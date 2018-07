'Estadão Noite' destaca a viagem de Temer aos EUA

SÃO PAULO - Em sua primeira participação na ONU, Temer passou longe do discurso do 'golpe', mas não conseguiu fugir da polêmica. Foi acusado de inflar o número de refugiados recebidos pelo Brasil.

Um resumo desta e das principais notícias do dia está no ‘Estadão Noite’, publicação do Estado exclusiva para smartphones e tablets que vai ao ar de segunda a sexta, às 20h.

Para acessar o ‘Estadão Noite’ é preciso baixar o aplicativo ‘Estadão - Edição Digital’, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Google Play e App Store.

Aplicativo. Por meio do app, os leitores podem comprar e ler todas as edições impressas do jornal em formato digital, incrementadas com recursos interativos. Sempre que uma nova edição fica disponível, o usuário é notificado. Quem já é assinante pode baixar as edições digitais do jornal para ler quando estiver sem conexão com a internet. E quem ainda não assinou o jornal pode comprar edições avulsas por meio do aplicativo.

Além do ‘Estadão Noite’, o usuário pode conferir o ‘Estadão Premium’, que traz para dispositivos móveis o jornal impresso na íntegra, com complementos informativos, como galerias de fotos e botões que redirecionam o leitor para o portal.

Pioneiro na tendência de consumo de notícias em dispositivos móveis, o Estado foi o primeiro jornal brasileiro a ter uma versão específica para tablets, lançada em abril de 2010, mesmo dia em que o iPad chegou às lojas dos EUA.