Cartas - 28/06/2011

Morte por inanição

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) elegeu José Graziano da Silva seu diretor-geral. Se lá ele tiver o mesmo desempenho de quando dirigiu o Fome Zero de Lula da Silva, o mundo estará condenado à morte por inanição.

HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO

São Paulo

Companheiros

Não encontro explicação para tanto empenho em cravar José Graziano da Silva na FAO. Das duas, uma: ou ele entra, demite boa parte dos funcionários e contrata os companheiros ou coloca Delúbio na tesouraria. Uma coisa é certa: não deram ponto sem nó! Aí tem. Ou vai ter...

LUIZ RESS ERDEI

Osasco

DIPLOMACIA

Chefe de missão

Pensei que o Brasil tivesse embaixadores na África para nos representarem, mas acho que o "cara" deve estar na pior e precisa da bolsa-viagem para passeio. E a "cumpanheira", que parecia ser mais responsável, está demonstrando que no PT não escapa ninguém...

DELCIO DA SILVA

Taubaté

ENDIVIDAMENTO

Sem poupança

O governo federal anterior conseguiu imprimir na mente dos brasileiros a sensação de que todos são ricos ou podem alcançar riqueza e conforto mediante endividamento constante. O povo acreditou e foi às compras, estimulado ainda pelas ofertas comerciais, algumas ocultando juros absurdos embutidos nos preços. Agora se apurou que o endividamento está em 40% da massa creditícia, de assustar qualquer empresário ou economista. O governo anterior omitiu-se na tarefa de insistir com o povo para que fizesse poupança de suas economias como forma de enriquecimento próprio e da Nação. Ensinou, na realidade, a gastança desenfreada, que nos trouxe ao atual nível de endividamento. Em decorrência, a inadimplência aumentará sensivelmente, acarretando danos aos devedores e às empresas não preparadas para enfrentar essa crise. Que tal o atual governo ensinar a necessidade de poupar e que se deve gastar só o necessário?

JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO

Rio Claro

Estamos fritos

Trabalhando 5,5 meses para pagar impostos e mais 4,8 meses para pagar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, financiamento bancário, crédito consignado, crédito para compra de veículos e imóveis, resta-me 1,7 mês para pagar, à vista, despesas com funeral e uma cova rasa, a conta menor que tirarei em vida.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

Monte Santo de Minas (MG)

PEDÁGIOS

Os mais caros do mundo

Dia 1.º haverá novos reajustes dos pedágios, conforme contrato entre o governo do Estado e as empresas concessionárias. Foi promessa do então candidato Geraldo Alckmin (até quando vão continuar a prometer, não cumprir e ficar por isso mesmo?) mudar a sistemática de cobrança, o que não ocorreu. O que se está vendo são mais praças de pedágio e, com a conivência do Ministério Público Estadual, sua instalação a menos de 40 km do Marco Zero, em flagrante desrespeito à lei. Não podemos ficar de braços cruzados e continuarmos a ser extorquidos. Temos o IPVA mais caro do Brasil e os pedágios mais caros do mundo. Acorda, São Paulo.

ANGELO ANTONIO MAGLIO

Cotia

Fiel às promessas

Ninguém pode acusar o governador Alckmin de não cumprir suas promessas. Quando em campanha, ele prometeu "pagar os precatórios" e "cuidar dos pedágios"... Bom, os precatórios estão mesmo sendo pagos, mas com o mero detalhe de a perder de vista para os que, tendo tal direito, hoje estão na média dos 70 anos. Quanto aos pedágios, bem mais rápido, rapidíssimo, ele cuidou pra valer, mas para o lado das concessionárias, aumentando-os mais uma vez! A tragédia do Brasil decorre da favela moral que são nossos políticos administradores no exato reflexo do que o povo também é ao elegê-los. Ou pior, eleger sempre os mesmos...

PAULO BOCCATO

São Carlos

MEMÓRIA

Paulo Renato Souza

Grande perda para o Brasil. O sr. Paulo Renato ainda poderia contribuir muito e valorosamente para o nosso país. Infelizmente, partiu cedo demais.

TÂNIA PINOTTI

Pompeia

Reconhecimento

O falecimento de Paulo Renato deixa um vazio considerável nas discussões sobre os rumos do sistema de ensino brasileiro. Suas ações à frente da Educação deixaram inúmeras contribuições para seu aperfeiçoamento. Não obstante, o PT vilipendiou à exaustão a herança deixada pelo ex-ministro, que os dotados de certo senso de razoabilidade sabemos ter sido mais que bendita. Novamente com anos de atraso (como fizeram com FHC há alguns dias), Dilma e alguns petistas reconheceram seus méritos em mensagem tornada pública. É o vício da hipocrisia prestando tributo à virtude da justiça... De qualquer forma, muito obrigado por ter honrado até o fim da vida a posição de homem público, Paulo Renato!

HENRIQUE BRIGATTE

Pindamonhangaba

Fatos relevantes

A morte de Paulo Renato evidenciou três fatos relevantes. Primeiro, o quanto fez pela educação no Brasil, como ministro de FHC e secretário de Educação do governo José Serra. Segundo, quão medíocre é a gestão do atual ministro Fernando Haddad. E, terceiro, quão ruim de marketing é o PSDB, pois, diante da ação avassaladora do PT em seu projeto de poder, esse partido só consegue mostrar a excelência de seus quadros quando algum nos deixa e com ele não poderemos mais contar. Tomara que ao menos os mais informados consigam dar-se conta da importância do PSDB no cenário nacional para salvaguardar o mínimo de qualidade, ética e dignidade que ainda resta na política brasileira.

ELIANA FRANÇA LEME

São Paulo

"Não há ponto sem nó. Com US$ 265 milhões, quantos votos corintianos espera o sr. Kassab faturar?"

JUPYRA M. P. DE FREITAS / SÃO PAULO, SOBRE O ITAQUERÃO

"Se a casa do ministro da Defesa foi invadida por bandidos, imaginem o que pode acontecer conosco, pobres mortais"

ANGELO TONELLI / SÃO PAULO, SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA

"O Ministério de Minas e Energia, o conselho e a Presidência da República estão quebrando a empresa"

VALDIR SAYEG / SÃO PAULO, SOBRE A PETROBRÁS

DÍVIDA INTERNA

O governo tenta rolar como pode a dívida interna, que já passou de R$ 1 trilhão e em pouco tempo chegará a R$ 2 trilhões. Isso significa, em termos concretos, o dobro do produto interno bruto.A solução a médio prazo é a criação de um bolsa internacional de títulos, compreendendo os precatórios e os das empresas, para um entrelaçamento e respectiva amortização, e a chance de verificar se o capital externo acredita ou não no crescimento do País, adquirindo os títulos públicos. Ao invés de um deságio extraordinário atual e apesar da dificuldade de se conseguir a compensação tributária ou oferecer em garantia, apesar da Emenda Constitucional 62, não examinada pelo STF, apenas e exclusivamente uma circunstância dessa natureza também aliviaria o caótico sistema da execução fiscal, pois, segundo cálculos, teria o condão de matar mais de 50% entre haveres e os recebíveis, de tal sorte que as prefeituras, os Estados e a União não precisariam mais aumentar seu endividamento, trazendo à baila a realidade do custeio e do orçamento. Feita a lição de casa, ninguém se arriscaria a gastar mais do que recebe.

São Paulo

AVISO PRÉVIO

O inciso XXI do artigo 7.º da Constituição federal de 88 estipula como direito dos trabalhadores aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. A lei que deveria regulamentar essa proprocionalidade inexiste, quer por culpa de nossos políticos, quer de dirigentes dos sindicatos dos trabalhadores. Como militante da área de recursos humanos e direito laboral por mais de 50 anos, venho sugerir aos membros dos tribunais e do Congresso o que segue: o trabalhador demitido sem justa causa teria mais 5% por ano trabalhado até o montante de 100%, a título de aviso prévio proporcional. Não se pode esquecer que esses trabalhadores ao serem demitidos sem justa causa já recebem a título de indenização 40% sobre os valores dos depósitos do FGTS. O aviso prévio proporcional nos termos sugeridos não irá dificultar mais a vida dos empresários.

São Carlos

ATÉ QUE ENFIM!

Ate que enfim o STF, na última quarta-feira, decidiu pôr a mão na massa e resolver os quatro casos pendentes há muitos anos. A norma foi estabelecida há 23 anos, desde a promulgação da atual Constituição. Já que os parlamentares não querem "pegar no breu", Gilmar Mendes e seus colegas resolveram decidir, até para estimular o Congresso a legislar, o que não faz, a não ser em causa própria! Surgiram vários problemas e várias ideias: 10 dias além dos 30 mínimos concedidos a cada ano trabalhado; Cezar Peluso sugeriu 1 salário mínimo por ano trabalhado; Fux lembrou que na Europa, por recomendação da OIT, varia de 3 semanas a 6 meses, de acordo com o tempo trabalhado. Até que enfim! Acontece que muitos trabalhadores não conhecem seus direitos, muito menos seus deveres, principalmente esses. É o caso das domésticas, dos com carteira assinada, dos informais e até os de Bolsa-Família, presidiários, camelôs, os de empresa de um único dono, rurais, etc.

São Paulo

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL

Alguém precisa lembrar aos ministros do Supremo Tribunal Federal que o dispositivo constitucional de indenização proporcional ao tempo de serviço - aviso prévio - já está sendo cumprido. Na dispensa imotivada, além dos 30 dias de aviso prévio, o empregado recebe seu FGTS, bancado pelo empregador, equivalente a quase 1 mês de salário por ano de casa; além disso, o empregador é obrigado a pagar "multa" de 50% do total depositado no FGTS, atualizado, dos quais 40% vão para o empregado - e esta norma é posterior à Constituição de 1988. Até aí, o empregado demitido já recebe os 30 dias de aviso prévio, mais o FGTS, mais 11,5 dias de salário por ano de serviço. Ainda, o acordo coletivo da categoria pode incluir um "adicional por tempo de serviço" nas verbas rescisórias - por exemplo, a Convenção Coletiva de Trabalho dos Professores no Estado de São Paulo prevê aviso prévio mais 2 dias por ano completo de serviço, além de outras garantias conforme o caso. Ampliar a carga das verbas rescisórias sobre as empresas poderá afetar a geração de empregos formais.

São Paulo

LEIS QUE NÃO PEGARAM

O governo anunciou, em várias oportunidades, o fim da contribuição sindical obrigatória, do reconhecimento de firma, da cobrança de assinatura telefônica, da cobrança de taxa de ponto extra para TV a cabo e de centenas de outros gravames considerados abusivos. Só que, até o momento, tais encargos continuam sendo cobrados do consumidor. E ninguém fala nada?!

São Paulo

MEMÓRIA CURTA É CONVENIÊNCIA POLÍTICA

Nas vésperas das eleições de 2010, durante 11 meses foi debatido intensamente o projeto de lei do senador Paulo Paim (PT-RS) que extingue o fator previdenciário. Como todos sabem, o fator previdenciário é um redutor de aposentadoria instituído por Fernando Henrique Cardoso na ocasião em que foi presidente da Republica. Em 2010 o Senado aprovou a sua extinção, que foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Houve uma grande mobilização em torno dessa matéria e os "políticos" promulgaram intensivamente que iriam promover uma reforma previdenciária sem que os futuros aposentados fossem prejudicados por redutores de aposentadorias totalmente incabíveis e notoriamente absurdos. E agora, será que esses tais políticos se esqueceram dessa matéria ou novamente vão considerá-la para as eleições de 2014?

São Paulo

SOBRE O INPI

À página B6 de 26/6 do Estadão, matéria elucidou sobre o Inpi, que detém, lamentavelmente, a faculdade de proporcionar à inteligência nacional os meios de industrializar os conhecimentos da Nação no desenvolvimento tecnológico do País. Aquela autarquia deveria ser um órgão depositário do mais importante capital de que dispõe o País, a sua inteligência. Mas, por outro lado, como a falta de densidade tecnológica dos nossos produtos, nosso incipiente sistema de aprendizagem e nossa industrialização retardatária inviabilizam qualquer competitividade de nossa parte. Tudo isso devido à total incompetência do Inpi em registrar as patentes nacionais, o que nos relegou a uma posição sem acesso aos sistemas mais restritos do conhecimento! É nessa autarquia que fica retida, como um gargalo, a inteligência nacional; que se cometem os maiores crimes contra a Nação e que acabam por ampliar, ainda mais, nossa dependência, que vai desde a lâmpada Philips que se acende até a lâmina Gillette que se usa para barbear; dos defensivos agrícolas como o Abamectin que se aplica nas sementes até aos tratores Massey Ferguson com os quais as colhemos; da esferográfica Pilot até ao computador LG; da pasta Colgate até a escova de dentes Johnson&Johnson, algo similar a um grande cateter que drena a nossa economia e compromete temerariamente a nossa soberania!

Campinas

FRASE CÉLEBRE

Quem foi que falou: "Eu tô de saco cheio de ver companheiro acusado, humilhado e depois não se provar nada"? Falou de quem? Sabem quem falou? Faça um pequeno esforço... Foi o "cara" mesmo, que finesse!

São Paulo

LULA DESONRA UMA INSTITUIÇÃO

Lula, com termos não compatíveis que sempre usou mesmo quando presidente da República, continua envergonhando o nosso país perante o mundo com os seus destemperos, ferindo com frases indecorosas e tempo de verbo que não se coadunam com a nossa linguagem. Hoje ele pertence a uma classe que é uma verdadeira instituição e das mais respeitosas, a de ser um ex-presidente da República. No entanto, continua em reuniões públicas essa prática, como em recente encontro do PT em Brasília, ao dizer: "Eu tô de saco cheio"...

Ex-presidente Lula, mire-se em Fernando Henrique Cardoso, que aos 80 anos e como ex-presidente honra a instituição e recebe honrarias do povo brasileiro e até da presidente Dilma, por carta, louvando o mérito das realizações do seu governo! Ele nunca feriu nossa língua, principalmente discursando.

"Quem não tem competência, não se estabelece"!

Assis

OLHANDO DAQUI...

Eu tô de saco cheio de ver companheiro do ex-presidente ser acusado e, alopradamente, depois, não se condenar nada. É humilhante para o povo.

São Paulo

SEMELHANÇA

Da corrupção dos cumpanheiros de Lula o Brasil está de saco cheio há muito tempo.

São Paulo

INTERINO

É uma falta de consideração total Lula ainda não ter ido a Cuba visitar Hugo Chávez, seu companheiro hospitalizado e em recuperação de uma cirurgia a que se submeteu, oferecendo seus préstimos para ir à Venezuela e substituí-lo interinamente.

São Paulo

O TEMPO, SEMPRE O SENHOR DA RAZÃO

Alternância de poder, oposição consciente e propositiva, críticas construtivas, defesa de ideias fazem parte do jogo democrático. A crítica pela crítica com interesses puramente eleitoreiros, mesmo que para isso seja necessário diminuir ou tentar destruir a imagem do adversário, é a arma dos autoritários, dos invejosos e dos covardes. Foi necessário FHC completar 80 anos e a morte de Paulo Renato para que pelo menos a presidente Dilma fizesse justiça ao passado desses grandes brasileiros. Enquanto isso, recolhido em sua redoma de lama, permanece em silêncio o ex-presidente Lula.

São Paulo

PERDA IRREPARÁVEL

A passagem do ex-ministro da Educação do governo FHC para um outro plano nos arremete a conjecturas sobre os mistérios que envolvem a nossa existência neste planeta, que, nas altas esferas celestiais, pode ser avaliado como uma réplica do famosa e de triste memória presídio de Alcatraz. Muita coisa desagradável tem recheado diariamente as páginas dos jornais e os noticiários da TV. Se estes já não bastassem, surge a parca Átropos, a irmã que controla o fio da vida na mitologia romana, e arrebata do nosso convívio o exemplo de ministro da Educação que foi Paulo Renato Souza, mas que sempre servirá de exemplo contra os que insistem em afirmar que ''nóis pega o peixe''. A morte, não raro, reveste o falecido de qualidades até fora de seu curriculum vitae. Ministros de Dilma e políticos do PT, agora, reconhecem o trabalho deixado pelo ex-ministro de FHC. Partindo de petistas, esse reconhecimento pós morte sugere copiosas lágrimas de crocodilo.

Jair Gomes Coelho

VERGONHA ALHEIA

Paulo Renato deve ter sentido vergonha alheia com as medidas tomadas pelo ministro de Educação do desgoverno Lula, como os milhares de exemplares do livro para "Por uma Vida Melhor" , aquele livrinho que não ajuda a educar e acha que corrigir o aluno é preconceituoso (coisa de petistas, bem, até o ex-presidente era e é semianalfabeto, para que estudar...?). Bem, nóis pega os peixe e zoa as fessoras. Não esquecer as gafes com o Enem.

Ourinhos

MORTE DE UM CONSTITUCIONALISTA

Lamento informar o falecimento do veterano Osvaldo Diana, combatente da Revolução Constitucionalista de 1932, associado da Sociedade Veteranos de 32-MMDC. Morreu às 21h30 de 25 de junho de 2011, no Hospital Planalto. Nascido em 23 de junho de 1909. Acabara de completar 102 anos na quinta-feira. Ele atuou numa das diversas trincheiras posicionadas ao longo das divisas de São Paulo com os Estados do Rio de Janeiro E Minas Gerais. No Túnel da

Mantiqueira foi travada a mais intensa batalha da Revolução e Osvaldo Diana estava lá. No dia 9 de julho de 2007 assumiu o Comando do Exército Constitucionalista em solenidade alusiva ao Dia do Soldado Constitucionalista, no Ibirapuera.

São Paulo

É PRECISO ESTAR ATENTO

Tenho percebido nas muitas cartas enviadas ao Fórum dos Leitores do renomado Estadão, espaço precioso, diga-se de passagem, que raramente lemos críticas endereçadas a quem está no poder há mais de 16 anos no maior Estado da Nação. Ou seja, aos donos do poder em São Paulo. A maioria das críticas das missivas é direcionada ao poder em Brasília, não as questiono e acho que são totalmente pertinentes e extremamente corretas em seus conteúdos. Mas penso que vivemos em municípios, dentro de Estados, e precisamos então exercer a mesma crítica contumaz àquilo que nos afeta diariamente em nossa vida. Ou seja, a violência, o trânsito caótico e também violento, a ausência de projetos para educação e péssima saúde pública.

Para poder exemplificar citarei alguns problemas graves que muitas vezes passam ao largo das páginas de jornais e muitas vezes os formadores de opinião se recusam a discutir. O PSDB investiu, ou ao menos diz que investiu, R$ 3 bilhões no Rio Tietê, entretanto o rio continua sujo, poluído e as estações de tratamento de esgoto ao seu redor não foram feitas. Isso é certo? Os apagões em São Paulo estão se tornando uma constante. O governador culpa a Aneel, aquela agência criada por FHC para fiscalizar o setor, mas que, na verdade, nunca o fez, sempre foi subserviente às empresas estrangeiras que aqui vieram para ganhar dinheiro fácil. Assim é fácil, privatiza, não fiscaliza, não faz nada e depois culpa uma agência para tentar jogar para a população que o problema é federal. Foram eles (PSDB) que mentiram ao povo, então assumam seus erros.

Depois de mais de 16 anos no poder somente agora o atual governador acordou para o fato de que a saúde em São Paulo é medíocre, que as fraudes existem e muitas delas já haviam sido denunciadas, entretanto, se tem uma coisa de que tucano não gosta, é de CPI, investigação, assumir erros e falhas em suas gestões, mais fácil é culpar o PT, o papa, São Pedro enfim...

Por último, gostaria de saber qual era a relação entre o efetivo policial e a população de São Paulo em janeiro de 1995, quando o PSDB tomou posse de São Paulo, e qual essa relação em janeiro de 2011. Alguém teria coragem de dizer a verdade sobre esses números?

Bauru

MUITA SORDIDEZ

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, José Police Neto, submeteu em primeira votação no dia 15 de junho, sob pressão do prefeito Kassab, e foi aprovado antigo decreto do então chefe do Executivo José Serra trocando de nome a alça de viaduto de General Milton Tavares de Souza, um dos expoentes dos governos militares, para Domingos Franciulli Neto, ex-ministro do STJ, pretendendo também mudar o do Elevado Costa e Silva, como defende Ivan Seixas do Fórum de Ex-Presos Políticos do Estado de São Paulo. Os vreadores Agnaldo Timóteo, Átilla Russomano, Quito Formiga e Toninho Paiva foram os únicos que tiveram a dignidade de votar contra. A verdade é que o imenso universo de políticos "comunistoides", vítimas terminais da peste vermelha ocasionada pela lavagem cerebral, espalhados pelas Casas Legislativas do País, não conseguem por incompetência ou não querem pela índole maldosa criar projetos de maior utilidade, ao invés de inventarem motivos para retaliação das obras dos governos militares, o que bem demonstra ser próprio de quem apoia a ideologia espúria que hoje governa a Nação. No caso específico da capital paulista, enquanto tratam de picuinhas, os alagamentos que ocorrem de quatro a cinco vezes ao ano na cidade de São Paulo são puro desleixo e falta de qualidade gestora. Desde que os padres Nóbrega e Anchieta subiram a Serra de Itapetininga e fundaram o Colégio São Paulo, o volume das chuvas que caem na região é o mesmo. Solução desse problema pode ser estudada e, quem sabe, resolvido quando decidirem desocupar primeiramente suas margens e toda a extensão de várzea em que as águas se espraiam quando das cheias, área de terra onde se assentam as marginais e edificações, arborizando-as em toda a sua extensão urbana. Alargar e aprofundar seus canais, retirar as redes de esgoto que despejam em suas águas e decantá-las. Enquanto não devolverem aos rios o que é dos rios, o que lhes foi tirado, jamais conseguirão aplacar as cobranças da natureza. O ex-governador Paulo Maluf, o anjo, se vangloria de ter canalizado o Tamanduateí, mas tem mais coisas que ele canalizou, que agora não vêm ao caso. É um crime o Tietê, o Pinheiros, o Tamanduateí, o Anhangabaú (este fechado) e o Riacho Ipiranga, marco histórico que deveria, este pelo menos, ter sido conservado em seu estado natural, todos, infelizmente, servindo como canais de vazão de excremento humano.

Antonio Carlos Mesquita do Amaral, militar reformado

Santa Maria (RS)

POR QUE O RIO TIETÊ CONTINUA TÃO SUJO?

Todos nós sabemos por que o Tietê continua sujo. A pergunta deveria ser: por que o Sena, o Tâmisa, o Chicago e o Saint-Laurent continuam limpos?

Monte Santo de Minas (MG)

HOSPITAL PANAMERICANO

Foi muito lembrado pelo leitor sr. Renato Khair que o Hospital Panamericano, lamentavelmente, está com as portas fechadas. A estrutura está pronta, a localização é ótima e muitos estão desempregados em função da inatividade. Como sobra dinheiro na Prefeitura, uma vez que vai ajudar o Corinthians a fazer o seu estádio, então, por que o sr. Kassab não faz o mesmo com esse hospital, que é, sem dúvida, muito mais útil à população, e com certeza vai se gastar muito menos dinheiro. Está aí uma chance para fazer algo de interesse geral.

São Paulo

VILLA-LOBOS

Villa-Lobos é o brasileiro da maior, mais justificada e duradoura importância internacional em todos os tempos. Contudo a Academia Brasileira de Música tem problemas para conseguir uma dotação de R$ 1,9 milhão, necessária para a recuperação/restauração de partituras do mestre. Vêm logo à lembrança os ganhos milionários de futebolistas decadentes, aqui sofregamente embolsados para a manutenção das fortunas já conseguidas lá fora, reles tocadores de tamborim. Nada contra o instrumento. Villa, cujo talento estava acima dos pés. seria o primeiro a observar.

São Paulo

SPFC DEVERIA DEMITIR O TÉCNICO

Depois das eliminações precoces no Paulistão e na Copa do Brasil, o SPFC do técnico Carpegiani voltou a fazer feio em 2011, ao tomar a humilhante goleada de 5 x 0 do seu maior rival, o Corinthians, no Pacaembu. Pior: com um time cheio de garotos, Carpegiani errou ao deixar o experiente Rivaldo no banco. Carpegiani já deveria ter sido demitido depois da eliminação para o Avaí (3 x 1), na Copa do Brasil. Agora, depois desses 5 x 0 sofridos, não dá mais para ele continuar. Com Carpegiani no comando da equipe, o SPFC sofrerá com novas derrotas e vai parar na zona intermediária da tabela, como já ficou no Brasileirão-2010, ao terminar num fraco e melancólico 9.º lugar.

São Paulo

ROGÉRIO EXALTADO

Triste ver o comportamento do goleiro Rogério Ceni no jogo contra o Corinthians, domingo, gesticulando com o árbitro Rodrigo Braguetto, que deveria expulsá-lo; não o fez para não estragar o clássico. O sr. Rogério, quando marca gol, vibra, fica alegre, etc., é paparicado pela imprensa, mas no domingo parecia um bicho. Lamento, pois serve de exemplo para os jovens do seu time. Tem de ser mais profissional na alegria e na tristeza.

São Paulo

CHÁ DOS CINCO

Data histórica, para nunca mais esquecer! Pena que o Ceni não fez o 100.º gol, seria a melhor lembrança dessa data inesquecível, chá dos cinco, que chique! Depois de deixar o adversário de quatro, o Ceni tomou um "frangaço" para o Timão, para comemorar o chá dos cinco. Para o dia ser completo, o Ceará ganhou de 2 x 0 do Verdão, precisa mais alguma coisa? Flamengo e Corinthians, os únicos invictos.

São Paulo

FRANGO

Ganhar ou perder faz parte do jogo. Agora, 5x0?! Rogério Ceni, com o placar de 4x0, não seria necessário aquele frango.

Jandaia do Sul (PR)

CORINTHIANS DERRUBOU O TRICOLOR

Foi ótimo meter 5 x 0 no São Paulo, inclusive com um frango do Rogério, que apareceu mais quando tomou um cartão amarelo e saiu bocejando duro contra o juiz, que se fosse um pouquinho só mais corajoso lhe teria dado o vermelho. Mas não me iludo com essa vitória, até porque o Tricolor jogou com um time praticamente de reservas. O Coringão está muito longe de ser confiável, portanto, como dizem os caipiras, "devagar com o andor que o santo é de barro".

São Paulo

GOLEADA HISTÓRICA

Sobre a goleada do Corinthias sobre o São Paulo: o Milan tem o Pato, o Santos tem o Ganso e o São Paulo tem o Frango (kkkkkkkkkkkk).

São José dos Campos

MAJESTOSO

O caderno de Esportes do Estadão de domingo disse que clássico São Paulo x Corinthians (que ele chama de majestoso) supera a rivalidade de Palmeiras x Corinthians, o chamado Derby. Pesquisa revelada na mesma página mostra que 75% dos torcedores acham que o clássico de maior rivalidade continua sendo o Derby. É a voz do povo.

Se fizer pesquisa com o torcedor, perguntando o que ele acha que é " majestoso" no jargão futebolístico, certamente 75% vão dizer que se refere ao estádio da Ponte Preta.

Vinhedo

AINDA O SANTOS

Ao presidente do Santos Futebol Clube, Luis Álvaro Ribeiro, os cumprimentos pela brilhante jornada dos vitoriosos Meninos da Vila, juntamente com duas sugestões: bordar na camisa oficial as três estrelas (ausentes) da conquista das Libertadores e a figura estilizada de Pelé dando uma bicicleta na bola (que já faz parte do brasão). Nenhum outro time do mundo se pode dar ao luxo de ostentar em seu uniforme a distinção máxima de ter como referência o Rei do Futebol e Atleta do Século. Às vésperas das comemorações de seu centenário, o clube volta a ser protagonista no cenário internacional como nos gloriosos anos 60. Viva o Peixe tricampeão!

São Paulo

RIVER PLATE

Sabemos que no futebol brasileiros e argentinos jamais se combinam. Mas até em patrocínio? Deu no que deu: River, com a estampa "Petrobras", caiu...

Marília

REBAIXAMENTO

Os torcedores argentinos do River Plate têm como se conformar com o rebaixamento do time para a segunda divisão: o time é "horríver"!

Campinas

‘ÁGUA NO ETANOL’

Complementando o artigo de José Roberto de Toledo, a seca no final do ano passado e a grande incidência de chuvas no início deste impediram o plantio de cana-de-açúcar, tornando o produto escasso nesta safra. Mas isso já era previsto que iria acontecer, pela maneira escravagista como o setor sucroalcooleiro vem tratando aqueles que, até antes de o setor passar para as mãos de investidores estrangeiros, eram tratados como seus parceiros. E enquanto isso acontece, nossa imprensa se satisfaz em noticiar em suas páginas mais nobres passeatas de homossexuais, das quais faz parte apenas 0,11% da população, conforme noticiado pelo nosso grande jornal, O Estado de S. Paulo.

Bariri

IGNÓBIL

Absolutamente repugnante a atitude da deputada Myrian Rios (PDT-RJ) defendendo a demissão voluntária de empregados homossexuais pelas companhias em que trabalham. A linha de raciocínio segue as bases da política nazista pré-2.ª Guerra, que buscou demitir e execrar todos os funcionários de origem judaica nas empresas alemãs. É uma ação baseada em ignorância, ódio e uma estupidez sem tamanho.

Porto Feliz

RELIGIÃO E POLÍTICA

Suponho que pela primeira vez a Parada do Orgulho Gay conseguiu se colocar politicamente no cenário de uma grande festa popular. Com seu slogan "amai-vos uns aos outros" e com os inúmeros cartazes apoiando o uso da camisinha com fotografias de santos seminus, os organizadores "cutucaram" de fato entidades que travam o progresso de assumir a classe de indivíduos diversos sexualmente: a Igreja e a religião.

Parabéns aos organizadores do evento, que ao longo destes 15 anos lutam pelos direitos de minorias que eram tão marginalizadas. É preciso sempre debater assuntos polêmicos. A religião não deve ter tanta força política capaz de aniquilar direitos igualitários. Um sucesso!

São Paulo

PARADA GAY. POLITICAMENTE CORRETA?

Um dos maiores êxitos em marketing no mundo, a Parada Gay comemorada aqui no feriadão de Corpus Christi tenta ser politicamente correta atraindo assuntos religiosos, redutos fortemente opositores. Busca quebrar barreiras de igrejas, colocando em portais na internet a ideia de que Jesus seria gay, e com igual mau gosto fazendo propaganda de camisinhas usando imagens de santos. Enquanto isso, igrejas com interesses aparentemente comerciais incentivam e aderem à manifestação. O "negócio" é incentivado pela colocação comercialmente intencional de que a comunidade gay tem grande demanda de produtos de luxo, alto poder aquisitivo, de tal forma que agências de turismo e outras atividades têm dedicação exclusiva ao grupo. A dúvida que fica é "gay", uma colocação comercial ou, principalmente, iniciativa politicamente correta.

São Paulo

A VERDADE DA CANETA

A matéria publicada no Aliás de 26/6, de autoria da professora Débora Diniz, sobre a "Teoria da caneta", desenvolvida pelo bispo de Guarulhos, dom Luiz Gonzaga Bergonzini, é estarrecedora. Principalmente, quando parte de um sacerdote católico, membro do episcopado e responsável por uma importante diocese.

Aguarda-se a manifestação e uma posição da cúpula da Santa Igreja Católica Apostólica Romana.

São Paulo

INSUSTENTÁVEL

Tendo começado já num nível baixo, a Parada Gay está caminhando para uma situação insustentável, isto é, embora cada vez maior quantidade, tem cada vez menor qualidade. Muita vulgarização e agora muito desrespeito às instituições que sempre foram o baluarte da sociedade. Mais algum tempo e teremos, felizmente, a parada gay, do verbo parar. É só mesmo uma questão de tempo, quem viver verá!

Ribeirão Preto

RESPEITO

Foi com grande consternação que vi o uso indevido e desrespeitoso de imagens de santos durante a Parada Gay. Será que é desrespeitando acintosamente os outros que os gays serão respeitados? Depois desses atos incoerentes, perde todo o sentido o PLC 122. A não ser que seja aprovado um outro PLC que proteja as demais pessoas dos ataques dos gays.

São Paulo

SÃO SEBASTIÃO

O fato de terem sido utilizados 12 santos católicos na Parada do Orgulho Gay não deveria gerar polêmica, afinal de contas, no dia 20 de janeiro de 2000, festa do mártir São Sebastião, o Grupo Gay da Bahia divulgou documento proclamando São Sebastião como o patrono dos gays e elegendo o Mosteiro de São Sebastião dos Beneditinos da Bahia como o Santuário Homossexual do Brasil. Segundo Luiz Mott, professor de Antropologia na Universidade Federal da Bahia, desde a Idade Média que os homossexuais veneram São Sebastião como protetor da categoria. As gravuras e imagens de São Sebastião sempre o mostram seminu e com pose e expressão bastante efeminadas.

Guarulhos

NÚMEROS

Gostaria que os organizadores da Parada Gay nos informassem os critérios para dizerem que 4,5 milhões de pessoas compareceram à Avenida Paulista, segundo amplamente informado por toda a mídia (têm ideia do que são 4,5 milhões de pessoas?). Lembro que a Avenida Paulista, tendo apenas 2.700 metros de comprimento, não comportaria esse número, nem de longe. É só fazer a conta de multiplicar o comprimento da avenida pela largura e verão que nem de pé, e sobrepostos em 4 ou 5, caberia esse número de pessoas. Então, para que divulgar esses números absurdos? Quanto mais pessoas, mais verbas para o ano que vem?

São Paulo

PROTESTOS

Além de sermos o povo mais alegre do mundo, agora também somos os mais "ferrados". Quatro milhões de pessoas se reuniram na Paulista na 15.ª Festa LGBT neste último dia 26. Na capital do prefeito Kassab, que defende um aumento de 250% para ele e seus lacaios, não se vê um protesto contra a corrupção, contra os crimes institucionais e constitucionais, estes através de impostos exorbitantes, do flagelo da fome, pela inapetência do Estado em gerir seus recursos de forma racional e responsável. Cada povo merece os governantes que tem. Um pensador já disse: o homem só é escravo devido à sua própria covardia.

Curitiba

LOCAL INADEQUADO

Neste domingo precisei dirigir-me a um dos hospitais nas cercanias da Avenida Paulista e podem imaginar a dificuldade encontrada, somada ao desespero das pessoas em chegar a tempo para ver o parente internado num quadro grave. Quero deixar bem claro que não tenho absolutamente nada contra os GLBTs, cada um é senhor de si. Mas por que bloquear a Paulista e região para isso? Não foram rígidos com as torcidas de futebol que lá comemoravam seus títulos? Qual a diferença?

A resposta é clara: o poder aquisitivo desse grupo.

Triste a sina da cidade mais importante do País, parecendo estar desesperada por "alguns cobres a mais" na arrecadação municipal em detrimento do contribuinte. Por que não delegar essa "honra" a cidades mais carentes?

Na pior das hipóteses, por que não delimitar essa parada a lugares até mais tranquilos: Sambódromo, Autódromo de Interlagos, Jockey Clube...

São Paulo

TRANSTORNOS

No começo foi um movimento para chamar a atenção para a falta de respeito que a sociedade tem pelos gays, pedindo respeito a todas as pessoas. Foi ótimo, hoje eles podem se casar, pois ganharam esse direito. Mas é chegada a hora de nos perguntarmos se essa "festa" já não passou da hora de ser transferida de local. Agora somos nós, os não gays, que estamos sendo prejudicados por uma paralisação na principal avenida da cidade, numa área densamente habitada, com inúmeros hospitais e que pode estar causando sérios problemas a muitas pessoas. Temos neste país um enorme recinto especialmente construído para festas, por que não realizar mais esta lá? Sim, no Sambódromo a parada causaria menos problemas para a sociedade.

São Paulo

KASSAB

Em complemento às mensagens dos leitores srs. Boris Becker e Ademar Monteiro de Moraes (Fórum dos Leitores de 27/6) , tenho a completar que Kassab não passa de um indivíduo puramente insensível e sem controle dos seus excessos. Portanto, trata-se de um sujeito que nunca vai despertar, a menos que, assim como outros, seja duramente derrotado nas urnas, quando inevitavelmente perceberá que o seu estilo agressivo e desclassificado não combina com a identidade do eleitorado paulistano.

São Bernardo do Campo

LIVRES PARA SEMPRE

Do editorial "O visto de Battisti é ilegal" (25/6, A3) podemos tirar duas conclusões. Primeira: o ex-presidente Lula sempre "legislou" com o estatuto do PT em punho, isto é, inteiramente fora das leis vigentes no País que governava. Segunda: o tratado de extradição firmando com a Itália em 1989 nunca serviu para nada porque bandidos brasileiros não precisam fugir para a terra de Dante, ficam livres no Brasil, nunca são julgados, e é só esperar a prescrição do crime.

Espírito Santo Pinhal

EX-TERRORISTA CESARE BATTISTI

Perdoe-me o sr. editor, mas ex-terrorista é como ex-diretor, ex-ministro, ex-marido...? É cargo, função ou posição que se exerce e depois se larga? Ou é profissão, ofício e especialização, que não sai da pele da gente, nem que se queira?

São Paulo

KADAFI

Kadafi pode vir para o Brasil sem susto, depois da ordem de prisão expedida pelo Tribunal Internacional. Daqui ele não sai, daqui ninguém o tira. A turma dos "anistiados" jamais deixaria, principalmente depois de Lulla considerá-lo "amigão do peito"!

São Paulo

AINDA A AES ELETROPAULO

Na madrugada de ontem, à meia-noite e 26, houve novamente estouro de um transformador nas imediações da Rua Monte Alegre, na altura do supermercado Pão de Açúcar, causando o que tecnicamente se chama de overshoot, ou seja, sobre-tensão de rápida duração e alta intensidade, que normalmente é o que causa a queima de equipamentos eletroeletrônicos, como os já causados por essa ineficiente, ineficaz e incompetente empresa, que só não é multada pela Aneel por ter, como foi divulgado pelo Estadão na última semana, cerca de 49% de suas ações nas mãos do BNDES do catastrófico governo do PT de Lulla, Dilma, Edison Lobão, Sarney et caterva.

Já tive vários equipamentos danificados e queimados em definitivo pela AES Eletropaulo, que sempre se negou ao reparo, apesar de todos os protocolos de reclamações feitos à empresa, inclusive à sua ouvidoria, com envio até a uma assistência técnica não credenciada pela Eletropaulo, que constatou os problemas em meus equipamentos. E mesmo assim a empresa se negou terminantemente a repará-los ou substituí-los.

Como se trata de uma empresa paraestatal tocada pela corja do PT e da parte fisiológica do PMDB, não se poderia esperar outro tipo de atitude.

São Paulo

NOVO FILME

Depois do tenebroso filme "Lula, o filho do Brasil", que nem chegou a morrer na praia, pois nasceu morto, agora é a vez do filme sobre a presidente Dilma Rousseff, também com cheiro de fiasco. Afinal de contas, convenhamos, apesar de ter se tornado a primeira mulher presidente do Brasil, a sua popularidade e o interesse como biografada está longe de ser uma unanimidade, ou até mesmo de ser conhecida e admirada.

Casa Branca

MAS JÁ?

Filme sobre a vida de Dilma, já? Ela nem bem esquentou a cadeira e lá vem o marketing criar mais um mito, com a ajuda da "classe artística". Cuidado, Marieta Severo, não deixe seu talento ser usado por uma causa tão extemporânea e pouco nobre. Afinal, todos somos responsáveis pelos destinos deste país. Incentivar a idealização prematura de uma presidente que ainda tem muito a provar quanto a competência e lisura e, pior, se tal filme for feito com financiamento público, não é bom para o Brasil. Lembre-se de que recursos demais têm sido desperdiçados com iniciativas que nada têm a ver com o interesse do povo. Por favor, em algum momento teremos de levar este país a sério; tal filme será um absurdo e não se trata apenas de mais um capítulo de "A Grande Família".

São Paulo

OUTRO SHOW

O que a nação anseia ver é os hackers tupiniquins obterem know-how e, aprofundando o sistema, transformarem-se no WikiLeaks nacional, revirando as entranhas políticas da República.

São Paulo

POPULARESCO?

A TV Globo prima pela qualidade da programação: novelas, Faustão, Zorra Total, Didi, Caras de Pau, Xuxa, Fantástico, Ana Maria, Galvão... Tudo pura cultura. Sr. Schroder, assista ao Jornal da Cultura.

Tietê