CORRUPÇÃO

Passaporte retido

Parabéns ao sr. juiz da 10.ª Vara Federal de Brasília por mais uma cacetada certeira na cabeça da jararaca! Desta vez impedindo que viajasse para o exterior, decerto com propósitos de fuga ou exílio, haja vista que o tal evento na Etiópia foi idealizado e tramado por seu amigo José Graziano, já antecipando que seria condenado em segunda instância, como o foi. Agora, se quiser sair do País, será clandestinamente. Penso que o fará. Que fuja para Cuba ou outra ditadura qualquer. Será um prazer para todo cidadão brasileiro de bem, que ficará, como dizia Odorico Paraguassu em O Bem Amado, com a “alma lavada e enxaguada”. Em tempo: e leve junto toda a petralhada, Gleisis, Dirceus, Genoinos, Delúbios, Vaccaris, etc.

ANTONIO MOLINA

molinaengenharia.santafe@gmail.com

Santa Fé do Sul

Fórmula da catástrofe

A fórmula brasileira para combater a fome – pôr um pouco no estômago dos famintos e fortunas nos bolsos dos políticos safados – não é algo que valha a pena copiar. Os etíopes não fazem ideia de quanto têm a agradecer ao juiz que mandou apreender o passaporte de Lula. Disseminar nossos males não convém.

JORGE A. NURKIN

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

Nunca antes...

Pela primeira vez na História deste país um partido em frangalhos lança um candidato à Presidência da República condenado em segunda instância, prestes a ser preso, réu em vários outros processos por corrupção e impedido de sair do Brasil por ordem judicial. Nada mais resta ao PT senão a velha retórica agressiva, cansativa, rasteira e vazia que não impressiona mais ninguém. O pretensioso e arrogante partido, em fase terminal, é hoje mera caricatura de si mesmo.

LUCIANO HARARY

lharary@hotmail.com

São Paulo

‘Tempus horribilis’

Fake news na internet. Fake eleições para presidente, sem oposição, na Venezuela. Fake campanha do PT para eleição de um criminoso condenado, no Brasil.

LUIZ A, D’ARACE VERGUEIRO

luiz-vergueiro@hotmail.com

São Paulo

Vão encarar?

A maioria dos dirigentes do PT é atrevida e impertinente. Para que desafiar a Justiça a prender Lula? O que acontecerá se Lula for preso? Nada! O PT vai afrontar a Polícia Federal e impedi-la de exercer sua função legal de cumprir ordens do Judiciário? Ora, me poupem! Esses dirigentes, em especial os senadores Lindbergh e Gleisi, são como cachorros que ladram, mas não mordem. Nem pelo passaporte Lula reagiu, cancelou a viagem à Etiópia! Ao entrar no cárcere é bem provável que Lula se comporte como um bebê chorão. A covardia e o medo estão estampados na testa dele.

MÁRIO NEGRÃO BORGONOVI

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Rio de Janeiro

Incitar desobediência civil e violência não é crime? Não é o caso de prender Gleisi e Lindbergh?

SÉRGIO BRUSCHINI

bruschini0207@gmail.com

São Paulo

Chega de frouxidão

Um ex-presidente condenado a 12 anos incitando o confronto e desafiando o tribunal que o apenou, senadores do PT dizendo que vai morrer gente e conclamando à desordem e desobediência civil. Por que não enquadrar logo esse pessoal? Ministro do Supremo com medo de cumprir a lei, alegando comoção popular, e ministros garantistas garantindo a impunidade de políticos. Por que tanta frouxidão?

LUIZ HENRIQUE PENCHIARI

lpenchiari@gmail.com

Vinhedo

Fazem e desfazem

Parece que os cidadãos deste país que acompanham notícias político-criminais estão condenados a viver aos sobressaltos. Vencida importante etapa na moralização deste país, já se ouvem rumores de que ministros do STF articulam mudar o entendimento sobre prisão após condenação em segunda instância, certamente visando a proteger o ex-presidente. Na minha modesta visão, se essa afronta for feita se romperá a última barreira que ainda nos mantinha a esperança de solução civil para o grande problema que desafia a Nação.

NÍVEO AURÉLIO VILLA

niveoavilla@terra.com.br

Atibaia

Tapetão

Magnífico o artigo A longa marcha pelo tapetão (26/1, A2), de Fernando Gabeira. O jogo acabou, chega de dar palanque a criminoso. A imprensa que condene também o Lula às páginas policiais e vamos cuidar do que realmente interessa aos brasileiros.

ANTONIO CARLOS MESQUITA

emaildomesquita@gmail.com

São Paulo

ÚLTIMA FLOR DO LÁCIO

Tão bela e maltratada

Feridas na língua são sempre doídas. Algumas se curam com Malvona ou Flugoral; outras, só com uma boa dose de desemburramento, colutório educativo indicado, entre outros, nos casos exemplificados a seguir. “Sofrível”, usado frequentemente como “horrível, que faz sofrer”, embora signifique “suportável”, “passável”, “tolerável”. Serão sofríveis erros desse tipo? “A” e “ao” empregados no lugar de “para”, como se desse na mesma ir “à cadeia” ou “ir para a cadeia”. Vejam isto: Técnico do PSG pede carinho a Neymar. Lendo essa bobagem, qual terá sido a reação da namorada do jogador? “Vantagem para”, em vez de “vantagem sobre”. O time do Barcelona está mais de dez pontos à frente do Real Madrid e escrevem que “o Real está a mais de 10 pontos de vantagem para o Barcelona”! “Depois” ou “após” com sentido de “ causa”. Trata-se de lesão ulcerosa que se vem disseminando em ritmo crescente nos meios de comunicação. Para o desasnamento efetivo, este deve associar-se a bochechos com lógica, pois tem que ver com a falácia post quod, ergo propter quod (depois de, logo, por causa de). Vejam isto: Seis pessoas morrem depois de queda de helicóptero. Pelo amor de Camões, cidadão, poupe a língua, ela é bela e delicada! Diga simplesmente: Seis pessoas morrem em queda de helicóptero. Se depois de cinco minutos persistirem os sintomas, o caderno de empregos deve ser consultado.

ZENON LOTUFO JR.

zenonjr@uol.com.br

São Paulo

‘DIVIRTA-SE’

Inovação

Tudo novo de novo, sempre. Nova forma e novo conteúdo nesta nova jornada. A primeira sensação ao pegar o novo Divirta-se foi ótima!

ANTONIO GERASSI

agerassi@terra.com.br

São Paulo

“Lula iria à Etiópia falar sobre a fome - de dinheiro, de propina...”

JOSÉ MARIA LEAL PAES / BELÉM, SOBRE A RETENÇÃO DO PASSAPORTE DO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA

myguep23@gmail.com

“Obviamente, condenado à prisão não tem o direito pleno de ir e vir!”

ETELVINO JOSÉ HENRIQUES BECHARA / SÃO PAULO, IDEM

ejhbechara@gmail.com

“Que contradição, o homem mais honesto não pode sair do País!”

EUGÊNIO JOSÉ ALATI / CAMPINAS, IDEM

eugenioalati13@gmail.com

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SEM PASSAPORTE

Ricardo Augusto Soares Leite, juiz da 10.ª Vara Federal em Brasília, determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Federal (PF) incluiu o nome de Lula na lista de procurados e impedidos. O juiz ponderou que Lula poderia tentar fixar domicílio em outro país, já que tem acusado o Poder Judiciário de golpe em seu desfavor. Diante dessa decisão, Lula não viajou para a Etiópia, conforme tinha planejado. Lula participaria de um evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O Ministério Público Federal (MPF) e a PF estão atentos aos movimentos de Lula, que é réu em diversos processos judiciais.

José Carlos Saraiva da Costa jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

PT ESTARRECIDO

Lugar de criminoso é na cadeia não fazendo turismo por aí. Ainda mais à custa do povo.

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

*

SÓ COM O RG

E agora, Luiz? Vai respeitar ou não a Justiça? Se viajar, só com o RG. Viva os juízes do Brasil!

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

ESTRELA CONDENADA

O PT perdeu a sua grande estrela. Não. Na verdade, a história do Brasil é que está perdendo aquele que poderia ter sido um dos poucos grandes presidentes deste país tão carente de tudo: inclusive de boas lideranças políticas.

Wellington Anselmo Martins am.wellington@hotmail.com

Bauru

*

EXEMPLO

O julgamento da última quarta-feira, dia 24, confirmou ao Brasil a justa condenação de um criminoso. E, não menos importante, foi a possibilidade de o País poder assistir e conhecer a rotina da grande maioria dos magistrados brasileiros que trabalham incansavelmente com seriedade, discrição, competência, estudo e muita dedicação. Que fique o exemplo.

Marta de Carvalho marta.carvalho@terra.com.br

São Paulo

*

AVISA LÁ!

Alguém precisa dizer ao senhor Lula que o povo não está com ele. Só seus comparsas e as facções. #prontofalei!

Luís Fernando Amaral luffersanto@bol.com.br

Laguna (SC)

*

PROBLEMA

O problema de Lula é que ele acredita no que diz. Para as pessoas que querem acreditar, isso justifica continuar acreditando. Assim, o líder lidera os liderados no caminho errado.

Wilson Scarpelli wiscar@terra.com.br

Cotia

*

SIMPLES

O que falta para prender Lula? Colocá-lo na cadeia e trancar a porta.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

*

REINVENTANDO

Em cada época o PT inventava algumas palavras de ordem: É a estrela, onda vermelha, fascistas, abaixo a ditadura, é golpe, é golpe. Agora vai ser: Sem provas, sem provas... Etc.. E ainda vai ter cadeia nããããoooooo...

João Luiz Piccioni piccionijl@me.com

São Paulo

*

LULA PERDEU?

Para todos aqueles que festejaram a goleada de 3X0 que Lula tomou no lombo e pensaram que finalmente nos livraríamos deste pesadelo, calma pessoal! Quando foram criadas leis como a da Ficha Limpa e outras existentes, todas feitas para penalizar quem quer que seja, sempre algum político espertinho perguntava: E se for eu que venha a estar nesse imbróglio, como sairei dele? Vai ver daí que toda lei tupiniquim sempre tem um rabicho enxertado, que coloca os políticos num patamar acima do cidadão comum e praticamente livra-os de penalidades, então, calma pessoal, porque aposto que essa novela mexicana somente terminará no STF. E daí, sabe-se lá qual será seu final.

Laércio Zannini spettro@uol.com.br

S. Paulo

*

FICHA LIMPA

A Lei Complementar nº. 135, de 4 de julho de 2010, sancionada pelo presidente Lula, torna inelegível por 8 anos, candidato que teve seu mandato cassado, que renunciou para evitar cassação ou que foi condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo que exista a possibilidade de recurso. Tal lei, em fevereiro de 2012, foi considerada constitucional e válida para eleições realizadas após 2010, pelo Supremo Tribunal Federal (SFT). O sr. Lula da Silva, de acordo com a lei, é um ficha suja, e, mesmo assim, insiste em ser candidato. As leis valem para todos, menos para o PT.

Jose Alcides Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

TORQUATO E TSE

A opinião do atual ministro da Justiça e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Torquato Jardim, é absolutamente divorciada da lei. Ele precisa trocar seus óculos. Condenado por colegiado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro se torna inelegível, pela chamada Lei da Ficha Limpa. Dá vergonha ler isso. O ex- presidente Lula foi condenado pelo TFR-4? Sim. Acabou. A defesa por políticos de mudança de entendimento só beneficiará os corruptos. Lamentável.

Jorge Augusto Morais da Silva jotaugustoadv@icloud.com

Barretos

*

DE OLHO NO STF

Só foi o corrupto Lula ser condenado em 2.ª instância a uma pena de 12 anos e um mês de prisão pelo TRF-4, que agora surge uma forte pressão, quem sabe de amigos poderosos, para que o STF coloque em pauta a revisão (que seria excrescente) de uma possível derrubada da prisão em 2.ª instância, decidida exatamente pelo próprio plenário do Supremo. Neste sentido, a sociedade brasileira precisa ficar de olho no STF, porque se confirmado o fim da prisão em 2.ª instância, seria um verdadeiro golpe a favor de grandes empresários e políticos corruptos envolvidos na Lava Jato, em que muitos, inclusive, já estão condenados! E, principalmente vai favorecer o formador de quadrilha Lula da Silva. Há razão para esta preocupação e desconfiança sobre boa parte dos ministros da Corte, que ultimamente, se expressão inconveniente fora dos autos, exemplo, o que disse Marco Aurélio de Mello, que se Lula for preso incendiaria o País! Como pesam também decisões de alguns ministros que indignaram a sociedade brasileira. Exemplo de Ricardo Lewandowski que suspendeu liminarmente a decisão do governo de não reajustar os salários dos servidores federais em 2018, prejudicando as contas já combalidas do governo em torno de R$ 6 bilhões. Também o ministro Dias Tóffoli, que, estranhamente pediu vista depois de um placar de 7x1, no plenário a favor do fim do foro privilegiado... E também Gilmar Mendes que concedeu habeas corpus a amigos presos por corrupção... E por fim, indigna também a decisão da presidente do Supremo, Cármen Lúcia, que, afrontando uma nomeação do Executivo, manteve a suspensão da posse da deputada Cristiane Brasil, como ministra do Trabalho, mesmo sabendo que a deputada já tinha solucionado sua pendência trabalhista com um ex-funcionário. Ou seja, se a nossa Corte, seguir agindo de forma corporativa, derrubar a prisão em 2.ª instância e continuar interferindo nas decisões do Executivo, certamente vai provocar uma crise institucional...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

JUSTIÇA E LENIÊNCIA

O STF, que deveria ser a Corte da suprema e boa Justiça vem tomando boas lições das Cortes de 1.ª e de 2.ª instância. Sendo o STF o tribunal que acolhe 11 ministros e que se intitula Supremo,

deveria, de fato, ser superior em qualidade e não apenas em titularidade formal. Vamos aguardar o que vem por aí após a cristalina sentença do TRF-4, em Porto Alegre, no inesquecível 24 de janeiro de 2018. Pode vir algo que aumente a autoestima da Nação, mas pode vir um mostrengo que nos envergonhe por sua vilania e leniência. É esperar para ver.

Mário Rubens Costa costamar31@terra.com.br

Campinas

*

CIDADÃO CONDENADO

Acompanhamos a "reunião" na sede do PT, em que o condenado Lula disse ao Brasil que os desembargadores competentes não servem para julgar ninguém e que combinaram toda a condenação. Será que os senhores não deveriam pedir sua prisão imediata? Atacou o juiz Sérgio Moro, já atacou PF (que cumpre um papel relevante à Nação, conjuntamente com a mídia). Agora falta atacar o glorioso Exército? Ou vamos assistir a mais um desrespeito? Incluindo a "senadora" Gleisi... Prendam logo, ou o Exército poderá ficar nervoso…

Ricardo Guilherme ricardoeeunice@icloud.com

Monte Alegre do Sul

*

Após o resultado do julgamento do recurso da defesa de Lula, no TRF-4, o PT divulgou uma nota, assinada pela senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, dizendo que os desembargadores estavam "claramente combinados" e que isso "configura uma farsa judicial". Senadora, antes de falar que estavam combinados e outras besteiras, voltemos para 31/8/2016. Sabe que data foi essa? Foi o dia que o Senado votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma. E o que houve naquela sessão? Lembra? Vergonhosamente, rasgando a Constituição, o ministro Lewandowski fatiou a pena do impeachment, excluindo da pena a possibilidade da condenada ocupar cargos ou se candidatar. A pena é clara. Está lá na Constituição "perda do mandato e dos direitos políticos", logo a pena não podia ser fatiada, e, no entanto, foi. Sobre isso a senadora não diz que estavam combinados. Pau que dá em Chico dá em Francisco.

Panayotis Poulis ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro - RJ

*

ESQUIZOFRENIA DA SENADORA

As declarações grotescas, arrogantes e desrespeitosas proferidas pela senadora Gleisi Hoffmann após a confirmação da condenação de Lula não merecem a mínima atenção. No entanto, vale a pena ressaltar que estes mesmos ideais republicanos nos quais a senadora cospe despudoradamente ao desconfiar dos três desembargadores e do judiciário como um todo, são os mesmos que a conduziram pelo voto livre e direto à posição que ela ocupa atualmente. Portanto, o caso de Gleisi - ré na Lava Jato, não custa lembrar - é de clara esquizofrenia. Se ela fosse coerente - o que não é - renunciaria imediatamente ao seu cargo. E não faria a mínima falta nem para o seu partido.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

*

E AGORA, LULA?

A Justiça, através do TRF-4, de forma escorreita, profissional e competente fez o que todo brasileiro de bem esperava: A confirmação da condenação daquele que se achava acima de todos e de tudo. A jararaca, desta vez recebeu a p...da (fica ao critério do leitor a escolha do substantivo) bem na cabeça e deve "baixar a bola". Magistralmente, de forma didática e discreta, porém, firme e objetiva, os eminentes desembargadores - drs. Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Laus - puseram por terra toda a falácia que orbitava nas teses defensivas, analisando ponto a ponto as provas, evidências e as circunstâncias dos fatos. A Justiça está fazendo a parte dela, vamos fazer a nossa nas próximas eleições. Avante, Brasil verde e amarelo.

Carlos Benedito Pereira da Silva carlosbpsilva@gmail.com

São Paulo

*

APLAUSO AO JUIZ SÉRGIO MORO

O digno juiz federal em Curitiba, Sérgio Moro, com sua sentença condenando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e pelo egrégio TRF-4, confirmada por unanimidade pela 8.ª Turma com aumento de pena de nove anos e meio para 12 anos e um mês. Repito, este emérito magistrado, teve juridicamente, a honra de ser o autor do primeiro passo da caminhada de redenção, de salvação e de socorro da política brasileira no que tange à próxima eleição presidencial de 2018. Este julgamento liquida com o nefasto petismo e seu utópico mito Lula. Todos os fatos que fundamentaram o julgamento em tela são verdades evidentes e estas, segundo o entendimento latino - "veritas evidens non probanda" (a verdade evidente não deve ser provada".

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

*

ASSUMINDO RESPONSABILIDADES

Acuado pela condenação do TRF-4 a uma pena de 12 anos de prisão, o "lulinha paz e amor" cedeu espaço a uma criatura raivosa que sem se ruborizar do alto do palanque, acusou os desembargadores da 8.ª do TRF-4 de "formaram um cartel para dar uma sentença unânime", num complô armado pelo MPF, PF e a imprensa, para sabotar sua volta ao poder. Indo além em seus delírios ditatoriais, o ex-presidente conclamou seus pelegos a partirem para o enfrentamento onde for preciso, para que o povo brasileiro não seja condenado. É nesse detalhe que se percebe a vocação de ditador de Lula, na Venezuela Maduro não faz diferente quando traz para si a condição de povo e de pátria quando prega suas bravatas salvadoras. Num país aonde existe democracia só é condenado quem pratica crimes e não quem é vítima deles "o povo brasileiro". Portanto ao invés de se esconder covardemente atrás do povo, o réu deveria, sim, assumir sua culpa pelos crimes de que foi acusado. Só esse gesto já demonstraria um mínimo de caráter.

Paulo R Kherlakian paulokherlakian@uol.com.br

São Paulo

*

A VÍTIMA LULA

A vítima Lula disse na Praça da República que não é dono do triplex e que vai pedir para o Guilherme Boulos (MTST) pedir para o pessoal invadir o apartamento do Guarujá. Pra eles vai ser fácil demais, já que são uns preguiçosos e vão adorar ficar na praia o dia inteiro sem fazer nada. Por um acaso alguém já escutou algum dia que o MTST teria plantado ou colhido alguma saca de feijão ou qualquer outra coisa? A especialidade deles é invadir propriedade alheia, muitas vezes de alguém que herdou e lutou a vida inteira para manter a terra.

Angela Maria de Souza angela_bichi@hotmail.com

Santo André

*

DISCURSO DE MENTIROSO

Lula apregoa sistematicamente que os governos petistas possibilitaram aos pobres usufruírem dos privilégios da classe média. Assim, carro novo, viajar de avião, melhor alimentação e outras foram por um curto período a materialização de sonhos de consumo. Isto, porém a custa de subsídios que quase faliram bancos públicos. A realidade, porém foi mais forte. Desemprego, inadimplência, violência crescente, aumento da favelização dentre outras mazelas que tornaram o sonho em pesadelo. Conclui-se que na verdade Lula apenas sofisticou a miséria.

Paulo H. Coimbra de Oliveira ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ELITE

No "Estadão" (25/1, A10), o sr. Lula diz: "Quero avisar a elite, esperem, vamos voltar". Bem, eu gostaria de saber a que elite o sr. Lula se refere, aquela com a qual se aliou? Odebrecht, Eike Batista, Joesley Batista e outros; a elite formada por tipos como quem tem apartamento triplex na praia, milhões de reais como fundo de aposentadoria, sítio em Atibaia, duplex em São Bernardo, apartamentos suntuosos em Salvador, casa de alto luxo em condomínio fechado em Valinhos, jatinhos à disposição? Se forem essas elites, então entendi o recado dado: Amigos, esperem que a farra vai retornar ano que vem!

Cesar Araujo cesar.40.araujo@gmail.com

São Paulo

*

CONCLUIO

Durante o Regime Militar, Lula e sua turma culpavam a "repressão" e a "arbitrariedade" do AI-5. Hoje, Lula e sua turma, culpam o "conluio" da imprensa com a Justiça. Enfim, seja qual for o cenário, eles sempre posarão de vítimas.

Frederico d'Avila fredericobdavila@hotmail.com

São Paulo

*

DIA DE HOMENAGEM À JUSTIÇA

Será bom que todos os brasileiros lembrem-se muito bem do dia 24 de janeiro de 2018, porque é a data da salvação nacional das mãos do "lulopetismo" e asseclas. Nessa data, a Justiça mostrou-se revigorada de tantos golpes e de tantas atuações criticáveis. Entretanto, a legislação eleitoral precisa ser alterada em nome de uma coerência indispensável no caso de Lula da Silva: Um condenado por unanimidade que pode ter a sua candidatura registrada e ser candidato, podendo até ser votado, mas não toma posse. Absurdo não?

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

*

QUE SIRVA DE INSPIRAÇÃO AO STF

Foi ótimo e irretocável o exemplo dos desembargadores do TRF-4, que julgaram o "hexarreu" Lula. Nos deram uma aula de técnica e eficiência em seus votos. Os brasileiros esperam que o exemplo se "espalhe" por todo o País, acabando de vez com o "juridiquês" dos tribunais e, especialmente, que sirva de inspiração aos ministros do STF, em que alguns "figurões" têm volúpia em colocar criminosos na rua. Parabéns, senhores desembargadores é assim que se faz!

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

LULA DE NOVO

Lula cometeu contra o Brasil um ato de felonia. Traduzindo: A mais baixa e rasteira das traições contra um povo que inocentemente confiou nele!

Célia Henriques Guercio Rodrigues celitar@icloud.com

Avaré

*

CANDIDATURA

Se esse marginal ainda for candidato, é preciso que o Brasil mostre de vez se ainda somos a republiqueta das bananas.

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Paulo

*

INELEGÍVEL

Perdão, mas para quem sabe ler, Lula está inelegível e será preso após recursos. A menos que sejam revogadas a Lei da Ficha Limpa e a decisão do STF acerca da condenação em 2.ª instância.

Ademir Valezi valezi@uol.com.br

São Paulo

*

GLEISI HOFFMANN

Gleisi Hoffmann, pode vociferar, esbravear e desgrenhar, a sua hora vai chegar.

Junios Paes Leme junios.paesleme@outlook.com

Santos

*

PARTE DA LISTA

Finalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por crime de corrupção. Agora a sociedade brasileira aguarda a condenação de Eunício de Oliveira, Romero Jucá, Lindbergh Farias, Humberto Costa, Renan Calheiros, Garibaldi Alves, Jader Barbalho, Edson Lobão, Geisi Hoffmann, Agripino Maia, Ciro Nogueira, Benedito de Lira, Aécio Neves, Aloísio Nunes Ferreira, Cássio Cunha Lima, Vanessa Grazziotin, Valdir Raupp, Ricardo Ferraço, Ivo Cassol, Eduardo Braga, Jorge Viana e outros. Será?

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

COMO PRENDER LULA

Se a PF tiver dúvidas de como prender o ex-presidente, condenado à prisão pela Justiça, que entre em contato com as polícias que prenderam outros presidentes ou ex-corruptos: Molina, Callejas, Humala, Katsav, Nasheed, Pinochet... A lista é bem maior, mas já dá para perceber que nenhum dos países de origem desses condenados ficou "traumatizado" com a aplicação da lei!

Sandra Gonçalves sandgon@terra.com.br

São Paulo

*

VIDA LONGA

Sendo Lula agora um criminoso condenado em duas instâncias, aguardemos o desenrolar dos outros cinco ou seis processos a que ele responde. Ao seu eterno discurso regado a teatralidade, vitimização, negação da realidade e exacerbado egocentrismo, a Justiça saberá responder com a mesma sobriedade com que se guiaram os magistrados de Porto Alegre em sua histórica decisão de 24 de janeiro. Deus dê vida longa ao maior embusteiro que já viveu nesses trópicos, para que reflita no cárcere, lugar em que só terá a plateia de outros detentos, sobre o incalculável mal que fez ao Brasil.

Luiz Leitão da Cunha luizmleitao@gmail.com

São Paulo

*

OITO TIPOS

Durante algum tempo eu achei que os petistas agiam irracionalmente por despreparo e falta de informações. Mas hoje entendo diferente. Temos vários tipos de pessoas que defendem o PT: 1) Os líderes que se dão muito bem com o PT e ganham muito dinheiro (com remuneração oficial e não oficial) com os cargos para os quais se elegeram às custas dos desinformados (tipo 3.) - caso da senadora Gleisi; 2) Os parceiros ativos que não se elegeram, mas como compensação são nomeados para altos cargos públicos ou em estatais com ótima remuneração, remuneração que jamais teriam condições de auferir na iniciativa privada, dado o total despreparo para tais funções; 3) Os funcionários públicos cheios de direitos e poucos deveres, que querem a garantia que o PT oferece de jamais mudar essa situação bastante confortável; 4) Os sindicalistas que também não têm a mínima condição de ganhar o que ganham (oficial e extra oficialmente), fora do sindicato; 5) Os "intelectuais" que vivem as custas do Estado; 6) Os que têm verdadeiro horror a meritocracia, caso dos professores e outros funcionários públicos, caso dos sindicalistas, intelectuais com emprego no Estado e outros; 7) Os bem remunerados mas irresponsáveis sobre questões econômicas e que fazem questão de assim continuar, para serem vistos como defensores dos pobres, caso de muitos artistas por exemplo. Esses, que se tivessem um mínimo de responsabilidade e honestidade intelectual, antes de se pronunciarem iriam pesquisar para saber se o que os petistas defendem já deu certo em algum outro país ao longo dos últimos 200 anos, pelo menos; 8) Os muito pobres que não receberam instruções, não recebem informações adequadas, não leem nada, não ouvem programas informativos no rádio e TV e com razão já não têm esperança nenhuma de melhorar de vida e assim acreditam que o PT pode lhe trazer alguma esperança. Ou seja, para os petistas que se enquadram nos itens de 1 a 7, não adianta argumentar, pois, se tratam de pessoas que estão se lixando para a verdade e infelizmente aos enquadrados no item "8", que poderiam ter sua opinião mudada, nossas palavras não chegam.

Milton Bonassi mbonassi@unol.com.br

São Paulo

*

CADEIA PARA ELES

Aonde já se viu isso? Os Poderes constitucionais de um país se deixarem intimidar por jagunços e cangaceiros em face de julgamento de um quadrilheiro? Só em republiqueta de bananas. Deveriam colocar todos na cadeia. Esse é o lugar deles.

José Roberto Sant´Ana jrsantana10@gmail.com

Rio Claro

*

LULISMO NUNCA MAIS

Sinto-me aliviada, mas ainda necessitamos ficar vigilantes até que Lula seja cerrado atrás de grades... Ora, alguns podem pensar, mas isso é um exagero, perseguição política, etc., mas não é! O estrago feito pelo "lulopetismo" foi muito grande, semelhante ao lamaçal deixado no "Rio Doce", em Minas Gerais. Com seus "mega desvios de recursos públicos" para o partido e para si, levando muitos à pobreza, miséria crônica e à morte. Dado o enorme desemprego, quebradeira de empresas e sucateamento na educação, segurança e saúde pública! Ainda existem aqueles que idolatram a sua imagem de "pai dos pobres", que ele mesmo construiu, baseada na mentira e ilusão, que, depois de muito propagandeada por ele e pelos seus, muitos acabaram acreditando no marketing enganoso, infelizmente! A realidade se mostrou bem diferente desta imagem falsa... Parabenizo, portanto, todos aqueles que têm trabalhado com excelência por um "novo Brasil", ético e próspero, a PF, o Judiciário, em especial, o juiz Sério Moro e também a imprensa ética e responsável, a exemplo do "Estadão" (que eu confio). Aos pensantes desta Nação e aos de "boa fé" deixo aqui o meu muito obrigada!

Silvia R. Pereira de Almeida silvia_almeida7@hotmail.com

São Paulo

*

LULA AMBULANTE

Agora temos material suficiente e de qualidade para escrever um roteiro do próximo filme que contará a verdadeira história de Lula: "O jararaca mais honesto do Brasil".

José Roberto Iglesias rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

EXEMPLOS DO PT...

Sempre o PT dando ótimos exemplos de decência e honestidade. Agora foi a vez do ético Carlos Zaratini, líder do PT na Câmara Federal. Usando verbas públicas para poder visitar, em Porto Alegre, o "Capo" do petrolão. Ou seja, para o PT tudo pode e sem dúvida, esse foi o grande erro de Lula, o maior cara de pau do Brasil e grande responsável pela Lava Jato e todo seu desdobramento, sem dúvida alguma. Seria bom o sr. Carlos como bom democrata que diz ser, que devolva essa grana. Afinal, dinheiro do povo não é para fazer campanha para corruptos e sim para ajudar o "povão" que ganha salário mínimo, e ainda tem que usar o SUS, que Lula não usa, ou morrer nas filas dele, SUS.

Carlos Zaratini a.jose@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

SOMOS UM POVO SEM LÍDERES

Com destruição sorrateira de todas nossas tradições, memórias e deturpação histórica! Sem falar da lapidação do patrimônio em todos os seus aspectos! Somos um povo sem líderes, sem Soberania, sem rumo... Perdidos no caos dos desmando de nossos Poderes constituídos! Pagamos por aquilo que não usufruímos e suportamos o peso de usurpadores déspotas e apátridas.

Antônio Dias Neme antonio.neme@terra.com.br

São Paulo

*

DIVERGÊNCIAS

Independentemente de ideologias distintas e afinidades partidárias, nós, brasileiros temos um adversário comum: A corrupção. Esta é a causa principal da miséria e violência. Um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo. Comece dando o exemplo, evitando adquirir objetos roubados, produtos piratas, furar filas, colar na prova, subornar agentes públicos, furtar água, eletricidade e sinais de TV fechada, entre outras coisas. E vamos banir para sempre de nossas mentes a citação: "É preciso levar vantagem em tudo". O País só irá mudar no dia em que cada cidadão optar pela ética, decência e respeitar o direito do próximo.

Luiz Felipe Schittini fschittini@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CANSOU

Bem, nestes últimos dias, sofremos um turbilhão de ameaças, manifestações, lamentos, notícias, etc.. Todas versando sobre o ex- presidente e a intempestiva presidente do PT. Essa, por sinal, bastante inquieta, obviamente, sentido a chapa aquecer. Assim, todos devemos estar voltados para o trabalho. Vamos combinar e mudar o foco. Doravante, esses temas, que saturaram, devem ser abolidos do noticiário. Ufa!

José Perin jperin@uol.com.br

Santo André

*

FEBRE AMARELA

Febre amarela, bem como dengue e similar são resultado de limpeza urbana em más condições, responsabilidade da administração pública e da educação da população. Quando temos falha do governo há esse tipo de problema, mas quando há falha permanente da população, que continua sujando ruas, calçadas e praças (e votando mal), o problema é maior ainda. Povo burro é povo sujo, que é povo doente.

André Luis Coutinho arcouti@uol.com.br

Campinas

*

TERROR SAZONAL

Com a diversificação das doenças transmitidas por picadas do grande vilão aedes aegypti, nosso incomodante pernilongo, as pobres vítimas estarão vulneráveis aos vírus da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela. Se aparecer um novo vírus é penta!

Sergio S. de Oliveira ssoliveiramsm@gmail.com

Monte Santo de Minas (MG)

*

MEDICAMENTOS FRACIONADOS

Remédios fracionados são vendidos nos Estados Unidos, "um país pobre" há mais de 45 anos. No Brasil, "um país rico" o tema é um tabu. Aqui, a prática é deixar a sobra de o medicamento vencer na "cestinha".

Gustavo Guimarães da Veiga ggveiga@outlook.com

São Paulo

*

BRASÍLIA E VERSALHES

Meus parabéns ao brilhante artigo do eminente jurista Ives Gandra da Silva Martins, "Brasília, a Versalhes de Luís XVI no Brasil 2018". Tecnicamente irreparável!

Monika Naumann monika_naumann@yahoo.com

São Paulo

*

TRAÍRA E ALCAGUETE

O artigo "O vendedor de greves" (24/1, A2) retrata que Lula é um homem sem caráter e escrúpulos, indo sua grandeza pessoal não muito além do próprio umbigo, pois denunciou seus companheiros sindicalistas ao DOPS. Ele foi à época, na realidade, um "colaborador da Justiça", guardadas as circunstâncias. Ainda deve estar se julgando muito maior do que é realmente, visto sua capacidade inata de "animal político" insuperável.

Ulf Hermann Mondl ermannxx@yahoo.com.br

São José (SP)

*

VIUVEZ

Sabe aquele caso da pessoa apaixonada pelo cônjuge e só depois da morte dele é que descobre a existência de amante? Nossa, que decepção. Mas a sensação da traição dura longos 17,5 segundos e a audácia chega até ser admirada. Lógico que em conversa com pessoas amigas não tem como não lamentar o ocorrido. Pois, essa é a sensação que o sr. Luis Fernando Veríssimo passa ao escrever o texto "Kangoroo", (25/1, C8) sobre o Lula e o PT. Ele ainda está usando roupa preta e por baixo camiseta vermelha com a foto do Lula no peito e o 13 nas costas.

Sérgio Barbosa

Batatais

*

DE CANGURUS & RATAZANAS

A bolsa do marsupial citado é muito menor do que a usada por "Lulla" e "cumpañeros" no transporte do surrupiado do erário. Aliás, tal bolsa seria um ótimo lugar para o "lulloescriba" enfiar a carapuça.

Ademir Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

*

SOBRE A CRÔNICA 'KANGOROO'

O sr. Veríssimo não desiste de seu "bandido de estimação".

Sergio Cortez cortez@lavoremoveis.com

São Paulo

*

MALUF

Recebi um telefonema de Londres, da emissora BBC. Expliquei, em português, que não falo e não entendo nada de em inglês. Então, chamaram um funcionário que falava a nossa língua. Ele me recordou que fui o primeiro no mundo inteiro a processar o então prefeito de São Paulo (Paulo Maluf) por lesões ao Cofre Público, quando ele doou automóveis aos jogadores campeões do mundo. Ele perguntou-me se eu estava satisfeito com a prisão de Maluf... Respondi que me alegrava, mas disse que me alegrava tardiamente, já que demoraram muito para prendê-lo de fato, mas que é preciso e que prisão é prisão, não importando a idade. Lembrei que quem pilotou e orientou a ação popular contra Maluf foi o jornalista, juiz cassado pelo movimento armado de 1964, dr. Dácio de Arruda Campos, com publicação pelo jornal "O Estado de São Paulo". Informei ainda que para todos os brasileiros é uma alegria e satisfação imensa vê-lo preso, do que suportar comemorações em favor dos torturadores Ustra e Fleury. Terminei dizendo que achava que todos os brasileiros decentes esperavam a prisão de Lula, que em breve vai fazer companhia a ele na Papuda.

Virgilio Egydio Lopes virgilioenei@gmail.com

São Paulo

*

'GUIA CINEMA FICA A DICA'

Parabéns a toda equipe do "Estadão" pelo lançamento do "Guia Cinema Fica a Dica" na edição de 11/1/2018. Com texto fluido e interessante, o "Fica a Dica" vem suprir uma necessidade do leitor e cinéfilo por informação de qualidade com objetividade e precisão, algo muito útil no cenário cultural e que vem acrescentar ainda mais qualidade ao "Estadão". Congratulações pela iniciativa e que venham mais textos saborosos sobre os lançamentos da sétima arte para preencher nossas quintas-feiras.

Adriano Rodrigues adriano.rod@bol.com.br

Tremembé

*

NOVO 'DIVIRTA-SE'

Aplausos para o novo formato do "Divirta-se". Mais espaço, mais informação e mais diversão. Valeu!

J.S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CUMPRIMENTOS

Cumprimento o "O Estado de São Paulo", edição de 25/1, que trouxe para nós a certeza de melhores dias. Parabéns, também, pela manifestação dos brilhantes leitores que transmitiram, em suas correspondências publicadas no "Fórum dos Leitores", a esperança de que o nosso Brasil conquistará dias melhores sob a proteção de Deus.

Ernesto José Dias ernestojdias@gmail.com

São Paulo

*

O MAIS PREMIADO

"Estadão" é o jornal mais premiado em 2017, de acordo com o Ranking Jornalistas & Cia dos mais Premiados da Imprensa Brasileira. Alguém tinha alguma dúvida deste resultado?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo