nacional se tranformou em GANGresso Nacional ou seja , GANGs de GANGstereres que GANgrenam a Nação! Somente legislam em seu próprio favor... dos bandidos... E, apesar de a Constituição brasileira determinar que todos somos iguais, os bandidos cada vez têm mais direitos e o contribuinte, mais trabalho. Somos torturados todos os dias, e não aparece sequer um D. Helder Camara para denunciar que no Brasil se tortura e que os culpados de traição ao povo brasileiro não são os que temem, mas os que permitem o emprego da tortura? Não aguento mais só ser informada de como tenho de me prevenir para não morrer sem saber... Agora eu quero é saber o que o povo pode fazer para se livrar desta falta de todos os direitos que nos são cobrados nos impostos... O povo pode pagar o seu IPTU em juizo até que pelo menos possa ter saúde, educação e liberdade para sair nas ruas, ir à igreja, aos mercados, shoppings, bancos, médicos e até aos cemitérios?

Márcia Lenah de Roque malenah@lbm.com.br

Santos

_____________________________

CANDIDATO DA EDUCAÇÃO

O presidente Lulla quer, mas nós não quer o ministro Fernando Haddad governando São Paulo... Já imaginaram como é que as criança vai falar nas escola?

João Natale Netto natale@natale.com.br

São Paulo

_____________________________

"BICO OFICIAL"

Alguém deveria avisar ao Sr. Kassab que a cidade de São Paulo possui Guarda Civil Metropolitana. Polícia Militar é de competência do Governo do Estado de São Paulo. Só não dá pra entender porque a GCM faz o serviço de segurança, ronda escolar e apreensão de produtos ilegais quando, na verdade, esta última seria atribuição das Polícias Militar, Civil e Federal? Ora, se é pra correr atrás de camelô, que se coloque a corporação castrense no lugar! A guarda metropolitana, que não tem direito ao bico oficial, teve salários descontados por causa da última greve mesmo sendo esta considerada legal, deveria somente dedicar-se ao que lhe prevê o parágrafo oitavo do art. 144 da Constituição ou seja, bens, serviços e instalações dos municípios. Fora disso, é desvio de função.

Ricardo da Silva Rego calibam2045@hotmail.com

São Paulo

_____________________________

SOB A LUZ DO PALCO

Neymar brilha e encanta com seu futebol moleque e responsável. E no jogo contra o Cerro Portenho, no Pacaembu, fez até o torcedor não santista vibrar com sua genialidade. Que pena que não temos estádios! Ou melhor, palcos confortáveis para os amantes do futebol poder reverenciar este grande ator e protagonista da arte de manejar a bola. Está em cartaz Neymar... Esperamos que por longo tempo!

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

_____________________________

O RATO DE SREBRENICA

O mundo ficou aliviado com a prisão, pela polícia sérvia, do carrasco de Srebrenica, Ratko Meladic, que cometeu genocídio em 1995 contra 8.000 homens muçulmanos e agora encerrou sua fuga, perseguido por todos esses anos por autoridades internacionais. Será extraditado para a Holanda, onde responderá perante o Tribunal Penal Internacional por crime de lesa-humanidade e passará os últimos dias de sua vida, já carcomida por esse longo tempo às escuras, onde merecem todos esses tipos: num calabouço, lugar onde devem gemer os demônios.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

_____________________________

TORNADOS

A onda de tornados, além de já ter registrado mais de US$ 6 bilhões em estragos, mata muitos e atormenta a população americana em diversos Estados... Já no Brasil não temos tais ocorrências da natureza, mas em compensação temos os famosos furacões políticos em Brasília, que arrasam com toda a economia e o povo brasileiro.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@yahoo.com.br

São Paulo

_____________________________

FREUD

Gostaria de expressar a minha opinião sobre a matéria publicada no O Estado de S. Paulo no dia 21 de maio de 2011, que fala sobre o livro de Catherine Meyer, '' O livro negro da psicanálise'' e sobre a entrevista feita com a escritora. Meu nome é Mariana Bortoleto, moro em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, e sou estudante do curso de psicologia. A matéria a principio me chamou bastante atenção por falar de uma importante personalidade no meio da psicologia, um grande teórico. As falas de Catherine Meyer são ofensivas e caluniosas, em algumas citações colocadas na matéria dâ-se a idéia de que a prática terapêutica da psicanálise é duvidosa e ineficaz. Na frase descrita '' Dirão que uma criança, quer realmente manter relações sexuais com sua mãe'' é um tanto quanto assustadora para uma pessoa que não conhece a teoria e o teor descrito no complexo. Alguém que não tem esse conhecimento específico e que tem acesso ao jornal, acreditara que uma criança com 4 anos quer ter uma relação sexual com sua mãe, sabemos que isso não é capaz nem de se passar na cabeça de uma criança, que acredito, não saber o que é uma relação sexual e muito menos de como praticá-la. Outra frase dita no texto é '' O conselho que daria é, se você esta doente, não faça psicanálise'' essa frase me preocupa, pois sei e conheço a eficácia do tratamento com a terapia psicanálitica. E torno a reforçar, para pessoas que não tem conhecimento específico sobre psicanálise pode se deixar influenciar por essa afirmação. No Brasil ainda há certo preconceito com a área da psicologia, e com essas afirmações de Catherine Meyer em um jornal de bastante acesso me deixam preocupada da visão que as pessoas poderão ter da psicanálise, do complexo de Édipo, de Freud e dos beneficio do tratamento psicológico. Vale reforçar que Catherine Meyer é formada em Letras Modernas e não em psicologia e muito menos em psicanálise. Por isso o meu questionamento em relação a entrevista dela publicada no jornal. Se possível gostaria de receber uma resposta, e adoraria ver uma matéria falando sobre os benefícios e a eficácia da psicanálise. Desde já agradeço pela atenção.

Mariana Bortoleto de Oliveira xmellanyx@hotmail.com

São José do Rio Preto