CORRUPÇÃO

Operação Omertà

É incrível como a cada semana explode um escândalo de falcatruas do PT. Os leitores deste conceituado jornal são capazes de lembrar qual era o valor da primeira propina de corrupção nos Correios, que levou ao mensalão? R$ 3 mil! De lá para cá, evoluiu-se tanto que hoje nas revelações da Operação Lava Jato os valores estão na casa das dezenas de milhões de reais. Tristemente, essa foi a única evolução do PT ao longo dos 13 anos no poder. Lamentável!

EUGENIO DE ARAUJO SILVA

eugenio-araujo@uol.com.br

Canela (RS)

Palocci, o PT e o Brasil

Perguntem-me se estou feliz com mais esta prisão de um prócer petista e direi não. Estou aliviado e esperançoso. Estaria feliz se tudo isso jamais tivesse acontecido. Seria feliz se o Brasil não tivesse sido assaltado e vilipendiado ao longo dos tempos e, em especial, na maior fraude de nossa História que foram os últimos 14 anos. Mas há esperança, sim. Políticos, alarmai-vos, porque a Justiça, em especial Sergio Moro, está criando uma nova mentalidade no povo brasileiro, até nos mais jovens. Vamos exigir um novo País. Limpo!

ADALBERTO A. PEREIRA JUNIOR

aaopjr@gmail.com

São Paulo

Marcação cerrada

Lula, Mantega, Palocci... Nesse ritmo, o ‘Bessias’ que se cuide.

MARCOS CATAP

marcoscatap@uol.com.br

São Paulo

Francenildo Costa

A defesa de Antônio Palocci afirma que a prisão do ex-ministro é coisa de ditadura. Mas, e o caso do caseiro dele foi o quê?

MILTON BULACH

mbulach@gmail.com

Campinas

‘ATITUDES FASCISTAS’

Aqui se faz...

Por mais que sejam reprováveis hostilidades como as que sofreu o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), lembro que essas ações sempre foram corriqueiras dos petistas contra seus adversários.

MÁRIO ISSA

drmarioissa@yahoo.com.br

São Paulo

ELEIÇÃO MUNICIPAL

Cidade infeliz

Desde 1930 e principalmente a partir de 1937, durante o abominável regime fascista do Estado Novo de Getúlio Vargas (hoje exaltado pela nossa esquerda sem memória), tão execrável quanto a ditadura militar de anos mais tarde, São Paulo foi governada várias vezes por prefeitos impostos pelos donos do poder da República. Quando pôde escolher livremente seu prefeito, a cosmopolita população paulistana, iludida por demagogos e oportunistas, votou mal e elegeu, salvo honrosas exceções, políticos sem condições de administrá-la. Sem ter um plano diretor global e suprapartidário de longo prazo, desprendimento utópico impossível neste paraíso de oportunistas políticos, como exige uma metrópole do seu porte, a maior cidade do País segue crescendo aos trancos e barrancos, ao sabor de premissas errôneas, fantasiosas e até desonestas. Para nossa desgraça, ainda nas garras do irresponsável e incompetente lulopetismo, do qual anseia libertar-se, São Paulo está condenada a continuar nas mãos da mediocridade populista dos candidatos atuais, como bem mostra Uma eleição melancólica (25/9, A3). Só nos resta votar no “menos pior”, reféns que somos da nossa peculiar democracia, em que muitos políticos visíveis e dissimulados, fartos de regalias e benesses, continuam a agir legislando em proveito próprio.

ARNALDO A. FERREIRA FILHO

amado1930@gmail.com

São Paulo

Mediocridade geral

Parabéns pelo editorial Uma eleição melancólica. Um dos melhores que já li no Estado, expõe bem a mediocridade dos candidatos a prefeito. Uma pena que a maior cidade do Brasil, que vem de uma administração desastrosa, tenha candidatos tão ruins ou até piores que o atual prefeito, dos piores que já ocuparam o cargo. De fato, o jeito é votar no “menos pior”, o que é muito pouco. E o nível dos candidatos a vereador não é muito diferente.

ALEXANDRE FONTANA

alexfontana70@yahoo.com.br

São Paulo

Raposa no galinheiro

Em apoio a Fernando Haddad, o pior prefeito, que desbancou até Celso Pitta, Lula disse que eventual vitória do candidato tucano é o mesmo que colocar uma raposa no galinheiro. Por falar em raposa, os brasileiros conhecem uma que engordou como nunca durante 13 anos e agora vai ficar em jejum por bom tempo.

J. A. MULLER

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

Descenso

Anteriormente, o voto cativo do PT era da ordem de 30%. Nestas eleições deve ficar ao redor de 10%-15%, se tanto. Se houver antídoto para retirar desses remanescentes o que há de lavagem cerebral, fica ainda menor. Não que a filosofia básica por trás do partido seja ruim, a sua aplicação é que tem sido daninha.

WILSON SCARPELLI

wiscar@terra.com.br

Cotia

Vale-tudo eleitoral

Como divulgado no Estadão de domingo, a soma das promessas eleitorais dos candidatos a prefeito atingiria a absurda marca de R$ 29,6 bilhões só em São Paulo. Que tal o TRE gravar tais promessas e, se não cumpridas, efetivar a perda do mandato do eleito? Com medidas desse tipo, tenho certeza que ao menos diminuiriam as mentiras com que tentam ludibriar o eleitorado.

LUIZ ROBERTO SAVOLDELLI

savoldelli@uol.com.br

São Bernardo do Campo

Mudanças no ensino médio

Concordo plenamente com o editorial Urgência e relevância do ensino (25/9, A3). A medida foi corajosa e efetivamente necessária, independentemente de opiniões outras. Importante ainda que os futuros prefeitos comecem a pensar em oferecer o ensino fundamental II (a partir do 6.º ano) às nossas crianças, o que já é feito em algumas cidades.

MARIA LUCIA RUHNKE JORGE

mlucia.rjorge@gmail.com

Piracicaba

JOGO SUJO

Doping olímpico

Estarrecedoras as revelações do investigador Richard McLaren à reportagem do Estadão sobre o doping nos esportes olímpicos, coisa de encabular a Fifa. Não que no futebol falte gente mal-intencionada, a sorte é que não há droga que faça um cabeça de bagre virar Pelé.

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI

lpenchiari@gmail.com

Vinhedo

“Tantas prisões e continua faltando alguém em Curitiba...”

DILON OTAVIO DOS SANTOS / MARÍLIA, SOBRE A OPERAÇÃO LAVA JATO

“Sejamos criativos: o que merecem os ladrões do erário?”

MYRIAN MACEDO / SÃO PAULO, IDEM

myrian.macedo@uol.com.br

“E quando os ministros de Temer vão aprender a se calar?”

ROBERT HALLER / SÃO PAULO, SOBRE OS BOQUIRROTOS

robelisa1@terra.com.br

REFUGIADOS

Enquanto a humanidade assiste atordoada ao maior drama humano da história recente, a ONU continua em debates e reuniões e medidas paliativas. Seres humanos estão sendo estuprados, metralhados e afogados na tentativa desesperada de fugir do inferno em que transformaram sua pátria. Só criando zonas de exclusão nos próprios países em conflito conseguiremos salvá-los. Será isso impossível? Por que esperar saírem de lá para lhes dar a mão? Quantos inocentes ainda terão de morrer?

Itamar A. Inocêncio Pereira ii.pereira@uol.com.br

