Tabelinha

O técnico Diego Maradona jurando fidelidade até a morte ao ditador Hugo Chávez é, no mínimo, algo ridículo. Em verdade, a foto no Estado de ontem (A1) retrata dois dos maiores incompetentes sul-americanos. O primeiro como técnico de futebol e o segundo como governante/ditador e péssimo diplomata.

JOSÉ PIACSEK NETO

Avanhandava

Nem precisa consultar o vidente Paul, pois, sendo Maradona o técnico, Chávez perderá a peleja contra Álvaro Uribe, mesmo tendo o "cara" rosnando na torcida!

ANTONIO WUO

Mogi das Cruzes

BNDES

Ministro?

Guido Mantega agrediu ex-ministros da sua área, dizendo não aceitar críticas e que "eles" quebraram o Brasil, em outras épocas. Ora, Mantega quebrou o BNDES, por ser político e obediente ao rei Lulla. O Tesouro vai emprestar R$ 800 milhões ao BNDES, mas o Tesouro somos nós, brasileiros. O BNDES empresta a países da África, a Cuba, para urbanização de Havana, à Venezuela, para o metrô de Caracas, ao Evo cocaleiro, etc., e ficamos sem dinheiro para a saúde e a segurança pública. Além de dívidas antigas que esses países tinham com o Brasil e o sr. Lulla anistiou, estão renovando empréstimos. Mas pequenas empresas brasileiras não são contempladas.

CELSO DE CARVALHO MELLO

São Paulo

POLÍTICA

Provérbios

Nelson Motta traz esclarecimentos da má política tupiniquim ante outras nações, conscientes das liberdades da democracia (23/7, A12). Calcado em consagrados adágios populares, desanca de forma picaresca o desgoverno de Lula e as posições políticas do PT em seu comunismo retrógrado. Lição para nós, cidadãos eleitores. Nota 10 com louvor ao admirável cronista do Estadão.

FERNANDO AVERBACH

São Paulo

Bater e apanhar

O lema é bater duro, sem dó ou coerência, e não admitir levar o troco. Foi assim que os petistas e Lula sempre fizeram por mais de duas décadas contra todos os demais governos. Até que enfim encontraram um Índio pelo caminho que os enfrenta sem medo e, o que é muito importante, dizendo verdades que todos já sabiam, mas não falavam. Esperamos as explicações de Dilma sobre as ligações do PT com as Farc, estamos todos ansiosos para conferir até onde vai a impudência dessa "turminha". Dora Kramer, em Ladeira abaixo (23/7, A6), escreveu o que todos nós sentimos há muito tempo sobre esse assunto.

LEILA E. LEITÃO

São Paulo

CUMPRIMENTOS

9 de Julho

O Conselho Cívico e Cultural da Associação Comercial de São Paulo cumprimenta o Estado pela publicação das matérias que marcaram a data cívica de 9 de julho de 2010, trabalho jornalístico que não só fortalece os ideais democráticos em nosso país, como também fomenta no seio do povo sentimentos em prol da cultura cívica e histórica sobre a luta armada havida no ano de 1932 por uma Constituição para o País, durante a ditadura de Getúlio Vargas.

FRANCISCO GIANNOCCARO, coordenador

São Paulo

ONGS

Ambientalistas

Denis Rosenfield (Fazendas lá, ambientalistas aqui, 19/7, A2) acusa organizações ambientalistas de renome, com equívocos grosseiros, de defenderem os interesses da agropecuária estadunidense. Seu artigo é repleto de erros, tais como o de que a National Wildlife Federation (NWF) seria "seção americana da WWF". Na realidade, a NWF e a WWF são duas organizações separadas. A NWF é a maior entidade ambientalista nos EUA, já a WWF é uma organização internacional baseada na Suíça. A NWF não recebe recursos do Ibope, Natura, Embaixada dos Países Baixos ou outros mencionadas no artigo, a maior parte de seu financiamento vem de seus membros e de doações de milhões de pessoas físicas, assim como de fundações filantrópicas. A pesquisa do autor foi negligente.

BARBARA BRAMBLE, NWF

Washington, DC (EUA)

COPA 2014

Aeroportos

Em relação à matéria Aeroportos da Copa estão sem os projetos básicos e com prazos fictícios (22/7, B1), a Infraero esclarece que desconhece o documento mencionado pela reportagem, que não informa a fonte do material com as críticas à empresa. Quanto aos "prazos fictícios", a Infraero rejeita essa afirmação e reforça seu compromisso de entregar as obras planejadas dentro do cronograma estabelecido, para atender à demanda projetada para 2014, incluindo o volume de passageiros que surgirá com a realização da Copa do Mundo. Sobre o atraso nas obras do Galeão, "registrado em relatório do Tribunal de Contas da União", a empresa reforça que os serviços estão em plena execução e os prazos de conclusão da reforma do Terminal 1 e de finalização do Terminal 2 serão cumpridos em setembro de 2012 e abril de 2011, respectivamente. Quanto às afirmações de que obras como as dos aeroportos internacionais de Guarulhos e Brasília ficarão prontas "integralmente somente após a Copa", a Infraero destaca que as fases dos empreendimentos atenderão à demanda e os investimentos permanecerão sendo feitos para atender ao crescimento da demanda de passageiros.

LÉA CAVALLERO, superintendente de Marketing e Comunicação Social da Infraero

Brasília

N. R. - O documento que a Infraero afirma desconhecer chama-se Investimentos nos aeroportos para a Copa do Mundo de 2014, tem data do mês passado e todas as páginas estão em papel timbrado da estatal. Foi encaminhado pela estatal ao TCU. Com relação ao atraso apontado pelo TCU no Galeão, a informação está disponível no site www.fiscopa2014.gov.br, basta abrir o link da cidade-sede Rio de Janeiro. Quanto ao termo "fictício", é o que se pode dizer de uma obra cujo cronograma prevê apenas seis meses entre o início da confecção do projeto básico e o início da obra, com uma indispensável licitação no meio do caminho, para um negócio de mais de R$ 1 bilhão.

"O ministro Guido Mantega é um Robin Hood às avessas, pois tira dos pobres para dar aos ricos"

LUIZ HENRIQUE FREIRE CESAR PESTANA / SÃO PAULO, SOBRE ATUAÇÃO DO BNDES

"Quando não há argumentos, a melhor defesa ainda é o ataque"

MARIA DO CARMO ZAFFALON LEME CARDOSO / BAURU, SOBRE

O EDITORIAL "O DESTEMPERO DO MINISTRO" (23/7, A23)

"Nada de novo, Mantega é apenas mais um petista"

ARIOVALDO BATISTA / SÃO BERNARDO DO CAMPO, IDEM

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL: 1.982

TEMA DO DIA

Mortas nas Ilhas Faroe mais de 120 baleias

Todos os anos, as baleias-piloto passam pela costa e são alvo de caça na província dinamarquesa

"Os nórdicos estão entre os principais ambientalistas. Quando se trata do quintal alheio, são extremamente críticos."

JAIME CACILDO DE ARAÚJO

"Há baleias que não estão em extinção e as autoridades regulam o abate. Para quem vive disso, extingui-las não é negócio."

ALEXANDRE MARTIN FRAGUGLIA

"É simples desejar o fim dos faroenses por matarem bondosas baleias fofinhas. Mas ninguém nega um bom churrasco."

FERNANDO SOARES

Cartas enviadas ao Fórum dos Leitores, selecionadas para o estadão.com.br

TÉCNICO COM ÉTICA

Até que enfim alguém com ética e leal aos seus compromissos. Parabéns, Muricy! Mostre ao Brasil como se deve ser comprometido com uma causa. Agora cabe ao Fluminense corresponder e não desistir na primeira dificuldade.

Cecilia Miklos Dale
São Paulo

São Paulo

CLUBE DOS 13

Não votar no candidato da entidade CBF para a eleição do preferido do Ricardo Teixeira gera uma relação estremecida com alguns presidentes dos clubes nacionais.

Quem Ricardo Teixeira pensa que é? Também um deus?

Tanay Jim Bacellar
São Caetano do Sul

São Caetano do Sul

PRESIDENTE DA CBF

É revoltante o presidente de uma entidade não responder ao cumprimento de um ser humano. Já que Ricardo Teixeira, grosseiro, falou em renovação, por que ele não aproveita e vai embora?

A salvação dele é contratar novamente o Dunga.

Ariovaldo J. Geraissate
São Paulo

São Paulo

COPA 2014

Ufa, que alívio! Eu estava preocupado com a organização da Copa de 2014, mas depois de ver a habilidade e o respeito demonstrados na negociação com o técnico da seleção e com o clube ao qual está ligado contratualmente, estou convencido de que seremos um sucesso de público e crítica pela organização, competência e respeito aos contratos de seus responsáveis.

Aldo Bertolucci
São Paulo

São Paulo

TÉCNICO DA SELEÇÃO

Correta a atitude do Fluminense de não liberar o técnico Muricy para a seleção.

Envaidecido pelo convite, não atinou que seria ''boi de piranha'' nesta fase, assim como o foram outros treinadores, Leão, Luxemburgo, Falcão, entre outros, que não aceitaram as imposições do ditador da CBF, inclusive demitidos por telefone, blog e e-mail. Nesta fase, em que só serão convocados jogadores que atuam

no Brasil, vai ser muito difícil administrar as convocações, pelos vários interesses clubísticos, disputando simultaneamente várias competições.

Como não vamos disputar as eliminatórias, os jogos serão no exterior, com

grande desgaste dos jogadores e prejuízos para os clubes. Motivos ''ocultos''

após a recusa do Felipão impeliram o Mano Menezes a sair de fininho... pressionado pelo presidente da agremiação que defende atualmente.

João Ernesto Varallo
São Paulo

São Paulo

COMPORTAMENTO

Sem dúvida, Muricy Ramalho é técnico competente e vencedor - tendo nas mãos um bom time, é claro. Mas o que precisa ficar claro, de fato, é que são inadmissíveis certos comportamentos inadequados que alguns técnicos brasileiros, como Dunga e Leão, entre outros, exibem, sem a mínima consideração com o público. Não basta ser bom de futebol. O profissionalismo exige educação, respeito e autocontrole, e a CBF deveria incisivamente cobrar isso.

Luciano Harary
São Paulo

São Paulo

EMERSON LEÃO

Foi covarde a agressão cometida por Emerson Leão, técnico do Goiás, contra um radialista, em Salvador. Leão é autoritário, brigão e é multirreincidente em brigas e agressões. Já deveria ter sido banido do futebol, como treinador, devido ao seu péssimo comportamento. Mas justiça seja feita: Leão foi um dos maiores goleiros do Brasil de todos os tempos. Disputou quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira e foi titular nas Copas de 74 e 78, com grandes atuações. Leão foi titular do Palmeiras por mais de dez anos e também se destacou no Vasco, Grêmio e Corinthians, com inúmeros títulos conquistados.

Renato Khair
São Paulo

São Paulo

"SE MANDA"

O Brasil não precisa trocar seu técnico para apresentar melhoria no rendimento dos craques brasileiros... Precisamos, sim, urgentemente providenciar a troca do presidente da CBF. O sr. Ricardo Teixeira não pode ser o dono dessa entidade.

Teixeira, pratica um ato de heroísmo patriótico, pega o boné, se manda e, se possível, nem olha para trás.

Benone Augusto de Paiva
São Paulo

São Paulo

SÃO PAULO NÃO PRECISA DA COPA

O governador e o prefeito de São Paulo estão de parabéns, ao anunciar que não vão gastar um só centavo de dinheiro público na construção de estádios de futebol que depois virariam verdadeiros elefantes brancos, não contribuiriam em nada para o desenvolvimento de condições decentes de vida para a população.

Claro está que os organizadores da Fifa e membros do governo federal estão pressionando para que os bons negócios não sofram.

Os que esperam comissões milionárias e canteiros de obras florescendo dinheiro fácil devem estar preocupados.

E para falar a verdade, quem precisa de São Paulo na Copa não é São Paulo.

Maria Tereza Murray
São Paulo

São Paulo

LOGÍSTICA MONETÁRIA

Temos de ter calma, porque estamos passando ainda pela fase da determinação dos favorecidos para a futura divisão dos lucros. Como o evento é bilionário, esta fase tem de ser muito bem organizada e administrada para que todos os envolvidos saiam satisfeitos. Por isso tantas reuniões. Podemos ficar tranquilos, pois logo que esse problema de logística monetária for resolvido, saberemos onde serão os jogos paulistanos da Copa do Mundo de 2014.

Victor Germano Pereira
São Paulo

São Paulo

CORINTHIANS FOI MAL

Chegaria o dia em que o Corinthians perderia a invencibilidade, mas tinha de ser contra um timinho, o lanterna do torneio? Doeu, e muito. Mas por que perdeu? Culpa maior foi do Mano Meneses, que, tomara seja verdade, irá para a seleção. Cansei de ver o time mal escalado e com substituições erradas, como no jogo em Goiás. Do banco, quando do pênalti, deveria ter gritado para qualquer outro bater, menos o Chicão, querendo se recuperar, porque não era momento para isso em jogo que o time perdia, estava mal e fora responsável pelo primeiro gol. Todos aqueles que enchem sua bola pelos campeonatinhos ganhos, como da segunda divisão, Taça Brasil e ''paulistinha'', esquecem que perdeu os principais, o Brasileiro de 2009 e a Libertadores. Outra coisa, a diretoria deve tomar uma atitude para acabar com essa de boleiro levar terceiro cartão amarelo gratuito, como fez o Jorge Henrique no jogo anterior, levando a crer que foi proposital para não ir a Goiás, e deveria ser multado. Finalizando, até quando o Ronaldo ficará criando barriga e bunda sem jogar?

Laércio Zanini
São Paulo

São Paulo

ELEFANTE BRANCO

Parabéns aos nossos governantes Goldman e Kassab por confirmarem que os recursos públicos não irão para construção de estádio para Copa de 2014. Eles foram eleitos, e estão cumprindo, para tratar do bem-estar, moradia, saúde e educação do povo de São Paulo.

Construção de estádio será um elefante branco após o término da Copa (a mídia tem publicado que atualmente a média de público nos estádios é de 10 mil pessoas).

Alvarez Aguilar
São Paulo

São Paulo

CIFRAS

Lendo as recentes notícias sobre o custo estimado das obras para a Copa de 2014, é difícil entender a ordem de grandeza dos números divulgados pela imprensa. Terça-feira, por exemplo, o Estadão informou que, segundo o presidente Lula, gastar 1 bilhão no construção de outro estádio seria o máximo de desperdício do dinheiro público. Ainda na mesma edição, o jornal diz que, "por 500 milhões, Pacaembu vira opção.'' Acho que as cifras não batem, porque o custo da reforma de um estádio existente não pode chegar à metade do custo para a construção de um estádio novo.

Cláudio Moschella
São Paulo

São Paulo

SERÁ? DUVIDO!

Até o sr. Belluzzo, presidente do Verdão, confirma que recebeu consulta para ceder o novo estádio do clube que está sendo construído para ser utilizado na Copa de 2014.

Pensando bem, seria uma solução perfeita, porque recursos públicos não seriam utilizados. A arena terá todos os requisitos de segurança e comodidade para os torcedores, imprensa, etc. E sua localização central não exigiria tampouco muitos investimentos em infraestrutura na região. Melhor, impossível.

Certo, porém, é que São Paulo não teria a abertura da Copa, porque o estádio em questão terá capacidade para apenas 45 mil espectadores. Mas, e daí?

O problema mora nos detalhes... O Morumbi, que seria reformado com recursos do clube por módicos R$ 250 milhões, foi rejeitado pela CBF e pela Fifa para abertura do evento, mesmo sabendo que a capacidade seria de 65 mil lugares, com metrô na porta, ótimos restaurantes, hotéis, centro de compras, etc.

Por que, então, toda esta novela se a capital será ou não uma das sedes do Mundial?

Só resta uma conclusão: não sobraria nada para ninguém! Ou seja, superfaturamento e outras excrescências...

Mas o Lula disse aos seus camaradas que vai intervir na questão... Ah, bom!

Paulo Panossian
São Carlos

São Carlos

VIOLÊNCIA

Algumas décadas atrás, quando começou a se desencadear a violência em nosso país, eu temia que a situação chegasse ao ponto de as pessoas verem na TV e nos jornais e enxergarem a violência com naturalidade. E é exatamente o que está acontecendo nos dias atuais: antes de se esclarecer um crime macabro, logo acontece outro mais satânico ainda. Será que não seria o momento de nossa sociedade se unir a respeito desse tema com o mesmo afinco e interesse com que o fazem quando o assunto é futebol, e principalmente, Copa do Mundo?

Virgílio Melhado Passoni
Praia Grande

Praia Grande

VENEZUELA X COLÔMBIA

Hugo Chavez está certo. Como bem disse Breno Altman, editor editorial do site Opera Mundi, Álvaro Uribe ''não poderá ser detido com meias-palavras ou atos de conciliação''. Nesta hora, espero que o governo Lula se posicione favorável ao líder venezuelano, uma vez que Chávez representa tudo aquilo que nós, esquerdistas, almejamos de um governante.

Anselmo Fernando Grecco
Votorantim

Votorantim

SOBRE VERGONHA

No Fórum de ontem, o leitor sr. Renato Khair afirma que Uribe envergonha o povo colombiano por ter boas relações com os EUA. Gostaria que ele nos explicasse por que, com tanto dinheiro, Chávez não conseguiu fazer da Venezuela um país com mais qualidade de vida e faz com que os venezuelanos passem vergonha ao fazer filas para comprar comida, entre tantas deficiências do fracassado governo bolivariano, enquanto a Colômbia vive um momento virtuoso em sua economia e seu povo não precisa passar vergonha para comprar comida em mercados estatais onde o governo decide o que os cidadãos vão comer.

Francisco da Costa Oliveira
São Paulo

São Paulo

DE MERECIMENTO

Pergunto ao leitor sr. Renato Khair: e o povo venezuelano merece o governo que tem? E por que as acusações contra a Venezuela são falsas? Por acaso o senhor tem alguma informação privilegiada que nós não temos ou o senhor é apenas simpatizante das Farc?

José Eduardo Zambon Elias
Marília

Marília

QUE TÉDIO!

Chávez prepara-se para a guerra, ''pronto para responder qualquer ataque da Colômbia''. Ao que parece, a Colômbia não está minimamente interessada em atacar a Chavezlândia. Esse Chávez é um tédio!

M. Cristina da Rocha Azevedo
Florianópolis

Florianópolis

PALHAÇADA

O anúncio grave do rompimento das relações diplomáticas com a Colômbia, que o governo da Venezuela fez anteontem, perdeu toda a seriedade ao ser feito por Hugo Chávez tendo a seu lado Maradona.

Pobre Venezuela. Virou um grande circo, com um palhaço como presidente.

Ronaldo Gomes Ferraz
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

DUPLA CAIPIRA

Chávez e Maradona, juntos, são a mais nova dupla sertaneja (de mau gosto) abaixo da linha do Equador! A duplinha, mais conhecida como Louquinho & Loucão, quando em dueto, cantando o refrão ''mas eu sou doido demais, mas eu sou, doido demaaaaais!'', ainda vai arrebentar muito nesta malfada América ''Latrina''!

Paulo Boccato
São Paulo

São Paulo

OS TRÊS PATETAS!

A foto do bufão Chávez com o falaceiro Maradona foi um arraso! Um abraçando o outro todo cheio de moral, prontos para a guerra. Só faltou Lulla para completar Os Três Patetas!

Beatriz Campos
São Paulo

São Paulo

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Realmente, esse tal de Chávez é um verdadeiro idiota.

José Piacsek Neto
Avanhandava

Avanhandava

BOMBA!!!

Marco Aurélio top-top Garcia e Celso Amorim devem estar atarefados marcando a próxima "reunião de cúpula" em Caracas para "defender o direito de Chávez ter a bomba atômica". E claro que o mediador será o duende Maradona!

Felizmente, essas piadas de mau gosto não fazem parte do mundo civilizado, só têm eco nas ditaduras tribais pré-medievais.

Ariovaldo Batista
São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo

UMA NOVA ESPERANÇA MUNDIAL

O autoproclamado "Deus Lula", aparentemente considera-se o substituto da ONU, que não consegue resolver conflitos entre nações. Tudo bem.

Pena para nós brasileiros por nosso "Deus" não conseguir resolver nossos problemas mais simples como saúde, educação, saneamento, portos, aeroportos, orçamento público, como também, estabelecer a obediência às leis vigentes. Pior para nós, a "Sua" tendência ao estrelato Mundial.

Fabio Figueiredo
São Paulo

São Paulo

PEREGRINAÇÃO

Segundo o jornal O Globo, o vice-presidente da República, José Alencar, tem uma filha, Rosemary de Morais, de 55 anos, que há dez anos entrou com ação judicial pedindo que ele a reconhecesse. O bondoso ancião, que luta para se livrar de um câncer há mais de 12 anos, negou-se a fazer o exame de DNA, apesar de saber que ao se negar a fazer o teste a paternidade é presumida pela Justiça. Mas, nesses casos em que a pessoa é tão poderosa e influente, a Justiça é capaz de alcançá-la? Vamos acompanhar o desenrolar dos fatos, pois não basta parecer que é bom, é preciso ser. Sua peregrinação atrás da cura só tem uma explicação: a lei de Deus não falha.

Izabel Avallone
São Paulo

São Paulo

ATÉ TU, JOSÉ ALENCAR!

Não adianta ter pose de homem sério, há que ter hombridade em todos os momentos de nossa vida.

Leila E. Leitão

São Paulo

UM PÉSSIMO EXEMPLO

Não foi o primeiro a contestar. Mas, como os outros antecedentes, da mesma forma é uma atitude despropositada se um exame barato (para o suposto pai é uma quantia mais que irrisória) poderá dar a certeza, ou não, da paternidade. A obstinação do sr. José Alencar, vice-presidente da República, em se recusar a fazer o exame de DNA, além de um péssimo exemplo, é uma atitude indigna de quem vem sendo considerado um exemplo na luta contra as adversidades da natureza. Nesse drama já antigo que agora veio a público por causa da sentença proferida reconhecendo a paternidade, dona Marisa Gomes da Silva, como mulher, mãe e esposa, deveria ter a coragem de vir a público e se pronunciar. Ou, então, exigir que fosse feito o exame de DNA para saber se Rosemay é ou não sua enteada. É tão simples chegar a um resultado real como é desnecessário manter uma querela que já dura nove anos por causa de reflexos econômicos futuros.

Pedro Luís de Campos Vergueiro
São Paulo

São Paulo

MUITO TRISTE

O que esperar de uma pessoa que não assume o que faz e se recusa a dar guarda e sustento a um filho? Recusar-se a fazer teste de DNA, para uma pessoa esclarecida como é o empresário e vice-presidente do Brasil, José Alencar, é muito triste. Imaginem o que ele é capaz de fazer!

Marcelo de Moura
São Paulo

São Paulo

NO ARMÁRIO

Inacreditável que um quase herói nacional de coragem e persistência também tenha uma filha escondida no armário.

Tá tudo dominado mesmo neste País, tanto pelo PCC, MST, PT e os outros.

Como diz o presidente, ''NUNCA ANTES NESTe PAÍS'' estivemos f...

José Luiz Tedesco
Presidente Epitácio

Presidente Epitácio

E AGORA JOSÉ?

Ai! Esses bebês irreconhecíveis... Esses batons nas casacas... A lamentável tática de desqualificar a vítima parece praxe planaltina, mesmo entre os ilibados acima de suspeitas... Mas, cá entre nós, não mandava nem uma camisetinha?

Pedro Galuchi
São Paulo

São Paulo

NELSON MOTTA

Sensacional o artigo ''Admirável Brasil Novo'', de Nelson Motta (23/7), no Estadão. Com muita criatividade o autor faz uma crítica ácida ao momento que vivemos no País. Parabéns.

Sandro Ferreira
Ponta Grossa (PR)

Ponta Grossa (PR)

SAQUINHO DE LIXO

Leio e ouço muitos comentários a respeito do assunto, mas indago às autoridades qual a solução encontrada para que reservemos e disponibilizemos à sua coleta. Com certeza teremos de adquirir os enormes sacos pretos (com peso e volume equivalentes a dezenas dos hoje cedidos gratuitamente) vendidos nos supermercados! É a sempre e famosa transferência de responsabilidade do poder público para nós. Houvesse tratamento adequado da matéria, agradeceríamos.

Adilson J. Mencarini
Guarulhos

Guarulhos

PAREM DE CULPAR AS VACAS

As montadoras de automóveis deveriam padronizar os milhares de peças e componentes dos autos, caminhões e ônibus produzidos diariamente.

Cada vez que os fabricantes produzem diferentes modelos ou tamanhos de peças (pneus, faróis, janelas, lanternas, parafusos. Etc.), toda a cadeia produtiva, desde a mineração passando pela siderurgia, metalurgia, petroquímica, etc., necessita trocar o ferramental de produção. E essa troca demanda tempo e os fornos de produção não podem ser desligados, ou seja, continua-se a consumir energia sem que se esteja produzindo.

Se somarmos essa energia perdida com a energia gasta com as peças que vão para o mercado de reposição e serão obsoletas ao final de um período curto (os modelos mudam rapidamente, montadoras em março já estavam lançando modelos 2011), essa energia perdida é maior do que a energia que se gasta para mover os autos.

Claro que não se quer fabricar um Trabant, mas as peças invisíveis aos olhos do consumidor e que não interferem no seu gosto podem e devem ser padronizadas. Fabricam-se autos na norma em milímetros e em polegadas - pasmem!

Isto vale também para a telefonia, linha branca, eletroeletrônicos, etc. Vejam: a minha filha trouxe de Londres uma TV de plasma de 42 polegadas que ''pifou'' e a Samsung não quer consertá-la por ser estrangeira, como se houvesse TVs brasileiras... Estão cada vez mais fabricando produtos descartáveis. Celulares do mesmo fabricante com baterias e cabos não compatíveis, pode?

Utopia? Sim, mas é menos surreal do que culpar o gado brasileiro pelo aquecimento global.

Victor Hugo
São Paulo

São Paulo

FESTIVAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Quinta-feira, 22 de julho, no Festival de Música de Campos do Jordão, aconteceu um

fato inusitado: programado o concerto para violino nº 4 de Mozart, no terceiro

movimento o violinista Gilles Apap passou a falar, cantar, improvisar; a orquestra parou, o maestro Tortelier, muito elegantemente, observou, atônito, visivelmente contrariado, e quando o improviso parou a orquestra e o maestro prosseguiram. Afinal, o que aconteceu? Desdém, estrelismo, acesso de loucura?

Orlando Cesar de O. Barretto
São Paulo

São Paulo