Emendas contra a maquiagem O governo federal poderá ser impedido de recorrer às mágicas da contabilidade criativa para fechar suas contas, no fim do próximo ano, se o Congresso aprovar as emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentadas pelo senador Pedro Taques (PDT-MT) e incluídas no relatório da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE). A equipe econômica tem recorrido a esses truques, denunciados pela imprensa e condenados por especialistas, na tentativa de maquiar um balanço fiscal em deterioração. Só com artifícios desse tipo as autoridades conseguiram, no ano passado, apresentar suas contas como se houvessem economizado o suficiente para alcançar o prometido superávit primário. Esse é o dinheiro destinado ao pagamento dos juros da dívida pública ou de uma parte, pelo menos, desses encargos.