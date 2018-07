De olho na eleição A pressa e a improvisação com que estão sendo tomadas decisões importantes sobre o sistema de trânsito e o transporte de ônibus na capital parecem indicar que por trás delas está menos o desejo genuíno de melhorar um e outro e muito mais a motivação política e eleitoral, pois é notório o engajamento do prefeito Fernando Haddad na empreitada do PT para conquistar o governo do Estado. A cidade poderá pagar um preço alto por essa busca desenfreada de melhoras no máximo imediatas e enganadoras.