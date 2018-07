Empreendedor rural

Liderados pela prestigiada Federação da Agricultura do Paraná, os cursos de empreendedorismo já capacitaram, em 12 anos de existência, 28 mil produtores rurais. Notável. Somente em 2015 se formaram 48 turmas, com 960 participantes, que cursam estratégias de comercialização, gestão da propriedade, políticas econômicas e legislação agrária. São 136 horas-aula. Já na turma dos aprendizes, entre 14 e 17 anos de idade, o curso é mais puxado, são 240 horas-aula. Por suas classes já passaram 52 mil jovens agricultores.

“O Brasil frente aos desafios do mundo contemporâneo” foi o tema da palestra que proferi no evento. Jamais falei para tanta gente interessada, atenta, quieta, procurando por meio de minhas palavras entender os prováveis caminhos da Nação. Nunca, notoriamente, o Brasil enfrentou tantos dilemas como os que se apresentam agora. Imbricam-se as crises da economia, da política e da moral, produzindo essa tragédia da depressão nacional. Como cultivar a esperança nessa situação?

Ofereço aqui meu testemunho: embora, obviamente, preocupados estejam, os matutos agricultores do Paraná, que se colocam entre os melhores do mundo, não perderam a crença no valor de seu trabalho. Ao contrário. Continuam investindo na produtividade, vislumbram o potencial do mercado. Mais que tudo, acreditam na virtude da cooperação, do companheirismo. Surpreendente.

Estão acostumados às adversidades os homens do campo. Não apenas as relacionadas aos desígnios da natureza, como a seca ou a chuvarada, a ventania ou a geada. Quem trabalha sob sol a pino e tem as mãos calejadas pela dureza da lida não afina facilmente de qualquer incômodo. Enfrenta o touro. Peita o perigo. Sofre, mas sabe que a tempestade passa. Governos, idem.

Logística da safra: esse é o maior inimigo da agricultura nacional. Décadas se passam e os portos brasileiros continuam lerdos e custosos; as ferrovias, inauguradas com belos discursos, não saem do papel; hidrovias continuam uma quimera; e as rodovias se desgraçam com buracos que teimam em quebrar molas de caminhões, roubando a eficiência do transporte. No ranking de logística elaborado pelo Banco Mundial, o Brasil caiu para o 65.º lugar, entre 160 países. Quer dizer: da porteira para dentro, onde quem manda é o produtor rural, tornamo-nos imbatíveis na tecnologia; da porteira para fora, onde aos governos cabe a tarefa de prover infraestrutura, perdemos nacos de competitividade, deprimindo a renda do agro.

Nada, porém, mais chateia os agricultores brasileiros do que a falta de consideração. Os homens do campo sentem-se depreciados pelos compatriotas urbanos, que não os valorizam, como, por exemplo, o fazem os norte-americanos ou os europeus. Pioneiros, desbravadores, garantia da segurança alimentar: assim são positivamente vistos lá fora os produtores rurais; aqui dentro, negativamente, a opinião pública considera-0s “ruralistas”, desmatadores, atrasados. Triste sociedade a nossa, que despreza a sua origem.

Na crise, oportunidades. Os estudiosos da economia agrária comprovam com facilidade: neste momento assustador de recessão, se não fosse a pujança acumulada do agronegócio, incluindo o familiar, o Brasil estaria na lona. A crise da economia brasileira só não é maior graças à força erigida na roça. O campo gera as divisas nas exportações, garante o emprego e a renda no interior, produz a comida para as metrópoles. Essa é a sorte grande do Brasil: existe uma âncora verde amarrada aos seus braços caipiras.

O Paraná, ao estimular como ninguém o empreendedorismo no campo, dá uma lição: quem constrói uma nação é sua gente trabalhadora, não o governo nem os políticos. Estes, capatazes do poder público, se não atrapalharem já fazem um grande favor. Neste momento de desgraça, é a crise política, chafurdada na corrupção, que impede os agentes ativos da economia de vingarem. Mas eles, os falsários e malandros que ocuparam o Estado, serão derrotados na batalha que se avizinha. Pode demorar mais ou menos, mas a sociedade ética se reconstruirá no País.

Tal leitura auspiciosa recolhi naquele evento dos empreendedores rurais em Curitiba. O otimismo que demonstram indica que está ruindo, definitivamente, o Estado paternalista, controlador, interventor, inspirado pelo ideário “desenvolvimentista” que vigora desde a época getulista. Chega dessa utopia à moda socialista que engendrou a podridão na política. Precisamos acreditar na liberdade empreendedora, na meritocracia, na capacidade individual, no discernimento dos cidadãos. Temos de apostar em nós mesmos. Ao Estado cabe zelar pela democracia, proteger os despossuídos e incapazes, dar segurança ao cidadão.

Aline Bonk, bióloga de 24 anos, conquistou o primeiro lugar entre os projetos finalistas do Programa Empreendedor Rural 2015. Seu projeto “Ampliação de viveiros para a piscicultura” pretende expandir a produção de carpas na Chácara d’Areia, propriedade onde vivem seus pais, pequenos agricultores em União da Vitória (PR). Eles toparam o desafio, olharam para a frente. Não vão esperar a crise passar. Nada disso. Vão enfrentá-la com mais trabalho. Isso é maravilhoso.

As carpas de Aline configuram a renovação e nessa atitude proativa mora o futuro do Brasil. Nada de esperar acontecer. No campo como na cidade, fazer acontecer.

