Depois da avalanche

Na semana passada, a escalada de confrontos deixou mais de 80 mortos, entre civis munidos de coquetéis molotov e as tropas mobilizadas para dispersá-los do centro da capital. O morticínio tornou inócua a tardia tentativa de um acordo entre governo e oposição, mediado por diplomatas da UE e da Rússia. Depois de passar a sexta-feira em claro, os negociadores, menos o russo, aprovaram um programa que atendia às demandas originais da Praça da Independência, ponto focal do movimento.

Yanukovich concordou em abreviar seu mandato, com a antecipação das eleições para dezembro. Até lá, o país seria dirigido por uma coalizão que incluiria a oposição parlamentar, reduzidos os poderes presidenciais aos vigentes até 2010. O governo ainda abriria mão do socorro financeiro russo. Mas, quando um dos principais líderes oposicionistas, o boxeador Vitali Klitschko, começou a anunciar o que imaginava ser uma boa notícia foi recebido com vaias. Os fatos haviam adquirido o ímpeto de uma avalanche revolucionária.

Deposto Yanukovich, substituído interinamente pelo recém-eleito presidente do Parlamento, Oleksander Turchinov - que não tardou a instar a Rússia a reconhecer "a escolha europeia da Ucrânia" -, convocadas eleições para maio, formado um governo de transição, libertada a ex-primeira-ministra Yulia Timoshenko, ordenada a prisão do foragido Yanukovich, uma página histórica teria sido virada. Faltou, porém - se é que seria possível - combinar com os russos, os imperdoáveis perdedores, na pessoa de Putin, da reviravolta.

Desde tempos imemoriais, Moscou considera a Ucrânia uma extensão da Pátria-Mãe. Foi ali, nos anos 800, que se estabeleceram os russos, os ancestrais da principal etnia do futuro império. Anexada pela União Soviética, da qual se tornaria independente em 1991, com a derrocada do comunismo, a Ucrânia tem uma face ocidentalizada, em cidades como Kiev e Lviv, e cerca de um terço de sua população ligada pela geografia, a cultura e o idioma à Rússia. Esta, por sua vez, tem em Sevastopol, na Crimeia, a sua maior base naval.

Yanukovich se elegeu graças aos votos que lhe deram em 2011 os eleitores de alma russa do leste e do sul. E Putin não só acaba de assistir, impotente, à sua queda - depois de ter-lhe recomendado que esmagasse o "terrorismo" na capital -, como foi golpeado por uma perversidade do destino. O advento da nova ordem política ucraniana coincidiu com o fim da Olimpíada de Inverno de Sochi, no Mar Negro, compartilhado com a Ucrânia. A um custo declarado superior a US$ 50 bilhões, os Jogos foram concebidos para exibir ao mundo o poderio e a opulência da "nova Rússia" de Putin.

Depois de 48 horas de silêncio, o Kremlin reagiu ontem com uma dura nota que acusa Kiev de atentar contra os direitos da minoria étnica russa, numa referência à decisão do Parlamento de abolir o russo como segundo idioma nacional. Em choque direto com os Estados Unidos, o texto condena a convocação do pleito de maio, exigindo antes mudanças constitucionais sujeitas à consulta popular. Assim como o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, que atacou o Ocidente pela "aberração" de legitimar o governo dos "mascarados que percorrem as ruas de Kiev portando fuzis Kalashnikov", a nota culpa a União Europeia por se entregar a "cálculos geopolíticos unilaterais" e de não avaliar devidamente "os atos criminosos dos extremistas, incluindo neonazistas e antissemitas". Não é de crer que o revide de Putin se limite às palavras.