Contraste de humores Há um contraste notável - e intrigante à primeira vista - entre o otimismo do consumidor e a preocupação do empresário industrial, captados em sondagens da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). As pesquisas parecem mostrar dois grupos em países diferentes e em condições econômicas muito distintas, de prosperidade e segurança, no primeiro caso, e de baixo crescimento ou mesmo estagnação, no outro. Mas o país é o mesmo, chama-se Brasil, e esses dois mundos, estranhamente, coexistem na realidade e nas estatísticas oficiais e também naquelas divulgadas pelas fontes privadas de maior credibilidade. A solução do mistério remete às deficiências da política econômica.