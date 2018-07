Terceiro mandato

Enquanto o clone mata dois coelhos, aprendendo a fazer turismo na Europa à custa do erário, ao mesmo tempo que foge de perguntas embaraçosas sobre o dossiê, do qual nada sabe, claro, o original continua firme em campanha para o terceiro mandato, já empossando o novo Ministério. A empreitada bolivariana continua célere, em bitola de trem-bala, já que a Justiça nada vê, a oposição nada fala e o eleitor nada escuta. Talvez alguém se incomode quando começar a faltar papel higiênico no mercado, artigo burguês odiado pelos ditadores, haja vista que é o primeiro produto a sumir das prateleiras em Cuba e na Venezuela. Será que Lula, tal como Fidel e Chávez, irá buscar o seu estoque nos EUA? Afinal, miséria é só para o povo. Os companheiros sempre se dão bem.

Mordomias europeias

Existe alguma explicação razoável para dona Dilma usar nossas embaixadas, os embaixadores, carros, etc., em suas visitas, sendo apenas candidata à Presidência do Brasil? Isso quer dizer que qualquer candidato tem o mesmo direito de usar toda a infraestrutura diplomática para isso ou só a candidata do presidente?

Títere

Se Dilma se esconde do público, não participando dos debates, e quando aparece só fala do seu mentor, realmente se confirma que nada tem a dizer sobre sua própria trajetória, a não ser que é o títere de saias do Lula. O povo não costuma votar em sombras.

A nova corte de Luiz

Dilma Rousseff, caso seja eleita presidente, terá um mandato restrito, com poucas atribuições executivas, semelhante ao da rainha Elisabeth II. Será subserviente ao primeiro-ministro Lulla. O povo brasileiro, mais uma vez, continuará sendo o bobo da corte

Marina e os Silvas

Seria conveniente que a coordenação da campanha de Marina Silva a orientasse a não ficar comparando os Silvas, pois isso contradiz com sua postura política. Ou estou enganado e é tudo farinha do mesmo saco?

FICHA LIMPA

Bravo!!!

Certa vez, expressei aqui o desejo de que o projeto Ficha Limpa fosse o início de uma empreitada árdua no sentido da moralização do nosso país. Felizmente, a vontade popular frutificou e hoje podemos dizer que foi dado um passo importante nessa direção. A impunidade levou, seguramente, rasteira soberana, legitimada por uma sociedade cansada de ver tantos desmandos de políticos inescrupulosos, vitoriosos sempre em suas atuações desonestas e viciadas. Vida digna aos brasileiros! Vida longa aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, iluminados pelo saber adquirido, souberam honrar a esperança de todo um povo!

Irrepreensível

Finalmente, a lei que considera inelegíveis os condenados por um colegiado (segundo grau de jurisdição) ganhou transparência e eficácia, por força da decisão do TSE que determinou a sua aplicação imediata. Os já condenados não poderão disputar o próximo pleito e assim permanecerão enquanto durarem os efeitos da pena. E a decisão não foi apenas política, mas juridicamente irrepreensível. As leis só não retroagem em respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, salvo em matéria criminal, quando mais benéfica ao acusado. Foi incensurável o voto condutor do ministro Arnaldo Versiani, ao registrar que o direito de ser votado nasce em cada eleição, portanto, não haveria de se cogitar de direito adquirido - sem desdouro do convencimento do ministro Marco Aurélio Mello, único voto vencido.

Veio para ficar

Parabéns ao TSE, que não deu a mínima para a rasteira que o sr. Francisco Dornelles tentou passar na sociedade brasileira. Honestidade, moral, ética, democracia valem para ontem, hoje e amanhã, não há tempo de verbo que mude o significado ou a validade de cada um desses conceitos.

Espírito da lei

O senador Francisco Dornelles perdeu! Aquela mexidinha matreira de última hora no texto da Lei da Ficha Limpa não deu em nada, com o aplausível entendimento do TSE, que decidiu por fazer prevalecer o espírito da lei. Perderam também Malufes, Arrudas, Rorizes, Garotinhos e tantos outros que, de longa data, depreciam a nobre missão de fazer política, para o bem do Brasil.

Reformas

A histórica decisão do TSE de banir já nestas eleições os políticos condenados por órgãos colegiados é emblemática. Prova que estamos dando um gigantesco passo democrático rumo à moralização da atividade política no nosso país. Resta agora avançarmos, operacionalizando as imprescindíveis reformas estruturantes para construirmos a Nação que todos nós sonhamos.

AINDA O MORUMBI

Non ducor

Espero firmemente que o governador e principalmente o prefeito não participem dessa maracutaia encenada para excluir o Estádio do Morumbi da Copa 2014. Seria humilhante para nosso Estado ceder à pressão da CBF e da Fifa. Nós não precisamos disso. Façam a Copa e a abertura do Mundial em qualquer lugar que aceite ser conduzido, aqui, não!

"Lula escala a equipe da sua candidata (18/6, A7). O presidente já iniciou

o seu terceiro mandato?"

""Não há no local sinal da praça ou do memorial prometidos pela Prefeitura." Não deveria ser iniciativa da TAM?"

TETSUO SHIMURA

"A TAM inaugurou o museu, mas deveria ter feito algo a esse respeito. Uma homenagem não faz mal a ninguém."

ALEXANDRE MARTIN FRAGUGLIA

"Fazer memorial? Não acho que vale a pena ficar relembrando. Deixemos registros apenas nos sentimentos."

MARCOS BORGES VIANA

''Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o Estadão.com.br''

A VIGÊNCIA DA FICHA LIMPA

Noticia o Estadão de 18/6 (A4) que o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão lúcida, entendeu que não poderão ser candidatos a cargos eletivos aqueles que já tiverem sido condenados por cortes judiciais colegiadas, mesmo antes da bem alcunhada Lei da Ficha Limpa.As ponderadas considerações da maioria dos integrantes daque especializado Pretório (só houve um voto contrário) deverão prevalecer se levada a matéria ao Supremo Tribunal. Não se trata de retroatividade do artigo 16 da Constituição, como assinalou o relator ministro Arnaldo Versiani, sendo também relevante ''a proteção da sociedade'', nas palavras da ministra Carmen Lúcia. Oportuno será, então, lembrar-se da sempre pertinente lição de Carlos Maximiliano, no seu clássico "Hermenêutica e Aplicação do Direito": ''Os juízes, oriundos do povo, devem ficar ao lado dele, e ter inteligência e coração atentos aos seus interesses e necessidades'' ( página 72 da 8.ª edição). Rememore-se que teve origem o aplicado texto legal na manifestação explícita de milhões de brasileiros, inconformados com a elegibilidade de corruptos para nos representar.

Lesa-pátria

Como o Congresso parece ser um local de tentações dificeis de controlar, agora só falta uma lei para os fichas-limpas que lá chegarem não se transformarem em fichas-sujas e não virem a fazer do local uma escola de crimes de lesa-pátria.

TSE sacramenta

Não bastasse o Congresso atender e aprovar por clamor popular o Projeto Ficha Limpa, o TSE define de vez que a lei é retroativa.

Faz-se aí justiça com as raízes democráticas, em que o cidadão, por ter direitos e responsabilidades com a sociedade, infringindo as leis vigentes não poderá assumir cargos públicos e tampouco se eleger pelas urnas para tal.

É salutar perceber que, mesmo o País hoje sendo dirigido por um presidente como Lula, que tem desprezado a ética, protegendo camaradas e aliados vis, dentro das nossas instituições, estamos tendo a oportunidade de sacramentar uma lei de grande alcance moral, como a Ficha Limpa.

Quiçá a partir de agora prevaleçam brasileiros vocacionados a servir a Nação, que através do voto cheguem aos nossos Legislativos e Executivos. E nos livremos de vez desses oportunistas de plantão que há muito infestam as nossas instituições, buscando o poder somente para garimpar facilidades e emporcalhar o Estado.

Protelação

A decisão do TSE em relação ao projeto de iniciativa popular aprovado no Congresso e que foi denominado Ficha Limpa não encerra a questão. Por certo vai motivar a manifestação de muito candidato já exercendo ou não algum cargo público, cobrando do Judiciário a avaliação de seu caso em particular. Ou seja, teremos a protelação de definições, o que vem mostrar que nem sempre a lei é solução adequada em determinadas situações. E no caso em tela, de uma vez por todas os partidos políticos têm a responsabilidade de exigir ficha limpa de seus candidatos. E ao eleitor vai caber a responsabilidade ainda maior, o voto em gente séria sem levar em consideração interesses pessoais. É a possibilidade real de melhorar o nível de quem deve representar a comunidade em qualquer cargo que dependa de votos.

PARABÉNS AO TSE

Os cidadãos honestos dão os parabéns aos ministros do TSE pela decisão a favor da honestidade na política. Os cidadãos que não tiverem folha corrida limpa não conseguem emprego. Por que os políticos ficha suja os conseguiriam?

A FORÇA DE UM POVO

Pare, pense, medite.Você acha que sem a mobilização de uma parte da sociedade, por meio de milhares de assinaturas, o projeto da Lei da Ficha Limpa teria sido aprovado por unanimidade e sancionado? E mais: passaria a vigorar ainda este ano? Acredito que não. Sem a devida manifestação da sociedade, não ocorrerão jamais mudanças significativas para o País. É preciso entender que, para muitos, certas mudanças incomodam, prejudicam seus interesses, seus anseios, suas ambições. Fica claro que se a sociedade deseja extinguir atos nocivos ao País, como as corrupções, o caminho a seguir é exatamente o mesmo que foi feito para aprovação da Ficha Limpa. Ou seja, pressionar os políticos, as autoridades, com diversos abaixo-assinados. Acredito que este seja o melhor e único caminho a seguir de forma ordeira e pacífica. É bom frisar que não é necessário o uso da violência, que é a arma dos insensatos. O homem inteligente, culto, sensato, para conseguir seus desejos, seus ideais, usa sempre o diálogo (reivindicação), a caneta, o computador e até a velha máquina de escrever. Está sempre com os olhos bem abertos e nunca os fecha para não ser surpreendido. Seu voto é consciente, estudado, para não colocar no poder candidatos sem as devidas condições. Para depois não ver seu povo chorar lágrimas de sangue.

A peneira e o poder

O Tribunal de Contas do Paraná divulgou uma lista de 1.025 gestores e ex-gestores públicos daquele Estado que tiveram suas contas julgadas irregulares e, pelo menos teoricamente, transformaram-se em políticos de ficha suja. O material agora será submetido à Justiça Eleitoral. Os tribunais dos outros 26 Estados, do Distrito Federal, da União e dos municípios também devem possuir a listagem com milhares de administradores públicos de sua área de atuação com contas rejeitadas e possivelmente com problemas de elegibilidade. Se dependesse do espírito que moveu os autores do projeto que resultou na Lei da Ficha Limpa, todos estariam automaticamente alijados das próximas eleições.

Há um clamor na sociedade para constituirmos uma classe política de homens e mulheres respeitáveis e acima de qualquer suspeita. A primeira providência nesse rumo passa, obrigatoriamente, por eliminar os chamados fichas-sujas. Temos de cultivar os bons princípios para, em alguns anos, o político brasileiro poder virar sinônimo de honestidade e respeitabilidade.

Que se faça o melhor uso possível dos informes dos Tribunais de Contas e de outras instâncias que fiscalizam o setor. Peneirar os escaninhos do poder é, acima de tudo, ato de patriotismo...

A voz do dono

Dona Dilma diz que participa de sabatinas com jornalistas sempre e por isso desmarcou duas delas, que teriam a presença de seus concorrentes. É uma ''democrata'', mesmo! Sabatinas não têm nada que ver com monólogos feitos a jornalistas. Mas não há nada a estranhar na postura da candidata, posto que o seu mentor também não aprecia a matéria e é francamente hostil à imprensa, não poupando críticas aos jornalistas e aos veículos de comunicação, a não ser quando precisa usar e abusar deles para se autopromover.

Sabatina

Dilma recusa sabatina com Serra e Marina.

Se depender dela, o confronto com os adversários não vai acontecer, porque ela é muito ruim e sabe bem disso.

O impróprio e a imprópria

Ver Dilma visitando políticos e até presidentes europeus, tratada como se ministra fosse ou até participante do governo brasileiro, é um escárnio a todos os cidadãos contribuintes.

Trabalhamos e pagamos impostos que são usados pelo governo atual do jeito que ele quer, a seu bel-prazer e para seu próprio lucro.

Ver o Itamaraty ser usado para receber e orientar, além de fazer valer seu prestígio para que a candidata do presidente em exercício faça sua propaganda eleitoral é muito além do que se poderia imaginar a que um governo pudesse chegar.

Lula passou anos, desde a sua reeleição, usando a máquina pública para propagar a sua escolhida.

Só isso já deveria ser um bom motivo para que o povo o julgasse impróprio para ser presidente.

Mas o que está fazendo agora e ainda o que está por vir evidenciam que não há a menor sombra de ética e de honestidade remanescentes nessas pessoas.

Se é assim o que se passa diante dos nossos olhos, imagine o que não se vê nem se ouve.

Sinais particulares

E a Dillma foi tirar uns dias de folga em Paris e já está estranhando os repórteres!

DILMA EM PARIS

Nem a cirurgia plástica conseguiu atenuar os traços autoritários da sua feição.

Abandono

E a educação e a saúde, analfabeta e doente, estão órfãs de pai e mãe...

FALTA CONTEÚDO

A candidata Dilma aceitou o convite para a sabatina da Folha de S.Paulo, agendada já há algum tempo para o dia 17 de junho. Por estratégia eleitoral, falta de conteúdo ou seu constante desatino, às pressas e tudo a expensas da viúva (avião, hotel e translado), esnobou o compromisso assumido, voou para a Europa. Por intermédio do Itamaraty, "pediu para ser convidada" pelos governos da França, de Portugal e da Espanha, coincidentemente na mesma época da sabatina da Folha. Não é novidade Dilma, assim como Lula, esquivar-se de entrevistas abertas, a exemplo do convite da Globonews (Espaço Aberto, com Miriam Leitão), só que foi um papelão, antecipadamente programada e confirmada, fugir da sabatina da Folha.

Dilma já foi eleita?

Por que a candidata do PT, Dilma Rousseff, está fazendo um tour por quatro países, como se já tivesse sido eleita? Pois não cabe a um candidato à Presidência visitar chefes de Estado estrangeiros.

Será que Dilma já foi eleita e a votação de outubro próximo será apenas uma formalidade a ser cumprida?

E este tour, que não sabemos quem está financiando, se somos nós, através da máquina federal, ou o PT, o que dá no mesmo, pois são filiados ao partido que custeiam os gastos e certamente o PT usará imagens desta viagem para inseri-las em seus programas de TV no horário eleitoral, a partir de julho. Fica então uma pergunta ao TSE: serão legais essas imagens? Quem financiou toda essa comitiva no exterior, já que embaixadores foram destacados para recebê-la e acompanhá-la nas visitas a esses chefes de Estado? Isto é ou não uso da máquina federal?

Dilma

Se ela não é ministra nem candidata oficial com registro no TRE ou TSE, em nome de que a mídia, principalmente a TV, lhe dá tanto ibope em sua turnê pela Europa? O macaco só queria entender. Será qque ela não percebe o papel ridículo que faz, como sombra do Lula? Já está querendo ser ''a cara''? Ao menos tem o mérito de mostrar uma diferença: Serra não está passeando.

Nem síndico de prédio

É só no meio petista mesmo que o presidente da França, Nicolas Sarkozy, é sucesso. Entre seus compatriotas franceses ele não vence nem eleição para síndico de prédio. Pior do que a situação de Sarkozy só mesmo a do Partido Socialista Francês.

Lógica cartesiana

Depois da manchete ''Quadrilha fraudava concursos públicos'' (17/6, A1),

seguindo a lógica cartesiana, a próxima manchete sobre fraude no Brasil

deve ser ''Quadrilha fraudava bloqueios judiciais online''. E não duvidemos

se nesse ínterim surgir a manchete ''Quadrilha fraudava urnas eletrônicas''.

Nossos filhos, pelo visto não podem mais almejar servir ao país!

Por que existe o TSE?

A falta de providências do TSE quanto à viagem e ao uso de carros oficiais da candidata Dilma Rousseff é vergonhosa. Neste momento começamos a questionar para que serve o órgão público que, ao invés de punir o uso indevido do dinheiro público, assiste ao uso como se fosse a coisa mais normal.

Mais que questionar seu uso devemos questionar a idoneidade do Tribunal, pois por muito menos puniu Jackson Lago, dando o cargo de governador do Estado do Maranhão à filha do senador fanfarrão José Sarney.

Basta de mandos e desmandos. O povo exige providências, e não multas irrisórias, pois dinheiro público tem dono, e certamente o atual presidente não é o único dono dele.

A aprendiz

Lula, o mestre, está ensinando a Dilma, a discípula, toda a manha para enfrentar armadilhas durante a campanha eleitoral. Para prepará-la a enfrentar os debates, o PT e Lula pedem que dance conforme a música.

Dilma deve saber que se errar o passo não pode culpar o assoalho.

"Para brasileiro ver"

Para serem exibidos em sua propaganda eleitoral, Dilma Rousseff, em tournée pela Europa, agendou encontros com os presidentes da França, União Européia e os primeiros-ministros da Espanha e Portugal. Entretanto, caso seja eleita presidente do Brasil, com ela certamente virão Celso Amorim e Marco Aurélio Garcia, e com eles sua política externa terceiro-mundista, muito mais ao lado de Fidel Castro, Ahmadinejad, Hugo Chávez, Evo Morales. Serão esses também mostrados em sua campanha?

Resultados inflados

A cada dia fica mais e mais evidente a hipocrisia e a incompetência do governo petista, que precisa inflar resultado de programas para apresentar resultados. O Brasil sem esta turma, realmente, pode mais.

"O ECTOPLASMA E O PODER"

Taí, o jornalista Rolf Kuntz sintetizou claramente a questão da sucessão, engendrada pelo presidente Lula. Ele não teve à sua disposição a mesma ferramenta que teve o presidente da Argentina, Néstor Kirchner, que elegeu a esposa, a então senadora Cristina de Kirchner. Então, usando do quarto elemento, ou ectoplasma, apresentou a candidata Dilma Rousseff, que não passa de uma ficção, esperando ser reconduzido à Presidência da República em 2015. Quanto às reformas clamadas pela sociedade (política, educação, saúde, tributária), vão ser empurradas com a barriga. O que interessa para ele é apenas o poder. Precisamos mudar esta página da história.

Injustiça

Quanta injustiça li neste Fórum sobre possível terceiro mandato, sobre a influência do Lula no provável governo Dilma, etc.

Deixo claro que não sou petista, lulista, peessedebista, etc. Mas são injustas essas colocações, pois este governo está prestando seus bons serviços à Nação como pouco se viu na História deste país.

Vou mais além, o Lula está tão bem, tão influente e tão brilhante (dentro do possível) que não seria má idéia, não, ele influenciar um pouco o futuro governo Dilma. Mas acho que não, porque ele deverá certamente exercer algum cargo em organismo internacional.

Me chama de Dilma

É isso. Apóia o mensaleiro barbudo, vulgo Dilma, no projeto 20 anos no poder (quatro por interposta pessoa) ou dança.

QUEM PAGA?

"Não tenho salário para pagar essa porra!" Assim Luiz Inácio, com seu linguajar impoluto, agradeceu a vaquinha sindical para pagar uma das multas impostas pelo TSE. Não tinha dez mil reais? Quem estará pagando a p... do apartamento da Bancoop que ele tem no Guarujá?

COLETA SALVADORA

Por onde andam os grandes ''pecuaristas-caixa 2'' cumpanheros do "cara" que não o acudiram num momento tão trágico?

Para saldar o ilícito, a única saída foi recorrer ao curral sindical, para sacrificar uma singela ''vaquinha''!

Palavrão

Lulla comemorou ''vaquinha'' feita por sindicato para pagar multa dizendo palavrão, o mesmo que disse antes, em discurso no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (18/6, A4).

Para ser sincero, o que se poderia esperar do presidente Luiz LI?

Marta e a educação

A sra. Marta Suplicy diz em propaganda que Lulla nunca frequentou uma faculdade e foi quem mais as implantou no País! O Vicentinho frequentou uma Faculdade de Direito em São Paulo enquanto trabalhava em Brasília como deputado federal. Me explique, por favor: como ele não estourou em faltas e não foi mandado embora do trabalho? Ele arrumava atestado médico? Era amigo do chefe e do reitor da faculdade? Em situação normal creio que isto seria Impossível, mas, se possível, gostaria que me explicassem como foi feito esse milagre!

Governo Lula

Ainda bem que governo Lula não quis inventar moda na economia brasileira, preservando as conquistas alcançadas no governo FHC. Pois, considerando os seus originais fiascos e pataquadas na diplomacia internacional, podemos supor que as medidas colloridas de 1990 seriam café pequeno em comparação ao que poderiam ter feito os petistas.

GREVE DE FOME

Estou aliviado. Não há necessidade de se repetir o que houve em Sodoma, o Maranhão não precisa ser dizimado, ainda existe um homem justo, honesto e probo: o deputado Domingos Dutra.

Igualdade Racial

Em recente viagem ao sul dos EUA, constatei que uma parte dos negros americanos ainda conserva muito preconceito contra os brancos. Não uso a palavra racismo, apesar de estar em moda e ter sido muito pronunciada ultimamente pelos inúmeros repórteres que nas horas vagas, nos entopem com matérias sobre esse assunto diretamente da Copa da África do Sul, porque a palavra racismo assim como o nazismo ainda é sinônimo de palavrão. Tendo estado anteriormente no país de Obama e antes de sua eleição, notei que esse sentimento se intensificou com a sua eleição e uma grande parte dos negros americanos, parece que cultua uma vontade de vingança pelos séculos de escravidão e de maus tratos que sofreram. Ficou claro para mim, que sou branco e que passei um mês no interior do sul dos EUA, que uma parte da população negra americana, não generalizo, dispensa um tratamento bastante diferenciado para a população branca. Esse sentimento seria até justificável, para os povos que sofreram com a escravidão, mas não deixa de ser um sentimento primitivo e, portanto, um empecilho ao desenvolvimento da raça humana. Aqui no Brasil, o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado no Senado, com cortes de última hora nos artigos discriminatórios que continha, no caso contra as outras etnias que vivem no país, foi inteligentemente revisado e a sociedade brasileira foi salva pelo gongo, apesar do radicalismo de alguns e principalmente dos constantes discursos de incentivo a uma cisão social que vêm da última pessoa que deveria incentivar esse tipo de sentimento: o presidente da república, Luis Inácio Lula da Silva. É imprescindível que o governo não delegue as suas funções ao Legislativo e que assuma que as condições para o desenvolvimento de todo e qualquer cidadão brasileiro deve ser proporcionado, com atos, e não com privilégios.

"Meritocracia nos sistemas de educação"

O artigo de Maria Alice Setubal (18/6, A2) é esclarecedor e aborda de forma objetiva quais são os investimentos necessários para construirmos uma educação de qualidade. Mas não posso deixar de enfatizar a importância de se articularem essas medidas necessárias com políticas que garantam, de fato, carreira e salário dignos para todos os educadores, inclusive para os aposentados, pois para eles estão olhando, hoje, os que estão na ativa e os jovens que desejam tornar-se profissionais da educação. Realmente, no processo educacional o professor "ocupa um lugar central", por isso mesmo vamos deixar de fingir que investir na carreira e no salário não contribui para a boa qualidade da educação pública, não torna a profissão atraente, não estimula compromissos, aperfeiçoamentos e não entusiasma o profissional.

MOTO, A GRANDE ARMA DOS ASSALTOS

Só as nossas autoridades não conseguem ver que a grande arma dos assaltos sãos as motos. Ou proibimos já o transporte de pessoas, ou vamos continuar assistindo passivamente à matança de pais de família e até de policiais por assassinos frios e cruéis. Enquanto o policial anda sozinho na moto e só consegue pilotar, os bandidos andam em dois: um pilota e o garupa mata. Em síntese, as autoridades são burras e os marginais são inteligentes. E o cidadão de bem nunca sabe se volta para casa.

Lucidez

Feliz o país que tem um jornal onde escreve Gilles Lapouge. Mais raro do que os

''Metais raros do Afeganistão'' (Estadão, 18/6) só o talento desse jornalista

francês que, generosamente, esparrama seus conhecimentos em benefício dos seus

leitores brasileiros. Quem lê Lapouge sabe mais. Obrigado, mestre.

