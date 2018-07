É hora de despedir Cunha As sólidas evidências de que o deputado Eduardo Cunha abasteceu com dinheiro oriundo do propinoduto da Petrobrás várias contas bancárias suas na Suíça – delito que agravou com perjúrio cometido perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que “investigou” o esquema de corrupção na estatal – não permitem que se chegue a outra conclusão se não a de que o parlamentar não tem a menor condição de se manter na presidência da Câmara dos Deputados. Por muitíssimo menos – a comprovação de que recebia propina mensal de R$ 10 mil do concessionário de um restaurante da Casa –, o deputado Severino Cavalcanti foi forçado a renunciar ao mesmo cargo, em 2005.