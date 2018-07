Foge o irrecuperável tempo

O caso mais recente foi o encaminhamento, por parte do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, do pedido de prisão dos caciques peemedebistas Renan Calheiros, presidente do Senado; José Sarney, ex-presidente da República; Romero Jucá, senador e ex-ministro; e Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara. Todos eles são acusados de tramar para sabotar a Lava Jato.

O pedido foi enviado a Teori há mais de duas semanas, e o País só soube disso porque houve vazamento dessa informação à imprensa. É claro que a indiscrição de alguma das partes envolvidas se prestou a constranger Teori, para obrigá-lo a tomar alguma decisão. E é claro também que o ministro relator não deve ceder a tal pressão.

A demora excessiva de Teori em deliberar sobre questões tão espinhosas tem ensejado esse tipo de comportamento. Na política – goste ou não o ministro, no Supremo ele faz parte desse mundo –, os atores adaptam-se às circunstâncias e jogam o jogo com as estratégias possíveis, inclusive as indecorosas. O ministro Teori parece acreditar que, ao retardar o despacho de certas causas que pousam em seu escaninho – principalmente aquelas que se situam na zona fronteiriça dos atos exclusivos de cada Poder da República –, estará contribuindo para evitar a gestação ou o agravamento de crises. Mas o que se dá é justamente o contrário: o emudecimento do ministro Teori acaba por criar todo tipo de especulação, que ganha vida nas colunas de bastidores e nos corredores da política. Assim, em lugar de colaborar para solucionar a crise, o ministro adiciona a ela os elementos da incerteza e da especulação.

Foi o que aconteceu no caso do afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. O pedido de Rodrigo Janot para que Cunha fosse impedido de continuar a usar seu poder institucional para evitar sua cassação, por quebra de decoro parlamentar, ficou na gaveta de Teori por nada menos de cinco meses. Tudo indica que o ministro estava disposto a adiar a tomada de qualquer decisão a esse respeito na presunção de que, nesse ínterim, a própria Câmara se encarregasse de afastar Cunha. Havia também a opinião, dentro do Supremo, de que o pedido de Janot era frágil e teria de ser rejeitado – o que obviamente favoreceria Cunha. Se isso é verdade, então a decisão de deixar o pedido de Janot em banho-maria, a fim de manter Cunha pressionado e de esperar que o caso se resolvesse no Congresso, foi eminentemente política, o que não parece combinar com as tendências conhecidas do ministro Teori Zavascki.

O episódio, como se sabe, teve outro desfecho. Teori se viu afinal obrigado a deferir o pedido de afastamento de Cunha, alegando razões extraordinárias, quando outra ação contra o deputado foi encaminhada ao plenário do Supremo – ocasião em que ficaria clara a demora inexplicável de Teori. Note-se que, se tem escrúpulos em imiscuir-se em assuntos que reputa deverem ser resolvidos por outro Poder, restam ao juiz os caminhos de não conhecer a causa ou de remetê-la, com suas ressalvas, ao plenário do Tribunal – e isso em prazo razoável com a urgência do problema em questão.

O discretíssimo ministro está também há um mês sem decidir sobre o pedido da força-tarefa da Lava Jato para que os inquéritos que envolvem o ex-presidente Lula sejam devolvidos à primeira instância, em Curitiba. O petista não ganhou o foro privilegiado que desejava, mas seu caso não saiu do Supremo.

Como o ministro Teori Zavascki só se manifesta nos autos, sua demora em decidir, nesses casos, alimenta teorias e versões muitas vezes perversas, mas insopitáveis.