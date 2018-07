Da tolerância ao arrocho Protestos e críticas eram tão previsíveis quanto o novo aumento de juros, mas é ilusão pensar em retorno ao crescimento enquanto a inflação permanecer muito alta e as contas do governo continuarem esburacadas - muito mais que as de países mais afetados pela crise internacional. Ao elevar para 13,75% a taxa básica, a Selic, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) simplesmente cumpriu sua missão mais importante - proteger o poder de compra da moeda. Mercado e governo estimam para este ano uma inflação superior a 8%, bem longe do limite de tolerância (6,5%) e muito acima dos níveis observados tanto em países desenvolvidos como em emergentes. Se a alta de preços for conduzida à meta oficial de 4,5% até o fim do próximo ano, como prometem os dirigentes do BC, o Brasil ainda estará fora dos padrões internacionais.