Desordem na Barra Funda

Enquanto o mercado imobiliário demonstra agilidade, com a sucessão de empreendimentos em execução e outros projetados para o bairro, a Prefeitura se atrapalha na tarefa, que parece interminável, de criar o melhor plano de ocupação e de executar as obras de sua responsabilidade, conforme as regras da operação urbana. Do planejamento urbano, as únicas coisas que andam na velocidade correta na administração - pelo menos do ponto de vista dos empreendedores - são a aprovação de novos projetos e a cobrança da outorga onerosa pelo direito de construir além do estipulado pelas regras de zoneamento. Os recursos daí provenientes deveriam financiar melhorias na infraestrutura do bairro.

A Prefeitura está pelo menos 20 anos atrasada. A tendência de verticalização da região, com imóveis residenciais de grande potencial de valorização, já era apontada desde o início da década de 90, quando a boa infraestrutura da área se destacava graças à baixa ocupação. Só em 2004, um concurso foi realizado para eleger o melhor projeto para a Barra Funda e região vizinha. O escolhido incluía prédios de seis andares, calçadas largas e muito verde. Batizado de Bairro Novo, ele foi logo esquecido.

Enquanto isso, megaprojetos surgiram e agravaram problemas crônicos do bairro, como as enchentes. A impermeabilização do terreno, com a construção de condomínios, prédios comerciais e novas avenidas, ocorreu em grande velocidade nos últimos anos e o resultado são as inundações que atingem o bairro cada vez com maior intensidade. Desde 1995, 21 empreendimentos comerciais e residenciais se instalaram no bairro, entre eles o Shopping Bourbon, o hipermercado Sondas e pelo menos 17 torres residenciais.

Sem que a Prefeitura disciplinasse o processo de ocupação do bairro, construções foram aprovadas displicentemente e abusos foram cometidos, como o de uma universidade que ocupa área 13 vezes maior do que a permitida e provoca caos diários nas vizinhanças do Memorial da América Latina.

A Operação Urbana Água Branca deverá acrescentar pelo menos 60 mil novos moradores à Barra Funda, onde os galpões industriais representam 37% da área a ser desapropriada e as residências, 33%. Um dos últimos projetos anunciados pela Prefeitura previa a desapropriação de cerca de 350 mil metros quadrados de terrenos para obras viárias - a frota do bairro deverá passar de 8 mil veículos para 27,4 mil em 2025 -, alargamento de calçadas, construção de piscinões, etc.

Apesar dos projetos já executados, a Prefeitura ainda tem R$ 80 milhões em caixa. É pouco. Só a estimativa de custo das obras viárias chega a R$ 400 milhões. Isso talvez explique por que a Prefeitura está sempre revendo seus projetos.

O governo não reconhece a sua inércia nem que existe uma discrepância entre a arrecadação com a operação urbana e os custos dos projetos. Afirma que o recapeamento e a revitalização paisagística estão em andamento, assim como obras destinadas a melhorar o fluxo de trânsito nas redondezas do Terminal Barra Funda. Não é muito para uma região que verá sua população quadruplicar. Está sendo perdida a oportunidade de aplicar um bom modelo de ocupação em uma das poucas regiões da cidade que ainda têm grandes espaços vazios.