Enquanto isso, na economia Enquanto a crise política paralisa o governo, acumulam-se as más notícias da economia e pioram as expectativas em relação aos negócios e à evolução das contas públicas. A atividade industrial continua fraca e as previsões para os próximos seis meses permanecem muito ruins, segundo a sondagem divulgada na quinta-feira passada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O pouco entusiasmo dos empresários combina com a baixa disposição de compra indicada pelos consumidores em pesquisa da Confederação Nacional do Comércio e com o aumento das demissões nas fábricas. Segundo a sondagem da CNI, a produção continuou a diminuir em fevereiro, embora o ritmo de queda deva ter sido menos intenso que no mês anterior. Este é um dos poucos dados positivos do relatório. O indicador de produção baseado na avaliação dos entrevistados passou de 39,7 pontos em janeiro para 42,2 no mês seguinte.