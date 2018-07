AUTORITARISMO

Tendência

Em Itu, no dia da comemoração da Proclamação da República, o presidente Michel Temer afirmou que o brasileiro tem tendência a caminhar para o autoritarismo. Não é bem assim. Os brasileiros, cansados de verem falcatruas de políticos, corrupção desenfreada e má gestão dos recursos públicos, querem, na verdade, disciplina, correção e dignidade na gestão da coisa pública. Como os políticos não podem suportar essa missão, há, de fato, brasileiros que clamam pelos militares e pelo autoritarismo como forma de impor ordem na casa, porque sem ela não haverá progresso e o País não conseguirá sair do atual marasmo econômico. É só os políticos mudarem sua atuação e agirem em consonância com os interesses do País e de seu povo, homenageando sempre a ética e a dignidade, que voltará o apoio à democracia liberal e plena.

JOSÉ C. DE CARVALHO CARNEIRO

Rio Claro

Não somos assim

Discordo do presidente Michel Temer. Ele se esqueceu ou, por conveniência, não mencionou as causas que levam muitos brasileiros, não todos, a querer, hoje, um regime de força. Os brasileiros querem viver em paz, querem poder, livremente, externar a sua alegria natural, querem ser felizes, não amargurados e sem esperança. Querem um presidente estadista, preocupado com o seu povo e os demais políticos, com autoridade e moral acima de qualquer suspeita. Nós, brasileiros, estamos descrentes, indignados e temerosos quanto aos rumos da Nação. Estamos abandonados à nossa própria sorte. Políticos não se importam com o povo. Basta ver que saúde e segurança pública beiram o caos total. O presidente Temer que veja as causas antes de dizer que o brasileiro é adepto de regimes de exceção. Não somos assim.

ALVARO SALVI

Santo André

Claro como água

Se, como diz Michel Temer, os brasileiros têm tendência ao autoritarismo, é porque a nossa classe política tem tendência ao “corruptivismo”!

HUGO JOSE POLICASTRO

São Carlos

Desvio

Se Temer estiver correto ao afirmar que o brasileiro tem tendência ao autoritarismo, podemos deduzir que a aprovação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha é um modelo exemplar da presença desse desvio de personalidade nos nobres membros do Congresso?

SANDRA MARIA GONÇALVES

São Paulo

O valor da democracia

Está certo o presidente Temer quando alerta sobre a tendência ao autoritarismo que em momentos de crise se manifesta no povo brasileiro, é só ver a quantidade de cidadãos dispostos a abrir mão de sua liberdade e de sua responsabilidade cívica para aderir a movimentos autoritários tanto à esquerda como à direita. No cerne dessa tendência está a fantasia de que as coisas só se resolvem de cima para baixo, basta colocar um líder ou um regime sentido como forte e imaginado como o que salvará o País de todos os problemas que o afetam. Neste 15 de novembro Temer foi a Itu, cidade berço da República, onde marcou sua presença ressaltando que a democracia é a única possibilidade de avançarmos rumo ao desenvolvimento sustentável. Nunca é demais enfatizar o valor da democracia, já que parte da população se distancia do fato de que esta só existe com a observância da independência dos Poderes. Se assim não for, teremos um Poder querendo sobrepor-se aos outros, e não é possível um país prosperar em meio à confusão institucional que se estabelece. Assim, é importante que os brasileiros tenham claro que soluções autoritárias não põem fim a nenhuma crise. Não há paz que se sustente assentada num modelo em que um grupo mande e o povo tenha de obedecer, se tiver juízo. Basta olhar para os países que adotaram o modelo autoritário para ver em que pé de desenvolvimento estão e compará-los aos que vivem em regimes de democracia plena, com alternância de poder. Além do mais, imaginar que qualquer tipo de autoritarismo seja bom, mesmo que mascarado de “intervenção pontual”, é transferir a responsabilidade de participação dos cidadãos na vida nacional a outrem. Parabéns ao presidente Temer, portanto, por nos lembrar quanto é importante perseguirmos o caminho democrático, por mais difícil que seja, para encontrarmos as soluções para o que tanto nos angustia.

ELIANA FRANÇA LEME

Campinas

APOSENTADORIAS

Deputados cassados

Manchete de primeira página do Estadão de ontem: Deputados cassados e condenados recebem aposentadoria de até R$ 23 mil. Se deputados cassados recebem aposentadorias mais de dez vezes maiores que o brasileirinho do INSS, e o presidente Michel Temer quer que o trabalhador intermitente complemente a sua aposentadoria com o seu “alto” salário, o Brasil é, realmente, um país com fortes tendências centralizadoras. De renda.

M. MENDES DE BRITO

Bertioga

Eles e o resto

É realmente constrangedor. Quando lemos notícias como essa, dá vontade de desistir de tudo. Só comparando, trabalhei quase 45 anos em cinco empresas de grande porte. Sempre estudando, procurando me atualizar, pós-graduação, etc., e constantemente sendo cobrado por resultados. Nos últimos 15 anos antes de me aposentar, contribuí pelo teto e hoje, depois de alguns anos aposentado, recebo do INSS R$ 2.040! É triste saber desses privilégios de deputados cassados recebendo valores que nunca fizeram por merecer.

VITOR DE JESUS

São Paulo

CORRUPÇÃO

No Rio de Janeiro

O Estadão publicou a cronologia peemedebista no Rio de Janeiro. Vejam quantos pilantras, quadrilheiros e achacadores e quantas vezes foram eleitos entre 1990 e 2016. A situação de descalabro no Estado do Rio está, sem dúvida, explicada.

ROBERTO CARDERELLI

São Paulo

GESTÃO DORIA

Cidade Linda

Parece que o sonho acabou. Cuidados rotineiros, como conservação de praças, coleta de entulho, tapa-buracos, etc., pelo visto, não fazem mais parte da programação dos setores responsáveis pela manutenção da cidade.

VERA BERTOLUCCI

São Paulo

“Não somos nós que temos tendência ao autoritarismo, são os políticos levianos que levam alguns de nós

a pensar dessa forma”

ADALBERTO AMARAL ALLEGRINI / BRAGANÇA PAULISTA, SOBRE O PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE TEMER EM ITU

“É o corporativismo de mãos dadas com a corrupção”

LUIGI VERCESI / BOTUCATU, SOBRE AS GORDAS APOSENTADORIAS DE

DEPUTADOS CASSADOS

A PREVIDÊNCIA E O MINISTÉRIO

Em entrevista ao "Estadão/Broadcast", publicada no caderno de Economia de domingo (12/11), o deputado federal Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), relator da proposta da reforma da Previdência, declarou: "Sem reforma ministerial imediata, a reforma da Previdência não será aprovada no Congresso Nacional". Mais adiante, procurou esclarecer: "Mas é necessário também que o governo realize um gesto político com sua base. Esse gesto político se traduzirá certamente em uma mudança ministerial. Há um descontentamento muito grande com o atual formato do Ministério". Obviamente, não é pelo fato de alguns ministros, em especial do PSDB, estarem ou não desempenhando com eficiência as suas funções, mas pela avidez de ocupar tais cargos e se locupletarem no que for possível, ou no mínimo obterem o famigerado foro privilegiado. Em outro trecho da entrevista, a resposta que me chamou a atenção foi referente à pergunta dos jornalistas "Retirando tanto o aumento do tempo mínimo de contribuição quanto o limite para acúmulo de pensão e aposentadoria, a reforma não ficará muito fraca?". Respondeu o deputado: "Cada vez que se muda alguma coisa, tem um custo. De todas as questões que forem colocadas, teremos de destacar e trazer para o texto aquilo que traga de fato voto". Ou seja, às favas o interesse público e o do futuro do País, e vamos aos cargos. Hoje, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, já pediu demissão e já se comenta que o presidente entregará o ministério, cobiçado pelo seu orçamento e sua importância para os municípios, ao chamado Centrão, formado por 12 partidos. O presidente aproveitará o ensejo para realizar a tão solicitada reforma ministerial, inclusive dos ministros que pretendem se candidatar nas próximas eleições. Enfim, o governo federal abrirá para o excelentíssimo público o seu grande balcão de negócios, negócios estes que não têm nada que ver com a realidade do País. E "la nave va".

São Paulo

*

É DANDO QUE SE RECEBE

Para aprovar a reforma previdenciária, Michel Temer está oferecendo cargos nos seus Ministérios, mas a redistribuição dos cargos está condicionada à aprovação da reforma. Enfim, Temer está seguindo o conselho de São Francisco de Assis: é dando que se recebe, isto é, somente se os políticos de cada sigla partidária votarem pela aprovação da reforma é que a sigla ganhará seu objeto de desejo: um ministério. Sim, entendemos essa negociata, pois é muito importante que a reforma da Previdência seja aprovada, para o governo passar uma imagem de responsável e ético para os empresários e investidores, enquanto continua lapidando os cofres públicos, com a garantia de que o valor será reposto pelos trabalhadores brasileiros. Com reforma ou sem reforma, o País vai quebrar lá na frente, e nós, que hoje estamos trabalhando e pagando a roubalheira, vamos ficar sem receber nossas aposentadorias. Antes de qualquer reforma, primeiro teríamos de dedetizar os entes administrativos das três esferas nacionais e eliminar os ratos. Mas, se depender do esforço do Supremo Tribunal Federal (STF), vamos continuar pagando o pato até morrer.

Americana

*

CONFIAR DESCONFIANDO

O presidente, velha raposa política, sabe universalmente que o verbo trair na política e além é conjugado em todas as pessoas, formas e tempos possíveis, daí sua "medida cautelar" na aprovação da reforma da Previdência condicionada a uma reforma ministerial. Ele sabe que o velho bordão "confia-se desconfiando" é uma verdade eterna, tanto aqui como lá fora. Quem sabe sabe!

São José (SC)

*

A REFORMA PRIMEIRO

Tem razão o presidente Michel Temer em realizar o "toma lá dá cá" com relação aos ministérios, em número de 17, a serem preenchidos nesta etapa. Primeiramente, a votação da reforma da Previdência e, depois, a entrega aos partidos políticos de cada ministério negociado. Como já está cansado de observar, o povo brasileiro, por certo, poderá ver, mais uma vez, descumprimentos de palavras. Assim, é melhor a garantia, porque, com políticos, seguro nunca morre de velho!

Rio Claro

*

GOVERNO TEMER

Li o artigo "O Brasil voltou aos trilhos" (14/11, A2), de Michel Temer, que fala dos feitos até agora promovidos com muita competência por um governo que assumiu desacreditado e, aos poucos, com trabalho, mostrou aos "donos da verdade" que a única forma de promover melhora dos índices de um país é trabalhando duro, e não fazendo demagogias. Passará, sim, para a História se conseguir na reforma da Previdência eliminar privilégios. Aí é que queremos ver a que veio.

São Paulo

*

RUMO

Lendo o artigo "O Brasil voltou aos trilhos", de Michel Temer, na coluna "Espaço Aberto" do "Estadão", sobre as realizações do seu governo neste um ano e meio, fundamentais para tirar o País da crise econômica e social de responsabilidade das administrações petistas, é de estranhar que a popularidade de Temer continue caindo nas pesquisas e Lula lidere na pesquisa presidencial. Não dá para acreditar nessas pesquisas, porque os brasileiros estão vendo que o País está indo para o rumo certo e não vai se arriscar para o rumo errado.

São Paulo

*

A SEMANA NO CONGRESSO

Enquanto a equipe econômica faz economia até de papel higiênico, raspa o fundo do tacho recuperando R$ 5 bilhões para fechar o ano dentro da meta fiscal, o que trará tranquilidade ao mercado e, consequentemente, a volta de investidores, nosso Congresso Nacional se dá férias de quase dez dias e prepara pacotes de bondades que poderá custar aos cofres públicos a bagatela de R$ 20 bilhões, pouco se importando com a aprovação de medidas que trariam de volta o crescimento do País. Em sã consciência, povo brasileiro, dá para continuar com representantes assim? Lembrando que em 2018 todos os 513 deputados e 54 senadores deverão enfrentar as urnas. Que tal darmos a eles o famoso "bilhete azul"? Para os jovens que desconhecem o termo, seria o mesmo que "demissão sumária", "olho da rua" e por aí vai. O momento da grande mudança é agora ou nunca mais.

São Paulo

*

LUISLINDA VALOIS

"Sou preta, pobre e da periferia", disse a ministra Luislinda Valois, dos Direitos Humanos, em lançamento de programa emergencial para o Rio de Janeiro. "Preta, pobre, da periferia" e... hipócrita! Já se esqueceu de que pediu para poder acumular vencimentos no valor de mais de R$ 60 mil. Que coisa feia, Luislinda!

São Caetano do Sul

*

PEDE PARA SAIR

A ministra dos Direitos Humanos do Brasil, Luislinda Dias de Valois Santos, a mesma que se sente "pobre" por não conseguir unir seu salário de ministra com o de desembargadora aposentada para, desrespeitando o teto constitucional, receber mais de R$ 60 mil mensais, ao invés de ficar reclamando - mesmo sabendo que um dia do seu "ingrato salário" é igual a 30 dias de salário mínimo vigente no País -, deveria fazer um favor ao presidente Michel Temer e entregar o cargo. Ora, além de ser filiada ao PSDB, a politicalha assumirá a pasta com bom grado. Portanto, não existe razão para que, contra sua vontade, permaneça fazendo um trabalho que considera "análogo à escravidão". Já vai tarde, Luislinda!

São Paulo

*

INFELIZ PRONUNCIAMENTO

A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois (PSDB), sempre polêmica, ao participar com o presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer do lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio e Municípios, numa unidade da Marinha na zona norte do Rio, perdeu grande chance de ficar calada, ao dizer: "Sou preta, pobre e da periferia". O que será que quis dizer?

São Paulo

*

AFRONTA

A ministra de Direito Humanos, Luislinda Valois, em evento no Rio, mesmo na presença do presidente Temer, na maior cara de pau disse: "Sou preta, pobre e da periferia". O que isso tem de anormal? Ora, anormal é esta ministra ser detentora de um alto salário, de R$ 33,7 mil mensais, dispor de motorista particular, cartão corporativo, etc., e ainda dizer que é pobre! Literalmente, é uma mulher que não se contém dentro de sua soberba. Dias atrás, esta mesma Luislinda indignou a Nação quando disse desempenhar trabalho que se assemelha ao "trabalho escravo", por não poder receber, como desejava, soldos de R$ 61,4 mil por mês, já que a lei lhe impede de acumular sua aposentadoria de desembargadora com os proventos do ministério. Como cidadã de um país com renda média mensal em torno de R$ 2 mil, Luislinda Valois ofende seu próprio povo e detona mais ainda a imagem do seu partido, o PSDB. O Brasil não merece essa afronta!

São Carlos

*

INSATISFEITA

Luislinda Valois, "preta, pobre, da periferia" e principalmente pidonha.

Monte Santo de Minas (MG)

*

POBREZA

A ministra Luislinda declarou na segunda-feira que é "pobre". De fato, é pobre de espírito, autocrítica e juízo.

Goiânia

*

SALÁRIO ACIMA DO TETO?

Luislinda... "preta, pobre, da periferia"... e também pilantra!

São Paulo

*

A MINISTRA PPP

"Preta, pobre, da periferia", mas uma vencedora. É ministra de governo, desembargadora aposentada, filiada ao PSDB e conseguiu vencer na vida, o que não é justificativa para ser remunerada acima do teto. Calma, dona Luislinda, devagar com o andor!

Avaré

*

O PAÍS DOS PÊS

Gostaria de botar minha colher de pau neste mingau da sra. ministra. Nunca confiei em tantos pês juntos. Bela combinação. Não sou preto nem tampouco sou da periferia, mas pobre. Com este seu salário, apenas com um - não precisaria dos dois por sua excelência pleiteados -, eu com certeza já eliminaria meu único p. Por falar nisso, excelência (veja, outro p!), pense nisso. O Brasil dos pês, de pobres, lhe agradeceria.

Ibate

*

CORRUPÇÃO NO RIO DE JANEIRO

A condução coercitiva do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Picciani, suspeito de receber propina de empresas de transporte do Estado, demonstra que os políticos criminosos se empapuçam com o dinheiro da corrupção enquanto o povo fluminense, Estado e capital, definha, segundo o procurador Carlos Alberto Aguiar. O comportamento da população reflete a decadência de valores nos mínimos detalhes do cotidiano. A falta de educação, as brigas por motivos fúteis, as disputas de classes, de gênero, de raças, etc. devem ser o reflexo desta calamidade que se abateu sobre o Estado. A falta de pudor dos cidadãos ao desrespeitar as pequenas regras de boa convivência, como ao furar filas, não cumprimentar seus vizinhos conhecidos, exibir relaxamento da própria aparência, são pequenos detalhes do definhamento por que passa o território fluminense. Ao ultrapassar os limites estaduais com seus vizinhos São Paulo, Minas e Espírito Santo, nota-se a "olhos vistos" o contraste na qualidade de vida dos cidadãos.

Rio de Janeiro

*

CLÃ PICCIANI

O patriarca, "inocente", conduzido coercitivamente à Polícia Federal, só para depor, carregando uma mala; um filho, preso; outro, ministro... Isso é um pouquinho de Brasil!

São Paulo

*

CRISE NO RIO

O que mais espanta nesta crise ética e moral de lideranças políticas do Rio é a demora em ser apurada. Se há mais de uma década ditos comportamentos já eram praticados, vê-se que os mecanismos controladores de tais posturas são lentos e, assim, oneram de forma dramática a gestão pública entre nós. Não é por acaso que o Estado fluminense está mergulhado neste caos socioeconômico que precisa ser contido, servindo até de exemplificação de depuração para casos semelhantes Brasil afora.

Rio de Janeiro

*

LAVA JATO CARIOCA

Em vez do "meu reino por um cavalo", o ator barato dirá "minha impunidade por um apadrinhamento"...

São Paulo

*

OPERAÇÃO CADEIA VELHA

Trimmm! O celular do ministro Gilmar Mendes vai ficar sem bateria...

Niterói (RJ)

*

A ITÁLIA FORA DA COPA 2018

Acreditem se quiserem: a tetracampeã seleção italiana está fora da Copa da Rússia em 2018. "Azzurra" desbotada, quem te viu, quem te vê...

São Paulo

*

SEM GRAÇA

Copa do Mundo de Futebol sem a Itália é o mesmo que a Fórmula 1 sem a Ferrari... sem graça.

São Paulo

*

UM PUTIN PARA O BRASIL

O inglês Bernie Ecclestone, ex-responsável pela Formula One Management (FOM), proprietária da Fórmula 1, casado com brasileira cuja mãe foi sequestrada no Brasil em 2006, afirmou em entrevista que o Brasil precisaria de um governante como o russo Vladimir Putin para resolver boa parte de seus problemas de bandidagem e corrupção. Ao ser retrucado de que se trata de um líder controvertido, respondeu que, pelo menos, ele funciona e que, certamente, os facínoras que brotam diariamente por aqui não ficariam tão felizes. Apesar de vir de alguém que não conhece muito bem esta terra de Pindorama - lembrando o saudoso Tom Jobim, "o Brasil não é para principiantes" -, tal posicionamento constitui o sonho de um povo que vê perdido seu direito de ir e vir e se sente dilapidado pela ação criminosa e impune de seus políticos corruptos.

Rio de Janeiro

*

RÚSSIA-EUA

Surpreendeu-me a declaração de Vladimir Putin afirmando que não interferiu nas eleições dos EUA. Eu tinha certeza de que interferiu, mas, como ele nunca mentiu, eu acredito. Aliás, nem ele nem Donald Trump têm o hábito de mentir.

Bertioga

*

CURIOSIDADES DE ARAÇATUBA

Médico idoso (89 anos) foi multado por infração de trânsito gravíssima (7 pontos na carteira) por estacionar numa vaga para idoso, mesmo tendo colocado o seu cartão de estacionamento para idoso, simplesmente por não reparar que o referido cartão estava com a validade ultrapassada... Ele continuava idoso... Isso aconteceu com o dr. Luiz Geraldo, no fim de outubro. Indignada com o acontecido, peço publicação.

Araçatuba

*

A INDÚSTRIA DA MULTA

A indústria da multa em São Paulo está funcionando a todo vapor. Criaram uma série de multas, as mais absurdas possíveis, que estão deixando apreensivos os motoristas desta cidade. Qualquer motivo, por mais banal que seja, e eles estão lá para te multar. Estamos reféns do mercenarismo oficial da Prefeitura de São Paulo. É impossível alguém escapar ileso sem que o "excesso de vigilância" do DSV ou da CET não encontre algum motivo para te aplicar uma penalidade. Até uma simples mudança de faixa numa rua ou avenida, mesmo que você esteja sozinho, é motivo para multa. A palavra "grave ou gravíssima" é aplicada a torto e a direito, mesmo que a "infração" seja banal como invadir uma faixa de ônibus para a necessidade de entrar numa travessa. E os absurdos desta nova lei de trânsito não param por aí. Sem contar, evidentemente, com os valores aviltantes das multas. A população mal consegue sustentar seus veículos com os preços abusivos dos combustíveis, IPVA, licenciamento e mais uma série de taxas. E, agora, o fantasma da indústria das multas reaparece, para o desespero de todos.

São Paulo

*

INSPEÇÃO VEICULAR

Qual o verdadeiro objetivo da volta da inspeção veicular em São Paulo, arrecadação ou meio ambiente? Se for meio ambiente, os carros com até seis anos não deveriam passar por qualquer inspeção técnica. Após isso, a cada dois anos até completar 12 anos. Depois disso, aí, sim, inspeção anual até completar 20 anos. Depois disso, sucateamento, proibido trafegar.

São Paulo

*

FERIADO OCO

Em 15 de novembro, sem qualquer sombra de comemoração, ocorreu mais uma edição deste feriado oco. Talvez algumas pessoas nem se lembrem de quem foi Deodoro da Fonseca.

Brasília

*

A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Ontem o Brasil comemorou o golpe de Estado que derrubou o melhor governante que o País já teve: Dom Pedro II. O fim da monarquia marcou o início do império do crime no governo. Hoje o País é governado por um bando de corruptos e incompetentes que envergonham a Nação com seus discursos analfabetos, sua absoluta despreocupação com o desenvolvimento do País e com a roubalheira generalizada. Militares ou civis, o Brasil nunca teve um governante com Dom Pedro II, e não será nas próximas eleições que o País verá surgir um líder decente.

São Paulo

*

CONSELHO À REPÚBLICA

As mudanças de regime no Brasil aconteceram sem grandes dificuldades. Das capitanias hereditárias à volta ao comando central do rei, decorreram de recompra aos herdeiros. A descoberta de ouro e a vinda da família real fugindo de Napoleão mudam a cara da Colônia, com a alteração do centro de decisão de Lisboa para o Brasil. Fazer a independência antes que outros a fizessem foi um conselho decisivo de quem é descrito como glutão e meio tonto: Dom João VI. Conselho na essência mal avaliado por seu neto Pedro II, que, desgostando da política, negligenciou o crescimento do republicanismo, acreditando que a venda de títulos nobiliárquicos e o jogo pendular alternativo de ministérios seriam suficientes para a manutenção do "status quo". A pequeníssima representação no Parlamento de deputados republicanos obrigou os governos presidencialistas iniciantes a uma política de coalizão com ex-monarquistas e o jogo pendular entre Minas e São Paulo na famosa política café com leite. Um modelo que foi se alterando de acordo com a necessidade das elites dominantes. Hoje, esta mesma elite sofre de crise de criatividade. Tenta repetir o método do lobby escravocrata monarquista que adiou a libertação de escravos por dezenas de anos a ponto de sermos um dos últimos países a abolir abominável prática. Uma prática que se identifica com a corrupção, já que explora ignorantes e os priva de atenção pública, de oportunidades, limitadora da igualdade social. Um modelo que ora se esvai. Se no passado Pedro I e marechal Deodoro foram os comandantes da mudança, busca-se hoje alguém que consiga reverter este quadro de corrupção, implementando um novo modelo político, mais democrático de fato. A verdade é que ninguém aguenta mais votar para referendar um modelo político em que o representante manda e quem tem o poder de delegar obedece. Se os políticos ouvirem e seguirem o conselho de Dom João, a vida certamente lhes será mais fácil.

Indaiatuba