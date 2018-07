Cartas - 30/08/2010

Humor liberado

Parabéns ao ministro Ayres Britto, do STF, que liberou os programas humorísticos em época de campanha. Apesar de a liberação nem ser necessária, pois os políticos já são uma piada, é um ganho da nossa democracia, com a livre expressão da mídia. Eles tentam, tentam, mas não conseguem calar a imprensa. Só falta agora os ministros julgarem o mérito da censura ao Estadão - e esperamos que seja antes das eleições.

PIADAS

A decisão do ministro Ayres Britto de liberar os humoristas brasileiros para fazerem piadas sobre políticos durante a eleição corrige uma grande injustiça. Por que só o Tiririca podia?

O ELEITOR "ABESTADO"

Além de votar em Tiririca, acredita que Maluf tem ficha limpa, que o vazamento de informações da Receita Federal não tem nada que ver com política e que o fato de serem do PSDB os que tiveram o sigilo fiscal violado foi mera coincidência. Acredita que José Dirceu não quer ser ministro, que Lula receberá o Prêmio Nobel pela paz no Oriente Médio e que Netinho de Paula será intransigente defensor da Lei Maria da Penha, que o PT é um partido de esquerda e que Aécio Neves vai fazer a campanha de José Serra em Minas pra valer. E ainda que Marina será eleita "presidenta".

QUEBRA DE SIGILO

Disfarce

O comando do PT diz que vai processar os adversários da Dilma no caso da quebra de sigilo. Parece piada! Os aloprados são viciados nesse tipo de safadeza. A violação dos dados de peessedebistas por certo não interessaria aos próprios. Senão quebrariam o sigilo de petistas. Ana Maria Braga e os Kleins foram só um disfarce para, eventualmente, dizer que os fins não seriam políticos.

TERRORISMO DE ESTADO

Não é necessário ter a argúcia de um Sherlock Holmes para perceber que o acesso aos dados sigilosos da apresentadora Ana Maria Braga, da Rede Globo, e de quatro membros da família Klein, dona das Casas Bahia, feito no mesmo computador da Receita Federal em que as declarações de renda de integrantes da cúpula do PSDB foram violadas, não passou de uma estratégia para desviar o foco das investigações. Ana Maria Braga e os Kleins são tão somente uma cortina de fumaça para camuflar o apavorante terrorismo de Estado revelado por esse crime, perpetrado justamente num ano de eleição presidencial. Alguém, em sã consciência, acredita numa mera coincidência?

MÁ ERVA DOMINANTE

Por que a indignação e a surpresa pelo sigilo fiscal quebrado? Ninguém mais se lembra do mensalão, dos aloprados, de Francenildo, de Lina Vieira, da "caixa-preta" do Judiciário, dos sanguessugas, Correios...? E o que aconteceu? E de quem é a culpa? Segundo um ditado tibetano, "não são as más ervas que prejudicam o grão, é a negligência do cultivador". No caso, de todos aqueles que hoje estão surpresos e indignados, oposição, Judiciário, OAB, imprensa e, principalmente, o povo. Quem cala, consente!

DEVASSA DA DEVASSA

Se o governo reincidir em encobrir o crime dos seus aloprados, agora na Receita Federal - conforme se infere do editorial O crime continuado do PT (27/8, A3) -, é porque Lula, acima das questões partidárias, deseja na Presidência não uma sucessora afinada com sua ideologia, mas uma cúmplice. Torcemos para que a Justiça dê mostras de sua honradez e independência e promova - em tempo hábil - verdadeira devassa na devassa que o Estado diz fazer na sórdida invasão do sigilo fiscal dos seus adversários e críticos.

CABEÇA PETISTA

Tendo em vista o ótimo editorial O crime continuado do PT, penso que não nos devemos surpreender com a capacidade dos petistas de jogar sujo. Eles não têm compromisso com a democracia. Basta ver quem são os seus ídolos pelo mundo afora. A cabeça petista entende que eles podem fazer tanto o ético como o não ético, tanto o legal como o ilegal e o criminoso. É que eles, e só eles, são do bem; os outros são do mal. Eles nunca podem estar errados, porque agem sempre pelo bem; os outros nunca podem estar certos, porque agem sempre pelo mal. Eles são compassivos, generosos, desprendidos, justos; os outros, os "burgueses e seus aliados", são exploradores do povo, insensíveis e reacionários. Torcem contra o Brasil.

O CRIME CONTINUADO...

Antes a minha sensação era de indignação, agora é de medo e injustiça. Sou apartidário, mas, acima de tudo, cidadão brasileiro, e como tal não posso assistir, apenas pasmado, a tantos desmandos, sem ter a quem recorrer. Pois hoje são eles, amanhã seremos nós a nos defrontarmos com o nosso sigilo devassado. Até quando poderemos contar com a imprensa livre para denunciar tais desmandos?

ENQUANTO AINDA SE PODE

Os jornais, unanimemente, têm criticado a aparelhamento político do Estado brasileiro, demonstrado ainda mais agora, com a prova de que a Receita Federal colabora com espionagem de dados fiscais sigilosos de pessoas ligadas ao PSDB, com a finalidade de manter o PT no poder, custe o que custar. Não é a primeira vez que os petistas topam tudo por poder. No novo governo Lula/Dilma, parece evidente, a imprensa brasileira deverá sofrer as mesmas restrições que já ocorrem na Venezuela e na Argentina. Então, critiquem enquanto puderem, srs. Jornalistas.

"Esse PT é uma piada: pinta e borda e se dá de inocente. Nunca antes neste país houve tanta cara de pau!"

"Nada mais enfadonho e falso, todos de corpo e mente maquiados. E nós, cegos, caminhando para a guilhotina..."

"Um festival de besteiras que assola o País (o Febeapá do Stanislaw Ponte Preta)"

HORARIO POLÍTICO

O horário político é um show de horrores, farto de munição para os humoristas de plantão. O que mais irrita é ver outdoor com nome, legenda, número e foto do candidato pedindo voto e dizendo "eu luto por você". Se o eleitor tivesse vergonha na cara deveria lembrar-se das vezes em que um deputado ou senador foi à tribuna defender o cidadão. Deveria lembrar-se nessa hora do quanto paga de impostos e de quantos meses trabalha por ano para sustentá-los. Se eleitos, nenhum deles fará nada para amenizar o bolso do cidadão. A propósito, queria dar uma sugestão ao cidadão que vai votar nas próximas eleições. Na ultima eleição para deputado federal e estadual, eu escolhi os candidatos que julgava serem os mais preparados para exercer o cargo, enviei um e-mail para eles perguntando: candidato, se você ganhar a eleição, estaria disposto a responder aos meus e-mails, pois vou lhe cobrar? A resposta veio prontamente: sim. Passado o período eleitoral, cansei de enviar e-mails a eles e tudo o que recebi foi o silêncio. Como dizem que dor de barriga não dá uma vez só, nesta eleição eles vão esperar sentados. E tem mais, vou divulgar o nome deles entre meus amigos. Façam isso, eleitores, exerçam seu direito de fazer o horário político na internet, cobrem deles, nós somos seus patrões e, se eles nos ignoram, façamos o mesmo nas urnas. Quem sabe assim endireitamos este país, tem de haver um começo. E a hora é agora!

ELEIÇÕES

Na cédula eleitoral deveria existir a alternativa NENHUM(A) DOS(AS) ANTERIORES.

O DIREITO DE NÃO ESCOLHER

O voto é uma manifestação de vontade que não se diferencia daquela que exprimimos ao firmar um contrato, ao assumir um empregou ou atividade, ao lavrar um testamento ou ao constituir um advogado para cuidar de nossos interesses, ou procurar um médico para tratar nossa saúde. A única diferença é que se projeta no campo do direito público e gera efeitos generalizados. Como votar, por exemplo, para senador em São Paulo, considerados os cavaleiros(as) de triste figura que estão posicionados no três primeiros lugares nas pesquisas? Lamentavelmente, enfrentamos certas circunstâncias na vida que nos impõem a rejeição de todas as alternativas, para que a náusea não conduza nosso ser ao nada.

BRUTOS NO PODER

Temo pela mulher que enfrentou Marisa Letícia em Carapicuíba, achando que era Marta Suplicy, e pelo sindicalista Wagner Chinchetto, que contou em entrevista ao Estadão toda a maracutaia dos dossiês contra o PSDB. Cuidem-se, lembrem-se sempre dos dois prefeitos do PT e das testemunhas que se atreveram a contar outras tramoias e estão insepultos pela saga dos petistas. Tudo é possível quando os brutos tomam o poder.

VÍRUS

Temos recebido semanalmente no e-mail do nosso escritório comunicados da candidata Marta Suplicy e do sr. Aloizio Mercadante, pedindo votos. Solicitamos aos militantes petistas que não façam isso, nosso antivírus é ótimo, mas não consegue batalhar com o vírus petista, que é de uma virulência patogênica.

Poupem-nos dessa dor de cabeça, enganem os seus eleitores, como fizeram no Rio de Janeiro com Leandro dos Santos, chamando o mesmo de otário, sacana, etc., nós somos do outro lado.

EDUCAÇÃO

A sra. Marta Suplicy diz em propaganda que Lulla nunca frequentou uma faculdade e foi quem mais as implantou no País! Creio que também nunca houve

na história deste país tantas fraudes envolvendo instituições, provas compradas, Enem, etc. Como estudante universitário pagante, gostaria de

saber como o Vicentinho frequentou uma Faculdade de Direito em São Paulo enquanto trabalhava em Brasília como deputado federal. Explique-me, por

favor: como ele não estourou em faltas e não foi mandado embora do trabalho? Ele arrumava atestado médico? Era amigo do chefe e do reitor da

faculdade? Em situação normal, creio que isso seria Impossível, mas, se possível, gostaria que me explicassem como foi feito esse milagre!

ESTAMOS NUM BRASIL DIFERENTE

Depois de séculos desde o Descobrimento, finalmente uma mulher tem todas as condições de ser eleita. Um presidente com quase oito anos de mandato tem incriveis 95% de aprovação entre ótimo e regular, o que atinge, por consequência, as mais diferentes classes sociais. E o País goza de muito prestígio internacional, como pode ser comprovado nos encontros que se realizam nas mais diversas áreas. Mas tem gente que ainda não aceita essas condições e prefere ver as coisas pelo lado negativo. Não seria mais lógico assumir a cidadania e se envolver em organizações sociais que possam ditar regras de comportamento não apenas à classe política, mas também ao setor econômico? A omissão ou o individualismo não levam a nada.

UNANIMIDADE

Toda unanimidade é burra, mas com 80% já dá quorum.

Toda unanimidade é burra, e olha que ficou assim sem precisar de bolsa-capim.

Toda unanimidade é burra, mas para ganhar eleição em primeiro turno tem que

fazer campanha pra burro.

QUE DESINFORMAÇÃO!

Ouvi algumas pessoas, num intervalo de jogo, que conversavam sobre política, dizerem que o ''cara'' deveria ser punido da mesma forma que será punida a iraniana, acusada de adultério. Outro indagou o por quê. O outro respondeu: dizem que a mulher do ''cara'' é uma tal de dona Marisa, no entanto o ''cara'' não desgruda da ''outra''. Quem é a ''outra''? Daí veio a resposta: ora, a que é a candidata. E ainda afirmou: o ''cara'' está mais com ela do que com a própria mulher. Que desinformação! Como se percebe, a falta de conhecimento é corroborada pelos resultados tão díspares entre os dois principais candidatos, levando-nos a crer que as pesquisas são de ''encomenda'', o que confirma a mesma direção de Vox Populi, Sensus, Ibope, Datafolha. Pena que a grande parte do enganado, humilde e pobre povo brasileiro vota por obrigação, mas nem entende o que representa o seu voto, e talvez nem saiba porque vota. Ainda uma grande maioria é induzida a votar pelo ''convencimento'' do personagem chamado de ''formador de opinião'', em troca de alguma benesse. É tão fácil de comprovar. Embora o eleitor esclarecido saiba que é proibida a venda do voto, o não esclarecido nem desconfia do que faz. Outra irregularidade é a ''boca de urna'', que também é proibida, no entanto todos os candidatos fazem ostensivamente, e talvez com o beneplácido do TRE, os contratados e os contratantes, como sempre ficam impunes. Este é o país em que vivemos e há quem queira torná-lo muito pior para o povo, mas muito melhor para os eleitos.

INDICAÇÕES

Brizola impôs Garotinho ao Rio, e deu no que deu.

Mafuf impôs Pitta a São Paulo, e deu no que deu.

É bom se prevenir.

OS CAVALEIROS DO SOCIALISMO

Cristina Kirchner, Hugo Chávez e Lula, após alguns anos no poder, estão se revelando muito semelhantes no que há de mais nocivo contra a liberdade de expressão e a democracia. Na Argentina a presidente tenta amordaçar a imprensa alterando leis e até restringindo ''via processos judiciais'' a quantidade de papel com que é feito os jornais El Clarín e La Nación, na tentativa de prejudicá-los por não serem subservientes a seu governo populista e corrupto. Na Venezuela a situação é mais escancarada, vários jornais independentes contrários ao governo foram explodidos a bomba, seus proprietários, presos e seus bens, confiscados por ordens diretas de Chávez, tido por Lula como o melhor e mais democrático presidente dos últimos 100 anos. No Brasil o jornal O Estado de S. Paulo está sob censura judicial há mais de um ano, por denunciar o esgoto em que chafurdam os políticos de Brasília. Além do uso criminoso da Receita Federal pelo governo para intimidar a oposição, abrindo-lhe espaço para a tão sonhada ditadura dos cem anos. Seria altamente recomendável que a classe que recebe hoje o Bolsa-Família soubesse que, tanto em Cuba como na Venezuela, o socialismo desestimulou a cadeia produtiva, impondo a seu povo um regime de fome. Que não se iludam os bolsistas, essa bondade tem os dias contados, basta ver o que acontece há 50 anos na ilha-prisão de Fidel, que prometeu a seu povo o paraíso, ou na quase falida Venezuela, onde há 11 anos até os mortos são desrespeitados, quando empilhados nos necrotérios, pelo desprezo com que o dono do país trata seu povo. Nesses países o povo fez sua escolha, no Brasil ainda há tempo para fazermos a nossa.

AÉCIO E SERRA

E na TV, Aécio pede votos para Serra. Que cínico!

O ÚLTIMO DOS ROMANOS

Aécio (Aetius, em latim), que passou à História como "o ultimo dos romanos", foi um general romano que se destacou por seus feitos militares no momento em que o Império Romano entrava em colapso, no século 5.º d.C.

Com o Império Romano enfraquecido, incompetente e entregue às vaidades, para repelir a invasão dos hunos de Átila, Aécio aliou-se às tribos bárbaras dos francos e visigodos, que o levaram à vitória contra os hunos, mas logo depois causaram estas tribos a queda e o fim do Império.

Qualquer coincidência entre o Aécio romano e o brasileiro terá sido mera semelhança.

ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE

A Dilma e o PT têm muito a agradecer ao PSDB. Até o atual momento, nenhum marqueteiro trabalhou com tanto afinco; para ambos.

LULA E SEUS ALOPRADOS

O nosso processo político, que pretendemos seja o democrático, se comportará como a própria Terra e se conspurcará ao ser agredido! As consequências serão tão danosas como as que têm acontecido em nosso planeta, isto é, na política os resultados serão os mesmos! Assim como o ecossistema se degrada, o Estado de Direito se deteriora! Eis o que o sr. Lula e seus aloprados estão causando ao agirem como agentes desestabilizadores da democracia!

MERCADANTE ECONÔMICO

Acho que todo mundo se surpreendeu com a declaração de Lula no horário político de que havia no primeiro mandato convidado Mercadante para um Ministério, mas ele não aceitou por considerar que poderia ajudar Lula melhor no Senado. E agora, Mercadante será ministro da Fazenda de Dilma? Ah ah ah.

O CÉU É O LIMITE

Assistimos, ao final da primeira década do século 21, o surgimento

do mais novo Grande Timoneiro, agora na América do Sul, Lula da Silva.

As bases estão com os fundamentos consolidados, tudo começou enganosamente,

com o discurso de paz e amor associado ao continuísmo da vitoriosa política econômica de FHC, tão criticada por Lula e seus companheiros. Ocorre que para o PT, e as esquerdas, era necessário fazer caixa, esse era o único caminho que sobrava, uma vez que eles não tinham conhecimento macroeconômico suficiente para sustentar uma economia emergente como a brasileira. O nosso Mao é o bem maior do povo no momento, resta saber como reagirá a sociedade brasileira quando tiver os calcanhares atingidos. Creiam, não falta muito para isso, porque para eles o céu é o limite.

APOSENTADOS

Os aposentados, principalmente aqueles que se aposentaram antes de 1994, 1991 e 1988, querem saber dos candidatos à Presidência e também dos senadores candidatos: se forem eleitos, o que irão fazer para acertar a defasagem e a perda dos nossos salários? Principalmente dos que recebiam em quantidade de salários mínimos e hoje estão defasados em 50%.

Até o presente não ouvi nenhum deles falar a respeito do assunto.

COMUNISMO

Se o comunismo vier mesmo para o Brasil, planejado por Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Ahmadinejad, macumunados com o PT de Lula, são as Forças Armadas que entrarão em cena, porque são as responsáveis para que isto não aconteça. Afinal, a segurança do Brasil não está em suas mãos?

SENADOR ALOIZIO MERCADANTE

O nome completo do senador Mercadante, candidato ao governo do Estado de São Paulo, é Aloizio Mercadante Oliva; nascido na cidade de Santos, em 1954, é filho do general de Exército Oswaldo Muniz Oliva, ex-comandante da Escola Superior de Guerra e intelectual respeitado, que sempre defendeu suas ideias e princípios dentro da ética e do respeito à Constituição.

Entretanto, como não fica bem para um petista ser filho de militar, a solução foi renegar sua paternidade e suas origens. No passado, já tivemos o exemplo de um sociólogo e ex-presidente que, sempre possível, omitia sua filiação ao general Leônidas Cardoso.

CADERNOS DO CÁRCERE

Se alguém quiser saber o que está acontecendo com o Brasil, basta conhecer a proposta de hegemonia de Gramsci ou ler os Cadernos do Cárcere. Lula e o PT sabem o que estão fazendo...

CANDIDATURA DE JOSÉ SERRA

Gostaria de saber da coordenação de campanha de José Serra por que pegar tão leve com o PT, a candidata Dilma e o atual presidente Lula.

Sou eleitor do PSDB desde sempre, não aguento mais ver o Lula se autointitulando ''salvador da Pátria''

Tem que pegar pesado.

1) Dizer que a economia só está bem porque o Lula não mexeu em uma só vírgula do Plano Real.

2) Falar sobre o mensalão e a vista grossa feita por Lula no caso.

3) Perguntar pra Dilma qual a experiência que ela tem em administração, se não administra nem a casa dela.

4) Saber qual a real intenção da amizade de Lula com os ditadores Hugo Chávez, Fidel Castro, Mahmoud Ahmadinejad, entre outros?

5) Qual a ligação dele com a Farc.

6) Por que não investigar e punir quem abriu os registros da Receita Federal - afinal, quem manda na Receita é o governo.

Tudo o que é dito é levado em conta, não no horário político, porque ninguém assiste mesmo, mas dizer em entrevistas.

Tem que pegar pesado com o PT, tem que bater forte como eles fazem.

Outra coisa, tira do ar essa musiquinha que diz que o Lula foi bom, parem de fazer campanha pra ele.

Outra coisa, o PSDB e principalmente o Serra têm que usar mais a internet, que é o meio mais eficaz de chegar ao eleitor hoje en dia.

Tentei entrar em todos os sites do Serra e nenhum abriu, os sites do PT todos abrem, e muito rápido.

Tenho certeza que esta mensagem não chegará às mão do Serra, porque pelo que estou vento a coordenação de campanha está deprimente. Mas fiz minha parte.

Quer que eu vá coordenar a campanha?

CENSURA VERGONHOSA!

E enquanto o presidente Lula prega a liberdade, a igualdade (para os seus iguais) e a democracia como suas maiores bandeiras, o Estadão segue numa mordaça claramente confortável para o governo há mais de um ano. Até quando seguiremos com essa pseudodemocracia?!

MEMÓRIA CURTA

Poucos pensam que as eleições estão próximas e muito pouco foi discutido sobre saúde, educação, segurança e outros temas importantes.A política de pão e circo, no Brasil, concentra-se no circo que é a televisão e suas atrações.

Daqui a um mês teremos eleições que realmente modificarão os rumos do Brasil.

O povo tem memória curta e poucos têm uma visão de conjunto do que foi a ditadura militar, os governos Sarney, Collor de Melo e toda a nossa História.

Quem vive a ilusão sofrerá as consequências de viver na mentira. A história continua!

"A Verdade vos libertará", disse Jesus.

CORRUPÇÃO, COOPTAÇÃO E SUBORNO

Parafraseando uma citação de Alexis de Tocqueville, no livro ''A DEMOCRACIA NA AMÉRICA'', ouso afirmar que a corrupção petista vai durar no Brasil até o dia em que o povo esclarecido forçar o Congresso Nacional a descobrir que o governo do PT e seus sócios nos Estados e municípios estão corrompendo, cooptando e subornando o público com o dinheiro público. E não há corrupção, cooptação e suborno social mais vergonhoso, populista, predatório e dilapidador do dinheiro público do que essa prática viciada e viciosa que o presidente Lula vem impondo no Brasil.

RACIOCÍNIO ''LÓGICO''

Raciocínio genial de Lula (24/8, A14): "Se, num continente como o nosso, um índio e um metalúrgico podem ser presidentes, por que alguém das Farc, disputando eleições, não pode?" Declarem-se abertas, no seu terceiro mandato, candidaturas de membros do PCC e CV.

VÍDEO DA FARC

Há um vídeo circulando na internet que mostra os narcotraficantes da Farc colombiana participando de uma sessão de estupro a que submeteram uma mulher. Apesar da pouca nitidez do vídeo, a mulher que sofre o estupro parece mesmo ser Ingrid Betancourt, aquela senadora da Colômbia raptada e refém desse bando durante muitos anos, só há pouco tempo libertada, após negociações com esses criminosos defendidos pelos políticos esquerdistas latino-americanos e muitos de nossos políticos, a começar do presidente Burla. Esse vídeo, se verdadeiro, deveria ser enviado a toda a politicalha nacional defensora desses narcotraficantes, que vive posando de ''guerrilheiros idealistas''. Também poderia ter sido enviado ao recém-terminado Foro de São Paulo realizado na Argentina, que vive bajulando criminosos.

Amazônia é nossa?

Fiquei amedrontado sobre um assunto que eu já sabia, mas quando um general que sabe mais que um professor de História com pós em Geopolítica diz dos riscos que rondam a Amazônia, isso me deixe perplexo devido à grande omissão e incompetência dos nossos corruptos e ineptos políticos (26/8, A2). Devido à minha graduação, eu transformaria aquele território numa imensa base militar e limitaria a presença do Brasil em protocolos que fazem referência aos direitos de povos indígenas. Os europeus mataram milhões de ameríndios durante o período colonial e hoje vemos ONGs alienígenas (descendentes dos antigos genocidas) ensinando e instrumentalizando esses povos visando interesses escusos. E quando vejo as opções de políticos para as novas eleições, eu caio em depressão.

MAU SINAL

Como diz a música: gado a gente laça, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente, só laça, com assistencialismo barato que tira da miséria absoluta para ficar só na miséria e tange para o seu curral. E os jardins já foram pisoteados, o próximo passo é a porta, depois... É melhor não pensar e escrever o que penso enquanto ainda posso.

CENSURA HUMORÍSTICA

Se a censura aos humoristas sobre política ou políticos vingar, o Congresso terá de ser fechado, porque lá estão os estão os melhores. E na próxima legislatura deverá receber reforços, segundo a propaganda a que estamos assistindo. E o Judiciário que se cuide para não sofrer uma autocensura também.

