Desemprego estável, mas em nível recorde A estabilização do desemprego constatada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE no trimestre encerrado em maio não justifica nenhum otimismo. O número de desempregados, de 11,411 milhões no trimestre até abril, aumentou pouco, alcançando 11,440 milhões nos três meses até maio, e a taxa para os dois períodos permaneceu em 11,2%. Isso não significa que o quadro seja menos grave. O número de desocupados é 40,3% maior do que o constatado no trimestre encerrado em maio de 2015, quando a taxa de desocupação foi de 8,1%. Em um ano, mais 3,3 milhões de brasileiros ficaram desempregados.