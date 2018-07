O presidente nacional do PT, Rui Falcão, atuando como bombeiro, disse ser infundada a notícia de que o Itamaraty teria tentado reclassificar documentos sob o grau de "secreto" para blindar o ex-presidente Lula e, para variar, acusou a mídia de tentar prejudicar o chefe com vistas às eleições de 2018, que nem foi anunciada. Como se precisasse de anúncio, quando até as estrelas do universo sabem das intenções de permanência no poder e que a ciclista do Planalto só está no governo para garantir a volta daquele que nunca saiu. É de perguntar por que duvidaríamos da tramoia se, por ocasião do julgamento do mensalão, o ex-inquilino do Planalto tentou, pessoalmente, intimidar e chantagear um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Para quem conjurou o anjo das trevas, essa é só mais uma!

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano do Sul

POR QUE O SIGILO?

"Itamaraty propõe burlar lei para proteger Lula." Deu no jornal "O Globo" que o Itamaraty pede sigilo de papéis sobre ex-presidente Lula e a Odebrecht, empreiteira investigada pela Operação Lava Jato, que pela lei são públicos. Se já não bastasse a Controladoria-Geral da União (CGU) deixar de ser um órgão de Estado para servir a este governo, agora temos a diplomacia a servir um ex-presidente, numa atitude totalmente contrária às regras de um Brasil democrático. Se se escondem as tais informações, é porque elas mostram conteúdos irregulares nada republicanos.

Leila Elston Leitão

São Paulo

SUSPEIÇÃO

O PT, por meio do seu representante Marco Aurélio "top top" Garcia, disse que denúncia de "ação do Itamaraty para esconder dados sobre Lula não causa constrangimento" ("O Globo", 12/6). Espera aí, mas causa suspeição. Isso porque até as pedras do nosso Brasil Varonil sabem que o ex-presidente Lula tem um afeto primoroso pela Odebrecht, empresa investigada na Operação Lava Jato, e que mesmo depois de largar a Presidência viajou para dentro e fora do País nos jatinhos emprestados pela empresa. Constrangidos ficamos nós, por mais essa desculpa deslavada do PT para blindar o mentor. No mais, se for calúnia, que tudo seja esclarecido. Mas, se for verdade, que a justiça seja feita e tudo o que foi gerado em corrupção seja devolvido aos cofres públicos.

Beatriz Campos

São Paulo

DOCUMENTO COMPROMETEDOR

Governo quer manter sob sigilo documentos que envolvem a relação do ex-presidente com a Odebrecht, investigada na Operação Lava Jato. Nesta época de quadrilhas, está mais do que na cara que Lula tinha e ainda tem uma grande quadrilha o protegendo, afinal são tantos "cumpanheiros" metendo a mão e se dando bem que até o Itamaraty está forçando a barra para mostrar documentos que envolvem o ex-presidente. O bicho ainda vai pegar para esse lado sem dúvida, afinal é muito documento comprometedor.

Zureia Baruch Jr.

São Paulo

HOUVE PALESTRA?

Lula recebeu R$ 1.125.000,00 por cada uma das quatro palestras que fez para a construtora Camargo Corrêa. Total de R$ 4,5 milhões! Será que a construtora poderia divulgar a lista dos presentes? O tema só pode ter sido "A Integração do Socialismo ao Grande Capital - Utopia Concreta". Imagino Lula a ensinar como fazer empresas do porte da Camargo se interessar por seus conceitos do moderno $ocialismo...

Júlio Cruz Lima Neto

São Paulo

ATUALIZANDO A SACANAGEM

Se malufar significa roubar, lular significa legalizar o esbulho. Assim, a corrupção, a propina e o tráfico de influência são legalizados com palestras e consultorias. De araque.

Sérgio Barbosa

Batatais

DOAÇÕES

Para Lula, "o PT deve pedir doações privadas de cabeça erguida". Por quê? De cabeça baixa seria esmola?

Roberto Twiaschor

São Paulo

MUY AMIGOS

Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional venezuelana, que dá plenos poderes a Nicolás Maduro e que é considerado o número 2 do bolivarianismo, esteve no Brasil e foi recebido por seu amigo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diosdado é investigado nos EUA por tráfico de drogas e Lula, suspeito de receber R$ 4,5 milhões em propinas do petrolão. Eles se merecem!

Cláudio Moschella

São Paulo

PARA RIR OU CHORAR?

Parece aquela história da hiena... A página A6 do "Estado" de quinta-feira (11/6) mostrava foto em que apareciam, sorridentes, o ex-presidente Lula e Marco Rodolfo Torres, ministro da Economia da Venezuela, e seu correligionário Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional e número 2 do regime chavista. Marco Torres não tem por que sorrir. A inflação venezuelana é a maior do mundo. Suas reservas cambiais estão "no osso" e o dólar paralelo custa dezenas de vezes o oficial. Enquanto isso, cai a produção da estatal PDVSA, enquanto o país amarga a baixa nas cotações do petróleo, tudo contribuindo para piorar a escassez de gêneros de primeira necessidade que tem motivado protestos os mais sangrentos em todo o país vizinho. Já Cabello, que há não muito tempo veio a Guararema (SP) encontrar-se com o chefão do MST, é "apenas" acusado de ser o líder da quadrilha dos Soles, simplesmente o maior grupo narcotraficante do mundo. Tem de pensar bem para onde vai antes de sair, porque está sendo investigado pelo FBI e pela DEA. Pode ser preso - como aquele pessoal da Fifa -, mas vem ao país da impunidade encontrar-se com Lula! O que teriam ambos a tratar? No centro da foto sorri, tranquilão, o "senhor teflon", suspeito no mensalão e no petrolão, agora acusado de receber valores milionários de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Vamos bién!

Silvio Natal

São Paulo

A GRANDE MENTIRA

Lula é a grande mentira deste país, suas bravatas perdem-se ao vento e dão-lhe atenção somente os apaniguados do PT, MST, CUT e UNE, que, como zumbis, o escutam em troca de lanches e trocados. O povo cansou do ex-presidente, o palestrante contratado pelas empresas corruptas que surrupiaram verbas de hospitais, escolas, creches e outras obras, e hoje bancam suas viagens de jatinho, hotéis de luxo, uísques importados, apartamentos, sítios e o Instituto Lula. Esse é o Lula do PT, da grande mentira. Lula é o retrato publicado na primeira página do "Estado" de 12/6/2015, com expressão de ódio pelos brasileiros e pela mídia por o terem desmascarado. Pobre Lula, a grande mentira, o rei está nu.

Fernando Pastore Junior

São Paulo

TERCEIRIZANDO A CULPA

Durante o 5.º Congresso do Partido dos Trabalhadores (PT), na Bahia, o ex-presidente Lula aproveitou o momento para atacar a imprensa e jogar a culpa pelo estado em que está o Brasil sobre os jornalistas. Primeiro, acusou a mídia de demitir funcionários e, depois, afirmou que ela está tentando matar o seu partido. É preciso esclarecer que a corrupção não foi criada pela imprensa, ela apenas a noticiou. As demissões são resultado da péssima política econômica dos últimos anos, afinal, praticamente todos os setores estão demitindo e acumulando dívidas. Não adianta fingir e dizer o contrário. O governo é responsável pela crise econômica que assola o País e, portanto, também é culpado pelas demissões. Não há empresa que consiga suportar os sucessivos aumentos nos combustíveis; nas contas de luz, água e telefonia; e nos tributos. A presidente pede apoio ao ajuste fiscal, mas ela mesma não corta despesas. A fórmula é sempre jogar a responsabilidade para trabalhadores e empregadores e, quando há denúncia de corrupção, o jeito é culpar a imprensa.

Willian Martins

Guararema

MALFEITOS

É preciso avisar aos dirigentes do PT que, se não tivesse havido os malfeitos, eles não teriam deixado esta herança maldita para o País e não estariam nas manchetes dos principais meios de comunicação do Brasil e do mundo.

Moises Goldstein

São Paulo

DISCURSO ESVAZIADO

Lula está se aproveitando para malhar a imprensa durante o 5.º Congresso do PT na Bahia. Se há alguém que sempre esteve e está na mídia é Lula. Ele adora um holofote, tanto é verdade que ainda não conseguiu largar o osso. Ele adotou a estratégia de bater nos meios de comunicação porque, em alguns casos, certos veículos amedrontados com as críticas recuam e ele se sente vitorioso. Em primeiro lugar, o ambiente onde está sendo realizado o encontro deveria estar cercado pela Polícia Federal. O PT é hoje declaradamente o partido mais corrupto e venal de que se tem notícia. Jornais e TVs que se prezam deveriam dar de ombros a esses corruptos que tanto mal têm feito à Nação. O fato é que, enquanto a elite vermelha se refestela na Bahia, os trouxas trabalham para pagar a conta da incompetência. Felizmente, seu discurso está esvaziado, essa choradeira do "nós" contra "eles" não pega mais. Lula que vá chorar nos braços das empreiteiras. Eles se merecem.

Izabel Avallone

São Paulo

ENCONTRO EM SALVADOR

Esta semana está se realizando em Salvador (BA) o 5.º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), em que, no lugar das bravatas já conhecidas, os companheiros poderiam usar o tempo para um "mea culpa" pelo que fizeram de mal ao Brasil diante dos índices negativos tanto econômicos quanto sociais. É evidente que a empáfia dos dirigentes os impedirá, mesmo porque esse tipo de atitude não se enquadra no DNA do partido. Essa reunião de cunho político nos arremete à obra cinematográfica "Fantasia", de Walt Disney em que um dos quadros se desenrola no Monte Calvo. Nesse local, na noite de 24 de agosto, é realizada uma reunião de todos os demônios, bruxas, duendes, enfim, todos os representantes do mal. Toda a movimentação dos entes das sombras tem como fundo musical a obra do compositor russo Modest Mussorgsky, "Uma Noite do Monte Calvo", cujos acordes combinam com o cenário fantasmagórico da montanha situada numa colina da cidade de Kiev. Se houver semelhanças entre o Hotel Pestana, em Salvador, e o Monte Calvo, em Kiev, serão quase imperceptíveis coincidências. Por certo, estaremos diante de um país povoado de Alices.

Jair Gomes Coelho

Vassouras (RJ)

CONGRESSO SALVADOR

Oxalá o verdadeiro Salvador seja benigno com lavadrazes do partido do trambique. Que "lulla", "dillma" e cia. saiam do poder e possam viver tranquilos esbanjando seus milhões em alguma republiqueta bolivariana. Claro, depois de cumprirem suas penas.

Iracema M. Oliveira

Praia Grande

MERGULHO NO RIDÍCULO

Absolutamente infeliz a manifestação de apoio a João Vaccari Neto no Congresso do PT. Na pior crise da sua história, em que a própria existência do partido está ameaçada, manifestações desta natureza mergulham o PT no ridículo e na cada vez mais escassa falta de credibilidade.

Luciano Harary

São Paulo

JOÃO VACCARI NETO

Numa edição recente do jornal (há duas ou três semanas), o sr. João Vaccari Neto dizia ter recebido em 2014 pouco mais de R$ 3,3 milhões como renda de seu trabalho, mais R$ 854 mil transferidos para conta bancária de sua esposa. Isso significaria um salário mensal de aproximadamente R$ 300 mil considerando 13 meses de salário. O único emprego que ele dizia ter era o de tesoureiro do PT. Seria possível um salário desse tipo como tesoureiro de um partido político? Quantas pessoas no Brasil poderiam ter um salário de R$ 300 mil mensais? É muita desfaçatez desse personagem. Será que ele ainda ganhava salário da cooperativa dos bancários?

José Carlos Ferreira

São Paulo

A MORTE DO PT

No Congresso do PT Lula esbravejou afirmando que "neste mês de junho completam-se dez anos que a imprensa começou a decretar a morte do PT". Em contrapartida, neste mesmo mês de junho completam-se 12 anos e seis meses que o PT começou a decretar a morte da população brasileira. O que é pior?

Angelo Tonelli

São Paulo

QUADRILHAS

Mês de junho, mês das festas juninas. É quadrilha para lá, quadrilha para cá. Quadrilha de todo jeito, principalmente no Nordeste, mas a principal neste ano é em Salvador, com gente a dar com pau. Está até superando Aracaju, Campina Grande, Caruaru, Recife e São Luiz.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

O PT EXAURIDO

Os motivos da exaustão do PT são os mesmos motivos que exauriram a Arena: mentira; roubo; traição. O PT mentiu sobre a situação econômica do País. O PT roubou a Petrobrás (vide petrolão). O PT traiu a Pátria, pois corrompeu-se. Os cívicos e os milicos exauriram a Arena. E os piticos exauriram o PT. Esperamos que os eleitos dos partidos que ganharem as futuras eleições no Brasil não mintam, nem roubem, nem traiam o povo brasileiro.

Ney José Pereira

São Paulo

ESGOTAMENTO PROLONGADO

Os caminhos nos levam sempre a uma bifurcação. As escolhas pesam para aqueles que refletem, aspiram e manifestam nas suas mais talentosas ações, quais sejam, as escolhas corretas dos nossos passos. Não façamos disso um disfarce para nos esquivar das responsabilidades, pois somos escravos das escolhas inadequadas caso a razão seja vencida pela emoção. Vejo que toda racionalidade prática visa a um fim ou um bem, e a ética tem como propósito restabelecer a finalidade suprema que está acima e justifica todas as outras e qual a maneira de alcançá-la. Essa finalidade suprema é a felicidade, e não se trata dos prazeres, riquezas, honras, e, sim, de uma vida virtuosa, sendo que essa virtude se encontra entre os extremos e só é alcançada por alguém que demonstre prudência. As empresas públicas, como a Petrobrás, seu número de empregos que foram criados na petroleira para acomodar os apadrinhados. Isso se soma ao processo de estagnação da economia, inflação e desânimo. É um quadro socialmente muito negativo. Mas há uma diferença primordial entre as duas épocas. Com o PT, o que está havendo é um imenso esgotamento mais prolongado. Faz dez anos que o senhor Roberto Jefferson denunciou o mensalão e, de lá para cá, a política virou caso de polícia. Virou discussão sobre algemas, pulseiras eletrônicas, delação, etc. E ainda surgiu o petrolão, o que levou a um cansaço ainda maior da população com a corrupção. Tudo isso é extremamente desgastante e a revolta afeta a todas as classes sociais. Não é apenas uma elite branca, como se pretendeu dizer. O PT empreendeu uma ocupação do Estado. Tudo caminha novamente para a ratificação da desordem no Brasil. Há um nó político a ser desatado e o imbróglio político é mais delicado que o econômico, porque o econômico sabemos como solucionar. Um País com 31 partidos políticos e com 39 ministérios esconde a receita do fracasso. Estamos vivendo um momento surreal em nossa história e ainda festejamos com alegria anestesiada pelas omissões! Lamentável. Vergonhoso e lamentável ainda é a maior exposição de uma nação nos jornais de todo mundo! A maior corrupção de todos os tempos desde o seu descobrimento em 1500. Uma nação inerte, tímida e cúmplice com todos estes desastrosos atos deste corrupto governo. Sinceramente, repito, lamentável. O fato é que este governo está extremamente desgastado e incapacitado. Estamos aqui de passagem. Temos a obrigação de promover o melhor para as pessoas de maneira horizontal. Façamos cada um a nossa parte no propósito único em coibir as omissões que obscurecem o nosso sistema civilizatório e político. Sempre repito que a pior ação de uma pessoa ainda é a sua omissão. A orla social brasileira é vasta, mas, se cada pessoa que praticar e promover um ato cívico, estará fazendo acontecer a diferença!

Leandro Nicoletti

Socorro

RESPONDA RÁPIDO

1)O congresso do PT não poderia ter sido realizado em Bruxelas, ao invés de Salvador, para evitar este "bate-volta" da presidente Dilma, com implicação negativa para a política econômica brasileira? 2) A construtora Camargo Corrêa pagou R$ 1,5 milhões a LILS Palestras Eventos e Publicidade, empresa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como "doações, contribuições e bônus eleitorais" por engano? 3) O governo cede à pressão dos caminheiros, elimina a cobrança da taxa (injusta) do eixo suspenso de caminhão vazio e nós que devemos pagar a conta como aumento do pedágio, para compensar a diminuição da arrecadação?

Omar El Seoud

São Paulo

A IMPORTÂNCIA DA NAÇÃO

Se a presença de Dilma Rousseff na Europa era importante para a Nação, sua presença na "reunião" do PT em Salvador era mais importante. Isso mostra com clareza qual é a missão do "poste" no governo: servir ao partido, e não ao País. Na realidade, sua viagem parece mais um turismozinho de quem não tem o que fazer, essa é a realidade da coisa.

Ariovaldo Batista

São Bernardo do Campo

DESCONTAREMOS O PONTO?

Perguntar não ofende: esses dois dias úteis que a presidente Dilma, ministros, o prefeito de São Paulo e demais petistas funcionários públicos tiraram para participar do convescote do PT na Bahia serão descontados dos seus salários - tal como acontece aqui, no mundo real das pessoas "comuns" - ou serão bancados pelos contribuintes?

Paulo Ribeiro de Carvalho Jr.

São Paulo

CARADURISMO

Causa indignação ver que dona Dilma (PT), em todas as suas falas, não assume sua culpa e do seu partido pela situação econômica por ela e eles criada, querendo passar esta responsabilidade (culpa) para o ministro Joaquim Levy, tentando enganar os incautos de que não tem nada que ver com isso. Já os filiados do seu partido (PT) deviam agradecer todos os dias ao ministro Levy por aceitar o abacaxi de tentar consertar os estragos feitos pela economia defendida pelos petistas. Parem e pensem por que foi convidado para o Ministério da Fazenda um não petista e fiquem quietinhos, pois o povo brasileiro é que está pagando a fatura dos "planos Dilma, Mantega e Cia.".

Tania Tavares

São Paulo

JOGADA DE MARKETING?

É muito provável que o pacote de concessões para infraestrutura anunciado recentemente pelo governo, no valor de R$ 198 bilhões, tão alardeado pela presidente Dilma, seja em boa parte mais uma jogada com conotação de marketing do que para ser posto em prática de maneira eficaz. Lembramos o estardalhaço ocorrido com o projeto do trem-bala, que ficou na gaveta e não prosperou. Como pode um projeto de concessões ignorar a ferrovia de integração Oeste-Leste, obra de 1.527 km no Estado da Bahia? Essa falha inadmissível nos leva a crer no que foi referido acima.

Francisco Zardetto

São Paulo

AGENDA POSITIVA

Ainda em março, informou o jornalista Gerson Camarotti, o ex-presidente Lula se reuniu com a presidente, preocupado com a queda da sua popularidade e do próprio PT. Aconselhou Dilma que se adotasse uma agenda positiva. Ante a ponderação da presidente que não havia condições financeiras no momento, o ex-presidente proferiu mais uma das suas jóias: "Se não tem verba, que se use o verbo". E foi simplesmente essa ideia, que assistimos ontem, em mais um espetáculo deprimente deste governo. Apesar de toda a pompa da cerimônia, o que nos foi apresentado foi a repetição requentada de um PAC. É claro que tem o seu lado positivo, representado pela constatação tardia, que para providenciar com êxito a recuperação da infraestrutura do País, será necessário adotar a privatização de muitas delas. Como o partido cansou de criticar o governo de FHC devido as privatizações, adotou-se um sinônimo, no caso o termo concessão. A iniciativa, para mim, beira ao ridículo. Desta vez no "pacotão" o governo exagerou de vez. Estão previstas obras através de concessões em R$ 198,4 bilhões, mas que irá além do mandato da presidente. Apenas R$ 69,2 bilhões estão previstos para serem investidos até o fim do mandato de Dilma Rousseff. O projeto similar ao "trem-bala", pela sua megalomania, a hipotética ferrovia transcontinental, que o marqueteiro resolveu chamar de "ferrovia bioceânica", deverá ligar o litoral do oceano Atlântico no Brasil, ao litoral do Oceano Pacífico no Peru. Não consta que já combinaram a sua construção com o governo daquele país. Mas a seção latino-americana da União Internacional de Ferrovias já se manifestou no sentido de demonstrar que a ferrovia é inviável, conforme publicou hoje o Estadão. Uma análise de custos demonstrou, por exemplo, que uma tonelada de soja de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, até Xangai, na China, sai por US$ 120,43 se embarcada no Porto de Santos (SP). Saindo do Porto de Ilo, no Peru, o frete sairá por US$ 162,98. O cálculo nem levou em conta o custo da construção da ferrovia anunciada com alarde, a qual deveria percorrer mais de 1.000 km só para atravessar a Cordilheira dos Andes. Parece-me evidente que o transporte do agronegócio pelos portos do Norte do País, como os do Pará e os do Amazonas, além do Maranhão será preferível e com a vantagem de estar toda em nosso território. Enfim, como brasileiro, senti vergonha de assistir a cerimônia de lançamento do "pacotão", com toda a cúpula do governo federal circunspecta, para apresentar uma coleção de abobrinhas, entre algumas decisões positivas. Já comentei uma vez, que a propaganda pode até ser eficaz para eleger um presidente, mas não serve para conduzir um país.

Gilberto Pacini

São Paulo

MIRAGEM

Com a decisão recém-tomada na Alemanha pelo Grupo dos Sete (G7) de descartar gradativamente o uso de petróleo e do gás natural como matrizes energéticas até 2100, substituindo-as por novas descobertas, o pré-sal e as anunciadas perspectivas bilionárias de transformar o Brasil num gigante das arábias acabarão virando apenas e tão somente uma vaga e distante miragem no deserto.

J. S. Decol

São Paulo

DESCULPA ANTECIPADA

A presidente Dilma Rousseff declarou, recentemente, que o Brasil não tinha "nenhuma necessidade" de pagar propina à Federação Internacional de Futebol (Fifa) para que a Copa do Mundo de 2014 fosse realizada no Brasil. Isso acontece exatamente antes de o FBI americano terminar as investigações que estão sendo realizadas sobre a Fifa. Portanto, o que está por trás de suas declarações já é uma desculpa antecipada ao relatório final do FBI, que deverá comprovar as falcatruas acontecidas na Copa de 2014, realizada nos elefantes brancos, denominados arenas, em território brasileiro.

Valdy Callado

São Paulo

DINHEIRO PÚBLICO JOGADO FORA

Por que não aproveitam este escândalo de corrupção e propinas na Fifa para também fazer o mesmo na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e no governo brasileiro? Para a realização da Copa de 2014 foram construídos estádios que agora são autênticos elefantes brancos. Alguém achava ou esperava que a Arena Manaus, por exemplo, ia ter jogos com arquibancadas cheias após a Copa? Ou a Arena Pantanal? Alguém achava que os times dessas localidades iam atrair o mesmo público para ver seleções mundiais? E o de Brasília? Foi o que custou mais caro e já está com problemas de infiltração, vazamentos, etc. Dinheiro público jogado fora. Os responsáveis por isso deveriam estar na cadeia. Estes malfeitos, como gosta de dizer a presidente Dilma, obrigam, em parte, o governo a tomar as medidas restritivas que tomou com as medidas provisórias (MPs) 664 e 665, obrigando a retrair a economia, causando desemprego. Mas os que aprovaram isso não estão nem aí. Quando é que o povo vai acordar para isso?

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

A COPA NA MIRA DO FBI

Com relação à falácia sobre o fato de o Brasil ser muito grande, não precisando pagar propinas para sediar a Copa, há que se destacar ser verdadeira a afirmação. Entretanto, propinas podem ser de vários tipos e formas, sendo necessário investigar a razão pela qual a Fifa foi isentada de impostos, tendo um lucro de mais de R$ 5 bilhões, se não me engano. Também é importante saber se durante a preparação da Copa e após o término dela, houve pagamentos da Fifa ao Brasil e em nome de quem. Com essa dica o órgão americano que ora investiga o assunto poderá ver se houve ou não problemas com a Copa do Mundo realizada no Brasil.

Jose Roberto da Silva Oliveira

São Paulo

SEM MOTIVO

A presidente Dilma Rousseff afirmou que o Brasil não tinha "nenhum motivo" para se ver envolvido no pagamento de propinas ou outros benefícios para sediar a Copa do Mundo de 2014. Presumo que nossa mandatária tenha razão, até porque nós, brasileiros, não merecíamos ver nosso país envolvido no escândalo do mensalão na roubalheira na Petrobrás, além de outras mazelas que vêm ocorrendo em nosso país.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

ENQUANTO ISSO, NA CBF...

Parece que os dirigentes dos clubes brasileiros querem que tudo continue como está. Por que será?

Luiz Frid

São Paulo

MOSQUITO NO ANGU

Não é possível que os clubes brasileiros apoiem Del Nero na CBF. Atrás desse apoio tem maracutaias e acertos. Até outro dia, a maioria dos clubes queria a sua pele; agora, depois de uma reuniãozinha, tudo mudou. Jogo meu diploma fora se nesse angu não tiver mosquito.

Arnaldo de Almeida Dotoli

São Paulo

DEL NERO NA CBF

O timeco de abutres que costuma rondar com pessimismo, oportunismo e vasta hipocrisia o futebol brasileiro corre o risco de queimar os raros neurônios e dar com os burros n'água, porque, definitivamente, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não vai renunciar ao cargo. Del Nero nem sequer é citado nas denúncias sobre corrupção no futebol. Foi eleito com esmagadora maioria pelos presidentes das federações e tem planos ambiciosos para modernizar as estruturas do futebol.

Vicente Limongi Nettto

Brasília

O BARCELONA E O FUTEBOL BRASILEIRO

Sou ex-professor de Estatística na USP e, nas observações que tenho feito, existe uma cegueira total, tanto da crônica como dos técnicos brasileiros, sobre o momento atual do futebol brasileiro. Todos tentam imitar o tic-tac do Barcelona, mas não notaram a essência do sistema, qual seja o tic-tac do Barcelona é dinâmico, ou seja, as linhas que o fazem vão para a frente, na maioria das vezes, enquanto no Brasil os técnicos os impõem estáticos, ou seja, as linhas ficam paradas ou voltam para trás, muitas vezes para o goleiro dar um chutão para a frente, algumas vezes até terminando em gol. Se você deixar, no início do jogo, um corredor do meio do campo até o gol adversário, o time que sai não aproveita a chance, passa para trás, até chegar ao goleiro dele. Incrível, não percebem. Antigamente, disputava-se qual o time que fazia o gol mais rápido, lembro-me do Gildo, que fez um gol aos 47 segundos. Hoje não acontece mais isso, é a imitação do tic-tac do Barcelona, feito por não todos os jogadores serem craques, nem terem orientação técnica para que o sistema seja eficiente. Não se chuta mais a gol, porque a prioridade é passar a bola de lado ou atrasá-la até chegar ao goleiro. Estou errado? Façam esta mensagem chegar aos técnicos, para não termos mais as chatices dos jogos do Campeonato Brasileiro, que atualmente só revela jogador de defesa, quando o nosso forte sempre foi o excesso de atacantes.

Ciro Bondesan dos Santos

São José dos Campos

A GREVE DOS PROFESSORES EM SP

A greve do professorado de São Paulo durou 89 dias. E terminou sem que as reivindicações salariais tenham sido atendidas pelo governo Alckmin. Como vai ficar a situação? O que se pode esperar de uma situação que teve alguns aspectos relevantes, o principal a falta de sensibilidade do governo em negociar alternativas? Afinal de contas, a educação é essencial. E exige profissionais bem remunerados, para que se preparem de forma adequada e não sejam obrigados a exercer outras atividades. Pelo que se constata, o governo do Estado de maior potencial econômico do Brasil não tem uma política salarial condizente com essa situação.

Uriel Villas Boas

Santos

GREVE NA ARGENTINA

Estive na Argentina no dia da greve geral e pude ouvir a seguinte "pérola" de Cristina Kirchner: "A Alemanha tem mais pobres que a Argentina". Será que Dilma e Lula estiveram por lá?

Silvio Leis

São Paulo

O GOVERNO E OS TRAFICANTES

A Indonésia executou dois traficantes brasileiros e foi aquela grita, inclusive do nosso governo. Agora, a Venezuela também matou dois traficantes brasileiros derrubando o avião deles, e como fica? O nosso governo vai peitar o tirano do Orinoco?

Harry Rentel

Vinhedo

ISRAEL, GIL E CAETANO

Apesar da campanha difamatória contra a única democracia do Oriente Médio, os brasileiros residentes em Israel, assim como os próprios israelenses, estão eufóricos e se mobilizando para irem ao show de Caetano e Gil. Israel é a sociedade mais aberta e livre em todo Oriente Médio e está muito longe de merecer este tipo de boicote.

Mario Fleck, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo

São Paulo