Sinara indenizada

Justiça se faz desagravando a competente ex-funcionária do banco Santander Sinara Polycarpo, apenada quando se manifestou, em defesa dos clientes, vaticinando os horrores que estão desabando sobre a nossa cabeça, por incúria e incompetência do governo petista, em todos os setores da vida nacional, incluindo a parte social – veja-se o caso do Fies, só um exemplo do sofrimento em que jogaram nossos jovens universitários, obrigados a passar a madrugada garimpando na internet uma chance para estudar. Infelizmente, no Brasil humilham-se e castigam-se as pessoas sinceras e competentes em favor dos ignorantes e mal-intencionados. Lembrem-se das palavras de Lula por ocasião do caso Santander – palavras de uma “luminar sapiência em economia”, o que não ficou bem para o banco. Deus fortaleça o nosso Judiciário, preservando-o das prevaricações em favor de petistas inimigos do Brasil, que sabemos quem são. Estamos aliviados com o desagravo que Sinara mereceu e recebeu.

MARIA JOSÉ JUNQUEIRA

São José do Rio Pardo

Continuo acreditando que o único culpado por tudo isso que estamos passando se chama Luiz Inácio Lula da Silva.

JOSE ROBERTO IGLESIAS

São Paulo

‘Meno male’

A julgar pelo que fizeram com a moça do banco chapa-branca, estivesse a Standard &Poor’s (S&P) no Brasil, o responsável pelo rebaixamento que agora “não significa nada” já estaria engrossando as fileiras do exército de desempregados brasileiros.

JOAQUIM QUINTINO FILHO

Pirassununga

O rebaixamento da nota do Brasil pela S&P não poderia mesmo ser surpresa. Afinal, país que dá calote no aluguel de limusines usadas pela presidente e comitiva seria bom pagador de quê?

LUCIANO NOGUEIRA MARMONTEL

Pouso Alegre (MG)

Pedaladas

A peça apresentada pela Advocacia-Geral da União no processo sobre as pedaladas fiscais, no TCU, é antes uma confissão de culpa do que uma defesa. “Economia imprevisível” e “o outro também fez” só demonstram que o governo é réu confesso no crime de responsabilidade.

LEO COUTINHO

São Paulo

Xarás

Luiz Inácio, o apedeuta, e Luís Inácio Adams, o advogado-geral, com igual rancor, inveja, etc., de Fernando Henrique Cardoso. Haja saco para aturar ambos...

CARLOS R. GOMES FERNANDES

Ourinhos

Tragédia e farsa

Segundo Marx, a História se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Lady Margaret Thatcher disse que o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. No Brasil, a farsa “socialista” do PT durou até descobrirem que havia acabado o dinheiro do Orçamento.

SILVIO NATAL

São Paulo

Esbulho

Para fazer caixa o governo está aumentando todas as taxas dos vários registros, licenças que são necessárias às empresas e aos cidadãos. A justificativa é que estavam defasadas. Seria bom que fizesse o mesmo com o cálculo do Imposto de Renda sobre o lucro na venda de imóveis. Quem comprou um imóvel no ano 2000 e o revendeu em 2015 com um “lucro” de 150% não recuperou nem o valor corrigido pela inflação, mas vai pagar Imposto de Renda sobre essa diferença. Já que estão atualizando tudo, deveriam fazê-lo também quando beneficia a população.

ALDO BERTOLUCCI

São Paulo

Ferroadas

Com o PT e essa roubalheira, até as abelhas vão ser tributadas por sua produção de mel.

ALESSANDRO LUCCHESI

Casa Branca

Contas públicas

Chegou a hora de a presidente decidir diminuir os gastos do governo, facilitando o arranjo das contas públicas. Primeiro passo: dispensar os 20 mil companheiros admitidos sem concurso, que ganham muito e não fazem nada (só votam). Economia de uns R$ 100 milhões por ano!

WALDOMIRO B. DE CARVALHO

Itapetininga

Até o momento, em termos de cortes de gastos, redução de ministérios, só balelas. Só o que o governo tem feito é sacrificar a indústria, o comércio, os serviços e dizimar a população.

ANGELO TONELLI

São Paulo

Cumplicidade

Por tudo o que o Brasil está passando, nada melhor que lembrar aos que foram enganados pelo governo esta verdade: “Um povo que elege corruptos não é vítima. É cúmplice”.

LUIZ BIANCHI

São Paulo

A grande diferença entre o Brasil de hoje e o Velho Oeste americano é que lá quem usava a estrela era o mocinho, o honesto.

ANTONIO JOSE GOMES MARQUES

Rio de Janeiro

Pixuleko 13-171

Perdemos a noção do absurdo. O STF vai decidir se Lula pode ir depor na Polícia Federal, provavelmente em 2019!

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

São Paulo

Falso timoneiro

Parece perfeito o plano do capitão Metamorfose: lançar ao mar sua criatura, livrando-se do lastro, e enfunar velas rumo a 2018! Entretanto, na geografia da nova Terra Brasilis, redesenhada pelo cartógrafo Sergius Morus, a rota marítima do Planalto passa agora pelo cabo Curitiba. Ali as tormentas já puseram a pique dezenas de naus, arrastando com elas navegantes famosos, piratas e saqueadores. Dobrar esse cabo é de alto risco para um falso timoneiro. O futuro depende do desfecho dessa história. Pátria honrada ou refúgio de corsários?

CELSO L. P. MENDES

São Paulo

ÚLTIMO DISCURSO

O melhor e único discurso que resta para a presidente Dilma é o discurso de despedida.

São Paulo

SAÍDA HONROSA

Todas as tentativas de por ordem no País - destruído pela ineficiência da administradora - só serão possíveis quando se tirar o bode da sala. A permanência de Dilma na Presidência inutilizará qualquer movimento, seja de quem for, para reverter o terrível quadro político, econômico e social que estamos vivendo. Enquanto isso não ocorre, o que vemos são desacertos, contradições e angústias por nos ver rolando em um tobogã que não parece ter fim. Que a presidente reflita sobre uma saída honrosa ou uma retirada forçada. A história será sua testemunha.

São Paulo

DIA DA ALEGRIA

O dia em que Lula, Dilma e o PT saírem do poder, o brasileiro voltará a sorrir e sua alegria será o motor para remontar o Estado. Quem viver verá!

São Paulo

PINGO DE DIGNIDADE

Se, com este governo que aí está, perdemos grau de investimento e fomos considerados péssimos pagadores, será que ainda restou um pingo de dignidade e vergonha na cara na presidente Dilma suficiente para renunciar ou ela prefere ser caçada, sofrendo um mais do que justo impeachment?

São Paulo

O BRASIL ESTÁ ACIMA DE DILMA

O que é um presidente? É um servidor público por tempo determinado. O presidente é eleito para servir o país e não para se servir do país. Um mandato presidencial não é emprego com garantia absoluta de 4 anos. Mostrando-se inépto no cumprimento de suas funções, deve ser exonerado. Assim, o Brasil é dos brasileiros e o Brasil está acima de Dilma!

Jundiaí

PIXULECO E DILMA

Excelente a opinião estampada na página A3 desta sexta-feira (12/9). Só espero que não seja usada essa personagem literária ou a de Pinóquio para nomear o boneco recentemente exibido no último desfile militar realizado em Brasília, ao lado do novo símbolo associado a Lulla, pois degradam as suas imagens públicas, cabendo melhor o apelido dilmalaca para ladear o notável pixuleco. Os dois serão sucesso garantido nos próximos carnavais, certamente.

Cotia

UM BASTA

Se for de fato para por Dilma fora do governo, que façam esse "impedimento" o mais rápido possível! Desemprego, inflação e incertezas judiam por demais dessa já sofrida população brasileira. É muito provável que uma mudança de governo alivie esse pesadelo todo em que vivemos. Chega de falta de comando nos rumos do Brasil, ninguém mais acredita no que a presidente fala, muito ao contrário, acaba virando gozação e motivo das mais variadas piadas.

Avanhandava

NÃO TEM AJUSTE

Quem nasce arrogante, assaltante, bandido/a, dissimulado/a, ladrão/a, mentiroso/a, oferecido/a, terrorista, torturador/a jamais será competente em algo. Faça o que a maioria do povo brasileiro deseja: renuncie! Ou quer criar mais problemas para o povo e para o País? Espíritos do mal não se satisfazem com a desgraça pouca? Quer mais? Fora, Dilma, fora, Lula, fora, PT... Alguém discorda?

São Paulo

PARA NÃO TER QUE SAIR A PÉ

O cavalo da renúncia já está passando selado. Não perca a chance.

Campinas

DILMA – C’ÉST FINI

Bem, diante do rebaixamento de sua nota de crédito dado pela Standard & Poor's ao Brasil, o (des)governo Dilma chega ao seu final. Portanto, dona Dilma, se ainda tiver um pouquinho de dignidade, jogue a toalha e renuncie! Estamos fartos de sua incompetência. Seu (des)governo c´est fini.

Porto Feliz

DILMA É A SOLUÇÃO!

Com a perda do grau de investimento da Standard & Poor´s, o Índice de Confiança (IC) continua em queda livre. E isso não só pelo empresariado brasileiro, mas por cada um de nós que assistimos a um massacre geral em todas as frentes no nosso País (econômica, moral, política). Apenas uma pessoa pode reverter a queda do IC: Dilma! Se ela acordar e entender realmente ser a grande culpada de tudo isso que está acontecendo e renunciar, o IC se estabiliza e começa a crescer imediatamente. É um início desejado por todos nós. Daí para frente, com inteligência e alguma administração razoável, mesmo com enormes sacrifícios, conseguiremos recuperar todas as coisas perdidas nesses últimos anos.

Luiz Roberto Lima de Moraes

Jundiaí

FALTA DE PATRIOTISMO

Se a presidente tivesse o mínimo senso de patriotismo renunciaria imediatamente. Infelizmente, não é o que se espera.

São Paulo

MAIS UM PASSO PARA TRÁS

Brasil perde grau de investimento. Outra péssima notícia que se soma a tantas, efeito de um governo sem credibilidade, desgovernado, que de manhã fala da volta da CPMF e à noite muda de ideia. Não existe um rumo, existem vários rumos e nenhum leva a nada. O que o Congresso está esperando para bloquear a incompetência e falta de orientação de nossa presidente da República, que só faz estancar qualquer possibilidade de solução desta que é uma de nossas maiores crises? Com Dilma o Brasil não anda! A não ser para trás! Ninguém confia em uma governante que está em descompasso com as prioridades, que não põe em prática o ajuste fiscal necessário e que só pode aparecer a um público escolhido por sua assessoria, protegida do povo por placas de aço em pleno 7 de Setembro! Povo este que quer seu afastamento das decisões do País, porque entende aquilo que ela não entende: presidente, sua hora passou!

São Paulo

INSTITUTO DILMA

A esta altura, a presidenta já deve estar planejando criar o Instituto Dilma Rousseff, para fazer palestras por aí. Lula sabe todos os macetes.

São Paulo

IMPEACHMENT

Nos 8 anos da era FHC, seu vice, Marco Maciel, quase nunca era mencionado na imprensa. Nos dois mandatos de Lula, José Alencar teve mais destaque na sua luta contra o câncer, do que propriamente pela influência no poder. Já nestes 8 meses de segundo mandato de Dilma, o vice, Michel Temer, é tão citado e consultado quanto a própria presidente. Ou seja, quem deveria governar, já não governa mais. E sem Temer (leia-se PMDB), o governo cai. A verdadeira travessia que o Brasil precisa chama-se impeachment. Dilma está desorientada, levando o Brasil rumo ao iceberg. E aqueles que podem fazer algo estão esperando o quê para assumir o leme? O tempo corre contra o País e três anos e meio assim não há como se sustentar. E não interessa se o impeachment é bom para Lula e ruim para a oposição. O que interessa é o Brasil em primeiro lugar! A Lula, a gente responderá nas urnas.

Ponta Grossa (PR)

TEMPOS TURBULENTOS

Nesses tempos em que bezerro anda estranhando vaca em Brasília, seria a hora oportuna para fazer o plebiscito que dona Dilma duas vezes, diante os protestos das ruas, ameaçou fazer. Adivinhem o resultado?

São Paulo

MEDIDA LEGAL

Alguém precisa avisar aos petistas que Dilma não foi eleita ditadora e que o impeachment é constitucional!

Campinas

DILMA E DIRCEU

Dilma Rousseff só chegou à Presidência da República, porque seu companheiro José Dirceu foi desmascarado e preso. Se o mensalão não tivesse sido descoberto, José Dirceu certamente seria o presidente da República. Seria como se, depois de prender Lampião, o País continuasse a ser governado por Maria Bonita. É absolutamente ridículo falar que Maria Bonita (Dilma) não sabia de nada do que Lampião (Dirceu) fazia. O Brasil vive há 5 anos esse teatro do absurdo, vamos ver se agora que acabou o dinheiro alguém se coça para acabar com essa palhaçada de uma vez.

São Paulo

RENÚNCIA, JÁ!

Com este desgoverno desastroso e incompetente, sem credibilidade, em que o dólar chega a R$3,85, com apoio de 7% da população, com desemprego, juros altos, aumento de impostos, recessão na economia, desagregação do governo, dívida bruta a 70% do PIB, rombo fiscal de R$ 30,5 bilhões e indústria, comércio e serviços em queda, além de faltar base moral pelas falcatruas desta administração petista, a presidente Dilma Rousseff deve ter a grandeza de renunciar, a fim de evitar uma crise maior.

São Paulo

AVALIAÇÃO DE RISCO

Ora, já sabíamos que o governo federal, iria cair nesta enroscada, enviar o Orçamento anual para 2016 com rombo de R$ 30 bilhões, isto é muito primário, parece que a Dona Dilma só quer informar aos mais humildes das suas atitudes. O Brasil é maior do que isso! A senhora e os seus auxiliares passaram um carão internacional. Não tem mais jeito, é só renunciar que tudo estará resolvido.

São Paulo

DESEJO DA MAIORIA

Dilma: já passou da hora. Por favor, caia em si e caia fora!

Campinas

IMPEACHMENT É A SOLUÇÃO

Porque aguardar mais 3,5 anos de sofrimento, se tudo pode ser resolvido agora! Ou melhor, tentar resolver agora, mas com certeza aguardar mais, não é possível, porque não vai passar, no Congresso, o aumento de impostos e também não será possível enxugar a máquina do Estado, porque não há retaguarda política. Com certeza será muito melhor para o País um novo governo agora! Temos de pensar no País!

São Paulo

TUCANOS MEDROSOS

Novamente vem o PSDB com esse papo de “deixar Lula e o PT sangrar até morrer”, a mesma desculpa do passado, que, na verdade, revela covardia, medo de encarar o adversário, quando deveria ser como um boxeador, que, ao ver que o adversário está meio grogue, sai para dar a porrada final e vencer por nocaute. Se deixar o adversário ficar sangrando, ele pode se recuperar e daí pode acontecer de tudo, até mesmo perder.

Garça

CAMPANHAS DE LULA E DILMA

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) que investigue as campanhas eleitorais de Lula e Dilma nos anos de suas respectivas ocorrências. Trata-se de providência esperada pelos brasileiros. Mas será realizada? Como agirá a Suprema Corte? O lulopetismo tem nela a maioria de ministros?

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

URGENTE

Cada dia que passa com Dilma no governo atrasa dois na recuperação do País. É, não só necessário como também urgente afastá-la por qualquer meio lícito. Há motivos de sobra, só faltando a coragem dos que têm o poder para isso e que são muitos. O que estão esperando? Que não reste pedra sobre pedra? Cada dia que passa aumenta a sua responsabilidade pela destruição, se não pela ação, pela omissão. Mexam-se!

São Paulo

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O Orçamento é um documento oficial que tem a chancela governamental. Orçamento com déficit submetido ao Congresso é uma transgressão à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), um formal pedido de demissão da presidente Dilma que, para o bem do Brasil, deve ser atendido pelos congressistas.

Vila Velha (ES)

MISTÉRIO

Coisas estranhas acontecem na cena política brasileira, que não podem ser esquecidas. Por onde andarão: a “seríssima e competentíssima” presidente da Petrobrás, Maria da Graça Foster, e a funcionária também da mesma empresa Venina Velosa da Fonseca, que alertou sobre as fraudes existentes, e a “amigona” de Lula, Rosemari Novoa Noronha e os seus inúmeros advogados de defesa, para apagar seus malfeitos? Essas pessoas desaparecidas do cardápio atual, entre muitas outras, parecem mistérios que precisam ser desvendados.

Leila E. Leitão

São Paulo

MESTRE LULA

O mestre Lula, para diminuir os efeitos do rebaixamento do rating do Brasil de BBB- para BB+ pela agência Standar & Poor’s, disse, segundo o Estadão, que “isso não significa nada. Significa apenas que a gente não pode fazer o que eles querem. A gente tem de fazer o que a gente quer”. Essa imprudente dissertação, levou ontem a diretora-gerente da agência,Lisa Schineller a dizer que a proposta de Orçamento deficitário primário para 2016 foi decisiva para a queda e reflete grande risco na execução do plano do governo, tanto do lado econômico, como do lado fiscal. Deu no que deu: o governo petista fez o que quis e o nosso espoliado Brasil foi para o brejo, terra de solo infecundo. Diante disso tudo, qual é a empresa estrangeira que virá aplicar seu capital no Brasil, senhor Lula?

Assis

OS EMPRESÁRIOS E A CRISE

Com o aprofundamento da crise, em razão do rebaixamento da nota de crédito do País pela agência Standard & Poor's, os empresários pretendem pressionar a presidente Dilma a renunciar. Foi preciso o Brasil chegar ao fundo do poço para eles reagirem? Pelo visto, incompetência não é uma característica apenas da nossa presidente da República.

Americana

DÚVIDA CRUEL

Um milhão de dólares (valor de 1 pixuleco ao câmbio Caixa 2) para a pergunta que não quer calar: O que pensa a distinta “presidenta”, quando das pedaladas nas amenas manhãs do Planalto?

São Paulo

TEXTOS DE FHC

Tem muitos gritos parado no ar. De Roncador é o grito dos 11 petroleiros mortos no afundamento da Plataforma P-36 em março de 2001. O grito dos milhões de desempregados que seu governo entreguista causou com a Selic atingindo 48%, a dívida pública cresceu mais de 10 vezes e a dívida externa explodiu e o FMI morava aqui. Seu governo gerou muitos empregos na China com bugigangas de 1,99 e nos EUA com o escândalo Sivam. Teve o Mensalão, mas tentam apagar o passado que lhes condena, iniciou-se em Minas Gerais em 1998 para a reeleição de FHC e Eduardo Azeredo do PSDB , que renunciou para não ser julgado pelo STF e até hoje está impune. O escândalo da Reeleição comprada por R$ 200 mil cada voto de deputado, teve filme, renúncias de deputados e testemunhas e nada aconteceu, nem CPI, pois compraram o PMDB com dois ministérios. O maior escândalo ainda não superado foi o do Banestado que escoou U$ 30bi (em valores atualizados mais de 150 bilhões de reais) pelas contas CC5 das agências no Paraguai e Nova York. Tudo prescrito, cadê os presos? Em matéria de escândalos os tucanos são campeões. Tem o PCC que fatura 90 milhões por ano, diz a revista Veja, mesmo com os lideres presos. Tem o Trensalão (Metrô/Alston), cuja investigação patina. Teve o escândalo dos Sanguessugas. Teve o caso Paulo Preto com caixa 2. Teve o caso da Pasta Rosa, Teve o Proer, mais de R$ 13 bilhões (atualizados uns 60 bilhões) para salvar os bancos Nacional e Econômico, cujo dono Calmon de Sá tinha um filho casado com uma filha de FHC. Teve o Markão, Marka/Fonte/Cindam,Teve o escândalo das Privatizações que derrubou ministro. E a Privatização da Vale que em poucos anos valorizou-se mais de 100 vezes.Teve a ineficiência econômica da época quebrou os bancos Bamerindus, Bemge, Banerj, Nossa Caixa e Banespa. Teve a ANP, gerida pelo genro à época de FHC.Teve os casos Sudam/Sedene/Banpará. Tem o Aeroporto de Claudio-MG, cujas chaves ficam com a família e construído no terreno do tio de Aécio Neves, com dinheiro público. Portanto se todos os escândalos fossem punidos com a teoria do domínio do fato, faltaria cadeia e o PSDB estaria extinto. Ah! Os críticos eram tachados de jurássicos e neobobos. Quem é jovem se informe, quem viveu tudo isso e não denuncia é mal intencionado. Esfarinhando e desmilinguindo está sua moral. Quem participou de tudo isto como presidente é ator, ilusionista e farsante, sua desfaçatez faz corar uma estátua.

Curitiba (PR)