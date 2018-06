Comércio exterior mostra o vigor da recuperação

Os números da balança comercial de janeiro foram positivos tanto do ponto de vista de exportações como de importações. Na comparação com janeiro de 2017, as vendas para o exterior aumentaram 13,8% pelo critério de média diária e atingiram US$ 16,968 bilhões. Ainda mais cresceram as importações (16,4%), que atingiram US$ 14,199 bilhões e superaram em 2,5% as compras de dezembro, ao contrário das exportações, que recuaram 12,3% no mesmo período.

Os indicadores de janeiro divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) mostram vários aspectos relevantes: por exemplo, o Brasil elevou em 23,6% as exportações de produtos manufaturados, beneficiando-se com a melhora da economia global. Além disso, importou mais devido a melhora da economia local - o que já é visto como tendência pelos economistas.

O resultado é o aumento da corrente de comércio (soma das exportações e das importações), que atingiu US$ 31,167 bilhões em janeiro e US$ 372,550 bilhões em 12 meses, avanço de 15,3% em relação aos 12 meses anteriores. Isso significa maior grau de abertura numa economia ainda muito fechada, como a brasileira.

Com as importações crescendo mais do que as exportações, já se prevê uma diminuição do superávit comercial, que foi de US$ 2,768 bilhões em janeiro de 2018 e de US$ 67,048 bilhões nos últimos 12 meses. A queda prevista do superávit de 2018, estimado em US$ 59 bilhões pelo Banco Central e em até US$ 50 bilhões por outros analistas, não deve causar temor. As contas cambiais do País são satisfatórias: o déficit na conta corrente do balanço de pagamentos foi de apenas US$ 9,762 bilhões em 2017 e é estimado em US$ 18,4 bilhões em 2018.

Outro destaque de janeiro foi a ampliação de 32,1% nas exportações para a União Europeia e de 23% para as destinadas aos Estados Unidos. São porcentuais de crescimento bem maiores do que o das vendas para a China (+11,2%), que é o principal parceiro comercial do País e importa principalmente produtos primários.

Alguns economistas temem que a evolução das exportações brasileiras seja mais fraca em 2018 do que em 2017, em decorrência de vendas menores de [ITALIC]commodities[/ITALIC] agrícolas. Mas o temor pode ser afastado, entre outros motivos, se as exportações de petróleo continuarem a crescer.