Equador consolida autocracia Com a Justiça subordinada ao Executivo, com maioria folgada no Legislativo e com a imprensa amordaçada, o presidente do Equador, Rafael Correa, está prestes a conseguir mudar a Constituição para perpetuar-se no poder. É a mais nova investida de Correa em sua missão de destruir o pouco que resta da democracia equatoriana, como já ocorreu nos outros países ditos "bolivarianos", em nome da chamada "revolução cidadã" - que pretende implantar o "socialismo do século 21".