GOVERNO TEMER

Votação no Plenário

O Plenário da Câmara virou uma arena romana ou um recreio de crianças? Que nojo!

MILTON BULACH

mbulach@gmail.com

Campinas

Câmara dos Deputados

Vai entender esses políticos do Brasil! O Temer está solucionando os principais problemas do País (baixou a inflação, reduziu o desemprego, atualizou as leis trabalhistas) e esses “representantes do povo”, em especial os petistas, os principais responsáveis pela situação crítica do País, estão sempre atacando o presidente. Para piorar, divulgaram um vídeo em defesa do presidente da Venezuela.

LAERT PINTO BARBOSA

laert_barbosa@globo.com

São Paulo

Fora Temer?

Acho que no fundo, mas bem lá no fundo mesmo, os petistas não torcem tanto assim pela queda de Michel Temer. Torcem mesmo é para ele ficar e que seu governo seja muito ruim, para que tenham do que reclamar e fazer aqueles protestos no meio da semana. O que não dá pra entender é por que não consideraram Michel Temer corrupto, quando o escolheram como vice de Dilma.

ANGELA MARIA DE SOUZA BICHI

angela_bichi@hotmail.com

São Paulo

Campanha contra Temer

Há uma evidente campanha contra o presidente Temer. Até uma pesquisa foi divulgada e os números não batem, obviamente, com a realidade. Quais são os motivos dessa campanha? A perplexidade se dá pelo cenário obscuro que restará com o afastamento do presidente, a não ser que se mantenha a atual estrutura do governo.

HELIO TEIXEIRA PINTO

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

Resultado

Fato inédito: qualquer que seja o resultado a favor ou contra Temer, só haverá perdedores. Deve ser inveja da Venezuela!

MARCOS CATAP

marcoscatap@uol.com.br

São Paulo

PT

Farsas Judiciais

Tudo que aparece contra Lula é “Farsa Judicial”, mas envolve milhares de reais. Quero vê-lo explicar a grande farsa de Pasadena, quando ele e Dilma fizeram sumir US$ 1 bilhão da Petrobrás!

VICTÓRIO CANTERUCCIO

vicv@terra.com.br

São Paulo

O Lula é hexa!

Alguns são verdadeiros prodígios, como é o caso do ex-presidente Lula, que é réu seis vezes. O Sergio Cabral, com 11 processos instaurados, está na dianteira, mas pode ser ultrapassado pelo homem mais honesto do País. Nunca antes na história deste país um presidente havia chegado nesse patamar.

JOSÉ ALCIDES MULLER

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

O povo nem liga mais

O povo nem liga mais quando o juiz Sergio Moro recebe mais uma denúncia contra Lula, agora direcionada às falcatruas do sítio em Atibaia. Na verdade, o povo já se acostumou com a vida corrupta do “hexarréu”. O que mais importa e é muito aguardado é vê-lo atrás das grades, em Curitiba. Simples assim!

JÚLIO ROBERTO AYRES BRISOLA

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

Prodígio

Lula torna-se réu pela sexta vez, conseguindo em apenas alguns anos o que a seleção brasileira de futebol não conseguiu em mais de 80. Ser hexa! Isso sim é “produtividade”!

JOSÉ ROBERTO NIERO

jrniero@yahoo.com.br

São Caetano do Sul

Honestidade

Como se preocupar com a sua defesa e, ao mesmo tempo, com a sua campanha? Como conseguir sair inerte e ileso ante os fatos e as manchetes diários? Realmente o cidadão em questão (Lula) deve ser um homem muito preocupado com o povo brasileiro, a ponto de dormir feito criança e trocar o chip de réu pelo de salvador da pátria.

LEANDRO FERREIRA

leandroferreoradasolva@gmail.com

Guarulhos

OPERAÇÃO LAVA JATO

PF e MP no tatame?

O grande desejo dos políticos e empresários, que fazem parte da maior quadrilha de corruptores e corruptos da República, é estancar a Lava Jato, que está promovendo uma faxina patriótica e mandando para a prisão cabeças coroadas que se sentiam imunes à lei. Mas está se desenvolvendo uma disputa, pior coisa que poderia ser concebida, entre a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público (MP). Não há dúvida de que, se essa “queda de braço” continuar, as delações premiadas perderão efeito e a ladroagem voltará a reinar livre e solta. Algumas interpretações podem até comprometer algumas delações, mas a velocidade que a Operação Lava Jato desenvolveu não admite nem uma parada, nem em sonho.

JAIR GOMES COELHO

jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

Contradição

Como é possível a um só tempo o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, livrar da cadeia o empresário mais corrupto do País, cujas penas somadas chegariam a 2 mil anos pelos mais de 200 crimes cometidos, e quase que simultaneamente pedir a prisão do senador Aécio Neves (PSDB), pela terceira vez em um curto espaço de tempo? Será que Janot está enxergando na figura do senador mineiro a imagem do proprietário da JBS Joesley Batista?

PAULO R. KHERLAKIAN

paulokherlakian@uol.com.br

São Paulo

Golpe na Venezuela!

Não existe um brasileiro que não esteja se condoendo com o futuro tenebroso vendo o que estão passando nossos vizinhos venezuelanos. Nós amamos a liberdade e quando ela falta sabemos quais as consequências envolvidas. Por isso mesmo nos causa espanto que nenhuma atitude mais enérgica contra o presidente Nicolás Maduro esteja sendo tomada por nossos representantes, entre eles cito o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Como a Venezuela faz parte do Mercosul, cujo contrato exige que os países do bloco respeitem a democracia, já seria mais do que coerente sua expulsão. Essa tal “Constituinte”, que nega a existência do Parlamento de maioria da oposição, é a prova do golpe de Maduro na Venezuela. Omissão também pode ser interpretada como apoio!

BEATRIZ CAMPOS

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

“Lula tornou-se hexa antes do Brasil. Hexarréu! Pelo visto, vai superar o 7 a 1 da Alemanha”

SÉRGIO ECKERMANN PASSOS / PORTO FELIZ, SOBRE A DENÚNCIA RELATIVA AO SÍTIO EM ATIBAIA, ACEITA PELO JUIZ SERGIO MORO

sepassos@yahoo.com.br

“E Renan, Sarney, Lobão, Jaques Wagner, Gabrielli, Gleisi, Bernardo, Dilma, Mantega, Collor, etc., etc.?”

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI / VINHEDO, SOBRE O TERCEIRO PEDIDO DE PRISÃO DE AÉCIO NEVES FEITO POR JANOT

lpenchiari@gmail.com

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

VOTAÇÃO NA CÂMARA

Nesse dia da votação do parecer da denúncia contra o presidente Temer, pela Câmara dos Deputados, vimos e ouvimos de tudo de certos jornalistas chapa branca, que nunca se incomodaram quando Lula e Dilma venderam o País. Temer liberou R$ 1,8 bilhão em emendas, inclusive para deputados da oposição, enquanto Dilma no episódio do impeachment pagou R$ 3,2 bilhões. Essa é uma prática que vem sendo utilizada há muito tempo pelo Congresso imoral, que se aproveita das oportunidades para achacar o governo. A imprensa deveria agir de forma imparcial e mostrar a verdade aos brasileiros, mas, por precisar de favores do governo, age tal qual os congressistas, ou seja, também se vende. Precisamos e devemos mudar este País, mas não será pelas opiniões dos chapas brancas, e sim pela nossa capacidade de escolher nas urnas candidatos que estejam fora do radar da corrupção.

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

MOMENTO DECISIVO

A sessão da Câmara dos Deputados mostra que estamos num dos piores momentos da história do Brasil. Como entender que mesmo deputados de partidos aliados do governo defendam seu afastamento? E outros que votaram a favor dele só porque foram comprados para votar contra sua cassação? São atitudes que denigrem ainda mais o nível da política, já extremamente desgastada. E que vai levar tempo para a recuperação.

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

*

BANCADA RURARISTA

Para garantir os votos da poderosíssima Bancada Ruralista, de 240 deputados na Câmara a favor de sua permanência na Presidência, Michel Temer isentou todos de pagar R$ 5,4 bilhões que devem à Previdência! Só esta maracutaia já seria suficiente para o impeachment de um presidente!

Paulo Sérgio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

IMPOSTO SOBRE PROPINA

O Brasil deixa de arrecadar centenas de bilhões de reais ao não taxar a propina. Somente no caso da mala recebida pelo assessor do presidente Michel Temer o País poderia ter arrecadado R$ 250 mil, se fosse usada uma taxa de 50% sobre o valor da propina paga. Já que não existe vontade política, competência ou disposição para combater a corrupção, o País poderia se beneficiar taxando todas as atividades criminosas que hoje ocorrem livres de impostos. O Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a legalizar, taxar e se beneficiar das atividades criminosas, poderia ser criado até mesmo um ministério para coletar e administrar todos os recursos não contabilizados, que hoje transitam livres de impostos.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

BRASILEIRO CALEJADO

Com o atual Congresso Nacional, sabem o que representa a destituição de Michel Temer da Presidência da República? Além de uma enorme perda de tempo, a saída de um incompetente (corrupto) para a entrada de outro corrupto (incompetente).

Ricardo C. Siqueira ricardocsiqueira@globo.com

Niterói

*

TEMER X TEMER!

Todos nós sabemos que o presidente Michel Temer é tão corrupto quanto os petistas. Durante 13 anos ele foi presidente do PMDB, o partido que durante esse tempo mais cresceu, alancado com dinheiro de corrupção, junto ao PT. Mas aos mais antenados, melhor Temer até 2018 sangrando, sem moral, sem apoio da população, mas continuando com as reformas tão necessárias ao País. É duro de engolir? Claro que é, mas num cenário macabro de um presidente substituto para durar apenas um ano, ninguém garante nada. Melhor um presidente manco, do que um cego! Dilma não caiu por corrupção, e sim por incompetência e hoje o governo Temer vem aos poucos melhorando economicamente o País. Fora que democraticamente Temer também foi eleito pelos petistas até 2018.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

WLAD TATUADO

Este senhor não tem estofo para política. Está mais para apresentador de baile funk. Oh, sim, o governo é um baile funk...

Carlos A. A. Borges borges49@hotmail.com

São Paulo

*

VITÓRIA DE PIRRO

A vitória de Temer pode até ser de Pirro, mas que a vitória não seja de Joesley ou Lula.

Leandro Ferreira da Silva leandroferreoradasolva@gmail.com

Guarulhos

*

AVISO AOS NAVEGANTES

Com os milhões de reais gastos em campanhas políticas, somados aos gordos salários que são destinados aos nossos nobres parlamentares, parte deles em vez de discutir os gravíssimos problemas pelos quais atravessa a Nação, o que estamos vendo são discursos vazios para se livrarem das algemas!

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

INFORMAÇÕES INCOMPLETAS

Soube por meu filho que a revista Época divulgou a totalidade da delação da JBS. O Estadão na sua teimosia em atacar Janot e defender Temer acabou por deixar seus leitores mal informados. Sempre considerei que na delação da JBS havia muito mais informações. Será que eu, paulistana, assinante há tantos anos do Estadão, vou ter de procurar informações em outra fonte?

Lília Hoffmann liliahoffmann@yahoo.com.br

São Paulo

*

GILMAR MENDES

O mínimo de decência é o que nós, aqui em baixo, esperamos do Supremo Tribunal Federal (STF) também, caro ministro!

Paulo Celso Biasioli pcbiasioli@yahoo.com.br

Limeira

*

'PETROMONIALISMO'

O artigo "A falta de reparação pelos crimes da Lava Jato", da advogada Érica Gorga (2/8, A2), merece atenção pelo oportuno e fundamental esclarecimento do que é empresa estatal pura e estatal de economia mista, como é o caso da Petrobrás. A esta altura dos acontecimentos, é de vital importância não apenas a punição dos culpados - parte penal -, senão também e principalmente a restituição dos valores desviados aos acionistas - parte civil. Ladrões atrás das grades e o dinheiro de volta a quem de direito. Muda, Brasil!

J.S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

BODE EXPIATÓRIO

O servidor público se tornou o bode expiatório da crise do governo e dos problemas da Previdência. Sim, há péssimos servidores, mas há aqueles de qualidade que tocam a máquina e se comprometem com o bem-estar social. Os cortes devem ser feitos nos andares de cima, notadamente no Legislativo e nos cargos de confiança do Executivo, já que a maioria dos concursados demonstra capacidade e nível à altura do desempenho solicitado. Lamentável que a mídia faça uma campanha sem diretriz e coalhada de seletividade, para arruinar os conceitos e profanar os que zelam pelos cargos exercidos.

Carlos Henrique Abrão abraoc@uol.com.br

São Paulo

*

LULA NO MUNDO DOS RÉUS

De Garanhuns para o Planalto, Lula, que vendia a enganosa ideia de que seria o melhor presidente do País, deu prioridade ao seu "Plano A", ou principal, como queiram, quando monta a maior quadrilha para assaltar os cofres públicos que se tem na história do mundo político. E o resultado está aí, o ex-presidente que nunca enganou os brasileiros não idólatras de políticos, passa a ser réu pela 6.ª vez por corrupção na Lava Jato, com mais esta ação aceita pelo juiz Sergio Moro, com relação ao luxuoso sítio de Atibaia, reformado com recursos de propina das empreiteiras OAS e Odebrecht. Este Luis Inácio Lula da Silva, que já tem nas costas a desonra de ser condenado por 9 anos e 6 meses pelos ilícitos praticados na compra do apartamento tríplex do Guarujá, mesmo contando suas lorotas pelo País, diga-se, com recursos dos contribuintes, tem uma única certeza, de que vai passar bons anos atrás das grades. É o mínimo que merece este cidadão, que ajudou a emporcalhar a imagem do Brasil...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

A CRONOLOGIA SALVADORA

Primeiro os petistas e os comunistas roubam o País. Segundo perdem a credibilidade. Terceiro dizem que vão refletir!

Eugênio José Alati eugenioalati13@gmail.com

Campinas

*

HEXA!

Lula torna-se réu pela sexta vez É hexa! É hexa! É hexarréu!

José Roberto Niero jrniero@yahoo.com.br

São Caetano do Sul

*

O EXÉRCITO NÃO SABE PEDIR!

Doença é querer o PT, que destruiu o Brasil e quase o transformou numa Venezuela. Doente é quem quer a volta do PT. Desculpe, não deveria estar rebatendo. Petista não enxerga, tem tampão nos olhos, mas estou cheio de ver o Brasil ser debochado por bandidos. Obviamente o Temer é culpado, mas o PT o escolheu como vice da Dilma.

Roberto Moreira da Silva rrbertoms@uol.com.br

São Paulo

*

MANIFESTAÇÃO PETISTA

Grande parte dos venezuelanos pobres que precisa trabalhar para viver está fugindo da Venezuela para os países vizinhos, em busca de trabalho para a sua sobrevivência. Dizem que a maioria dos pobres está indo para Roraima, no Brasil; os ricos estão indo para Miami, nos Estados Unidos, o país do "mal", mas até agora não foi registrado nenhuma fuga para o país do "bem" (Cuba), Por que será? Diante de todos esses acontecimentos, o PT está programando uma manifestação na Avenida Paulista e em Copacabana, para mostrar o seu total apoio ao ditador Nicolás Maduro e à sua salvadora política da Venezuela que deveria ser implantada pelo PT também no Brasil.

Benone Augusto de Paiva benonepaiva@gmail.com

São Paulo

*

PÁTRIA EDUCADORA

Pai para filho em casa à noite: "Não, filho, o brasileiro é honesto. Não, filho, o Brasil não vai virar uma Venezuela. Não, filho, o Brasil tem futuro. Filho, eu não consigo mais conversar com você, o que você quer de mim?". Filho para pai: "Que tal começar falando a verdade?".

Jorge Alberto Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

VENEZUELA

A Venezuela chegou ao clímax no que configura uma verdadeira ditadura. Apoiada pelo PT!

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

ESQUERDA VERGONHOSA

O apoio mal fundamentado, estapafúrdio e grotesco dos partidos de esquerda, liderados pelo PT, à ditadura venezuelana de Nicolás Maduro, não pode passar desapercebido, por mais grave que seja nossa crise política interna. Se a esquerda dá demonstrações cabais de que endossa os desmandos autoritários de Maduro e seu desprezo pela democracia - se é que alguma vez ele ou seu antecessor, Hugo Chávez, souberam o significado desta palavra - é porque não se importaria se o Brasil se tornasse uma "Venezuela". PT, PC do B e PSOL envergonham os brasileiros, não sabem para onde atirar, desmoralizados que estão, e acertam não o pé, mas a própria cabeça.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

*

SEGURANÇA PÚBLICA

Estamos à mercê de todos os tipos de bandidos. A insegurança é geral. O Brasil está sendo dizimado pela violência, inclusive, a política. Os mais pobres são os mais oprimidos pelo descaso dos governos com a segurança pública. Não podemos ficar calados!

Devanir Amâncio devaniramancio@hotmail.com

São Paulo

*

PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA

A guerra contra a criminalidade aqui no Rio de Janeiro, contando agora com apoio das Forças Armadas, segundo o ministro da Justiça, é uma espécie de "cabeça de ponte" da primeira fase do Plano Nacional de Segurança. Auguremos que o êxito de tal operação ocorra o mais rápido possível, para que tenhamos paz no território fluminense e nos demais Estados da Federação, rumo à construção da grande Nação que tanto sonhamos e temos condições de ser.

José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

*

MAIS UM VEÍCULO ABANDONADO

Como o Brasil é o País do faz de conta e como gostamos de ser enganados, o veículo continua abandonado a metros de onde estava anteriormente (Mitsubishi - CPA 3974 - minha terceira denúncia). Talvez uns 8 metros. Agora está na Rua Guararapes, defronte à Rua Missouri. Ou seja, o lixo permanece na rua. Ah, se fosse na rua da residência do prefeito! Com certeza estaria resolvido!

Mauro Ribeiro Gamero mauro.gamero@yahoo.com.br

São Paulo