Desleixo inaceitável

O TCU auditou uma parte do programa de ferrovias que integra o Programa de Investimentos em Logística (PIL), lançado em 2012. Dos R$ 133 bilhões previstos para o PIL, R$ 91 bilhões seriam destinados às ferrovias, o que dá a dimensão da importância que o governo, ao menos em tese, confere ao tema. Uma projeção do Ministério dos Transportes prevê que, em 2031, as estradas de ferro representem 43% da malha de transportes do País, ante os atuais 30%, superando o meio rodoviário, cuja participação cairá dos atuais 52% para 38%, segundo a projeção oficial. É algo por que o setor produtivo há muito anseia, para dar mais eficiência ao transporte de cargas e reduzir custos.

No entanto, a julgar pelo que constatou o TCU, o País terá de esperar pelos benefícios deste impulso, pois o governo deixou de cumprir exigências necessárias para o programa ser considerado crível por investidores. O nível de descuido fica evidente quando os auditores escrevem que “não há registro das principais decisões relativas” ao plano. “Os fundamentos técnicos e discussões que subsidiaram alguns dos processos decisórios mais relevantes do programa não foram explicitados em registros, estudos técnicos, pareceres, atas de reuniões ou quaisquer outros instrumentos formais”, afirma o documento do TCU.

Não é possível saber o que norteou a escolha do modelo de operação, dos trechos a serem concedidos em leilão e da estratégia tarifária que faz o Estado, por meio da Valec, assumir todo o risco de demanda. Também não é possível saber quais são as atribuições de cada órgão estatal envolvido. Todas essas informações são essenciais, diz o TCU, para que “metas, objetivos e prioridades estejam disponíveis claramente para os gestores envolvidos na rede da política pública”, do que resulta “menor gasto de recursos, tempo e energia na formação de consensos sobre os elementos fundamentais”. Além disso, esse grau de informalidade do programa pode acarretar insegurança jurídica, que dificulta a obtenção de recursos e afasta investidores.

Os técnicos do TCU descobriram que os gestores combinam informalmente as tarefas entre si, pois não há uma matriz de responsabilidades. Sem o registro dos procedimentos e competências, o processo decisório fica comprometido, já que não há garantia de que o funcionário que detém o conhecimento permanecerá no cargo o tempo necessário para a conclusão do projeto. Tal instabilidade, num programa tão custoso e complexo, é receita certa para o fracasso – além de possibilitar toda sorte de desvios.

O programa de ferrovias também não explicita suas metas específicas, dificultando a aferição da eficiência dos trabalhos. Há apenas dois parâmetros: quilômetros de ferrovias concedidas e valor privado realizado. Não é possível saber, por exemplo, qual a redução de custos que se pretende atingir nem que nível de eficiência é almejado. Como diz o TCU, “o estabelecimento de prioridades, objetivos e metas a serem alcançados constitui a espinha dorsal de uma política pública”.

Questionado, o Ministério dos Transportes confirmou que não há mesmo nenhum documento formalizando as decisões – tomadas, segundo a pasta, depois de “ampla discussão no âmbito governamental”. O Ministério reconhece que esses protocolos são importantes, mas, em sua resposta ao TCU, diz que “por vezes a dinâmica do processo é tal, que registros são olvidados no afã de entregar resultados para a sociedade”. Eis aí, finalmente, a cristalina confissão de um governo cuja marca é o improviso e a incompetência.