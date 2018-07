Dilma Vana e a entropia do universo

Sem cair na tentação de discutir princípios éticos ou, de forma mais contundente, de tecer considerações acerca da capacidade de produzir roubalheiras de um lado ou de outro, é mais proveitoso indagar e discutir o melhor caminho, entre as opções por enquanto disponíveis, para tirar o Brasil da triste situação em que se encontra. No plano da realidade objetiva, o problema é que com Dilma e o PT a economia não melhora. Só piora. É mais recessão, mais desemprego, mais desesperança. Os limites deste processo perverso se situam no campo do, até então, inimaginável.

Urge buscar – se não um pacto de salvação nacional, ou uma coalizão que se aproxime de um projeto de união nacional –, ao menos, um governo apoiado por confortável maioria da sociedade e das forças políticas do País. Sem esse amparo – depurado de pelo menos parte do mais rasteiro e ignóbil fisiologismo – não há como resolver o atual impasse político. Caberia indagar se tal propósito seria viável sob a liderança de Dilma e do PT.

Ultimamente, a presidente tenta vender uma imagem de requalificação do governo, o que soa como rematada contrafação em face do perfil dos parceiros com quem o Planalto se está compondo. Aliás, há tempos a cidadania vem convivendo com uma overdose de falsidades e contrafações que chegariam às raias da comicidade, não se aproximassem algumas perigosamente das antessalas da tragédia. A última foi o recente voto de confiança pedido por Dilma ao País.

Como dar um voto de confiança à presidente? Só se pode dar voto de confiança a quem é confiável. A pergunta pertinente é se Dilma Vana Rousseff é confiável a ponto de merecer um voto de confiança da Nação. Ninguém, em sã consciência e de boa-fé, se casa com ou se torna sócio de alguém em quem não confia. A presidente perdeu por inteiro sua credibilidade. A confiança e a credibilidade são como taças de cristal: uma vez quebradas, não têm mais conserto.

É um processo irreversível. Faz parte da entropia do universo. Um governo sério apoiado por expressiva maioria se faz em cima de acordos e compromissos. Acordos e compromissos, por sua vez, têm como base a confiança e a credibilidade. Sem o que não há possibilidade de entendimento. Por isso, com Dilma, ao que tudo indica, não tem mais negócio. A não ser em torno do que há de pior na política.

Abstraindo, por enquanto, a possibilidade de o vice-presidente vir a ser, por alguma razão, impedido de assumir o comando do País, e concentrando a atenção no possível afastamento apenas da titular, competiria também perguntar se, realisticamente, nesse caso haveria condições políticas de tornar viável a tal ampla coalizão, sob a liderança do vice e do PMDB.

Ninguém pode hoje afirmar como acabará o processo de impeachment. No entanto, remetendo ao dilema levantado pela perplexidade do ministro Barroso, tudo leva a crer que a diferença que pode distinguir um hipotético governo de Michel Temer de uma continuação do governo de Dilma é que, com ele, apesar dos pesares, e de alguns possíveis senões, parece viável a gestação de condições, pelo menos, minimamente suficientes de governabilidade. Tais condições poderiam ser criadas a partir de um nível de credibilidade instrumental para se tocar de forma satisfatória e economia e o País. O que, decididamente, não seria mais possível sob o comando de Dilma. Com ela, até onde se pode prever e imaginar, o Brasil não terá como resgatar a economia e as condições de governabilidade. Com Temer isso pode não ocorrer, mas há uma razoável probabilidade de superação ao menos dos problemas mais agudos e imediatos do País.

É certo que, no caso do afastamento da presidente por impeachment, não se poderia contar, numa coalizão, com a participação do Partido dos Trabalhadores e de seus satélites mais à esquerda no espectro ideológico. Isso não em função de qualquer discriminação ou prevenção contra tais partidos, mas porque essas agremiações políticas, com toda a certeza, se recusariam peremptoriamente a participar de tal coalizão. Além do natural e compreensível ressentimento que se seguiria a esse hipotético desenlace, pelas mesmas razões que levaram o PT, em 1985, a negar adesão ao pacto social que forças democráticas planejaram quando do esgotamento do ciclo militar e a se recusar a assinar a Constituição de 1988.

As diferenças entre o hipotético curso da administração Dilma e um igualmente hipotético governo Temer também podem ser inferidas pelo cotejo entre as prováveis amplitude e qualidade das coalizões que se formariam num e noutro caso. De todo modo, qualquer que seja o desenlace da situação, a cidadania deve ficar mais atenta do que nunca para prevenir novos descaminhos que tornem a realidade dos brasileiros ainda mais difícil. Porque, na vida, as coisas, por piores que estejam, podem sempre piorar ainda mais.

Por fim, um pequeno, todavia importante, registro: para manutenção da normalidade institucional e da paz social é imperativo que os princípios democráticos, em qualquer situação, sejam sempre rigorosamente observados.

*MARCOS POGGI É ECONOMISTA E ESCRITOR