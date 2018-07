GOVERNO TEMER

A quem interessa a saída?

A mim é que não interessa a saída de Michel Temer da Presidência da República. A meu ver, se está ruim com ele, pior será sem ele. A população precisa deixar de ser ingênua e evitar ser usada por certos políticos e intelectuais de plantão. Àqueles que sobrevivem do próprio esforço, como eu, interessa mais uma economia estabilizada, com inflação baixa, empregos e abastecimento (a honestidade é obrigação). Até os mais desinformados sabem que os políticos e partidos atuais não têm conserto, estão atolados até o pescoço e contaminados por tudo o que não presta. Tirar o Temer agora é o mesmo que trocar seis por meia dúzia. E com a queda dele o que virá é uma disputa pelo poder igual à de um cardume de piranhas sobre a presa. A estabilidade conseguida na economia no último ano corre o risco de virar pó, ou evaporar, e em seu lugar virão incertezas e desespero, como recompensa pela queda. Por esses motivos, acho melhor o Temer continuar, até porque as coisas estão melhorando com ele. E o que devemos fazer é criar juízo e em 2018 escolher um presidente e um Congresso que nos representem de verdade e, por tabela, excluir, no voto, todas essas ratazanas que nos roubam. É o que acho e espero.

ARNALDO CORREA DA MOTA

ARNALDO CORREA DA MOTA

São Paulo

São Paulo

O melhor do PT

Pois é, a atual oposição – o PT e seus asseclas – quer a deposição de Michel Temer para tentar retornar ao poder. Por incrível que pareça, Temer foi o melhor dos presidentes que o PT conseguiu eleger. Que incoerência...

CARLOS E. BARROS RODRIGUES

CARLOS E. BARROS RODRIGUES

São Paulo

São Paulo

Salvador da Pátria

Diferentemente do impeachment de Dilma Rousseff, não há nas redes sociais nem nas ruas nenhum clamor pela saída do presidente Temer. As manifestações contra seu governo partem apenas de uns poucos bandeiras-vermelhas que não aceitaram a derrota no impedimento. O povo parece estar anestesiado, vendo tanta denúncia contra os políticos, e acredita que vai, sim, trocar seis por meia dúzia, ficando tudo igual. Fora isso, o atual presidente conseguiu nos tirar do caos econômico deixado pelo governo anterior. Nesse aspecto, foi um salvador da Pátria.

REINNER CARLOS DE OLIVEIRA

REINNER CARLOS DE OLIVEIRA

Araçatuba

Araçatuba

Pesquisas dirigidas

Muito pertinente o editorial O estado de espírito da população (1.º/8, A3), que aponta a necessidade de os institutos de pesquisa serem mais criteriosos na escolha de tema, metodologia, seleção da amostra e análise de resultados. E pergunto: pesquisa para quem? Dependendo da resposta, pode-se manipular na amostra, nas perguntas, nas respostas e nas análises, muitas vezes tendenciosas, segundo o viés político que se defende e deseja incutir na população. O País foi atirado à lama pelo desgoverno petista. O governo Temer está dando andamento aos ajustes necessários para a recuperação do estrago nas contas públicas deixado pelo petismo, que levou o País à bancarrota – herança para lá de maldita que a população precisa enxergar. Resultados desfavoráveis ao atual governo são do interesse de Lula, que já se prepara para viajar pelo País como salvador da pátria. Se os institutos de pesquisa colaborarem na formação e conscientização da população sobre a verdadeira face da crise e as perspectivas de sua superação, com dados positivos já conquistados, tenho certeza que o “estado de espírito” dos brasileiros será de maior esperança.

SILVIA REBOUÇAS P. DE ALMEIDA

SILVIA REBOUÇAS P. DE ALMEIDA

São Paulo

São Paulo

As perguntas que constam nas pesquisas são, de modo geral, preparadas para chegarem ao resultado desejado. Senão, vejamos: as últimas pesquisas referentes ao presidente Temer objetivaram desqualificá-lo para a permanência até 2018. Desse modo, não fazem a pergunta comparativa no caso de sua saída: quem entrará no seu lugar para completar a transição? A maioria das pessoas com quem convivo é contra o Temer, mas elas acreditam ser melhor sua permanência até a eleição de 2018. Ruim com ele, pior com o substituto...

MARTIM AFFONSO SANTA LUCCI

mslucci@uol.com.br

Campo Grande

Os pivôs da crise

Sugiro ao Ibope que faça uma pesquisa sobre o entendimento da população a respeito do generoso acordo feito pelo procurador-geral da República com os açougueiros espertalhões, bem como sobre a popularidade do dito procurador-geral.

ARLETE PACHECO

ARLETE PACHECO

Itanhaém

Itanhaém

BOLIVARIANISMO

Ditadura desmascarada

Caíram todas as máscaras! O regime venezuelano é ditatorial, nunca prezou a democracia. E os partidos de esquerda do Brasil estão solidários a ele, mostrando que a palavra democracia era só um artifício para dourar a amarga pílula do comunismo.

NÍVEO AURÉLIO VILLA

NÍVEO AURÉLIO VILLA

Atibaia

Atibaia

O projeto lulopetista

Cuidado, o PT está se preparando para fazer no Brasil o mesmo que Nicolás Maduro está fazendo na Venezuela. Como disse um amigo meu petista: eleição é bom para tomar o poder, depois não interessa mais...

MINORU TAKAHASHI

MINORU TAKAHASHI

Maringá (PR)

Maringá (PR)

Prisão de opositores

Diante da prisão dos opositores Leopoldo López e Antonio Ledezma, sob a alegação de que planejavam fugir do país, a União Europeia já estuda sanções à Venezuela. Esse é o resultado do “excesso de democracia” no país vizinho. Isso segundo os “grandes pensadores” Lula, Dilma Rousseff e Gleisi Hoffmann.

JOSÉ ROBERTO NIERO

jrniero@yahoo.com.br

São Caetano do Sul

‘Venezueira’

Ditadores comunistas pouco se importam com sanções, haja vista a ditadura cubana, que sobrevive há mais de 50 anos sem dar a mínima importância para o resto do mundo, da mesma forma que a Coreia do Norte. Portanto, a ditadura venezuelana vai ficar como o Maduro quer. E nós, assistiremos calados e omissos?

IVAN BERTAZZO

IVAN BERTAZZO

São Paul

São Paul

Rir para não chorar

Milhares de pessoas pobres fogem da Venezuela e correm para o Brasil, vítima de um golpe do imperialismo opressor, que tirou o governo mais honesto do poder. E os ricos fogem para o centro do mal, Miami. Só rindo...

ROBERTO MOREIRA DA SILVA

rrobertoms@uol.com.br

São Paulo

“Onde estão os eleitores de Lula e Dilma para fazerem uma manifestação a favor de Maduro na Paulista?”

FLÁVIO CESAR PIGARI / JALES, SOBRE O APOIO INCONDICIONAL DO LULOPETISMO À DITADURA BOLIVARIANA NA VENEZUELA

flávio.pigari@gmail.com.br

“Entende-se o desespero da ré Gleisi Hoffmann em apoiar a ditadura venezuelana: só num ambiente assim ela, seu marido e seu chefe escapariam de ser presos”

RICARDO C. T. MARTINS / SÃO PAULO, SOBRE OS PROCESSOS POR CORRUPÇÃO NA LAVA JATO

rctmartins@gmail.com

SÓ PRA SABER

Quanto custará ao Brasil a tentativa de salvar Michel Temer das denúncias? E quem de fato vai pagar essa conta?

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

Jandaia do Sul (PR)

*

'REUNIÃO DE BACANAS'

A um dia da votação em plenário, 210 deputados ainda não haviam decidido se votariam a favor ou contra a aceitação da denúncia contra o presidente Temer. 156, na moita, não responderam e 54 estão indecisos, inveterados negociadores aguardam até o último momento mais uma oferta, para permanecerem ou não na desgovernada nave presidencial. No entanto, a "Reunião de Bacanas" pode nem acontecer. Os principais opositores PT, PCdoB e coligados e mais desgarrados, mercenários de outros partidos, tramam para que o quórum de 342 presentes, número mínimo para que seja realizada a votação, não seja atingido. De um lado, um bando querendo levar vantagem com o desespero do Planalto e, do outro, uma quadrilha planejando o tiro de misericórdia. Temer realmente está "num mato sem cachorro"! Se ficar, Janot o pega em uma nova denúncia, se correr, renunciar, o foro privilegiado já era, vai direto para a cadeia. Que dilema! Ao que parece, o mês de agosto, para o presidente, segundo a crença popular, realmente será de desgosto!

Sérgio Dafré

Jundiaí

Jundiaí

*

HOMENAGEM A TEMER

A melhor homenagem para lembrar para todo sempre de Michel Temer seria uma tatuagem de uma mochila cheia de dinheiro com a frase: "Tem que manter isso, viu?"

Olimpio Alvares

Cotia

Cotia

*

TATUAGEM

A atitude de um deputado do Pará de demonstrar seu apoio ao atual presidente Temer fazendo uma tatuagem com a fotografia dele é algo inusitado. E mostra bem o nível de uma classe política que deveria dar exemplos de seriedade, sem caracterizar subordinação ou interesses pessoais. Seja qual o for o desdobramento desse processo, o Brasil vai conviver com a direção de um Presidente que não causa nenhum orgulho. É lamentável!

Uriel Villas Boas

Santos

Santos

*

PARECER DA CCJ

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contrário ao prosseguimento da denúncia contra o presidente Temer será lido nesta quarta-feira. O parecer favorável ao presidente para julgar se autoriza o Supremo Tribunal Federal (STF) a julgá-lo, é de autoria do deputado Paulo Abi-Ackel. Vamos assistir e tomar conhecimento quais dos nobres deputados e senadores qual foram a favor e quais foram contrários.

Artur Topgian

São Paulo

São Paulo

*

PDV PARA O PRESIDENTE?

Com sua popularidade tão baixa, o presidente Temer também poderia aderir ao PDV, programa de demissão voluntária para os servidores públicos.

Arcângelo Sforcin Filho

São Paulo

São Paulo

*

O BRASIL NA ENCRUZILHADA

O Brasil chegou a uma encruzilhada: terá de escolher entre permitir que o presidente da República seja investigado por corrupção ou não permitir. As evidências são acachapantes: o Brasil inteiro viu o principal assessor de Michel Temer correndo na rua com a mala de dinheiro da corrupção, conforme o combinado na conversa clandestina entre Michael Temer e Joesley Batista realizada na calada da noite no subsolo do Palácio. O Brasil pode sair maior e mais forte desse pesadelo ou pode se transformar definitivamente num país oficialmente governado pelo crime organizado. O momento é decisivo, comparável à proclamação da República ou à independência.

Mário Barilá Filho

São Paulo

São Paulo

*

A CONTA A PAGAR

Aqueles que defendem a permanência do presidente Temer com veemência, também estão cientes das contas a pagar que esta atitude implicará. Chega de hipocrisia. Temos de construir o amanhã. Chega de ontem.

Sergio Holl Lara

Indaiatuba

Indaiatuba

*

COMPAREÇAM E VOTEM

Esse grupo de deputados da oposição na Câmara não pensa no Brasil ao tentar adiar e inviabilizar, não marcando presença na sessão desta quarta-feira, a votação da denúncia do procurador-geral da República contra o presidente Michel Temer. O intuito é desgastar o presidente com as prováveis novas denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR), para complicar a situação do peemedebista. Ao contrário, o povo brasileiro, creio que na sua maioria, espera que esses parlamentares compareçam e votem, se posicionando a favor de barrar na Câmara a acusação infundada contra Temer, para que ele continue dando continuidade no programa de governo que tem dado certo, pondo o Brasil no caminho do crescimento.

José Wilson de Lima Costa

São Paulo

São Paulo

*

A DESCRENÇA DO BRASILEIRO

Não é só no presidente Temer que o povo brasileiro não confia. Não confiamos nos políticos, no Ministério Público, no STF, na polícia, nos correios, felizmente aquela era do pão e circo está acabando. Nem a igreja goza de tanta confiança quanto no passado. Só nos resta confiar no homem mais honesto do planeta; o enviado, que retornará aos braços do povo para tirar o País do buraco, que as forças ocultas o colocaram. Que país é este?

José Roberto Iglesias

São Paulo

São Paulo

*

O PAPEL DE TEMER

Diz um ditado popular: "Você só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que levo". Pois é, Lula e Dilma governaram o Brasil totalmente embriagados, e quem está levando os tombos é o Temer.

Luiz Ress Erdei

São Paulo

São Paulo

*

Ô, COITADO

Lula condenado a nove anos de reclusão pediu para que a Justiça liberasse o bloqueio de R$ 9 milhões achados em um fundo de Previdência, portanto, esse bloqueio em nada interfere no seu sustento. Na verdade, já recebe aposentadoria vitalícia por ter perdido um dedo da mão e, além de tudo, é um palestrante por excelência, com seu português irretocável, até consegue cobrar singelos R$ 500 mil por cada uma. Afinal, reclamar do quê?

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

São Paulo

*

GESTO HUMANITÁRIO

É bem provável que o juiz Sergio Moro, num gesto humanitário, depois de negado pela Justiça o apelo advocatício (alegando que o ex-presidente passa por dificuldades no sustento familiar) para desbloquear as contas bancárias de Lula. Quem sabe, compreensivamente, não hospedará Lula por uns tempos no SPA de Curitiba, a expensas da Polícia Federal, até que tudo se normalize? Não é um cinco estrelas, como o ex-presidente está habituado, mas quebra o galho.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Vila Velha (ES)

*

TUDO EM FAMÍLIA!

Esses valores devem ser resultado de aplicações que o filho fez, aquele que Lula um dia afirmou ser o "Ronaldinho das Finanças". Agora de onde veio o principal a ser aplicado, provavelmente ele dirá para ver com Dona Marisa. Tudo em família...

José Roberto Niero

São Caetano do Sul

São Caetano do Sul

*

PT E TEMER

Foram os petistas que elegeram o Temer. Fizeram caca e sentaram em cima.

Eugênio José Alati

Campinas

Campinas

*

PETROBRÁS

Quando da saída da sra. Graça Forster da presidência da Petrobrás, candidatei-me ao cargo. Não fui aceito. Nomearam o sr. Bendini, que reiterei continuava candidato, por não acreditar naquela nomeação. Era apenas para cumprir tabela, como se diz no jargão futebolístico. Deu no que deu. Poderiam ter sido economizados alguns milhões.

Benedito Antonio Turssi

Ibaté

Ibaté

*

IGUALDADE

Os vermelhos fazem tanto esforço para impor uma igualdade, que ela se faz por baixo, pobre e medíocre. A Educação o faria em duas ou três gerações, de forma saudável e natural, melhorando todos os níveis sociais. Não seria preciso ficar rico para ser feliz.

Carlos A. Borges

São Paulo

São Paulo

*

PT NAS REDES SOCIAIS

O PT dá banho nas redes, passando propaganda e defesa do "emérito", ou seja, lixo! Os demais ou comunicam nada, ou nada sai deles por nada terem a contribuir! Podemos desistir, né?

Ricardo Luiz Ruivo Muniz

São Paulo

São Paulo

*

PALESTRA$

As 76 palestras dadas por Lula mundo afora, que renderam à sua empresa a exorbitância dos R$ 9 milhões depositados no Banco do Brasil, certamente tiveram como tema "como corromper para permanecer no poder", pois não?

J.S. Decol

São Paulo

São Paulo

*

PALESTRAS MILIONÁRIAS

Senhor ex-presidente Lula, apesar do seu "notável saber" e da minha "generosa boa vontade", não dá para acreditar que V.Sa. tenha amealhado milhões de reais por meio de suas disputadas palestras no exterior (76). Menos, por favor...

Nivaldo Ribeiro Santos

São Paulo

São Paulo

*

O 'RENTISTA'

Decretado o bloqueio de bens do ex-presidente Lula, ficamos sabendo que ele aplicara em uma conta da Previdência R$ 9 milhões! Esta é uma conta remunerada em que o capital empregado cresce à custa de rendimentos, e nada há de errado nisso. Sempre, a esquerda brasileira liderada pelo PT manifestou a sua ojeriza a tal conduta, que levaria o aplicador a "ganhar dinheiro sem trabalhar", espoliando destarte o trabalhador brasileiro. Chamava, pejorativamente, de "rentistas" os que assim procediam. Será que aplicarão agora a ele o epíteto de "Rentista"?

Décio Antônio Damin,

Porto Alegre

Porto Alegre

*

CARAVANA

Segundo Gleisi Hoffmann, presidente do PT, teremos caravanas com Lula pelo País adentro. Acho que o ditado "os cães ladram e a caravana passa" não vai dar certo.

Luiz Frid

São Paulo

São Paulo

*

SONHO DE PAÍS

O Brasil de um brasileiro deve ser o Brasil de todos os brasileiros. Como o Estado é preposto da sociedade, todos os governos devem estar a serviço de todos os brasileiros, sem exceção. Qual é a vantagem política e econômica e social e territorial e étnica da desigualdade desproporcional da riqueza e da renda concentradas em ínfima parcela da sociedade? O instrumento da justiça social fundamental à população está muito aquém da responsabilidade do Estado e dos governos do Brasil. A corrupção atrapalha muito as atividades do Estado e dos governos, por exemplo. O que os Poderes da República têm feito para exterminar a corrupção? Muitos estão preocupados com a Venezuela, mas, quando perceberem, o Brasil poderá estar muito pior. Esqueçamos da Venezuela. Cuidemos do Brasil e dos brasileiros antes do caos!

Ney José Pereira

São Paulo

São Paulo

*

PROPAGANDA ELEITORAL

Quando vejo os candidatos na TV fazendo promessas, lembro da frase de William Shakespeare: "Oh que bela aparência tem a falsidade!"

Vidal Santos

Guarujá

Guarujá

*

REFORMAS ERRADAS

Quem leu o artigo "Vistam aquela saia!" (1.º/8, A2), do Fernão Lara Mesquita, certamente vai entender por que o presidente Michel Temer está com a aprovação tão baixa. Entre outras pérolas, informa que a média das aposentadorias privadas é de R$ 1.600; do Poder Executivo é de R$ 9 mil; do Legislativo, R$ 25 mil; do Judiciário, R$ 29 mil; e do Ministério Público, 30 mil! Junto à folha de pagamento dos ativos, somaram mais de R$ 1 trilhão dos R$ 2 trilhões que pagamos de impostos. E mais: 980 mil aposentadorias do setor público custam mais que 33 milhões de aposentados do setor privado. Tivesse iniciado reformas administrativa e previdenciária corrigindo essas aberrações, certamente seu curto mandato seria um campeão de aprovação na história política brasileira, completamente carente de homens públicos que mereçam tal denominação.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

*

EM QUE MUNDO VIVEM?

Se Sonia Racy estiver certa ao noticiar que juízes pedem 41,3% a mais de aumento salarial a Carmem Lúcia em seus já faustosos salários, moralmente não serão muito diferentes dos corruptos que condenam e, às vezes, soltam!

Paulo Boccato

Taquaritinga

Taquaritinga

*

CONTRA A CORRUPÇÃO

Lendo as entrevistas do juiz Moro e do doleiro Youssef, ambos reconhecem que a corrupção está nos tentáculos da República e existe um trabalho contra a corrupção exercido com afinco pela nobre classe política, por meio de leis, códigos e demais reformas, que representam o retrocesso da verdadeira democracia. Tomem vergonha na cara, políticos brasileiros!

Carlos Henrique Abrao

São Paulo

São Paulo

*

CRISE ECONÔMICA?

A crise está aí. Ou não está? Para nós, brasileiros, principalmente os de mais de 50 anos, estamos acostumados ao dito popular, o País cresce, enquanto os políticos dormem. Considerando este princípio, significa que os políticos estão dormindo, pelo menos um pouco, pois anteriormente não dormiam, sempre acordados para os "malfeitos", segundo Dilma. Assim, se o governo não atrapalha, o Brasil cresce de qualquer maneira. O que não aconteceu no governo anterior.

Ciro Bondesan dos Santos

São José dos Campos

São José dos Campos

*

EM QUEM VOTAR?

A Constituição brasileira exige que os candidatos a cargos eletivos estejam filiados aos partidos políticos. Não são admitidas candidaturas avulsas. Pesquisas indicam que os eleitores não estão dispostos a votar em acusados ou mesmo em investigados nos inúmeros casos de corrupção, que são denunciados quase diariamente. A pergunta que não quer calar é: quais serão os cidadãos que os partidos políticos apresentarão aos eleitores em 2018? Escolherão aqueles de conduta ilibada?

Marco Antonio Esteves Balbi

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

*

MEGA SENA - QUEM FOI O GANHADOR?

Todas as vezes que prêmios milionários da Mega Sena como esse de agora, saem para um só ganhador, muitos apostadores desconfiados reclamam do felizardo não ser identificado. Seria muito simples acabar com essa desconfiança se a Caixa Econômica Federal (CEF) adotasse o mesmo que nos Estados Unidos. Lá, um felizardo que ganha prêmio que às vezes chega a mais de 300 milhões de dólares, de imediato todos ficam sabendo tudo sobre ele. Aqui se adotasse o sistema norte-americano, toda a desconfiança acabaria quando de prêmios como esse. Então, por que não acabar com o anonimato?

Laércio Zannini

São Paulo

São Paulo

*

TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

Sim, juntos a tecnologia e os professores podem renovar as escolas e o ensino, mas sem que os cursos de licenciatura na área de exatas - matemática, química e física - tenham a cadeira durante o tempo de obtenção do diploma ou certificado (de 3 a 5 anos e em todos os anos), fica difícil a implementação desta ferramenta de ensino, que certamente favoreceria os alunos mais pobres!

Edivelton Tadeu Mendes

São Paulo

São Paulo

*

RELIGIÃO

A respeito do artigo "Deus em Questões" (31/7, A2) de Carlos Alberto Di Franco - que escreve muito bem -, não se pode esquecer uma verdade inquestionável: Todos nós, repito, todos nós, somos ateus relativamente aos diferentes deuses das religiões que não sejam a nossa e professada por outros. E todas, esquecendo-se dessa verdade, têm seus seguidores normais e os fanáticos de sempre.

José Etuley B. Gonçalves

Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

*

ONU, OEA E EUA

Onde e o que estão fazendo os dirigentes da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados Americanos (OEA), que parecem estar fingindo não saber das atrocidades cometidas pelo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro? E o PT, como é que fica nessa situação, sempre esteve de braços dados com esse ditador e o financiando com o nosso dinheiro? E, se nada disso bastasse, tanta displicência dos órgãos públicos responsáveis, os Estados Unidos têm em mãos todo o poder para normalizar a vida dos venezuelanos imediatamente: basta não comprar o seu petróleo! Por que também fingem não saber de nada?

Benone Augusto de Paiva

São Paulo

São Paulo

*

VENEZUELA EM CHAMAS

OS EUA e União Europeia já anunciaram ou estudam sanções à Venezuela, onde seu atual presidente, Maduro, continua no poder com a ajuda da força militar e massacrando o povo. Já o Brasil, representado pelo nosso presidente da República, Temer (PMDB), e pelo nosso ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes (PSDB), até agora não se manifestou contra as arbitrariedades do governo venezuelano. Será que Temer e Nunes estão juntos com Gleisi Hoffmann (PT), apoiando o governo Maduro e o assassinato de manifestantes? Sinto vergonha de não poder ajudar os meus irmãos venezuelanos nesta hora tão difícil, e mais vergonha ainda do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e de seu partido, que recebeu o meu voto nas últimas eleições. Enfim, só me resta rezar pelos mortos e por seus familiares.

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

Americana