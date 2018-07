Cartas - 29/04/2011

Fronteiras desguarnecidas

Oportuníssimo o artigo Armas de destruição em massa (28/4, A2), de José Serra, sobre a entrada de drogas e armas pelas nossas fronteiras desguarnecidas. O descaso com que o assunto vem sendo tratado pelo governo atual está causando a degradação de grande parte dos nossos jovens e favorece a criminalidade, com a agravante do ingresso clandestino de armas. De nada adianta combater esses males no seu destino, se na origem são quase que completamente livres. É sabido que a grande extensão de nossas fronteiras dificulta a fiscalização, mas ela é imprescindível e o que gastarmos nisso pouparemos nos efeitos devastadores que as drogas e armas causam e causarão entre nós.

PAULO BRAUN

São Paulo

Apagões

Prezado sr. José Serra, os problemas apontados no seu artigo instruem e assustam. Infelizmente, a causa principal dos apagões, isto é, a falta de estrutura e profissionalismo das nossas organizações do Estado (federais, estaduais e municipais) por causa do loteamento político dos cargos de confiança e em comissão, consta somente da preocupação de Fernando Henrique Cardoso, do senhor e de alguns outros. Como envolve mudança da Constituição e da cultura, exigirá tempo, persistência e competência dos partidos, mas estes estão mais preocupados em se assenhorear do butim do Estado do que em aperfeiçoar o processo democrático, confirmando a sigla PPPPP (Partido Pela Predação do Patrimônio Público), proposta pelo João Ubaldo Ribeiro.

DARCY ANDRADE DE ALMEIDA

São Paulo

Desarmamento

Um dos assuntos mais discutidos no momento é o desarmamento da população. O que já foi feito anteriormente, mas de pouco ou nada adiantou. As armas continuam circulando e as barbaridades ocorrendo. Nossas autoridades devem entender que essas armas não foram compradas legalmente. São clandestinas e estão em mãos assassinas. De pouco adianta fazer o cidadão pacato entregar sua arma e o psicopata ou assaltante ficar com a dele. Então, o que fazer? Resposta: policiamento dia e noite nas fronteiras e estaremos, ao menos, tentando diminuir a entrada de armas, bem como o tráfico de drogas, etc.

JASMINOR MARIANO TEIXEIRA

São Paulo

ENERGIA ELÉTRICA

Excrescência consensual

O imposto do cheque (CPMF), criado a pretexto de prover recursos para a saúde pública, repete-se - eternizado - no setor elétrico com o título de Reserva Geral de Reversão (28/4, B8), também cobrado para uma finalidade e desviado para outros usos. Assim o governo, em vez de partir para um estudo sério de racionalização do modelo estrutural do setor, opta por depenar o consumidor com a adoção de excrescências espertamente escondidas na tarifa (há até imposto sobre imposto) que tornam a conta de luz do brasileiro o dobro da dos EUA, ultrapassando França, Suíça, Reino Unido, Japão e Itália. E a nossa oposição se cala, amparando mais esse lance de estelionato.

NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA

São Paulo

A mais cara

É realmente interessante saber que nossa eletricidade é mais cara que em países desenvolvidos. Já sabíamos que o Paraguai vende mais barato aquela que nós entregamos gratuitamente com "alguns a mais". Assim temos gasolina, carros, aviação, impostos, etc., mais caros que Alemanha, França, EUA, etc. Só o salário do brasileiro e os serviços recebidos, como saúde, educação e segurança, são os piores do mundo. Não é uma maravilha?! E Deus é brasileiro... Alguém tem de nos proteger.

MANOEL MENDES DE BRITO

Bertioga

ICMS na conta de luz

Sobre a matéria Brasileiro paga ICMS duas vezes em cada conta de luz (27/4), os paulistas são felizes e não sabem. O ICMS de 25% representa apenas 33% de acréscimo sobre o consumo. Em Minas Gerais, a alíquota de ICMS sobre as faturas de energia é de 30%. Nenhum outro Estado cobra tanto. Considerando o absurdo cálculo "por dentro", os cidadãos mineiros pagam nada menos que 43% só de ICMS. E depois vêm os outros tributos, claro.

LUCIANO NOGUEIRA MARMONTEL

Pouso Alegre (MG)

GESTÃO KASSAB

Pobre São Paulo...

Antes de tudo, confesso que votei em Gilberto Kassab. Não me arrependi porque a alternativa, a meu ver, era (é) péssima. Não esperava muito, mas a decepção é incomensurável. Isso porque, para dizer o mínimo, é triste ver como um político, de boa formação acadêmica, logo no seu primeiro mandato executivo, consegue desperdiçar a oportunidade de mostrar, pelo menos, algum talento para a administração pública. Mas, em vez de se concentrar nos problemas da cidade de São Paulo, complexa em todos os sentidos, Kassab opta pela politicagem mais rasteira, com vista, unicamente, a aumentar seu capital político. Enquanto isso, nós, os cidadãos comuns, cada vez mais mergulhados no mar de problemas, que vão do lixo ao trânsito - afetando a todos, da periferia aos Jardins -, assistimos a um festival sórdido de intrigas de meninos grandes e irresponsáveis. Deveríamos estar acostumados? Ao contrário, devemos cultivar a indignação e o senso crítico contra os desmandos de quem não está nem aí para o cotidiano atormentado do povo da nossa cidade, tão amada, apesar de tudo.

MARIA LUIZA FEITOSA DE SOUZA

São Paulo

Plano de Metas

Ao lado do plano deve haver um relato de todos os questionamentos, ações e processos protelatórios que a oposição protagonizou. É simplista fazer crer que Kassab não cumprirá metas por serem promessas de campanha superestimadas e por falta de capacidade de gestão. Quem vive em São Paulo já notou que 2012 é agora.

ANA F. CAMPOS

São Paulo

É evidente que Kassab não vai cumprir as metas até 2012. Ele só se dedica ao seu novo partido, visando a colher os benefícios e vantagens que o PSD lhe trará, abandonando a cidade à própria sorte.

ANGELO TONELLI

São Paulo

"José Serra, que sorte, hein? Livrou-se de ser culpado pelo retorno da superinflação"

VAGNER RICCIARDI / SÃO PAULO, SOBRE A VOLTA DO DRAGÃO

"Ao aumentar o IPTU Kassab cumpriu 100% da meta de seu plano"

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE A LDO DE 2012 E AS OBRAS DEIXADAS PARA A PRÓXIMA ADMINISTRAÇÃO

"Enquanto o povo sofre na zona sul, o subprefeito da região fala em "imprantação de projetos" (sic)! Pois é..."

VINICIUS ZANINI / SÃO PAULO, SOBRE OS CONGESTIONAMENTOS NA ESTRADA DO M"BOI MIRIM

Comando da PM de SP compra carros de luxo

Veículo do comandante custa R$ 92,9 mil e é mais caro que o do governador Geraldo Alckmin

"Tinha de dar essa Captiva para a polícia correr atrás de bandido com um carro decente."

JEFFERSON FERREIRA

"Enquanto isso, cidades do interior com uma dúzia de vereadores têm apenas um carro e três

policiais."

ROSA CLOSE

"Podem andar até de Jaguar desde que a PM funcione e eu não seja assaltado a mão armada aqui na porta de casa."

PEDRO ANDRADE

