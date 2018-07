Descendo a ladeira Com uma previsão de queda de 20% no mercado de caminhões este ano, a Mercedes-Benz, depois de negociações que vinham sendo conduzidas com o Sindicato de Metalúrgicos do ABC desde fevereiro, concluiu um acordo para a suspensão temporária do contrato de trabalho de 1.500 funcionários de sua fábrica no ABC paulista por cinco meses. Esta é a primeira vez, em seus 50 anos no Brasil, que a empresa alemã recorre a esse mecanismo em vigor no País desde 1998, constituindo uma das raras inovações introduzidas na legislação trabalhista brasileira até hoje, tendo sido utilizada em 1999 e em 2008 por outras empresas do setor. A suspensão temporária de contrato de trabalho, internacionalmente conhecida como layoff, evita demissões de funcionários em períodos de desaquecimento da economia e não reduz os salários, que passam a ser pagos, em parte, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), sendo garantidos direitos como o 13.º salário e o reajuste salarial na data-base da categoria. Antes disso, a Mercedes já havia recorrido a férias coletivas e licenças remuneradas para contornar a retração da demanda e esquemas semelhantes têm sido adotados por outras fábricas de caminhões, como a Scania (suspensão de produção por 20 dias), Ford (contabilização de períodos ociosos em um banco de horas) e Volvo (férias coletivas por 20 dias). O pressuposto é de que a crise que atinge o setor seja de curta duração e que as vendas possam retornar à normalidade no segundo semestre.