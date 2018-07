Foi dado o primeiro passo

A equipe governamental afastada no início do processo de impeachment já havia pedido uma ampla mudança da meta, para tornar admissível um déficit primário de R$ 96,65 bilhões. O projeto estava parado no Congresso e, além disso, a revisão dos números indicou, segundo a nova equipe econômica, um cenário muito pior que o descrito naquele projeto. Com a mudança agora aprovada, cria-se uma base provavelmente realista e segura para a manutenção de gastos essenciais, neste ano, mesmo com uma severa revisão dos valores e com a aplicação de tesouradas estratégicas.

Dispor de um orçamento administrável é apenas a condição mínima para o trabalho programado pelo presidente interino e seus principais auxiliares. Vencido o primeiro teste, o governo ainda terá de trabalhar, politicamente, para garantir apoio a projetos muito mais complexos e de alcance muito maior que a programação financeira do ano. Na descrição mais sumária, o desafio principal é repor as finanças públicas numa trajetória segura. Entre 1997 e 2015 a despesa primária do governo – manutenção da máquina, execução de programas e realização de investimentos – cresceu de 14% para 19% do Produto Interno Bruto (PIB). Em outras palavras, o gasto federal aumentou muito mais que a produção de bens e serviços, muito mais, portanto, que a base real da tributação. Isso é obviamente insustentável. Os déficits primários acumulados a partir de 2014 são apenas uma consequência desse desarranjo.

Seria engano muito sério atribuir o buraco nas contas públicas apenas à estagnação e, depois, à contração da economia, como se esses problemas fossem desvinculados da política econômica. De fato, a economia entrou em colapso por causa dos erros acumulados e da crescente insegurança de produtores, investidores e, enfim, dos consumidores.

A ideia de limitar o crescimento da despesa é um bom começo e já havia ocorrido até à equipe anterior, apesar da propensão da presidente Dilma Rousseff e de seu partido para a gastança irresponsável. Mas a forma de conter a expansão da despesa ainda será definida em seus detalhes. Uma proposta completa deverá envolver também os gastos com educação e saúde. Todas essas mudanças dependerão de uma ou mais emendas constitucionais.

A alteração de rumo deverá conduzir à racionalização do uso de recursos e, portanto, a ganhos de eficiência. Mas a ineficiência costumeira facilita negociatas e malandragens variadas. Tornar o gasto público mais seletivo, mais calculado e mais produtivo, com obtenção de mais benefícios públicos para cada real desembolsado, incomodará pessoas e grupos acostumados às benesses da gastança e do populismo. Não há muita escolha para o presidente interino. Sem descuidar da segurança, ele terá de agir com rapidez na formulação e na apresentação dos projetos, para aproveitar o momento mais favorável ao encaminhamento das mudanças. A demora poderá ser uma bênção para os adversários, tanto ideológicos quanto fisiológicos.