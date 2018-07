Descaso com dinheiro público O caso dos uniformes escolares destinados à rede pública municipal, que começaram a ser armazenados no governo do ex-prefeito Gilberto Kassab e assim permaneceram no de Fernando Haddad, mostrado em reportagem do Estado, é mais um escandaloso exemplo do desprezo com que administradores públicos tratam o dinheiro do contribuinte. Além da falta que esse material faz a alunos de famílias carentes, a sua guarda ainda custa uma fortuna para a Prefeitura. O prejuízo é duplo.