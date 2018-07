CORRUPÇÃO

Felicíssimo ano novo

Notícia melhor não poderia haver: o desembargador Leandro Paulsen, revisor do voto do relator João Pedro Gebran Neto, determinou à secretaria da 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) que marcasse a data do julgamento do caso do triplex no Guarujá, em que o juiz Sergio Moro já condenou o réu a mais de nove anos de prisão. Ordem cumprida, foi marcado para 24 de janeiro de 2018. A alvissareira notícia dá novo ânimo aos brasileiros honestos. Aliás, já se operou um efeito imediato e esperançoso: a Bolsa de Valores subiu e o dólar caiu. Parabéns ao TRF-4.

JÚLIO ROBERTO AYRES BRISOLA

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

O dia 24 de janeiro de 2018 será um marco na luta contra a impunidade e será lembrado como a data em que todos os brasileiros passarão a crer que, de fato, são iguais perante a lei. Dia em que os brasileiros passarão a acreditar também que o crime não compensa e em que será consolidado o excelente e histórico serviço que a Operação Lava Jato está prestando ao País.

RICARDO FIORAVANTE LORENZI

ricardo.lorenzi@gmail.com

São Paulo

Caminhada histórica

No ano passado, em seu primeiro pronunciamento após ter sido denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula da Silva, banhado em lágrimas, deu sua palavra de que, se ficasse provado algum ato de corrupção cometido por ele, iria a pé se entregar à Justiça, em Curitiba. Comparou esse compromisso com o pagamento de uma promessa. Com o julgamento em segunda instância de sua primeira condenação marcado para janeiro, a data de sua prometida caminhada histórica, ao que tudo indica, se aproxima. O PT deveria aproveitar a oportunidade para voluntariamente também se penitenciar por seus erros. Diversas personalidades poderiam acompanhar Lula nessa caminhada, que entrará para a nossa História como um humilde pedido de desculpas aos brasileiros daqueles que receberam votos de confiança do povo, não souberam honrá-los, mas estariam sinceramente arrependidos.

JORGE ALBERTO NURKIN

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

Ficha suja

Se Lula for condenado pelo TRF-4, isto é, em segunda instância, ficará inelegível, de acordo com a Lei da Ficha Limpa. Seus advogados já estão em campo, alegando que a rápida tramitação do caso só se justificaria pela constatação de sua nulidade e da inocência de Lula. Essa turma usa a arrogância na desesperada tentativa de defesa, pois bem sabe que as provas são contundentes, inequívocas e, como espera a sociedade esclarecida, a justiça será feita.

ABEL PIRES RODRIGUES

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

Celeridade da Justiça

A que ponto chegamos, advogados reclamando da celeridade da Justiça no segundo grau!

CLAUDIO JUCHEM

cjuchem@gmail.com

São Paulo

O TRF-4 já deveria ter julgado Lula meses atrás, assim evitaria termos de ouvir tanta baboseira do advogado dele sobre tramitação recorde. Enquanto isso, José Dirceu convoca os petistas para irem a Porto Alegre no dia 24, para o que ele chama de “o dia da revolta”. Mal sabe ele que será o dia da vitória da Justiça!

ROBERT HALLER

robelisa1@terra.com.br

São Paulo

Esperneio

Quanto às já costumeiras lamúrias e indignações, que se transformam em verdadeiras chicanas dos defensores do “santo milagreiro” Lula, não se esperava outra coisa senão reclamação quanto ao aprazamento do julgamento da apelação pelo TRF-4. Reclamam porque foi marcado para logo após o recesso judiciário. E reclamariam se fosse depois. À falta de argumentos fáticos, jurídicos e probatórios, só resta mesmo o jus sperniandi.

CARLOS BENEDITO P. DA SILVA

carlosbpsilva@gmail.com

Rio Claro

Quem não deve...

Sinceramente, não sei o porquê de tanta indignação dos petistas pelo fato de o julgamento ser rápido. Se o Lula é inocente, como diz, não deve ter nada a temer. Quando temos certeza da nossa inocência, queremos nos livrar rapidamente.

ANGELA MARIA DE SOUZA BICHI

angela_bichi@hotmail.com

Santo André

De fato, para quem se crê injustiçado e vítima de erros de um juiz na primeira instância, o melhor que pode acontecer é o julgamento em segunda instância.

CELSO FRANCISCO A. LEITE

celso@celsoleite.com.br

Limeira

Trâmite preferencial

Enquanto petistas bradam que o agendamento do julgamento do Lula para 24/1 não passa de uma manobra judicial (teoria da conspiração) cujo único objetivo é tirá-lo da corrida presidencial, sugiro a leitura do inciso I do artigo 1.048 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: “Terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais: I – em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos”. Considerando que o sr. Lula tem 72 anos, seu processo, nos termos da lei, não teria prioridade na tramitação? Um inocente não demonstra preocupação com a proximidade de seu julgamento, já um culpado é capaz de tudo, até de movimentar a militância.

JOSÉ PILI CARDOSO FILHO

pili@cardoso.adv.br

Bauru

Pacto com o diabo

O Brasil e o mundo assistem em tempo real a uma espetacular tragédia humana digna do bardo William Shakespeare. Como o rei Macbeth, embriagado pelo poder, Lula mantém-se convencido, até a última cena, de que seu pacto com o diabo lhe salvará a pele. Leitura recomendável de reflexão para os longos dias de carceragem à sua frente seria a tragédia de Júlio César, quando, um a um, seus antigos compadres lhe desferem as facadas mortais. No caso, chegará a vez do seu irmão de luta Antônio Palocci... Et tu Brute?

THOMAS JASON GREEN

sistemasolar@uol.com.br

Biritiba-Mirim

Eleições 2018

A próxima eleição para presidente será uma disputa entre os que apoiam a corrupção e os que apoiam a Lava Jato.

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

eugenioalati13@gmail.com

Campinas

