Fórum dos leitores PAÍS DO PRESENTE No mensalão, o publicitário Marcos Valério serviu de exemplo. Não abriu o bico, foi considerado o mentor do esquema, pegou 40 anos de cadeia, enquanto os envolvidos da área política foram levemente apenados. Na Lava Jato, num esquema de longa data e amealhando bilhões, pessoas até então consideradas ilibadas têm culpa no cartório. Alguns não querem se tornar outro Marcos Valério, daí recorrerem à delação premiada. Aos poucos mais figurões são arrolados e os que ainda não foram estão com as barbas de molho. Espera-se que desta vez, na Lava Jato, o chefe seja apontado. O Brasil é poderoso e rico, daí não falir mesmo bancando 39 ministérios e suportando endêmica corrupção. Nunca tantos vultosos malfeitos foram praticados como nos últimos anos. Sem corrupção e honestidade quem sabe deixaremos de ser um país do futuro para ser um país do presente? Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br Vila Velha (ES) VALE TUDO Se a atuação de Eduardo Cunha como presidente da Câmara favorecer a extirpação do câncer petista que carcome o Brasil, que se transmude em pagamento por relevantes serviços prestados à Nação a suposta propina recebida por ele em negócios envolvendo a Petrobrás, e que lhe seja concedido o perdão judicial numa eventual ação penal. Para acabar com o corrupto Partido dos Trabalhadores (PT) e com o rejeitado e moribundo governo Dilma - antes que eles acabem com o País – vale tudo! Túllio Marco Soares Carvalho tulliocarvalho.advocacia@gmail.com Belo Horizonte (MG) GOVERNO PETISTA Estaria o PT jogando a toalha devido à crise que ele mesmo criou? Jose Roberto Iglesias rzeiglezias@gmail.com São Paulo PREÇO POLÍTICO O governo do PT traiu o povo brasileiro. Agora está sendo traído por sua base aliada. Aqui se faz, aqui se paga! Luíz Frid luiz.frid@globomail.com São Paulo REFLEXÃO DE LULA Lula diz que PT deve fazer "reflexão profunda". Tenho duas sugestões de locais para esta reflexão: Papuda ou Curitiba! Marcelo L. Z. Bernabe zbernabe@hotmail.com São Paulo FILME DE TERROR A população brasileira assiste diariamente a um filme de terror, cujo enredo é a operação Lava Jato. Os artistas são velhos conhecidos, todos pertencentes ao elenco do PT. Até quando teremos de assistir a esse filme? A única maneira de parar as filmagens é demitir o diretor principal (Lulla) e a sua assistente (Dilma). Olavo Fortes Campos Rodrigues olavo_terceiro@hotmail.com São Paulo PROPAGANDA DO PT Dessa vez Lula Dilma e o PT debocharam para valer do povo brasileiro. Francisco José Sidoti fransidoti@gmail.com São Paulo AS DERROTAS DE DILMA A colecionadora de derrotas, Dilma Rousseff, está se esforçando para buscar aliados em todos os cantos, com o intuito de evitar nocaute no Tribunal de Contas da União (TCU) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também. A presidente foi vencida pela inflação, pelo desemprego, pelo petrolão, pela queda na arrecadação, pelos senadores, pelos panelaços e pela queda na popularidade. Diante de tanta corrupção, de pedaladas fiscais e de mentiras, será muito difícil se sustentar como autoridade máxima do Poder Executivo. Dilma perdeu! José Carlos Saraiva da Costa csdc@uol.com.br Rio de Janeiro RENÚNCIA NEGOCIADA Dilma tem de sair. Está isolada, desmoralizada, mas ainda mente e se diz resistente. No fundo está descrente, mas A sua imagem de valente impede de mostrar o que sente. A renúncia é a melhor saída para o País e para ela. Mas renunciar agora seria aceitar a derrota, e isso seria a morte, pois ela já venceu na tortura e na doença. Venceu de novo um desafio ao emagrecer e fez questão de mostrar pedalando. O caminho é ela renunciar vencendo, e não perdendo. Falta-lhe um interlocutor e conselheiro ideal. Lula não serve porque a está reprovando. Mas há uma pessoa muito especial que ela já mostrou que respeita e que recentemente até a elogiou. Seu nome é Fernando Henrique Cardoso. Se alguém pode negociar com ela as condições para sua renúncia essa pessoa é FHC. Quando Lula quis conchavar com ele, ela prontamente se ofereceu para estar presente. É uma possibilidade muito concreta. Temer, com humildade, pede que alguém reunifique o País. O único que pode fazer isso é FHC. Espero que esta sugestão chegue até ele. Gilberto Dib gilberto@dib.com.br São Paulo DIREITORIA NA ANAC Nada como ter Q.I.! O genro de Eunício Oliveira (CE), líder do PMDB no Senado, Ricardo Fenelon Jr., foi aprovado por 61 congressistas (ante 10 negativas), sem ser questionado sobre os seus conhecimentos, para um cargo de diretoria na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), conforme matéria do Estadão (A8, 6/8/15 - Genro de peemedebista é aprovado sem indagações). Esses congressistas que o aprovaram certamente receberam "uns agrado$" do sogrinho, que ficou perambulando pelo recinto, enquanto o genrinho era apresentado, conforme matéria mencionada acima. Pena que a votação tenha sido secreta, já que, se a votação fosse aberta, esses parlamentares seriam responsabilizados caso futuramente acontecesse alguma tragédia no setor aéreo. As indicações políticas têm de ser abolidas do País! Agnes Eckermann agneseck@gmail.com Porto Feliz INFIDELIDADE OU DEBANDADA Ridícula a atuação dos petistas remanescentes da base de apoio do presidencialismo de coalizão liderado pela dona Dilma. Suas intervenções individuais na Câmara dos Deputados beiram a ficção. Sem argumentos consistentes, desesperam-se, tentando vender a ideia fantasiosa de que como co-autores imputáveis do caos, estão aptos a recuperar o País. Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br Monte Santo de Minas (MG) ELOGIO A DIRCEU Catanhede, que tem uma posição muito equilibrada e crítica em relação a este governo, embora não revele simpatia, faz um elogio ao Zé Dirceu pela coragem e coerência. Menos, Catanhede, menos! Zé Dirceu foi um nome importante para o PT, muito pela ousadia, pouco pelo esforço. Em Cuba, procurava fugir das durezas do treinamento guerrilheiro, levando vários companheiros a querer eliminá-lo. O jovem terrorista aprendiz tornou-se próximo a Fidel, que o recebia em casa e com quem desfrutava rum e "cubanos", para ciúmes dos demais companheiros. Dilma, em momento do passado, rechaçou a alegação de Dirceu de ter sido seu companheiro de terror. Zé nunca se expôs fisicamente, era e é um covarde! Roberto Viana Santos rovisa681@gmail.com Salvador (BA) MIDAS DA CONSULTORIA Digam o que quiserem, mas uma coisa há de se reconhecer: o impressionante “talento” do petista José Dirceu para ganhar dinheiro. Pois não é que o líder socialista, dito “guerreiro do povo brasileiro”, embolsou R$ 39 milhões por consultorias somente entre os anos de 2009 e 2014? Logo, boa parte foi recebida enquanto cumpria pena na Papuda. Arre égua... é o Midas do aconselhamento empresarial! Fico me perguntando que tipo de consultoria dá tanto retorno e que empresa – ciosa de resguardar sua reputação – mantém negócios com internos do sistema prisional. Segundo Lula, seu filho Fábio é o “Ronaldinho dos negócios” pelo inegável talento em multiplicar dinheiro, especialmente após a ascensão do pai à Presidência. Dirceu, que também enriqueceu depois de Lula chegar ao Planalto, não deixou por menos. Silvio Natal silvionatal49@gmail.com São Paulo BODE EXPIATÓRIO Há consenso de que se Zé Dirceu é bode expiatório. Ele deve estar expiando Lula. Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br São Paulo ZÉ DIRCEU NA CADEIA Poxa Zé! De novo no "xilindró"? Que coisa feia, hein... Sérgio Eckermann Passos sepassos@yahoo.com.br Porto Feliz LULA E OS 40 LADRÕES Já identificados e presos mais de 40 ladrões, falta capturarem o Ali Babá! Certamente a fuga será para Cuba, já que na Venezuela, onde seria bem recebido, não há mais nem sequer papel higiênico nem cerveja em outra delirante atuação bolivariana! José Rubens Macedo Soares joserubens@federmacedoadv.com.br São Paulo SEM SALVAÇÃO Nem a melhora da economia salva o PT. Francisco Zardetto fzardetto@uol.com.br São Paulo A HORA DA VERDADE O Brasil aproxima-se rapidamente de um dos momentos mais importantes de sua história. Está cada vez mais claro que, sim, o ex-presidente Lula sabia o que acontecia em seu governo. Não só sabia como vai ficar claro que ele mandou fazer cada um dos malfeitos que ocorreram em sua gestão. Assim como Lula sabia, sua sucessora Dilma também sabia de tudo. Quando o escudo da ignorância suprema de Lula e Dilma for finalmente atravessado, ficará claro que, sim, eles sabiam, mandaram fazer e foram os maiores beneficiários de todos os crimes, mensalão, petrolão e o que mais vier a ser descoberto. Quando esse dia chegar, o Brasil poderá finalmente virar essa vergonhosa página de sua história. Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br São Paulo DINHEIRO NO BOLSO Lula diz que ficou difícil salvar o PT por causa dos indícios de enriquecimento pessoal. Será que vai devolver a sua parte? Luíz Frid luiz.frid@globomail.com São Paulo SABATINA NO SENADO Sendo o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o candidato mais votado na eleição do Ministério Público Federal, que provavelmente deverá ser indicado pela presidente Dilma Rousseff para permanecer no cargo, será muita irresponsabilidade dos senadores, se ele não passar pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e na votação secreta no plenário da Casa!Se isso ocorrer, vai ficar claro que o Senado está protegendo os investigados e isto a sociedade não tolera mais. José Wilson de Lima Costa jwlcosta@bol.com.br São Paulo TORCIDA POR JANOT O Ministério Público Federal referendou Rodrigo Janot para o cargo de procurador-geral da República, sendo o mais votado dos concorrentes. O seu nome irá ao Senado se escolhido pela presidente (na lista tríplice dos mais votados) para a respectiva aprovação. Certamente seu nome encontrará obstáculos, porque atuou contra 13 senadores no âmbito da Operação Lava Jato. É praxe a presidente escolher o mais votado dos três primeiros, o que não garante a sua aprovação por parte do Senado. Mas Rodrigo Janot merece ser reconduzido em decorrência de seu bom trabalho em todas as operações da PF, inclusive na Lava Jato, onde atuou primorosamente impondo responsabilidades a todos que usufruíram da coisa pública. A Nação conta com seus serviços. José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br Rio Claro LÍDER DA LAVA JATO Tem uma tornozeleira cravejada de diamantes aguardando por elle. É só questão de tempo! Jose Roberto Iglesias rzeiglezias@gmail.com São Paulo FESTA COMPLETA Se Zé Dirceu é a cereja do bolo, Lula será a festa toda. Domingos Cesar Tucci d.ctucci@globo.com São Paulo DOAÇÕES Em depoimento à Polícia Federal (PF), sr. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão de José Dirceu, declarou que ele recebeu “só doações, e não propina”. Beleza! Eu também estou “passando necessidades” e gostaria de receber doações. Quem sabe se esses irmãos tão “bonzinhos e merecedores” poderiam encaminhar para mim alguns magnânimos doadores (sic). Assinado: a agradecida e crédula velhinha de Taubaté. Silvano Corrêa scorrea@uol.com.br São Paulo DELAÇÃO PREMIADA É claro que o Zé Dirceu não participará da delação premiada. Ele é o sempre delatado! Luciano Harary lharary@hotmail.com São Paulo O MONSTRO DA DELAÇÃO PREMIADA O dr. Antonio Carlos de Almeida Castro falou na Casa do Saber sobre a delação premiada, referindo-se como um “monstro”, e questionou sobre o que se espera do País, após passada esta enxurrada de lama. Ora, o mínimo que esperamos é que os corruptos tenham medo do monstro. M. Mendes de Brito voni.brito@gmail.com Bertioga NO BALCÃO DA PF DE CURITIBA Aviso aos prisioneiros: Quer ter a pena aliviada? Faça uma delação premiada! Eduardo Augusto Delgado Filho e.delgadofilho@gmail.com Campinas PENDURANDO AS CHUTEIRAS Michel Temer disse: “É preciso alguém para reunificar o País!”, de uma coisa temos certeza, esse alguém não está no meio desse governo corrupto que comanda e manipula o Brasil, fazendo-o atingir esse estado caótico que se encontra. Portanto que tal os atuais caciques entregarem o comando, pendurando as chuteiras de vez? Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br São Paulo IDEIA BRILHANTE É preciso pensar no Brasil. Só agora Temer descobriu isso? Um poste é duro, dois é demais! Ariovaldo Bartista arioba06@hotmail.com São Bernardo do Campo REVERTENDO O QUADRO O vice-presidente, Michel Temer, diz ter "convicção" de que o quadro de reverterá. Só se ficar na parede de cabeça para baixo! Luíz Frid luiz.frid@globomail.com São Paulo DIA DOS PAIS Os pais de hoje sofrem as consequências de uma geração materialista que não respeita os seus genitores. No “Dia dos Pais” costumamos presentear com camisas e outros presentes materiais, mas o que os pais querem é o reconhecimento pelos dias e noites de esforços para criar suas crianças. Não é fácil criar numa sociedade das mais exigentes. No seu dia, os pais querem a gratidão de seus filhos e saber que valeu a pena as lutas ao doar tanto e receber tão pouco. Paulo Roberto Girão Lessa paulinhogirao@gmail.com Fortaleza