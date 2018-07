É quase unânime a percepção de que 2016 foi um dos piores anos das últimas décadas. Vamos ao “copo meio cheio”: livrar-se do governo do PT foi o maior ganho político do ano, e, aos trancos e barrancos, o governo Temer está conseguindo a decolagem de algumas reformas importantes. A Operação Lava Jato também esteve depurando o meio político. Podemos valorizar as perspectivas. Que tenhamos um 2017 com avanços econômicos e restauração da moralidade. Assim seja!

*Luiz Frid (luiz.frid@globomail.com)