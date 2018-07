Cartas - 29/05/2011

"Porcaria de País"

O dono da WTorre acha este país (governado pelo PT) uma "porcaria". Então, que invista seu dinheiro em outro e verá se tem "consultoria" de membro de governo. Pequeno, mas importante detalhe: Palocci ia à empresa dele às sextas-feiras. Sacou que deputado não fica em Brasília nem segundas nem sextas, não pelas bases, mas pelas "consultorias".

JOSÉ ROBERTO PALMA

São Paulo

Lesada

Estou muito aborrecida, pois paguei, no mínimo, três vezes as consultorias do sr. Palocci. Ou seja, ao pagar minhas tarifas, ao pagar por serviços e, principalmente, os impostos que pagaram seu salário de deputado. Minha frustração foi não ter sido convidada, já que ajudei a pagar, para nenhuma delas, que talvez me fossem muito úteis num futuro de consultorias políticas! Aliás, o sr. Walter Torre, ao dizer que pagou menos de um carro ao sr. Palocci, sabe que há carros, segundo a Forbes, de R$ 4,16 milhões (Bugatti Veyron Super Sport), ou um Rolls-Royce (Silver Ghost 1906) cotado a US$ 50 milhões, aproximadamente R$ 86 milhões?

TANIA TAVARES

São Paulo

Legado lulista

A frase do dono da WTorre é o retrato perfeito do legado lullista. Ao sair para as suas férias de cinco meses, o "cara" gabava-se de ter elevado a autoestima do povo brasileiro. Exatamente na semana de seu retorno triunfal, um dos maiores empresários "deste país" joga a verdade no ventilador. Pergunto ao dono da WTorre: quem é que faz "deste país" uma porcaria? O povo honesto e trabalhador, que os detentores do poder fazem questão de manter na ignorância? Ou seus dirigentes e políticos mancomunados com a "elite" empresarial?

ANGELA CARACIK

São Paulo

Solidariedade

Toda a minha solidariedade ao ministro Palocci e ao empresário Walter Torre. Neste país não há mais oposição política de ideias, tampouco ideais, razão por que o jeito é ficar criando factoides para fabricar crises, como se não houvesse uma agenda mais importante a ser discutida, como a reforma política. O pecado do ministro Palocci, pelo visto, foi ter feito às claras - declarando à Receita Federal o produto do trabalho e recolhendo os impostos correspondentes - o que, convenhamos, boa parte dos que o acusam hoje sempre fez na penumbra dos valhacoutos insondáveis da pretérita República. Viva o Brasil!

ALEXANDRE SLHESSARENKO

São Paulo

Rastro

Resumo do rastro que Palocci deixou por onde passou na vida pública: 1) Prefeito de Ribeirão Preto, acusado de cobrar R$ 50 mil por mês de empresa coletora do lixo; 2) ministro de Lula, frequentou aquela famosa casa juntamente com prostitutas e lobistas, depois ainda foi o mandante da quebra do sigilo bancário do caseiro; 3) deputado federal, aumento o seu patrimônio de forma vergonhosa com uma empresa de consultoria altamente suspeita. Será que precisa mais?

ELIANA ODA

São Paulo

Fortuna

Os latinos diziam: "Quos deus perdere vult, dementat prius" - ou "os deuses enlouquecem primeiro a quem querem destruir". No Brasil atual o mais adequado seria: "Os deuses enriquecem primeiro a quem querem destruir".

VIVIANO FERRANTINI

São Paulo

Artilharia

Ao orientar a presidente Dilma Rousseff a aparecer ao lado de Palocci e apoiá-lo irrestritamente, Lula inaugurou um novo tipo de artilharia: o fogo burro!

OSNYR BANDEIRA FILHO

Tietê

Fogo amigo

Ô Palocci, tem que rachá... Aprende, companheiro!

MARCO A. CASTELLO BRANCO

São Paulo

A volta do que não foi

A desenvoltura com que o ex-presidente comanda a blindagem do ministro reincidente mostra apenas que a atual presidente não passa de uma figura decorativa escalada para quatro anos de pouca fala, empurrando com a barriga a sujeira para debaixo do tapete. E que ela não pode interpretar o seu papel convincentemente sem os dois por perto. Que pena que tanta gente acreditou...

FLAVIO MARCUS JULIANO

São Paulo

Criador e criatura

E alguém acreditou mesmo que o cordão umbilical seria cortado?

ROBERT HALLER

São Paulo

Governo preposto

Há muito se sabia que o atual governo tinha por trás outro governante. É evidente que o governo de Dilma é um preposto do anterior. O "cara" estava ansioso por uma oportunidade e veio com toda força em defesa de seu apaniguado - que, na verdade, foi uma defesa de si mesmo. Qual a razão dessa luta pela defesa do indefensável? Seria ótimo para todos os brasileiros se a corrupção fosse varrida da História deste país. Não dá mais para aguentar um escândalo atrás do outro. O próximo deverá ser a aprovação do PL122 e depois a absolvição dos mensaleiros. Aliás, este é um país de todos... os petistas.

VICENTE MUNIZ BARRETO

Cruzeiro

Procura-se um líder

Fernando Gabeira (27/5, A2) descreve bem o estado de ânimo de quem paga impostos neste país. Já estamos devidamente indignados. Sem oposição, procura-se um líder que expresse a indignação que sentimos. A intensidade da resposta dependerá da maturidade política do líder e do nível de saturação da população no momento. Quem se apresentará para a tarefa, eis a questão!

SERGIO HOLL LARA

Indaiatuba

ROBERTO NONATO

JOSÉ NORONHA SOBRINHO

BRAZ DOS SANTOS

METRÔ DE SÃO PAULO

A definição de quais empresas deverão construir a linha 5 do Metrô paulistano ainda motivam desconfianças em relação ao comportamento das empreiteiras.Elas foram acusadas na imprensa de terem feito um acerto para definir o trecho de cada uma na obra. Isto faz lembrar uma declaração de um Governador do Estado, Paulo Egydio Martins que nos idos de 1978 acusava as empreiteiras de participarem de concorrências para obras do Estado acertando antes quem ganharia a concorrência. E ainda, o atual presidente do Metrô declarar que os indicios não se transformaram em provas leva a se fazer uma comparação com o atual caso Palocci. Por que não se aguarda então a apuração de todas as acusações feitas contra ele para então se exigir a sua punição.? Por que a diferença de comportamento, inclusive de alguns órgãos da Imprensa?

São Paulo

UM DOS SENHORES DA GUERRA

Acusado de genocídio, de crimes de guerra e contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) para a ex-Iugoslávia em 1995, o general servo-bósnio Ratko Mladic, cuja prisão foi anunciada nesta quinta-feira, ficará conhecido na história como um dos culpados pela matança de milhares de muçulmanos em Srebrenica, e pelo sangrento cerco a Sarajevo na guerra da Bósnia. A prisão do ex-comandante Ratko Mladic, o criminoso de guerra mais procurado da Europa, encerra uma caçada de mais de 15 anos, pelo menos as pessoas que sofreram tem agora a esperança que ele será levado a julgamento. É um passo importante para a Sérvia, para a justiça internacional e para as famílias de suas incontáveis vítimas que merecem justiça. É obviamente muito importante. Fecha um capítulo trágico na história da Europa. Estou feliz que este homem, que tanto fez mal a Bósnia e Herzegovina e seu povo, foi finalmente preso e enfrentará a Justiça.

É claro que precisa ser felicitada (a prisão). Dá ao povo da Sérvia uma chance de fechar, ou pelo menos começar a fechar, um capítulo triste de sua história. É um lembrete para todos aqueles que fogem da justiça internacional que mais cedo ou mais tarde eles serão punidos por seus crimes.

São Paulo

MILONGAS

O ''cara'' que muda suas assertivas ao sabor dos ventos, das circunstâncias e dos locais de onde fala... Devia ser cantador de milongas!

João Guilherme Ortolan

Bauru

BICS

Somente os efeitos colaterais da forte cerveja inglesa podem justificar a fala do presidente Obama que incluiu o Brasil entre aqueles que, eventualmente, poderiam abalar a liderança americana e europeia no mundo.

Monte Santo de Minas (MG)

FALIDOS?

Acabei de ouvir de um respeitavel jornalista econômico, sr. Joelmir Betting, análise sobre o montante da divida brasileira (interna e externa) e causou-me espanto os valôres envolvidos, tais como: pagamos de juros por dia, o equivalente a um programa anual do bolsa familia. Pergunto à nossa presidente da Republica: o País quebrou?

Guarulhos

A NOVA ELITE NO BRASIL

O Brasil já tem uma nova elite;é a zelite.Para integra-la são necessários os seguintes requisitos;

1.Receber ou ter recebido o mensalão;

2.Não usar o S nas palavras plurais;

3.Possuir passaportes especiais até a 3ª geração;

4.Desprezar as conjugações verbais;

5.Multiplicar o patrimonio em curtissimo espaço de tempo;

6. Obter imunidade para o exercicio da advocacia administrativa;

7.Nunca ruborizar de vergonha;

São Paulo

CORRUPÇÃO

Até quando, a população brasileira deverá conviver com políticos desonestos, mal intencionados, totalmente corruptos, que fazem tudo em próprio benefício, deixando completamente de lado os eleitores que neles votaram. Evidentemente esperando outro rumo das coisas no País, para poder viver mais decendemente e ter uma qualidade de vida melhor. São tantos e de conhecimento de todos que não há necessidade de nomeá-los.

São Paulo

KIT ÉTICA

O povo anda tão preocupado com o lançamento ou não do kit antihomofobia. Deveriam sim estarem nas ruas exigindo urgentemente uma Reforma Educacional completa. Poderiam começar com um Kit Ética, ou Kit Anticorrupção. É muito mais urgente! Se o povo fosse melhor educado, a incidência de preconceitos, dos mais diversos, diminuiria consideravelmente. Governantes, pensem nisso.

São Paulo

KIT HOMOFOBIA

Chegou a hora da onça beber água. Quem tiver alguma pendência com a presidente Dilma e quiser que seja resolvida, basta fazer o que fizeram as bancadas religiosas, ou vocês suspendem o kit homofobia", ou nós assinamos a lista para convocar Palocci. Por aí se vê como o Planalto está seguro em relação ao ministro da Casa Civil. Qualquer ameaça abala e põe em risco a permanência do ministro no cargo. Segura peão!

São Paulo

O UMBIGO EM PROL DA NAÇÃO

Ao ameaçar cobrar do ministro Palocci explicações sobre seu enriquecimento turbinado - caso Dilma seguisse com as ações anti-homofobia propostas pelo governo; a bancada evangélica provou não possuir caráter algum, já que usa um interesse particular como moeda de troca por um interesse geral da nação e cujas raízes apontam para corrupção pura. Dilma desistiu do projeto e os evangélicos - do nada - esqueceram de Palocci; que escapará ileso. E o País? Bom, os interesses de uma minoria fanática e hipócrita atropelaram os anseios de justiça de milhões de brasileiros. Um mérito dos evangélicos, acobertando a corrupção.

Porto Feliz

MÁGICO OU FILHO DO LULA

Quem contou para o Mantega que ele era economista? - Dª. Dilma, coloca o Palloci no Ministério da Fazenda. O homem é mágico! Ou então o filho do Lula.

Monte Santo de Minas (MG)

150 DIAS

O atual governo está completando o quinto mês ou 150 dias, período que todo cidadão trabalhou só para pagar impostos, as notícias não são boas:

1- Somos autosuficientes em petróleo e estamos importando gasolina.

2- Deviamos estar exportando etanol e mal temos para o consumo interno.

3- Nos comprometemos realizar a Copa do Mundo de Futebol em 2014, ainda não sabemos onde será o jogo de abertura e nem o da final. O estádio do Corinthians continua no papel e a reforma do Maracanã

estará pronta em 2028, será? Reformas e melhorias dos aeroportos, portos e rodovias, tudo por fazer.

4- Foi feito o corte de despesas, a arrecadação cresce e gasta-se sem limites.

5- A inflação voltou com força e continua sem controle.

6- A dívida pública federal subiu em abril/2011 2,34% e já ultrapassa a R$1,7 TRILHÃO. Mas somos credores do FMI, que bom!

7- Os passaportes diplomáticos indevidos para os filhos e netos do ex-presidente, foram devolvidos?

Como é saudável e importante a alternância do poder, caso contrário passa a ser um círculo vicioso, beirando a situações desastrosas. É ''seu'' Lula a culpa é sua mesmo, mas que governo? Se pensar no FHC, só se for para resolver! Usando a gíria popular o ''abacaxi'' ou o ''pepino'' está com a Dª Dilma, e ainda para piorar, precisa superar o ''escândalo'' do Palocci e seu Projeto/20x.

São Paulo

E AGORA?

Será que o ex-presidente Lula vai voltar a Brasília para novamente solicitar aos camaradas do PT, que defendam o Palocci, depois que a Caixa finalmente confirma em juízo que o sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa, foi realmente quebrado, mas a pedido único do então ministro Antonio Palocci, em 2006?!

A sociedade deve estar se perguntando, se não caberia agora uma nova interpelação ao STF, para que a nossa Suprema Corte reveja sua decisão por ter inocentado o ex-prefeito de Ribeirão Preto?! Ou, será que também não caberia neste momento um processo de cassação do mandato de deputado, hoje ministro de Dilma por decoro parlamentar, já que na oportunidade (em 2006), Palocci fazia parte da Câmara?! Ou, mais importante ainda, será a presidente Dilma, finalmente e diferente da rotina petista de sempre proteger seus camaradas incautos, vai usar sua prerrogativa como Chefe da Nação, e em defesa da ética, defenestrar já este seu ministro do cargo, que vem até por orientação do partido, se negando a dar esclarecimentos sobre as denuncias que lhe pesam?!

O mais interessante neste caso, é que a Caixa Econômica Federal, somente falou a verdade perante a justiça sobre a quebra de sigilo, porque caso contrário seria condenada a pagar uma indenização ao Francenildo de R$ 500 mil. Ou seja, fica clara nesta história que livrar a cara do Antonio Palocci, não vale este preço...

São Carlos

DILMA X LULLALÁ

Afinal, quem comanda este país: dona Dilma ou Lullalá? Já está na hora de dona Marisa enquadrar o maridão!

Campinas

NADA DE NOVO SOB O SOL

Pensando bem, a "volta" de Lula já tem um precedente histórico, caso as coisas evoluam da maneira previsível. É a reedição da dobradinha Putin - Medvedeev.

São Paulo

SEMPRE POR PERTO

Incrível a disposição do Lulla. Foi palpitar, de graça, no Planalto, para ''blindar'' o Pallocci. E a empresa ''ELE-GE'' (leia-se Reelegê), teria financiado tudo por conta de suas encomendadas palestras? Consultoria, de graça, nenhum dos Ministros envolvidos prestou! Por favor entenda: não prestou consultoria. Os ministros sempre tem alguma serventia, não é mesmo? Com sua incompetência, acabam dando destaque ao ''esperto'', também entendido como ''ex-perto'' ou sempre por perto Lulla.

Campinas

PERNAS CURTAS

Foram necessários menos de 150 dias para a verdade vir à tona: a presidenta gerenta é somente uma marionete. Não tem capacidade para ''administrar'' a crise Palocci e já foi derrotada pela ''base aliada''. O resultado já apareceu: o "cara" voltou com tudo. Pobre Brasil.

São Paulo

CHAMARAM O TÉCNICO

Se escalaram o técnico é porque as coisas estão fora de controle. Lula está defendendo Palocci porque essa história de dar palestras também deve estar ligada à consultoria que deixou o ministro da Casa Cívil milionário de uma hora para outra. E mais tarde Lula também deverá se explicar. Qual será o temor da presidente Dilma que só aparece nos bastidores fazendo ameaças e pedindo apoio para Palocci? Pelo visto o fantasma de PC Farias continua rondando o Palácio do Planalto. Collor deve estar de sorriso largo.

Campinas

QUE GOVERNO É ESTE?

No início do mandato da presidente Dilma Rousseff, tinha-se a esperança (não chegou a ser expectativa) de mudanças. De fato houve, na política externa.

Quanto ao resto,temos aí o rolo compressor atropelando toda e qualquer iniciativa de moralização. Este Palocci é tão importante? Não se encontra ninguém

mais á altura do cargo? Ou será que Da. Dilma quer mostrar que quem manda neste país é ela, contra tudo e contra todos? Que governo é este?

São Paulo

LULA, O PATO MANCO RESISTENTE

Lula não é advogado, mas se oferece para fazer as suas vezes. Os leigos, quando passam por traumas jurídicos, alguma coisa apreendem. Na crise do mensalão e, principamente, no dia em que Duda Mendonça abria o verbo no Senado, Lula, nas cordas, muito apreendeu, lições que, neste momento, transmite aos aliados. Reconhece que a situação de Palocci é preocupante e recomenda ações. O problema é que jamais vimos um pato manco retornar com tanta celeridade ao exercício fático do poder. Afinal, tivemos ou não eleições? Assim, corre o risco de naufragar, junto com o acusado, o governo e o PT.

São Paulo

CEDER ÀS VONTADES

Senhora presidente Dilma, lamentavelmente a senhora está colocando uma bela corda em volta de seu pescoço. Ao proteger a todo custo os descalabros financeiros de seu ministro da Casa Civil,onde o raio parece insistir em cair,a sua tão propalada gestão e governança com mão firme está indo para um buraco sem fim ou,se preferir,um bolso sem fim.Almoço grátis a senhora bem sabe que não existe.Deus proteja os brasileiros do custo desse ágape.

São Paulo

DEFENSOR

Vejo no empenho do Lula na defesa como se fosse crescimento do patrimônio de seu próprio filho após 8 anos de governo. Isso é amor de pai para filho. Novo índice econômico no país: Índice Palocci. O único que não cai. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta.

Santos

VÁCUO NA PRESIDÊNCIA

A perigosa intervenção do ex-presidente da República nos assuntos que devem ser conduzidos pela atual presidente eleita abre um precedente de difícil visualização para o futuro do Brasil. A atuação de Lula repreendendo ministros, mostrando-se no centro das fotos, portando-se como se mandatrio ainda fosse, humilha a presidente e assusta o povo com a desconfiana sobre a competência, e pior, sobre a saúde de Dilma. Esperemos que tudo não passe de um rompante do ex.

Rio de Janeiro

LULA DE NOVO

Muitos achavam que a Dilma seria apenas mero intervalo para mais um governo Lula depois de 2014, deu para ver que o intervalo foi bem curto 144 dias. Quando temos visto mais Lula do que Dilma, é Lula se reunindo com a liderança da base aliada, Lula advertindo Palocci e até articulando a candidatura de Haddad para prefeitura de SP, enquanto isso Dilma quase não aparece, não se pronuncia, não toma uma posição, enfim, Lula sequer teve o respeito a sua sucessora (escolhida pessoalmente por ele) como poderemos esperar que tenha respeito pelo Brasil...

São Bernardo do Campo

O PT DE SEMPRE

O PT acha que companheiros que cometem ilícitos não devem ser punidos e sim quem denuncia o ilícito. Eles acham que estão acima da lei, que podem tudo. Vejam declarações de Lulla no exterior, dizendo que não era mensalão e sim caixa 2. Caixa dois pode. Delúbio também disse que era dinheiro não contabilizado. Um vereador petista de SP, a propósito de placas de carro não permitidas, disse ao reporter: ''Por que eu tenho que me submeter à lei''? Agora Lulla entra em campo para defender Palocci e dar conselhos à Dilma. Quando ele assumiu a Presidência ele aconselhou FHC a vestir o pijama e cuidar dos netos. É próprio do PT, eles se julgam acima dos simples mortais.

Santo André

ELES MANDAM

A presença do ex-presidente Lula em Brasília não tem como objetivo esclarecer o enriquecimento rápido de Palocci ou dar algum tipo de explicação à população. Sua presença é para intimidar todo o Congresso, um claro aviso para todos - eu fiz muito pior, fiquei oito anos no poder e coloquei Dilma no meu lugar - . este tipo de ameaça não é no corpo a corpo, mas no ''pé do ouvido'' das lideranças dos partidos que apoiaram e apoiam Dilma/Lula. Sem as maracutaias que os ministérios, cargos em estatais, nomeações para secretarias entre outros ''presentes'' proporcionam aos partidos, eles não sobrevivem, financeiramente e politicamente. O papel de Lula é simplesmente coagir tanto a base de apoio quanto a oposição, que, se até agora nada fez só pode estar com o rabo preso em alguma armadilha muito bem montada no período do governo Lula. Este caso tem tudo para acabar em pizza, a não ser que apareçam novas provas que inviabilizem a presença de Palocci na Casa Civil. Quanto à presidenta ou presidente, ou marionete, infelizmente teve seus belos 100 dias de cinderela, mas agora ficou bem claro que quem manda são eles.

Osasco

A VOLTA DE LULA

Após uma licença de quase cinco meses, Lula volta em grande estilo ao Palácio do Planalto, para assumir interinamente a Presidência. Já mandou todos os seus subordinados e alienados políticos a sair em defesa do amigo Palocci, acusado de enriquecimento extraordinário. Lula, como exímio driblador de casos semelhantes, já ordenou a turma do PT a jogar a culpa no secretário municipal de Finanças de São Paulo, pela revelação dos lucros exuberantes obtidos pela firma de consultoria do seu amigo. Lamentável.

São Paulo

IMPERIAL

A czarina de plantão, incapaz de sozinha, jugular a hemorragia de crises que se abatem sobre o "seu" governo, pede socorro ao Rasputin do ABC, na esperança de contê-las, esquecendo-se da forma como acabou um regime tão imperial, como o do PT após haver aparelhado o Estado.

São Paulo

DILMA ENCOLHEU

O discurso de posse da Sra.Dilma, muito me entusiasmou, cheguei a crer que as coisas mudariam. Mas com o passar dos dias a decepção chegou, uma vêz que ela também é tolerante com as maracutaias, e por isso está se apequenando a tal ponto que vai permitir o fim do seu mandato antes do tempo, pois já se vê ''Lula lá'' outra vêz, infelizmente.

São Paulo

PMDB E SUA AMEAÇAS

O PMDB diz que não é empregado do Governo. Realmente não é. É apenas o sócio oculto, que só aparece quando interessa. Há muito deixou de ser um partido de oposição, para se aliar a uma casta de políticos, que dispensa comentários. Neste momento mostra suas garras e presas para abocanhar um pedaço da carne, já em estado de decomposição, do Super Ministro Palocci. Muito dinheiro deverá ser gasto, para varrer para debaixo do tapete tamanha sujeira. Quem continua perdendo? O povo é obvio!

Osasco

PATO MANCO

Ao assistir a volta triunfante de Lulla ao Planalto dando as cartas como nunca antes se viu na história do Brasil, fica pra nós muito claro os motivos pelos quais o "ex" fez tanta força para colocá-la na Presidência. Pato manco não vai muito longe.

São Paulo

AUTORIDADE DA PRESIDENTE DO BRASIL

A atitude do cidadão Lula, ida a Brasília para fazer política partidária, intervindo ostensiva, deselegante inclusive, e totalmente na condução do governo de sua sucessora, colocando em xeque a administração da Presidente do Brasil. Os escândalos estão brotando a todo momento após a saída de Lula da Presidência. Até parece que Lula estava abafando tais escândalos! Pois os escândalos não são da gestão da atual Presidente. Passaportes do clã Lula, mensalinho de Campinas, onde têm amigos do rei envolvidos, escândalos na Prefeitura de Guarulhos do PT, agora do escândalo do Palocci, alguns dos escândalos que permeiam a vida da nação. É como o Obama disse, ESSE É O CARA. O FANTOCHE já esta no palco, só falta levantar a cortina.

São Paulo

SÍNDICA DE PRÉDIO

Como eleitor da presidenta Dilma Roussef (PT), gostaria de expressar a minha imensa decepção com a mesma no episódio envolvendo o ministro Palocci. Dilma perdeu uma grande oportunidade de se afirmar com estadista, líder e pessoa comprometida com a ética e a moral. Ela prometeu que, em seu governo, todas as denúncias de corrupção, irregularidades ou enriquecimento ilícito seriam apuradas e investigadas a fundo. O seu silêncio é constrangedor e sua omissão, comprometedora. Não se viu qualquer atitude sua exigindo que Palocci apresente sua defesa e prove a origem lícita do seu patrim?nio. É nesses momentos que se vê se a presidente é uma pessoa de palavra, que cumpre o que prometeu ou se eram meras ''palavras vazias ao vento'', pura retórica de campanha eleitoral, sem qualquer correspondência com seus atos e com a realidade. Com tal conduta omissa, corporativista e pusilânime, Dilma perde totalmente a sua credibilidade, irá submergir e não será eleit a nem para síndica de prédio.

São Paulo

RACIOCÍNIO LÓGICO

Perguntaram-me qual é o tipo de regime presidencial que foi instituído ''neste país''. Pensei: O Brasil não tem presidenta? Então, por raciocínio lógico, deduzi a resposta óbvia: Se temos uma presidenta, nosso regime é "presidentalista". Neste neo-regime, como na monarquia, a presidenta é figura decorativa. Quem realmente manda é o pseudo - primeiro ministro, cargo que exerce o doutor Lula, com aprovação da ampla maioria do Parlamento, digo, do Congresso Nacional.

São Paulo

MOEDA DE TROCA

Antes, era "a Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá". Agora é " o Palocci, quem diria, acabou virando moeda de troca".

Rio de Janeiro

A MAIOR MAIORIA

Antes do que se esperava, vêm caindo as convicções anunciadas pela presidente em seu discurso de posse. É que apenas numericamente maciça, a base do governo no Parlamento se fragmenta quando não obtém a desejada e polpuda fatia do poder. Parte significatva da aparente maioria pouco se importa se permanece ou cai o fragilizado ministro ou se o desmatamento na Amazônia deve ser contido. Se é retardada a nomeação dos seus candidatos aos elevados postos de mando, abala-se a governabilidade e começam as transigências . Os parlamentares da dita bancada religiosa, nem mesmo preconceituosos chegam a ser, prestam-se, por política conveniência, a massa de manobra para os objetivos de um ''centrão'' que impõe condições a uma obediência cega que o Palácio do Planalta pretendia.. E a presidente, que se mostrava tão segura de seus princípios, teve que chamar o antecessor para apagar um fogo, que remanesce crepitando. Se a oposição perder essa oportunidade, mais distante ainda de seus anseios estará uma vitória em 2014.

São Paulo

SEPARANDO O JOIO

Caro eleitor, será que você cogitaria ter uma consultoria dessas administrando a cidade ou o Estado de São Paulo ou pensaria 20 vezes antes de escolher?

São Paulo

CANDIDATO

Nas próximas eleições, ele irá se candidatar à presidência ou no mínimo à governador de São Paulo. Quem viver verá.

São Paulo

CPI?

Será que, desta vez, os solertes parlamentares estão realmente interessados em combater a corrupção neste país? Ou será que isso não passa de mais uma queda de braço para impressionar a plateia, visando a mais espaço na mídia. Como não poderia deixar de ser, o oportunista Sr. Serra, como arauto de 1a hora, tinha de dar o fora e sair em defesa do Sr. Palocci.

São Paulo

DESCULPA ESFARRAPADA

Lá vêm os petistas mais uma vez com a desculpa esfarrapada de que foram os tucanos a quebrar o sigilo bancário de Antonio Palocci. Em primeiro lugar, senhores, procurem outra desculpa, pois esta já está gasta e não cola mais. Em segundo, os petistas têm um problema grave de ''projeção'' (vide S.Freud): acusam os outros do que eles mesmos fazem. E em terceiro, se foram realmente os tucanos (o que duvido, pois José Serra chegou até a defender Palocci), fizeram muito bem. Está mais do que na hora de que a oposição nos defenda dessa verdadeira quadrilha que se apossou do poder.

São Paulo

ACUSAÇÃO CONTRA PSDB

Que diferença faz qual é o partido que quebrou o sigilo de Palocci? Temos mais é que agradecer por ter vindo à tona mais um escabroso caso de, ao que tudo parece, esquentamento de dinheiro.

São Paulo

PALOCCI PROFESSOR

Quem tem medo de CPI tem o rabo preso em algum lugar.Nenhum banco, nenhum empresário,nenhuma empresa, consegue aumentar seus rendimentos em 20 vezes em apenas 4 anos. Palocci deve ser um gênio econômico e deveria ensinar a nós, pobres mortais, a maneira de ficar bilionário em tão pouco tempo...

São Paulo

VIP

A CEF informa: Francenildo era o único cliente com ministro para conferir extrato.

São Paulo

SUPERMINISTRO

Em lugar de ser execrado, o ministro Antonio Palocci deveria ser imediatamente guindado ao comando absoluto da economia nacional em um superministério e ali mantido, com a condição de aplicar no posto todo o talento com que se empenhou na multiplicação do seu patrimônio privado. Afinal, se a sua consultoria mantiver o mesmo nível de eficiência no futuro, antes de 2030, o ministro terá um patrimônio superior ao PIB atual do País. Antes do final da década seguinte, superará o PIB mundial. Em suma, promoção já!

Rio de Janeiro

BEM PAGO

Palocci disse que "era bem pago, sim"... Ah vá!

Carapicuíba

POLÍTICOS DE SUCESSO

Os políticos brasileiros progridem, e bastante. Um, recentemente falecido, começou com um Ford 37. Outro, bem vivo, começou com R$ 375 mil. Ambos amealharam invejável patrimônio. Tino comercial assim só pessoas incomuns têm!

Guarujá

QUE REMÉDIO TEM?

Se o ministro Pallocci tiver a mesma competência para aumentar em 20 vezes o Patrimônio Brasileiro, que viva o Pallocci nas paradas do País.

Santa Rita do Passa Quatro

CONSELHO A PALOCCI

Da próxima vez que precisar lavar dinheiro,siga o exemplo do grande chefe e faça palestras a US$ 200,000 para grandes corporações.Não ha como ser

flagrado e basta contar 40 minutos de lorotas.Afinal,como médico, tem mais qualificação do que um analfabeto para enganar o fisco e se enriquecer com

a mesma velocidade.

São Paulo

PALOCCI E PELÉ

Lula comparou Palocci a Pelé. Isso é desrespeitar o grande atleta brasileiro.

São Paulo

GÊNIO DA MULTIPLICAÇÃO

Se o gênio da multiplicação, Palocci, conseguisse a cada 4 anos multiplicar por 20 seu patrimônio, bastariam, pasmem, apenas 17 anos para ele acumular R$ 129 trilhões. Com a capacidade lobbística, as costas quentes, protegido pelos parasitas governamentais, não duvido que deve ter muito mais do que declarou. Os paraísos fiscais que o digam. E as nossas autoridades, que prezam o nosso país, que fiscalizem.

Rio de Janeiro

CASO PALOCCI

Neste Brasil socialmente injusto, o trabalhador contribuinte tem de manter total transparência em sua declaração do Imposto de Renda, do contrário sofre as consequências da malha fina e da bravesa do impiedoso ''leão''. Para nós, simples mortais, as informações têm de ser completas e coerentes. Já para os amigos do ''rei'' e da ''rainha'', quando se exige explicações de não justificável aumento de patrimônio, logo acusam a oposição de quebra de sigilo fiscal. Será que nossa Justiça não se envergonha de tão flagrantes injustiças?

São Paulo