Ecologia e antropologia

Isso me faz refletir sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo, equiparada pelo Supremo Tribunal Federal à união estável entre pessoas de sexos diferentes. A decisão pôs ainda mais em evidência, na opinião pública, as temáticas de homossexualidade e gênero, em discussão um pouco por toda parte. Penso que isso requeira uma reflexão sobre a própria natureza do ser humano e sua sexualidade.

Parto da antropologia cristã, que procura compreender e explicar o ser humano à luz do desígnio de Deus sobre o homem e a mulher, perceptível pela inteligência a partir da natureza das coisas e da revelação divina, na Sagrada Escritura. O pensamento cristão reconhece dois gêneros complementares - masculino e feminino. O relato bíblico diz, de maneira poética, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e constata: "Homem e mulher Deus os criou" (Gn 1,27). E Deus viu que assim estava bem, muito bom!

O homem não é, pois, fruto de uma evolução caótica ou de um voluntarismo volúvel, mas do desígnio divino, sábio e bom, perceptível na própria natureza humana: nas suas corporeidade, inteligência, vontade e capacidades espirituais, orientadas não apenas para a sobrevivência, mas também para a busca da verdade, do bem e da plenitude do viver. O homem é dotado de liberdade e tem a capacidade de discernir e de se decidir pelo bem, ou pelo mal. No exercício da liberdade, com responsabilidade, está uma das razões de sua dignidade e sua grandeza.

Nem somos, como cantava um de nossos poetas, "esta metamorfose ambulante", que segue vagando pela vida sem saber quem é, o que quer, para que vive, por que é aquilo que é; nem estamos presos a um determinismo cego, acorrentados aos acontecimentos e à ignorância sobre nós mesmos, sem que possamos ser senhores das nossas decisões e ações. Cabe-nos tomar conta de nós mesmos e viver de forma responsável, conforme a nossa natureza e a nossa dignidade.

Um aspecto importante desse viver conforme a nossa natureza e a nossa dignidade consiste em assumir a própria identidade sexual. Sobre isso há muita confusão na cultura atual: ao invés de ter a identidade sexual como um dado de natureza, com significado e valores próprios, tende-se a ver nela um fenômeno cultural volúvel, uma "construção subjetiva". Cada um lhe daria a orientação ditada pela vontade, pelos sentimentos e gostos pessoais. Nem mesmo a diferenciação sexual física entre o masculino e o feminino é levada a sério; seria apenas um "fato secundário", quase um adereço descartável no corpo humano, contando mais aquilo que o sujeito decide ser. Identidade sexual seria, pois, uma questão de opção.

Será que não estamos aqui diante de um tremendo equívoco, apoiado no pressuposto errôneo de que a "natureza humana" não é um dado real, mas algo projetado pelo sujeito, de dentro para fora de si? Nega-se à natureza humana a "objetividade" que se afirma e defende, com razão, para a natureza dos outros seres.

Uma consequência dessa confusão relativa à identidade sexual é o aumento de comportamentos pouco ou nada definidos, nem masculinos nem femininos. A "troca de sexo" parece um fato banal, apenas uma intervenção cirúrgica no corpo... Neste contexto, ser heterossexual, homem ou mulher, seria apenas uma entre várias possibilidades e opções quanto à identidade sexual. E se chama "casamento" a união entre pessoas do mesmo sexo! Diante da pressão das circunstâncias, questionar isso, quem ousaria? Seria politicamente incorreto!

Mas... perguntar é preciso! Assim está bem? Assim vai ficar bem? Que consequências isso terá para o futuro? A antropologia cristã afirma que a diferenciação sexual física tem um significado próprio, a ser levado plenamente a sério. A pretensão de mexer na harmonia entre os sexos e de submeter a identidade sexual ao arbítrio da vontade e dos sentimentos, tão influenciáveis por fatores culturais e dinâmicas socioeducativas (ou deseducativas...), é uma temeridade, que não promete bons frutos.

A Igreja Católica vê com preocupação a crescente distorção sobre a identidade sexual. Antes mesmo de ser uma questão moral, é um problema antropológico. A Igreja não incentiva, não apoia nem justifica nenhum tipo de violência e agressão contra homossexuais, ou quem quer que seja, mas convida a uma séria reflexão. Não é pensável que a natureza tenha errado ao moldar o ser humano como homem e mulher. Isso tem sentido e finalidade, que é preciso descobrir e acolher, em vez de banalizar.

A sexualidade qualifica todos os aspectos da pessoa humana, na sua unidade de alma e corpo, e diz respeito à afetividade, à capacidade de amar e procriar, de estabelecer vínculos serenos e altruístas com os demais. Cabe a cada homem e mulher reconhecer e aceitar a própria identidade sexual como um dom e uma missão; as diferenças físicas, morais e espirituais são voltadas para a complementaridade, um bem para as pessoas e para o fecundo convívio social.

O coração pode ser como um barco desatado: não comandado pela racionalidade, ele é arrastado pelas correntes oportunistas e se rebenta contra os rochedos... Não respeitar a natureza das coisas leva a desastres ambientais e compromete a sustentabilidade da vida.

E não é assim quando se trata da natureza humana?

