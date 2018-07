Emprego na indústria sobe no Estado Depois da abertura de 6,5 mil vagas na indústria do Estado de São Paulo em janeiro, verificou-se perda de 3 mil postos de trabalho em fevereiro. O retrocesso, porém, foi mais que compensado em março, com a geração de 9,5 mil vagas, com aumento de 0,45% do nível de emprego em relação ao mês anterior, na série sem ajuste sazonal, de acordo com dados do Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos (Depecon) da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp). Com isso, a indústria paulista fechou o primeiro trimestre com um saldo positivo de 13,5 mil vagas, uma variação de 0,62% em relação a idêntico período de 2016. As oscilações do nível de emprego na indústria no início do ano são consideradas naturais, especialmente nesta fase de transição por que passa o setor, que busca expansão mais consistente.