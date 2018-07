CRISE POLÍTICA

Em prejuízo do Brasil

Durante 13 anos o PT saqueou os cofres públicos do Brasil. Lula e Dilma Rousseff pintaram e bordaram, zombaram dos brasileiros, criaram e gerenciaram organizações criminosas, no que é considerado pelas autoridades o maior esquema de corrupção já conhecido no mundo. Mesmo diante de provas e mais provas, nunca houve a intervenção de um procurador-geral da República que tentasse arrancar esses delinquentes do poder. Certamente, se isso tivesse sido feito, os brasileiros não estariam enfrentando a sua maior crise econômica. Porém bastou assumir o poder um governante realmente comprometido com os interesses da Nação e logo surgiram denúncias que podem até levar a um novo processo de impeachment. A impressão que temos é de que há uma perseguição do procurador Rodrigo Janot, que a todo custo quer retirar o presidente Michel Temer do poder e devolvê-lo à quadrilha do PT. Ele nem sequer leva em consideração que Temer, em poucos meses de governo, já fez o Brasil voltar a crescer e o desemprego diminuir. Enfim, estamos no caminho certo. A dúvida que fica é: diante de tanta roubalheira lulopetista, por que Janot nunca fez nenhuma denúncia? Por que agora, justamente no momento em que o Brasil volta aos trilhos, está obcecado em criar denúncias contra o presidente da República? Dessa forma, penso que Janot está contribuindo, e muito, para o mal do nosso Brasil.

DANIEL DE JESUS GONÇALVES

Paranavaí (PR)

Continua errando

Não tem explicação Janot perseguir Temer, já que ele geralmente não persegue políticos com altos cargos. Ou a imprensa não noticia? Agora Janot quer concluir a carreira de “chefe” e escolheu dar um show. A delação dos Batistas foi a coisa mais estranha e criticada, mas os bandidos estão soltos. O objetivo era derrubar Temer, o que Janot fez com muita pompa e circunstância, utilizando um dos maiores delinquentes do Brasil. O procurador saiu pela imprensa “botando banca”, mas perdeu. Temer ganhou. Para não perder o pique, Janot informa que tem outra denúncia contra Temer. É provável estar, outra vez, subestimando o presidente da República.

FABIO FIGUEIREDO

São Paulo

Mudou o discurso

Não é por acaso que Rodrigo Janot, em palestra nos EUA, mudou flagrantemente seu discurso. Sabe perfeitamente que narrativa somente não condena ninguém e não há materialidade contundente contra Michel Temer na acusação de corrupção passiva. O procurador deu um tiro no pé e procura sanar suas feridas às vésperas de sua saída.

LUCIANO HARARY

São Paulo

MORDOMIAS

País de otários

Absurdo e revoltante o périplo de Dilma! Como pode um país pobre, e de pobres, que morrem desassistidos em filas de péssimos postos ditos de saúde, além de outras infinitas mazelas, dar-se ao luxo de pagar a ex-presidentes salários nababescos e vitalícios, acrescidos de imorais mordomias, como carros e séquitos de servidores exclusivos? Dirão que é de lei. Só se for lei Macunaíma, pois entre os beneficiários há até ex-presidentes cassados por crimes, que deveriam estar presos, e não se bacaneando com os suados impostos dos milhões de brasileiros cabisbaixos, desempregados, desorientados e humilhados. Alguém precisa levantar a questão e acabar com essa excrescência. Ao aceitar tamanho absurdo, nós nos tornamos um povo otário.

SANSÃO JOSÉ DA SILVA

Uberlândia (MG)

O discurso e os atos

Ficamo-nos perguntando onde foi que erramos quando não percebemos as mordomias que aos poucos foram dadas aos nossos congressistas e ex-presidentes. Ver a ex-presidente Dillma, em viagem internacional, levar um séquito de acompanhantes pagos pelo mesmo povo que está desempregado por causa da sua incompetência é de estarrecer. Como uma esquerdista de carteirinha, que discursa pela igualdade social, em sã consciência gasta horrores, enquanto o povo não tem nem o que comer? Não dá mais para sustentarmos ex-presidentes, ainda mais envolvidos em corrupção.

BEATRIZ CAMPOS

São Paulo

Refrescando a memória

“Serei rígida na defesa do interesse público. Não haverá compromisso com o desvio e o malfeito. A corrupção será combatida permanentemente.” Palavras da ex-presidente Dilma Rousseff, em 1.º de janeiro de 2011.

PAULO BOCCATO

Taquaritinga

Os gastos da madama

Quer dizer que a madama gasta R$ 500 mil do povo, em apenas um semestre, para denunciar mundo afora “as perversas e nefastas consequências que se abatem sobre a população brasileira”? Sinto-me protegido! Se precisar de mais algum, é só pedir...

CARLOS ALBERTO ROXO

São Paulo

À tripa-forra

Eis aí o grande favor que o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, prestou ao Brasil, fatiando a Constituição em favor de Dilma: essa senhora continua percorrendo o mundo para falar mal de nosso país, usando o nosso dinheiro. Só no primeiro semestre, meio milhão de reais!

EDMÉA RAMOS DA SILVA

Santos

REFORMA POLÍTICA

Distritão

Um dos aspectos mais enervantes dos atuais mandatários é estarem dispostos a qualquer coisa para nos impedirem de lhes tirar o mandato. Se nos representassem de verdade, não teriam coragem de propor esse acinte do fundo eleitoral ou essa história de distritão. Ofendem nossa inteligência diariamente e depois reclamam que são açoitados verbalmente nas ruas. Vão para casa, deixem-nos votar e consertar este país com representantes verdadeiros. Não nos representam!

EDUARDO FINGER

São Paulo

Até o PSDB?

É lamentável ver o PSDB, histórico defensor do voto distrital, submeter-se a apoiar um sistema arcaico, não usado em nenhuma grande democracia, como o distritão. O único caminho para a valorização do Legislativo é o voto distrital misto com o regime parlamentarista.

NATHAN LORENZETTI

Campinas

“A maior preocupação dos políticos eleitos não é com a Nação, e sim com a reeleição”

ROBERTO TWIASCHOR / SÃO PAULO, SOBRE INCLUSÃO DO CHAMADO DISTRITÃO NA REFORMA POLÍTICA

“Deveriam ir todos para o distrito, presos! Não representam o povo, só legislam em causa própria. Isso é crime, ninguém vê?”

CARLOS A. A. BORGES / RIO DE JANEIRO, IDEM

SENILIDADE E ARROGÂNCIA

Condenado, o ex-presidente Lula recebeu a notícia com sorriso nos lábios. Fez pouco caso da sentença condenatória e ficou contente por não ter sido enjaulado. Chamou o juiz Sergio Moro de czar. Disse que não permitirá que joguem sua história na lama. Ora, quem jogou sua história na lama foi você mesmo, quando optou por debandar para a corrupção generalizada. O povo decretará o seu fim, viu Lulla!

São Paulo

*

LULA, CUNHA E TEMER

Muito pertinente a observação feita pelo juiz Sergio Moro comparando Lula a Eduardo Cunha, já que ambos negam a posse de bens obtidos por meio da corrupção. Cunha dizia não ter conta na Suíça, depois admitiu ser o beneficiário de um trust milionário. Lula sempre negou ser dono do triplex no Guarujá, de fato o imóvel não está registrado em seu nome, mas para todos os efeitos era dele. É assim que as coisas funcionam no submundo do crime, ninguém assina recibo nem emite nota fiscal de nada. A mesma comparação serve para o presidente, Michel Temer, ele nega ser o destinatário final da mala de dinheiro recebida por seu assessor, o deputado Rodrigo da Rocha Loures, Temer nega também qualquer envolvimento na entrega de um pacote do doleiro Lucio Funaro ao seu então secretário José Yunes, a mando do seu ministro Eliseu Padilha. O Brasil já assistiu a esse filme e sabe como vai terminar: Lula, Eduardo Cunha e Michel Temer dividindo uma cela na cadeia, apenas uma questão de tempo.

São Paulo

*

ULTRAJE ÀS LEIS

Diante das bravatas e das ofensas proferidas pelo desequilibrado, mentiroso e corrupto Lula, o que o juiz Sergio Moro está esperando para decretar a prisão imediata dele?

Salvador

*

INOCENTES

Dê um passeio com qualquer um dos envolvidos na Operação Lava Jato, pode até ser Lula - que diz ser o homem mais honesto do Brasil. Leve o selecionado a uma penitenciária, qualquer uma, escolha um dos presidiários, qualquer um, e pergunte a ele porque está preso e ele, de pronto, dirá: "Sou inocente, fui injustamente condenado". Caro leitor, pense e tire a sua própria conclusão!

Vila Velha (ES)

*

LÍDERES

O verdadeiro líder é aquele que une um povo. Lula veio para dividir, mas continuam dado espaço a ele, que agora acusa Moro de ser um "czar". Temos de olhar para frente e não vermos mais nem sequer um rastro dessa figura que veio para desmantelar o Brasil, enchendo os próprios bolsos e de sua corriola.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

DEIXEM LULA SER CANDIDATO

Lula precisa constatar a realidade: ganharia no primeiro turno das eleições de 2018, mas perderia no segundo e decisivo turno, porque todos os outros candidatos ficarão contra ele. E então não poderá alegar que foi perseguido pela Justiça!

Brasília

*

SENTENÇA

A sentença assinada pelo juiz Sergio Moro, condenando o sr. Silva a nove anos de prisão, com suas 238 páginas, meticulosamente irrepreensíveis, deveria ser exposta em todas as bibliotecas das nossas Escolas de Direito, como um oráculo, para que nossos estudantes soubessem, quando começou o verdadeiro Estado Democrático de Direito em nosso País. Nunca me senti tão orgulhoso e feliz em ver que a Justiça tem de valer para todos!

São Paulo

*

OS PIORES CEGOS

Diz o bastante antigo dito popular que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Estão todos os lulopetistas cegos, que não desejam ver, mesmo que as luzes dos fatos lhes sejam apresentadas, acham que tudo contra o Lula da Silva é mentira, injustiça e perseguição, desafiando, assim, todo o processo lógico que se usa para analisar e julgar as situações e os fatos. E, mesmo que a imprensa saliente os fatos e apresente provas inequívocas, será falsidade e perseguição. É o que está a ocorrer com a sentença de Sergio Moro e é o que ocorrerá com as demais sentenças em que Lula da Silva é réu. Quem sabe um dia cairão na realidade e admitirão quem é o Lula da Silva e o que ele realmente representou para os crédulos!

Rio Claro

*

FIM DO LULA

Lula diz (Estadão, 14/7, A8) que quem tem o direito de decretar o seu fim é o povo brasileiro. Concordo totalmente com ele e garanto que é o que faremos, caso chegue em 2018.

São Paulo

*

DECRETANDO O FIM

Lula disse: "Quem tem o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro". Já que pediu a minha opinião, estou fazendo a minha parte: Eu, que faço parte do povo brasileiro, decreto o fim do Lula!

São Paulo

*

POIS NÃO!

"Quem tem o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro", disse Lula. Faço parte do povo, então Lula, estou decretando o seu fim e que seja o mais rápido possível!

São Paulo

*

CÂNDIDO

O tal deputado do PT "alvejante" quer aprovar o ficha suja. Eles insistem!

São Paulo

*

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

A instituição Presidência da República está tão desmoralizada no Brasil que a simples candidatura se tornou apenas um refúgio para os condenados se livrarem da cadeia e, ainda pior, os parlamentares querem transformar isso em lei.

São Vicente

*

NIETZCHE E LULA

De acordo com Nietsche, o corrupto é aquele que perdeu os seus valores! Exatamente o caso do Lula.

Campinas

*

CABRAL/LULA

Por que Sergio Cabral Não será mais governador do Rio? Porque ele quebrou o Estado, ok. Por que Lula não será mais presidente do Brasil? Porque ele quebrou o País, ok, simples assim. Onde se confirmará isso? Nas urnas e já tivemos um grande exemplo nas eleições municipais. Agora chega de tanto lengalenga a respeito de quem só fez mal e quebrou o Brasil.

Guarulhos

*

PERSEGUIÇÃO AO PRESIDENTE

Durante 13 anos o PT saqueou os cofres públicos do Brasil. Lula e Dilma pintaram e bordaram, zombaram dos brasileiros, criaram e gerenciaram organizações criminosas, considerada pelas autoridades como o maior esquema de corrupção já conhecido no mundo. E, mesmo diante de provas e mais provas, nunca houve a intervenção de um procurador-geral da República que tentasse arrancar esses bandidos do poder. Certamente se isto tivesse acontecido, os brasileiros não estariam enfrentando umas das maiores crises econômicas. Porém, bastou a retomada do poder por um governo realmente comprometido com os interesses da Nação, que já surgiram denúncias que podem até levar a um novo processo de impeachment. A impressão que temos é que há uma perseguição por parte do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que a todo custo quer retirar o presidente Michel Temer do poder e devolvê-lo para a quadrilha do Partido dos Trabalhadores. Pois não está levando em consideração que Temer, em poucos meses como presidente, já fez muito mais do Lula e Dilma juntos, o Brasil voltou a crescer, o desemprego vinha diminuindo, enfim, estávamos no caminho certo. Mas a dúvida que fica é que, diante de tantas roubalheiras praticadas por Lula e Dilma, por que ele nunca fez nenhuma denúncia? Por que agora justamente no momento em que o Brasil caminhava nos trilhos, ele está obcecado em criar denúncias contra o presidente? Dessa forma, penso que Janot está contribuindo e muito para total destruição do nosso Brasil.

Paranavaí (PR)

*

HORA DE AGIR

Janot afirma não ter pressa em relação à nova denúncia contra Temer... Parlamentares saem em recesso duas sessões antes e a pauta fica aberta! O Supremo fecha a gaveta e entrou em recesso. Tudo se passa como se os empregados bem pagos e com vários benefícios cuspissem na cara do patrão (povo). O patrão (povo) precisa mandar embora esses empregados irresponsáveis!

São Bernardo do Campo

*

MUDANÇAS JÁ

As eleições gerais já para janeiro é algo urgente, com um novo presidente e um Congresso ilibados. Com o impedimento dos suspeitos de crime. Essa situação inusitada requer soluções iguais.

Sorocaba

*

POLÍTICOS OU SACANAS?

Emendas Parlamentares para base aliada na CCJ atingem R$ 266 milhões. Com essa manchete do Estadão fica mais uma vez muito claro: políticos são corruptos! Ideais não existem. Apenas querem vantagens para si mesmos e para os seus redutos eleitorais, sem pensar no povo brasileiro. Integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, devolvam os milhões aos cofres públicos, direcionando-os à saúde, transporte ou segurança pública, salvando sua reputação!

Campinas

*

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)

Todo homem tem seu preço, todo voto tem seu custo e todo santo tem seu dia. Vergonha!

São Paulo

*

TROCA TROCA NA CCJ

Num país como o Brasil, onde políticos sobrevivem fazendo negociatas com políticos de outros partidos, dificilmente sairá da crise.

Jandaia do Sul (PR)

*

SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

Os documentaristas da maior rede de televisão brasileira estão comparando a situação caótica dos presidiários no Brasil com a situação dos que foram conduzidos coercitivamente aos campos de concentração nazistas na Alemanha, no século passado. Falha deles, que se esqueceram de que naqueles malditos campos não havia bandidos.

Monte Santo de Minas (MG)

*

LULA E TEMER SURREALISTAS

Surrealismo é o termo correto empregado por Flávio Tavares (A2, 18/7), que não se aplica apenas aos atores citados, mas a toda a cena política no Brasil. Aplica-se às manobras no Congresso, à corrupção só desvendada ao público com a Operação Lava Jato, à força da 'bancada ruralista' de chantagear o presidente para legalizar via PL tomadas de terra e desflorestamento criminosos, aos Refis, que privilegia inadimplentes com o Fisco. Ações de má fé são praticadas contando com o perdão futuro. A sociedade precisa se conscientizar dos surrealismos a que está acostumada a conviver a ponto de se indignar. Estaria acordando, ela que é roubada e que paga?

São Paulo

*

NINGUÉM É CULPADO

Flávio Tavares tem razão. E digo mais: se gritarmos "pega ladrão!", os políticos ficarão ofendidos e vão perguntar, "quem, eu"?

São Paulo

*

INVESTIR É AQUI

Investidores nacionais e internacionais querem investir com a garantia de lucro rápido, fácil e sem delongas. Só no Brasil a tornozeleira eletrônica se tornou o investimento mais vantajoso do momento!

São Paulo

*

NEGÓCIO DA CHINA, QUEM DIRIA!

O País enfiado em uma crise gigantesca por conta de tanta corrupção e o único negócio em super evolução de vendas são os fabricantes de tornozeleiras eletrônicas, que se destinam principalmente aos corruptos, e com dinheiro público. É mole? Acho que vou pleitear o credenciamento para a fabricação das mesmas, que só tende a crescer! Com um ótimo opcional para o modelo 2018: Choque acionado por detecção de mentira!

São Paulo

*

ACREDITE QUEM QUISER

A cada dia que passa, somos surpreendidos com decisões judiciais absurdas, sem lógica e totalmente sem sentido, que sem sombra de dúvidas vêm confirmar que no Brasil o crime compensa. Vide o caso comprovado a respeito do assassinato da pequena Isabella Nardoni, por Anna Carolina Jatobá, uma assassina e infanticida, em conluio com outro igual ou pior a ela, Alexandre Nardoni o pai da criança, um canalha, covarde e calhorda. Na maioria dos países do Primeiro Mundo, no mínimo os dois seriam sentenciados à pena perpétua, para mofarem e apodrecerem na cadeia. Mas aqui, a madrasta Anna Carolina foi beneficiada a cumprir o resto da pena em regime semiaberto.

São Paulo

*

JUSTIÇA & ISABELLA NARDONI

No Brasil, a magistratura faz com a Justiça o que fizeram à criança.

São Paulo

*

BEBÊ COLOMBIANO

Aqui tem sangue bom - numa época em que nauseabundas caras abundam na mídia a alcaguetar comparsas, a chorar, a esguichar azedos perdigotos, a se lambuzar de gororoba na mesa do Senado, a correr pela noite com mala de dinheiro - sem que ao cabo ninguém se responsabilize pelo maior roubo do planeta - é reconfortante ler na primeira página do Estadão a reportagem sobre o bebê da Colômbia salvo pelo sangue de um jovem cearense. E mais tocante se torna o acontecimento pelo significativo detalhe de uma brasileira, a enfermeira Natalícia Azevedo Silva, ter viajado 4 mil quilômetros, protegendo com carinho o sangue raro por mais de 20 horas e o entregando em Medelim para a salvadora transfusão. Comecei bem o dia com essa notícia e envio meu fraterno abraço a todos que tornaram possível essa proeza. Ao meu jornal, cumprimentos. Aos "perdigoteiros", meu crescente repúdio.

Pirassununga