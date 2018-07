Pedalando

A presidente da República, para tentar explicar o balanço de suas contas de 2014, contestado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), vai apelar com o argumento de que 17 Estados e o governo de FHC adotaram práticas semelhantes às suas “pedaladas fiscais” e não infringiram a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como apontou a Corte de contas. Dilma Rousseff pretende demonstrar ao TCU que a prática, em maior ou menor medida, nunca foi causa para uma reprovação de contas. Mais uma vez, o argumento já surrado de que “eu fiz, mas os outros fizeram também”. Ora, eu, que sou um entre os milhões de brasileiros que pagam impostos escorchantes sem o correspondente retorno do Estado a que temos direito, entendo que todos os infratores da lei têm de pagar pelo crime cometido, seja FHC, sejam os 17 governadores de Estado, seja Dilma Rousseff. Se o TCU e os Tribunais de Contas dos Estados aprovaram indevidamente as contas dos governos federal e estaduais anteriormente, que também seus ministros e conselheiros arquem com as consequências desse erro. Nós, que sustentamos toda essa roubalheira, estamos cansados e não nos interessa a que partido o ladravaz pertence, queremos todos eles julgados, condenados e presos, sem chicanas e sem conchavos. Chega!

GILBERTO PACINI

São Paulo

Licença para o crime

De acordo com o PT, as “pedaladas” que o PSDB cometeu autorizariam as suas, ou seja, um crime justificaria outro. Isso quer dizer que, daqui a 20 anos, quando outro partido no governo saquear a Petrobrás, poderá alegar inocência porque o PT já fizera a mesma coisa antes.

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

Campinas

Do PT para o PT

Só falta dizer que a crise de hoje também é “herança maldita”.

MOISES GOLDSTEIN

São Paulo

Manipulação contábil

O presidente executivo da Toshiba, Hisao Tanaka, renunciou ao cargo após revelação de que a empresa superestimou largamente seus lucros. Foi o que fez Dilma Rousseff com suas contas do primeiro mandato. Por que não segue ela o exemplo do executivo nipônico?

EDUARDO SPINOLA E CASTRO

São Paulo

‘Crisezinha’

O vice-presidente Michel Temer fez palestra em Nova York esta semana convidando investidores norte-americanos a investirem no Brasil, principalmente em projetos de infraestrutura como portos, aeroportos, estradas e ferrovias. Até aí, tudo bem. Mas será que dá para confiar na direção de um país que tem uma máquina administrativa inchada com 39 ministérios e onde 75% do Orçamento executado é usado para pagar salários e benefícios previdenciários e assistenciais (estudo do consultor econômico Raul Velloso)? Será que este cenário de crise, em que somente 9% dos brasileiros aprovam o atual governo da presidente Dilma (dados do IBGE), não passa mesmo de uma simples “crisezinha” política, como afirmou o sr. Michel Temer?

EDGARD GOBBI

Campinas

CONGRESSO

CPI do BNDES

O Estadão noticiou (21/7) que, na avaliação do governo, a CPI do BNDES, anunciada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), põe a economia do País em risco. De fato, a má utilização dos recursos desse banco, os “desvios” de suas verbas para o exterior e outras operações inomináveis cometidas nos governos petralhas ajudaram a levar o Brasil à péssima condição econômica atual. Que essa CPI seja rigorosa, pois estamos cansados do mau uso do dinheiro público.

CARLOS E. BARROS RODRIGUES

São Paulo

O tamanho do iceberg

Agora o governo avisa que uma CPI do BNDES pode causar impacto na economia muito pior do que o provocado pela CPI da Petrobrás. Traduzindo: como já se desconfiava, o governo agora confirma que a bandalheira no BNDES é muito pior do que a da Petrobrás. Pobre Brasil! Cada dia é mais difícil de imaginar o tamanho do iceberg.

LAZAR KRYM

São Paulo

OPERAÇÃO LAVA JATO

Empreiteiros condenados

Justiça Federal condena três ex-executivos da Camargo Corrêa e Polícia Federal indicia dono da Odebrecht. Podem crer que, assim que os advogados dos condenados acionarem o Supremo Tribunal Federal (STF), os habeas corpus serão concedidos. Quem viver verá! Jamais imaginei que um dia o Brasil seria comandado pelo crime organizado.

JOSÉ MILTON GALINDO

Eldorado

Tempos modernos

Antigamente havia advogados de porta de cadeia. Atualmente, há advogados de porta do STF.

NEY JOSÉ PEREIRA

São Paulo

TRÂNSITO

Multa pelos buracos

Acompanhei, esta semana, os avisos sobre o número de mortos em razão do trânsito nas Marginais do Tietê e do Pinheiros e vi a justificativa da Prefeitura para reduzir a velocidade máxima permitida nessas vias. A campanha do prefeito ignora as mortes causadas por outros fatores que não a velocidade, como motoristas embriagados ao volante, motociclistas guiando entre as faixas, etc. Dirigi ontem pela Marginal do Pinheiros, do seu início até a Ponte Cidade Jardim, sob o novo limite de velocidade, e observei nesse trecho oito buracos de diferentes tamanhos na pista. Se eu excedesse a velocidade máxima, seria multado; portanto sugiro criarem uma multa para o prefeito que não mantiver um asfaltamento decente nas mais importantes vias da cidade. Acredito que isso também reduziria o número de acidentes e mortes.

ARI KEMP

São Paulo

Redução da velocidade

Primeiro, as Marginais. Em setembro, o Corredor Norte-Sul. Será que Jilmar Tatto e Fernando Haddad não percebem que baixar o limite de velocidade nessas vias só complica mais um trânsito já caótico? O prefeito pensa que suas bicicletas resolverão o trânsito da cidade?

GISELE DE CAMPOS

São Paulo

CONDENAÇÕES DA CAMARGO CORRÊA

A condenação dos executivos da Camargo Corrêa mostra que, apesar da crise econômica, política, moral e ética em que se encontra o Brasil, as instituições estão funcionando, especialmente o Ministério Público e a Polícia Federal. Como são instituições independentes e protegidas pela carta magna, o governo federal não alcança estes órgãos que trabalham a passos largos em busca da Justiça para saciar a sede do povo. O juiz Sergio Moro condenou os ex-executivos corruptos como deve ser: sem dó e implacavelmente.

Rio de Janeiro

*

CPI DA LAVA JATO

Dizem que, quanto mais se mexe, mais fede. Em Brasília (DF) o cheiro já está ficando insuportável.

Jandaia do Sul (PR)

*

RESULTADOS POSITIVOS

A condenação de empresários ligados a uma das maiores empreiteiras brasileiras e investigados pela Operação Lava Jato é um fato marcante. E exige uma reflexão de quem prega o pessimismo em relação ao futuro do nosso País. A corrupção, ao contrário do que pregam alguns mal intencionados, esteve presente ao longo de décadas em muitas relações de empreiteiras e organismos públicos. E muitos fatos graves foram encobertos, um quadro que está mudando. Esta é a questão básica, ou seja, quando os organismos investigativos têm autonomia, os resultados são positivos.

Santos

*

EXAGERO

Assim como fez recentemente o Dr. Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, o respeitado advogado Ives Gandra da Silva Martins lança mão da exageração para poder criticar a atuação da Polícia Federal e do juiz Sérgio Moro na chamada Operação Lava Jato. Em seu artigo de 21/7/15 ele diz que "a mera imprecisa acusação ou um texto fora do contexto podem levar o suspeito a meses de detenção, da qual só sairá se fizer uma delação premiada". Pelo que leio e ouço diariamente, não posso aceitar como justa a manifestação do doutor Ives Gandra.

Avaré

*

VERGONHA

Agora a Odebrecht está querendo confrontar a Lava Jato em defesa e para salvar a pele do seu diretor Marcelo Odebrecht, de Lula e Dilma? Estão criando obstáculos e empecilhos, dizendo que contariam com policiais dissidentes e apontando estratégia de integrantes da OAB, tentando desestabilizar a Lava Jato. A ‘ameaça’ feita por Emílio Odebrecht de que se prendessem o Marcelo teriam de arrumar mais três celas: “uma para o próprio Emílio, outra para o Lula e outra para Dilma”, era brincadeira ou gozação? Mudou de idéia? É muita sujeira com tantos ricaços das empreiteiras e das autoridades corruptas. Todos envolvidos no maior escândalo nacional e internacional de todos os tempos. I$$o é uma vergonha!

São Paulo

*

DE ÃO EM ÃO...

Começou com o “mensalão”, depois veio o “petrolão”... Agora estão estourando o “Eletrolão” e o “Bndesão”. O PT não tem escrúpulos nem limite: de milhão em milhão busca a hegemonia enchendo o papo com nosso dinheiro. E de “ão” em “ão” o brasileiro honesto, estarrecido, vê o Brasil indo para o brejo com a herança “supermaldita” desses desgovernos luladilmapetistas. Ninguém merece tanta desgraça!

São Paulo

*

ROMPIMENTO?

É difícil entender o que significa o rompimento de caráter pessoal do presidente da Câmara com o Executivo. Não vai mais aos churrascos e convescotes quando convidado pela presidente Dilma? E ela continua convidando? Mas continua fazendo seu trabalho na presidência da Câmara como membro do PMDB, partido aliado do governo? A crise vai esticar, pois vamos caminhar no fundo do poço e descobrir sua largura. O problema é que só nós povão pagaremos por isso!

Bertioga

*

TODOS DEVEM SAIR

Marina Silva reapareceu e não se furtou a atirar sua pedra.

Retirada do muro onde costumeiramente marca presença...

São Paulo

*

‘ZORRA TOTAL’

Enquanto os poderes se engalfinham, a Nação padece. A continuar assim, chegaremos logo ao fundo do poço. O problema será saber o quanto fundo será esse poço e como sairemos dele, pois os governantes e demais políticos só enxergam e cuidam de seus próprios interesses. É uma pena que o Brasil de hoje esteja em mãos erradas, com um país-continente como o nosso, poderíamos ser uma das

grandes potências do mundo.

Santo André

*

EDUARDO CUNHA EXIGE RESPEITO

A meu ver nenhum político é mais responsável do que o deputado Eduardo Cunha. Deixou claro que sai da base do governo, mas continuará agindo com isenção e espírito público, respeitando o que for deliberado pela maioria dos deputados e pelo regimento. Bobagem insistir em demonizar o presidente da Câmara. As ações, declarações e posições de Cunha sempre foram taxativas e democráticas: respeito ao Legislativo, o fortalecimento da governabilidade e repúdio ao sabujismo ao Executivo e ao Judiciário.

Brasília

*

CPIs

Jornais informam: após o rompimento com o governo, o presidente da Câmara dos Deputados encaminha CPIs contrárias ao governo. Se não houvesse rompimento, os assuntos continuariam na geladeira. É o costume nos nossos meios políticos.

São Paulo

*

DONOS DO PAÍS

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, revoltado, afirmou que o juiz Sérgio Moro “se sente o dono do País". Não, deputado, quem sempre se sentiu dono do País foram os envolvidos na operação Lava Jato, pois se julgavam poderosos e protegidos por pessoas do mais alto nível da República. Acabou!

São Paulo

*

CAIXAS PRETAS

Eduardo Cunha autorizou a CPI do BNDES e dos fundos de pensão das estatais. Quando essas duas caixas pretas forem abertas, as causas do desastre serão reveladas. Os especialistas vão trabalhar muito tempo para decifrar este complexo quebra-cabeça. Preparem-se, pois teremos muitas emoções nos próximos meses!

Rio de Janeiro

*

CENÁRIO POLÍTICO

Do meio da guerra de quadrilhas que assistimos em Brasília, surge a público finalmente o caráter do líder de uma delas. Um caráter "evangélico", prepotente, vingativo, egoísta, ameaça, com sede de poder, traidor, enfim, tudo aquilo que o Evangelho prega. Agora o País tem as duas quadrilhas em guerra - a do Executivo e parte do Legislativo, que vem sendo investigada, e a da cúpula do Legislativo, que, na iminência de vir a ser investigada, manda às favas qualquer pudor para se autoblindar como os deuses no Olimpo, querendo que juízes cerceiem depoimentos de testemunhas. Esquecendo-se completamente que foram eleitos para trabalhar pelo povo, não para roubar ou tirar vantagens do povo que os elegeram.

São Paulo

*

DIFERENÇAS

O CEO da Toshiba renunciou por conta de fraude contábil, no maior escândalo corporativo do Japão. Enquanto isso, em Bananalândia, a futura ex-presidente, envolvida até o pescoço em petrolões e TCU, invoca a tradicional "dor de cotovelo" petralha contra FHC... Patético.

Ricardo C. T. Martins

São Paulo SP

*

IMPARCIALIDADE, JÁ!

Políticos acusam o ministro Rodrigo Janot, procurador-geral da República, de atuar com parcialidade ante as delações. Realmente, ficamos cá com uma pulguinha atrás da orelha: por que Janot não abre inquérito para investigar a presidente Dilma Rousseff? Ela, que esteve à frente da Petrobrás e sob seus olhos acumularam ocorrências que resultaram na Operação Lava Jato. Sem falar no fato de que ela própria foi citada por delatores. E não nos esqueçamos das pedaladas fiscais! Se queremos um Brasil passado a limpo, que todos sejam investigados!

São Paulo

*

AMIGOS DO PEITO

Como "amigo n°1" de Collor, Lulla bem que poderia

pagar o IPVA devido...

São Paulo

*

POLÍTICOS CORRUPTOS

Enquanto políticos se atacam e se afundam abraçados nesse mar de lama , nós , o povo , assistimos atônitos à luta pelo poder !

São José do Rio Pardo

*

FIM DO FORO PRIVILEGIADO

O dia que acabarem com foro privilegiado de políticos que contaminam Câmara dos Deputados e do Senado, este país começará a mudar de verdade O exemplo tem de vir dos que governam e legislam!

São Paulo

*

ATITUDE PERIGOSA

Uma andorinha só não faz verão, mas um brasileiro só pode desgraçar a Nação.

Jandaia do Sul (PR)

*

DÚVIDA

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, serve exatamente para quê?

São Paulo

*

COM A FACA E O QUEIJO NAS MÃOS!

Segundo o noticiário, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, irá botar na roda, como se usa dizer, todas aquelas cabeludas CPIs que foram engavetadas com o único propósito de não comprometer o governo Federal. É chegada a hora de desmascarar essa gente do PT e tudo que ali orbita. Pura e simples!

São Paulo

*

OPOSIÇÃO

Em alto e bom som, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), causou nervosismo no noticiário ao dizer que rompeu com o governo e passou para a oposição. Passado o furor da hora, cabe perguntar se e quando ele alguma vez foi pró-governo?

São Paulo

*

CUNHA E A VIRADA DA MESA

Será que Cunha tem de fato coragem de "virar a mesa", com indícios de também fazer parte da velhacaria petista no governo? Tomara que pelo menos seja outro "Jefferson", que atirou no próprio pé.

São Bernardo do Campo

*

RESPONSABILIDADE SOBRE A CRISE

A continuidade da crise sobre a ética na política brasileira, é emblemática. Na verdade, poucos se apercebem que, uma das causas dessa triste realidade, é a nossa tradicional abulia em reconhecer que, cada um de nós, eleitores, temos parte de responsabilidade sobre os ditos descaminhos. No momento em que tomarmos consciência de tal responsabilidade e exercer o dever do voto com a devida atenção, tudo poderá mudar neste grande país, beneficiando a toda sua imensa população.

Rio de Janeiro

*

INQUÉRITOS PARA ALOPRADOS

Eduardo Cunha afirmou que "tem um bando de aloprados no Planalto que vive desse tipo de circunstância: criar constrangimento." Disse ainda que, "se for dar valor às declarações de Yousseff, teria de ter aberto inquérito contra a presidente da República". Cunha foi preciso quando utilizou o termo "aloprados" e também quando se referiu ao inquérito. Cunha só se esqueceu de que a investigação precisa enlaçar todos os envolvidos que ocupam a sede do Poder Executivo.

Rio de Janeiro

*

CONSCIÊNCIA

Numa coisa os petistas são autênticos: eles têm consciência da própria canalhice!

Campinas

*

JOGOS PANAMERICANOS

Nossa ginástica nos jogos Pan-Americanos está no mesmo nível do País. Como no Brasil, todos sofreram quedas. E como o nosso governo, está precisando de uma reformulação.

São Paulo

*

CHUVA DE DÓLARES

Se esta chuva tivesse sido no nosso Congresso Nacional, nenhuma nota cairia no chão, mesmo sendo falsas!

São Caetano do Sul

*

VÃO FALTAR NOTAS FALSAS

Vai sobrar ladrão e corrupto. Se o que aconteceu hoje com Joseph Blatter virar moda, haja produção de notas falsas aqui no Brasil.

São Paulo

*

IMPEACHMENT

A presidente Dilma afirmou em reunião do Mercosul que “não há espaço hoje para termos aventuras antidemocráticas na América do Sul” , mas, no tempo em que o Collor era presidente havia? Ou no caso dele o impeachment não foi antidemocrático só porque ele não era do PT?

São José dos Campos

*

ESFORÇOS BEM SUCEDIDOS

Dilma chora ao homenagear Cristina Kirchner. Deveriam chorar juntas as duas, que se irmanam nos esforços, infelizmente bem sucedidos, de arrasar a economia das duas maiores potências da América do Sul.

São Paulo

*

BOLÍVIA NO MERCOSUL

A presidente Dilma disse uma vez que não temos "complexo de vira-latas". Será que por isso ela trabalhou para "acelerar trâmites", a fim de possibilitar a "entrada tranquila" da Bolívia no Mercosul? Era exatamente o que faltava para o Brasil melhorar a sua economia.

São Paulo

*

MERCOSUL

Só para entender: a entrada da potência boliviana é para salvar o Mercosul ou para facilitar e legalizar o tráfico de drogas?

*

CUBA E EUA, CORDATOS VIZINHOS

Depois de 54 anos, Cuba tem reaberta sua embaixada no EUA. Uma vitória da diplomacia! Uma correção histórica! Valeu, mesmo com os republicanos contra, a persistência de Barack Obama para reconstruir os laços diplomáticos com a terra de Fidel Castro. Se nem tudo está resolvido, pois um duro embargo ainda está em curso, porém, um passo importante foi dado para o restabelecimento das relações bilaterais. E fica a lição de que o diálogo é sempre o melhor caminho...

São Carlos

*

MARGINAIS PARADAS

Se as marginais da cidade já estavam devagar quase parando a 90 km/h, o que dirá a 50km/h?!

São Paulo

*

REDUÇÃO DA VELOCIDADE MÁXIMA

Mentiras e mais mentiras! É mentira que as velocidades máximas permitidas nas rodovias, nas marginais e nas avenidas de São Paulo foram reduzidas para evitar acidentes de trânsito. O governo usa falso pretexto para

descaradamente ainda mais meter a mão no nosso bolso. E pra onde vai tanto dinheiro? Já não bastam os assaltantes roubando-nos à vontade no trânsito? As ruas continuam esburacadas, muitas sem luz, sem sinalização, sem placas de identificação. Não há manutenção alguma. Só radares multando! É incrível! Os “governos” federal, estaduais e municipais só têm direitos e nós, cidadãos comuns,a obrigação de manter privilégios e cabides de empregos em um poder público que não funciona

São Caetano do Sul

*

A CICLOVIA, A BOLA DA VEZ

já começaram os primeiros furtos e roubos de bikes nas ciclovias. De maneira ousada e arrojada, como pensa e age nosso prefeito. Não estranhem se ele sugerir bicicletas blindadas.

São Paulo

*

ELEVADO COSTA E SILVA

O Elevado Costa e Silva está dando muito o que falar em São Paulo. Uns não querem que seja demolido, outros, que o retirem logo. Para testar como ficará o transito sugiro: que o fechem por 30 dias. Nos primeiros dias será um caos, nos seguintes poderá melhorar. Se em 30 dias continuar o caos, conclui-se que será impossível a cidade viver sem o elevado. Porém mantê-lo como área de lazer não adiantará nada para os moradores que ganharam o direito de dormir sem carros aos fins de semana. Área de recreio é muito barulhenta.

São Paulo

*

SAÚDE PÚBLICA

Em entrevista ao Programa Roda Viva, da TV Cultura, o ministro da Saúde, Arthur Chioro, foi indagado sobre a realidade da saúde pública brasileira, diante do corte orçamentário. Questionado sobre o motivo pelo qual o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff recorrem a hospitais privados, conhecidos pela excelência e alto custo de seus serviços, o ministro disse que eles (os hospitais), também executam tratamentos via SUS. É preciso ressaltar, contudo, que os dois políticos fazem acompanhamento de rotina e não tratamento continuado. Além disso, nenhum deles ou de outros tantos que recorrem aos famosos hospitais paulistas enfrentam filas em busca de atendimento. Por fim e não menos importante, é o consenso de que o SUS é ótimo em algumas frentes e péssimo em outras tantas. Não falta dinheiro para financiar o sistema, o que falta é boa gestão.

Guararema

*

DISCURSO LAMENTÁVEL

Segundo o Ministro da Saúde no Programa Roda Viva da TV Cultura, a saúde no Brasil vai muito bem, obrigado! O que ainda não foi solucionado já está devidamente equacionado. Só falta ele combinar isto com a imensa maioria da população brasileira que considera a saúde seu maior problema. Ao invés de tratar com seriedade as dificuldades que o governo tem para oferecer o que deveria na área da saúde, menospreza a percepção da população que corre de um lado para outro sem receber a assistência que necessita e faz discurso recheado de estatísticas, nas quais ninguém acredita. Lamentável!

São Paulo

*

PERDA DE TEMPO

O Programa Roda Viva, exibido na última segunda-feira, dia 20/7, apresentou a entrevista com o ministro da Saúde. Todavia, entendo que o referido ministro se equivocou e achou que estava se exibindo em um palanque eleitoral: veio com um discurso feito, bem decorado, falando feito uma metralhadora, exaltando as obras da atual administração e prometendo muito, igualzinho à “mulher sapiens”. E, ainda, brindou o espectador com a seguinte pérola, dizendo que se trata no SUS! Que pena, perdi o meu tempo. Poderia ter permanecido focada nos jogos Pan-americanos, vendo desempenhos dignos de elogios!

Itanhaém

*

CRISE ECONÔMICA

Diante de tantas notícias ruins aliadas a crise econômica já instalada pelo desgoverno do PT, que atitude deve tomar a atual presidente? Como o Brasil não faz parte da zona do euro, como sairmos da zona que nos deixaram?

São Paulo

*

REDUÇÃO DE ICMS

Já que não consegue ser oposição, o PSDB deveria fazer um gesto positivo para o povo paulista amenizar a crise, reduzindo o ICMS de 18% para 12%, como em outros Estados e também o da energia elétrica de 25% para também 12%. O poder de compra dos salários aumentaria da noite para o dia em no mínimo 6%. Vamos lá Alckmin! Com isto talvez você tenha chance em 2018, e não chame esta redução de "guerra fiscal".

Limeira

*

CONSIGNADO E BANCOS

É o poder econômico dando um jeitinho de receber seus empréstimos nos cartões de crédito à custa de mais endividamento dos parcos benefícios recebidos pelos aposentados. O que já é ruim, vai ficar pior. Enquanto isso, os banqueiros continuam fazendo lobby no Judiciário, para não pagar os rendimentos dos planos econômicos aos poupadores dos planos Verão, Bresser, Collor I e II, que já remonta há mais de duas décadas e meia. Este é o país dos dois pesos e duas medidas.

São Paulo