A segunda denúncia

Do alto de sua prepotência e com a ineficiência com que pautou sua conduta à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR), Rodrigo Janot apresentou nova denúncia contra seu alvo predileto, o presidente da República, Michel Temer. Tamanha fixação já proporcionou o grotesco acordo de delação premiada com os executivos da JBS e a primeira denúncia, disparatada, contra Temer. Enquanto enfeita suas flechas com figuras de retórica para atacar seu preferido, Janot é lacônico na incrível explicação para o encontro com o advogado de Joesley Batista no dia seguinte à prisão deste e para negar a acusação da Polícia Federal (PF) de que sabia que seu ex-braço direito Marcelo Miller, antes de se desligar da PGR, já colaborava com a JBS. Janot, que ambicionava ser herói, encerra seu desastrado mandato como autor dos mais sérios agravos já infligidos à própria instituição que comandou e ao instituto da delação premiada. Não é pouca coisa!

SERGIO RIDEL

sergiosridel@yahoo.com.br

São Paulo

Em busca de redenção

Neste fim de semana Janot se despede do cargo, passando-o para a procuradora Raquel Dodge. E, para se redimir de falhas e questionamentos em seu trabalho, apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a segunda denúncia contra Michel Temer e informou à Suprema Corte que decidiu rescindir o acordo de delação premiada de Joesley Batista, da JBS. Nesta denúncia, Temer é citado como líder do “quadrilhão do PMDB na Câmara”, grupo que teria recebido R$ 587 milhões de propinas em diversos órgãos públicos. As defesas de ambos, Joesley e Temer, terão muito trabalho para provar a inocência de seus clientes, que, no entanto, já estão marcados perante a opinião pública, o que torna quase impossível que continuem ocupando seus respectivos cargos/posições.

JOSÉ C. DE CARVALHO CARNEIRO

carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

Flechada final

Rodrigo Janot termina seu mandato e, na despedida, dispara uma flechada final contra o atual presidente da República. Com isso, deixa para sua substituta uma situação que exigirá dela muita responsabilidade. Afinal, Raquel Dodge foi indicada com o apoio do mesmo Temer, que agora é acusado de integrar uma quadrilha da qual fazem parte vários políticos do PMDB. A que ponto chegamos.

URIEL VILLAS BOAS

urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

Prejuízos

Irresponsável e impensável esta segunda denúncia contra o presidente da República, por organização criminosa e obstrução da Justiça. Só vai trazer grandes prejuízos à Nação num momento em que este governo tem conseguido recolocar o País no caminho da recuperação econômica, melhorando a criação de empregos, trabalhando pela reforma da Previdência, além dos dados positivos de juros e inflação. Que os deputados responsáveis barrem a denúncia na Câmara.

JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA

jwlcosta@bol.com.br

São Paulo

RODRIGO JANOT

Fim de mandato

Rodrigo Janot se parece, hoje, prestes a entregar o cargo, menos com um chefe do Ministério Público Federal envolvido num ato sereno e discreto de transferência das funções ao sucessor, como era de esperar, do que com um guerreiro angustiado, sem honras, protegido por armadura de lata oxidada, desorientado, montado num cavalo louco, tentando provar não se sabe o que, a brandir uma espada flamejante pronta a decapitar quem se atrever a mostrar a cabeça. Certamente, vai sem deixar saudades.

PAULO ROBERTO GOTAÇ

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

Assim que deixar a PGR, Janot, o homem das flechadas, do botequim, das acusações de última hora e das delações canceladas assina com a Globo para estrelar a nova série de Os Trapalhões. E toca para a frente que vêm mais trapalhões aí!

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI

lpenchiari@gmail.com

Vinhedo

Flechas guardadas

Rodrigo Janot se vai. Como diria aquela senhora grampeada pela Polícia Federal, “tchau, querido”. E, ainda: não se esqueça de levar o bambu e as flechas já confeccionadas, porém não disparadas. PT saudações...

RENATO AMARAL CAMARGO

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

O procurador-geral da República Rodrigo Janot é dos últimos petistas a deixar posto de comando no País.

PAULO FONSECA MARCONDES

telucchesi@uol.com.br

Guaratinguetá

Tenho certeza de que as virtudes de Rodrigo Janot e seu desempenho como procurador-geral ficarão gravados na história brasileira. Acertou mais que errou, e a história lhe fará justiça. Homens com a coragem e a determinação de Sergio Moro, Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot são um alento e uma esperança ao povo brasileiro, cansado de ser extorquido pelas quadrilhas que governam o País. Mais urgente que a reforma da Previdência é construir um Estado fundamentado em valores e no mérito, em que os fins não justificam os meios.

FERNANDO HINTZ GRECA

greca.fernando@gmail.com

Curitiba

OMC

Subsídios à indústria

Os incompetentes dirigentes petistas achavam que bastava “colocar” Roberto Azevêdo na Organização Mundial do Comércio (OMC) para tudo ficar numa boa. Deu no que deu: o Brasil acaba de sofrer a maior derrota dos últimos 20 anos, correndo o risco de sofrer retaliações de bilhões de dólares.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

ssoliveiramsm@gmail.com

Monte Santo de Minas (MG)

SÃO PAULO

As viagens do prefeito

O Ministério Público Estadual decidiu investigar as viagens feitas durante horário de trabalho pelo prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). Doria tem, ainda, três anos para dar um novo andamento à maneira como se conduz a administração pública e concluir que é possível, sim, ser um político “gestor”, que resolve e imprime o modelo de honestidade, principalmente ética e moral, na política. Entretanto, diante do caos nacional, quisera não seja mera interpretação de que há um salvador da Pátria messiânico, a nos manipular.

CARLOS LEONEL IMENES

leonelzucaimenes@gmail.com

São Paulo

“Entre afundar o País e vingar o PT, Janot ficou com a primeira opção”

CANDIDA L. ALVES DE ALMEIDA / SÃO PAULO, SOBRE A DENÚNCIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA MICHEL TEMER

almeida.candida@gmail.com

“Não custa lembrar que o governo acabou de lançar um Programa de Demissão Voluntária. Padilha & Cia. poderiam aderir a ele...”

IRIA DE SÁ DODDE / RIO DE JANEIRO, SOBRE PEEMEDEBISTAS DENUNCIADOS PELO MPF

iriadodde@hotmail.com

*

O LEGADO DE JANOT

O procurador Rodrigo Janot termina o seu mandato e na despedida dispara uma flechada final no atual presidente Temer. E com isto deixa para sua substituta uma situação para a qual a mesma terá de agir com muita responsabilidade. Afinal, foi indicada com o apoio do mesmo Temer, que é acusado de integrar uma verdadeira organização criminosa, da qual faz parte vários políticos do PMDB. A que ponto chegamos!

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

*

OS AMIGOS DO TEMER

É mesmo impressionante a capacidade que tem este presidente de plantão em se fazer cercar das piores pessoas possíveis, felizmente agora todos denunciados como participantes do "quadrilhão do PMDB". Espero que, finalmente, passem de indiciados a réus e depois sejam condenados, para que possam gozar de uma longa temporada na cadeia com seus colegas ladrões que já estão lá: Geddel, Eduardo Cunha, entre outros...

Paulo Sérgio Pecchio Gonçalves

ppecchio@terra.com.br

São Paulo

*

COM QUE ROUPA?

Com que roupa o Brasil vai se apresentar perante a comunidade internacional, tendo todos os principais membros do governo acusados de corrupção, organização criminosa e obstrução à Justiça? As imagens do assessor do presidente Michel Temer correndo no meio da rua com a proverbial mala de dinheiro, quem diria, se tonaram irrelevantes diante das malas de dinheiro encontradas no apartamento do ministro de Michel Temer. Nunca antes na história da humanidade tantos roubaram tanto e por tanto tempo. Espero que o Brasil renasça maior e mais forte, depois de vergonhosa provação.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

"APENAS" ALGUNS MILHÕES

"O esquema desenvolvido... permitiu que os ora denunciados recebessem, a título de propina, pelo menos R$ 587.101.098,481", disse Janot. Se os nobres deputados ignorarem esses R$ 587 milhões em propina e impedirem o processo de chegar ao Supremo Tribunal Federal (STF), serão dignos de entrar no livro dos recordes "Guinness". Nunca existiu, em lugar algum do mundo, uma ninharia com valor tão grande!

Jorge Alberto Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

CADÊ O DONO?

Afinal, de quem são os R$ 51 milhões, em moeda, encontrados no apartamento emprestado ao irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, para guardar documentos do falecido pai? Por acaso os valores seriam os tais documentos? Se Geddel não tem o que dizer e ou justificar, consulte Lula que tem resposta pra tudo! Lembrando que os dois estão metidos em falcatruas sempre negadas.

Mario Cobucci Junior maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Na falta de tornozeleira eletrônica, sugiro as autoridades usarem bolas de ferro de 30 quilos. Fará bem aos apenados, pois assim praticariam levantamento de peso, muito salutar à saúde. E que ficassem expostos numa esquina movimentada de uma rua do bairro que moram, para alertar as pessoas que o crime não compensa. Com certeza as bolas são mais baratas do que as tornozeleiras. Como há previsão de que provavelmente 1.800 políticos serão processados e presos, tal medida de economia ajudará no ajuste fiscal. Meirelles agradece!

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

BANDIDAGEM EM CONLUIO

Embora tenha se tornado exaustivo e até surpreendente ouvir diariamente novos nomes de políticos corruptos agregados à enorme lista já existente, sem dúvidas é bom que saibamos de tudo de uma vez, para que pelo menos a população use seu bom senso para bani-los da política. Agora assustador é ver que praticamente todo o alto escalão do governo Michel Temer está envolvido nessas corrupções, roubalheiras e sujeiras. Como lamentável também é estarem envolvendo o presidente nesse "imbróglio", até como sendo chefe do esquema, após o mesmo os ter acolhidos ao seu redor, como uma forma de proteção, pois com certeza pelo que ouvimos e vimos existia um conluio entre todos. Isto se confirmando, como de fato está, deduzimos que a coisa já vinha ocorrendo há muitos anos. E os dois maiores núcleos são o "PT" e "PMDB". Né não?

Ângelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

*

BYE, BYE, JANOT!

Fica, Temer!

Sergio Salgado de Oliveira ssoliveiramsm@gmail.com

Monte Santo de Minas (MG)

*

JANOT HISTÓRICO

Qual a marca Janot deixou na PGR? O procurador que liderou um marco? Um trapalhão com obsessão regicida? Juridicamente rigoroso? De ética clara oude ética complacente? Fruto de tempos petolulodilmistas? Tudo isso ou, como no dizer de Fernando Pessoa, nem uma coisa nem outra!

Alexandre de Macedo Marques ammarques@uol.com.br

São Paulo

*

CUMPRIU O SEU PAPEL

O procurador-geral, Rodrigo Janot, cumpriu com especial e excepcional competência o seu papel em defesa da legalidade e do respeito aos princípios constitucionais e legais. As denúncias contra o presidente Temer e seus aliados são muito bem fundamentadas, com sinais claros de ilegalidade e de ação criminosa. Cabe, agora, provar a veracidade das denúncias, mas os indícios são inquestionáveis. É uma pena que ele saia da Procuradoria-Geral da República nesse período crucial para o esclarecimento de um passado e um presente obscuro do poder no Brasil. Foram milhões e milhões desviados em benefício próprio ou de apadrinhados. Foram inúmeros desrespeitos aos cidadãos de bem, pagadores de impostos e aos milhões de desempregados. Janot cumpriu o seu papel e será lembrado por ter enfrentado o sistema político corrompido e os poderosos da República brasileira.

Willian Martins martins.willian@globo.com

Guararema

*

PRESENÇA DA DILMA

Sai o Janot, um dos Dilmistas, fica o Fachin, o último fanático. Até quando irão minar os interesses do Brasil atacando o nosso presidente? Logo agora que estamos retomando a normalidade? Só os populistas ( leia-se Lula) saem ganhando e nós, os brasileiros, perdendo como sempre!

Jair Nisio jair@smartwood.com.br

Curitiba

*

NARCISISMO E INVEJA

Gilmar Mendes se despede de Janot, citando Bocage: "Que saiba morrer, quem viver não soube". Que saibam calar, os que conviver não sabem ! O narcisismo e a inveja afogam as mentes mais brilhantes, mergulhadas no oceano de seu atormentado ego.

Paulo Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

JANOT DIZ ADEUS

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente Michel Temer por obstrução à Justiça e organização criminosa. Janot disse que Temer é o líder da organização criminosa. No dia anterior, Janot teve uma vitória na Suprema Corte. Até Ulisses Guimarães foi citado por Janot: "O homem corrompe o poder." A nova denúncia também prevê a devolução do dinheiro desviado. Após a autorização da Câmara dos Deputados, o processo poderá ser julgado no STF. A sorte de Temer está nas mãos dos nobres parlamentares, mais uma vez. Janot fecha a semana com chave de ouro.

José Carlos Saraiva da Costa jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

PARÓDIA

Lembro que, na adolescência colegial, os fatos eram historicamente demarcados A.C. (antes de Cristo) e D.C. (depois de Cristo). Hoje no Brasil em se tratando de Política e Justiça, parodiando, podemos dizer ALJ (antes da Lava Jato) e DLJ (depois da Lava Jato) tamanho o divisor de águas que é a Operação Lava Jato. Espero que as "10 Medidas Contra a Corrupção" sejam aprovadas na forma original pelos congressistas honestos e o combate à corrupção seja mais rigoroso e tenhamos o Brasil que sonhamos.

Humberto Schuwartz Soares hs-soares@uol.com.br

Vila Velha

*

NOVOS VENTOS

Nunca é tarde para se voltar ao tema. Seria uma experiência única entender a carreira política como um trabalho qualquer, passível de remuneração, mas jamais tendo o dinheiro como atrativo principal. Em pouco tempo a Justiça descansaria, os bandidos abandonariam a "profissão", deixando o caminho livre para aqueles que, desinteressadamente, topassem o desafio de estar a serviço do País. Demolimos a democracia, quando adicionamos privilégios e glamour à conta de gerentes da coisa pública.

Ricardo C. Siqueira ricardocsiqueira@globo.com

Niterói (RJ)

*

REVIRANDO NAS CINZAS

A ex-primeira dama Marisa Letícia, cremada há oito meses, deve estar se revirando nas cinzas, isso porque Lula, com frequência, tem colocado a culpa nela para se safar de suas corrupções. Com a maior cara de pau, Lula disse que ela tinha interesse em comprar o triplex e que também era responsável pelo pagamento dos aluguéis do apartamento vizinho ao seu em São Bernardo do Campo. Acontece que, Léo Pinheiro dono da Construtora OAS, disse que o triplex 164-A era propina para Lula e o locador Glaucos diz que nunca recebeu os tais aluguéis do apartamento 121, que é a cobertura vizinha de Lula. Que decadência, Lula!

JúlioBrisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

PLÁGIO

Já, já Lula terá de pagar os direitos autorais para o filósofo Sócrates que disse: "Só sei que nada sei!"

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

DESRESPEITO

Mais 5 minutos de depoimento, Lula teria dado voz de prisão ao juiz Sergio Moro! É muito petulante!

José Roberto Iglesias rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

SEMPRE MENTINDO

Lula nunca prestou, conheço o primeiro patrão dele, ele enganava todos os colegas, fingia que ia negociar salário, resolvia em 10 minutos, ficava na sala de espera de três a quatro horas, descia mentindo que lutou por horas e conseguiu o acordo, e que os patrões não queriam, tudo mentira, desde muito cedo era mentira e mais mentira, escroque total!

Roberto Moreira da Silva rrobertoms@uol.com.br

São Paulo

*

FALTA DE COMPROMETIMENTO

É de assustar ver a total falta de compromisso de Lula, com tudo o que diga respeito à sua participação nos acontecimentos da República, enquanto presidente.

Francisco José Sidoti fransidoti@gmail.com

São Paulo

*

TODOS SÃO IGUAIS

Para saber quando um político mente, basta ver seus lábios se mexendo.

Ely Weinstein elyw@terra.com.br

São Paulo

*

DEPOIMENTO DE LULA

Lula expõe seu péssimo caráter, ao transferir à falecida esposa a responsabilidade por todas situações que o possam comprometer.

Ottfried Kelbert okelbert@outlook.com

Capão Bonito

*

O HOMEM MAIS HONESTO DO BRASIL

Na quinta-feira, após depoimento a Moro, Lula diz que prefere a morte do que passar à história como mentiroso.

O pior é que nem ele acredita nesse seu desabafo!

LuizBianchi luizbianchi@uol.com.br

São Paulo

*

ESTE É O BRASIL

Que país é este onde está suspensa no ar a gravíssima decisão entre tornar uma pessoa candidato a presidente da República ou a presidiário da Papuda?

J.S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

LULA E O FIM DA LINHA

O segundo depoimento de Lula ao juiz Sergio Moro foi nitidamente diferente em relação ao anterior. O ex-presidente não só estava mais à vontade, como mais dissimulado, evasivo, agressivo e arrogante. Por vezes cômico também: por exemplo, ao ser perguntado sobre os comprovantes de aluguel do apartamento em São Bernardo do Campo, sua resposta foi patética e risível. Lula já ultrapassou seu fim de linha há muito tempo e o PT já percebeu isso, embora faça de conta que não. Resta saber em que realmente acreditam os que ainda acreditam nele...

Luciano Hararylharary@hotmail.com

São Paulo

*

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA

Agora é moda! Os grandes ladrões que estão sendo processados, quando vão depor dizem que estão sendo vítimas de perseguição política. Até quando teremos que aguentar essa corja?

Carlos Eduardo Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

*

CANDIDATURAS

Candidatura à Presidência sem programa de realizações é fútil. Ainda não temos candidatos. Vale para governadores de Estados. Quanto aos deputados, há de se questionar "quais são fixa limpa", para encarar um deserto. Esta é a situação.

Harald Hellmuth hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

*

INACREDITÁVEL!

?

Admitindo-se a hipótese mais do que provável de que a maioria esmagadora da população brasileira não tem a mínima noção do significado dos "ótimos" índices econômicos e sociais apresentados diariamente pelo governo, via noticiário nacional, dando a entender que já saímos do 'buraco' onde a crise política nos jogou, e mesmo que alguns os entendam, a pergunta que não quer calar é a seguinte: querem enganar a quem? Perguntar não ofende!

José Marques seuqram.esoj@bol.com.br

Tatuapé

*

AMEAÇA À PAZ MUNDIAL

Mais um míssil norte-coreano passou por cima de território japonês e caiu mais frente no oceano, então vem a pergunta: O Japão não tem meios para abater um míssil inimigo, que sobrevoa território seu? Parece que o medo do futuro paralisa reações contra aquela besta norte-coreana, que se aproveita disso para pairar como um anjo da morte, capaz de destruir o mundo. Alguém duvida de que a China não tenha entre os militares norte-coreano alguns dispostos a derrubar Kim Jong-un, por saber que se um míssil atômico disparado contra os EUA antes de chegar a território americano será abatido e a reação norte-americana imediata transformará a Coréia do Norte em cinzas! China e Rússia podem até ameaçar, mas não correrão o risco de revidar, porque os americanos têm espalhados pelo mundo meios de fazer o mesmo aos dois países.

Laércio Zanini spettro@uol.com.br

Garça