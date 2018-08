ELEIÇÕES 2018

Debate presidencial

O primeiro debate entre os candidatos à Presidência, na noite de quinta-feira na TV Bandeirantes, arrasou com o coração dos brasileiros. Logo de cara, um absurdo: uma nota dizendo que convidaram o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas a Justiça (é claro) não autorizou sua presença. No mais, candidatos despreparados, repetindo a lenga-lenga das promessas, apresentando soluções tabajara (mirabolantes e inexequíveis) e garantindo, pasmem, na transição para 2019, melhorias no... saneamento básico. Socorro!

RICARDO C. SIQUEIRA

Niterói (RJ)

Bacamartes somos nós

Após assistir a 15 minutos do debate presidencial na TV, às arengas mal-intencionadas no Supremo Tribunal Federal (STF) e em outras instâncias judiciais, ao circo patético diário do Congresso Nacional e, last but not least, à decomposição cadavérica dos atuais Executivos (sem exceções), assolam-me uma vergonha tão colossal das instituições deste país e uma incredulidade tamanha do grau de degeneração das figuras públicas que me sinto um Simão Bacamarte ao fim do romance O Alienista, de Machado de Assis. O louco sou eu.

ROBERTO YOKOTA

São Paulo

Candidatos expostos

O tão propalado primeiro debate dos candidatos à Presidência da República serviu exclusivamente para deixar bem claro e evidente que nenhum dos candidatos conseguiu mostrar qual era o menos pior na corrida ao Palácio. Pobre Brasil!

JÚLIO ROBERTO AYRES BRISOLA

São Paulo

O que ficou do debate: o baixo nível dos nossos políticos. Sem vencedor. Os indecisos continuam com seu firme propósito de tentar cair fora daqui!

ELISABETH MIGLIAVACCA

São Paulo

Início de campanha

Definem-se os candidatos à Presidência. Definem-se os constrangidos vices. Diante de tantas nulidades, o nulo poderá vencer.

FAUSTO FERRAZ FILHO

São Paulo

Quase metade dos eleitores está indecisa ou pretende votar em branco ou nulo. Isso quer dizer que eles estão desinteressados? A meu ver, não. Estão, sim, insatisfeitos com os candidatos oferecidos até o momento. Se o líder nas pesquisas é o eleitor indeciso ou insatisfeito, dar oportunidade nos debates a todos os 13 presidenciáveis é necessário para nossa democracia.

RONAN WIELEWSKI BOTELHO

Londrina (PR)

JUDICIÁRIO

A corrupção e o reajuste

A Operação Lava Jato tem prestado um grande serviço ao Brasil. Combatendo a corrupção, tem recuperado bilhões de reais, que estão sendo devolvidos principalmente à Petrobrás. Preocupa-me, no entanto, observar que os ministros do Supremo Tribunal Federal, seguidos por outros servidores federais que têm o salário atrelado ao dos juízes do STF, dividam o dinheiro devolvido. É o que entendi da fala do ministro Ricardo Lewandowski, que citou a recuperação do dinheiro roubado para minimizar o impacto do reajuste salarial de 16,38% que a Corte Suprema aprovou para sua classe. Como se fosse um grande mérito para os juízes punir os bandidos. Não é a função deles? Com meus mais de 60 anos, tenho a impressão de que o Brasil, neste passo, ficará sem futuro, totalmente inviável. Já estou fazendo a cabeça dos meus netos para procurarem outros horizontes. Lamentável.

BASILIO JOSÉ BERNAL

São Paulo

Impacto minimizado

Pode este tipo de raciocínio do ministro Lewandowski ser de um juiz do STF?

VITOR DE JESUS

São Paulo

O dinheiro da Petrobrás

Usar o dinheiro restituído à Petrobrás pela quadrilha que o surrupiou – e que inclusive conta com a complacência e a leniência do Supremo – para justificar o vergonhoso aumento do Judiciário, que abrirá uma imensa cratera no orçamento público, é muita cara de pau e falta de sensibilidade com o povo que trabalha muito, ganha muito pouco e não raras vezes nem moradia tem, quanto mais auxílio-moradia como os magistrados. Ademais, dizer que este dinheiro está sendo restituído ao cofres públicos é desconhecer que a Petrobrás é uma S.A., de capital aberto, e esse dinheiro pertence aos acionistas da empresa, e não somente ao governo. Está na hora de pegar o boné e sair de fininho, ministro. Suas desculpas não correspondem aos fatos.

CLAUDIO JUCHEM

São Paulo

‘Quantia remanejada’

Um amigo não muito afeito à linguagem perguntou-me o que o ministro Lewandowski quis dizer com “quantia remanejada”. Traduzi para o caipirez: “Já que o dinhero robado tá sendo devorvido pra Petrobrais, vamo pegá um poquinho pra nóis”. Ele entendeu o real sentido da coisa.

BERNARDO PREVEDEL

Vinhedo

Infelicidade

O título do editorial do Estadão Suprema insensibilidade (10/8, A3) poderia ser mudado para Suprema infelicidade. Infelicidade para a maioria dos juízes da Corte que propõem aumentar em 16,38% seus salários, elevando a desconfiança da Nação em relação ao alto escalão do Judiciário nacional. E infelicidade, também, para os pobres do País que precisam se contentar com um indigno salário mínimo.

WETEMBERG AIRES DE OLIVEIRA

São Paulo

VIOLÊNCIA

Terrível recorde

Somos uma nação de milhões de pessoas abandonadas à sanha dos criminosos. Em 2017 o Brasil registrou 63 mil homicídios e mais de 60 mil estupros. No andar de cima, os criminosos do colarinho branco roubam bilhões do erário. No subsolo, bandidos de arma em punho assaltam e matam. Somos o paraíso da bandidagem, onde as penas são ridículas e criminosos ricos e seus caros advogados são premiados com o beneplácito de uma Justiça cega, surda, muda, hipócrita e injusta. Aqui, o crime compensa.

PAULO SÉRGIO ARISI

Porto Alegre

DESERTO DE IDEIAS

O debate promovido pela TV Bandeirantes (9/8) entre os presidenciáveis, na realidade, nada acrescentou, porque pode ser considerado um deserto de ideias, ficando ausente dos debates uma programação consistente e factível por parte dos candidatos. Navegaram na maionese e demonstraram que não vão resolver os problemas do Brasil. Realmente, uma pobreza de ideias e de ideais, dificultando a opção pelo voto válido.

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

DEBATE MORNO

Realmente, o debate na Band foi morno, mesmo, e até cansativo, como indicou a manchete do "Estadão" (10/8, capa). O mais visado, Geraldo Alckmin (PSDB), embora bombardeado insistentemente pelos demais candidatos, foi o que, na minha opinião, melhor se saiu. Apresentou planos para o governo e mostrou de que forma os poderá executar. Creio que foi o mais atacado por ter mais tempo de exposição no rádio e TV. E Bolsonaro, com exíguo tempo, acabou sendo poupado (A8, A9).

Carlos Eduardo Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Gosto muito dos debates. Se pudesse, transformaria o modelo do horário eleitoral em apresentações de propostas sobre temas mais debates. O ponto alto do debate da Band foi a resposta de Alvaro Dias a Meirelles. Que explica muito de nossa história econômica recente. Pena que quase ninguém notou.

Jorge Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

ALVARO DIAS

Em debate na Band, o candidato Alvaro Dias repetiu várias vezes o mote: "Fique de olho, eleitor". Realmente, o eleitor precisa ficar atento e não cair na demagogia rasteira do citado parlamentar que, para alavancar votos, não hesita em denegrir o atual governo e ainda usa, descaradamente, o nome do juiz Sérgio Moro, insinuando que o referido magistrado poderá, se quiser, integrar seu ministério! Esse senador parece se tratar de um cadáver insepulto!

Arlete Pacheco arlpach@uol.com.br

Itanhaém

MODELO DE DEBATE

Com debates como o formato da Band nenhum eleitor terá qualquer acréscimo de conhecimento sobre os candidatos. Parece programa de eleição do século passado. Enganados somos há décadas e esta é a eleição mais delicada do Brasil.

Luiz Frid luiz.frid@globomail.com

São Paulo

VENCER SEM CONVENCER

Debate morno, sem perspectiva de futuro, em que os candidatos demonstram despreparo e ressentimentos em relação ao contexto da crise do freio de arrumação para sairmos do rombo fiscal e das armadilhas do descontrole dos gastos. Cremos que o menos ruim poderá vencer, mas não convencer a sociedade civil desconfiando que teremos mais do mesmo, principalmente pela situação de candidato lançado, cuja inelegibilidade depende da manifestação da Justiça.

Yvette Kfouri Abrão abraoc@uol.com.br

São Paulo

PAUTA ESQUECIDA

No primeiro debate com os candidatos à Presidência do Brasil, não houve discussões sobre a questão ambiental. A floresta amazônica foi esquecida enquanto o desmatamento e as mudanças climáticas continuam sendo a tragédia silenciosa que acometerá a população talvez de forma mais rigorosa do que o descalabro da economia e do desemprego. Mesmo com a presença do PV este assunto não veio à tona. Também o esquecimento da história e o abandono dos centros históricos das cidades não moveu o interesse dos candidatos. Lamento a falta de sensibilidade sobre essas matérias e o desinteresse de grande parte da população que todo ano enfrenta secas e enchentes e não correlaciona estes desastres com a questão ambiental.

Mário Negrão Borgonovi marionegrao.borgonovi@gmail.com

Rio de Janeiro

'EM MANUTENÇÃO'

Eleição após eleição, o nível dos debates continua como elevador avariado, não sobe de jeito nenhum...

Ademir Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

SÍNTESE DO DEBATE

Alvaro Dias = confete; Cabo Daciolo = cão bravo; Alckmin = o de sempre; Marina Silva = ano bissexto*; Bolsonaro = eu taco fogo; Boulos = União Soviética; Meirelles = vendemos tudo; e Ciro = pago o seu SPC. *Só aparece uma vez a cada 4 anos.

Sérgio Passos sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

POR QUE GERALDO ALCKMIN

Concordo plenamente com o texto "Por que Geraldo Alckmin" (10/8, A2), de Sergio Fausto. Acho que expressou bem o que Geraldo Alckmin representa na política brasileira e a seus eleitores. Acrescento mais: Alckmin construiu uma família exemplar. Nenhum de seus filhos está na política e é um dos poucos políticos brasileiros que pode dizer e comprovar que não enriqueceu com a política. Mesmo após a perda traumática de seu filho, continuou de pé lutando por todos nós. Fez um excelente governo frente ao Estado de São Paulo.

Ana Serni aniserni@gmail.com

São Paulo

PORQUE NÃO GERALDO ALCKMIN

O artigo de Sergio Fausto não foi a fundo na análise do que aconteceu no Estado mais rico e pujante da Federação nesses últimos 24 anos, dirigido pelo mesmo grupo, entre eles Geraldo Alckmin. Se houvesse planejamento e administração científica, teríamos uma educação próxima aos países de primeiro mundo e ao menos iniciada a despoluição do Tietê. Na segurança foram obtidos resultados bons na modalidade de homicídios, porque realmente a Polícia Civil, embora sucateada, se desdobrou, mas outros fatores colaboraram para isso como: população paulista que é melhor econômica e culturalmente, devido a razões óbvias, que compreenderam melhor os efeitos do Estatuto do Desarmamento e por incrível, a guerra perdida contra o tráfico de entorpecentes em que as mortes por disputas de pontos de droga e acertos de contas, caíram vertiginosamente. Portanto, governar com dinheiro é fácil, o difícil será administrar o Brasil com poucos recursos. A meu ver precisamos de um administrador forte, seguro, independente que, realmente, venha a diminuir o tamanho do Estado brasileiro e sem os ranços da tal governabilidade, que destrói o País.

Ruyrillo Magalhães ruyrillopedro@gmail.com

Campinas

EXPLICAÇÕES

O PSDB ficou 24 anos no governo do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin quase a metade desse período. Receberam o governo do Estado com o grave problema das inundações na Grande São Paulo que tanto afeta os paulistanos e os moradores de outros lugares. As inundações continuam matando e destruindo os bens públicos e dos cidadãos atingidos, muito mais hoje do que quando receberam, apesar das fortunas gastas anualmente com obras fictícias para inglês ver, nada resolveram, e a prova está a vista de quem quiser ver. As inundações continuam sendo mais agressivas e até hoje não tem nem um projeto solucionador aprovado pelos governos do PSDB para ser colocado em execução e continuado pelos futuros governos do Estado. Geraldo Alckmin, explique essa tragédia a todos os brasileiros e em particular aos paulistanos e aos que pretendem lhe dar o voto para presidente da República.

Benone Paiva benonepaiva@gmail.com

São Paulo

NO MÍNIMO IMORAL

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), numa única canetada resolveram reajustar os próprios salários em mais de 16%. Já a pseudo extinção do auxílio-moradia, essa descansa em berço esplendido nas gavetas daquela Corte. A imoralidade é daqueles que só têm "olhos para o próprio umbigo". Ora, se estão descontentes que peçam exoneração e enfrentem o mercado de trabalho, junto com outros 13 milhões de brasileiros desempregados. O exemplo é no mínimo imoral. Muda, Brasil!

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

MODESTÍSSIMO REAJUSTE

Enquanto a população brasileira sofre com um desemprego inédito, que atinge mais de 13 milhões de pessoas e o governo federal procura garantir no Orçamento de 2019, um reajuste zero, para o funcionalismo federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal propuseram um reajuste para seus vencimentos de 16,38%. Alegam que o último reajuste que tiveram foi em 2015, que, aliás, foi de 14,84%, muitíssimo maior que o do salário mínimo no mesmo período. O ministro Ricardo Lewandowski, principal defensor de tal reajuste, por mais incrível que possa parecer, alegou que o impacto no Orçamento será menor do que o valor recuperado pela Justiça para a Petrobrás. Dissociado da realidade brasileira, o ministro demonstrou ignorar que o valor recuperado para a Petrobrás é da empresa e que servirá para diminuir o grande déficit devido às maracutaias das quais foi vítima nos governos petistas. E a projeção do impacto desse reajuste será muito maior, mais de R$ 4 bilhões devido ao efeito cascata. Teve também o desplante de declarar estar convencido de que existe espaço para remanejamento de modo a contemplar esse "modestíssimo reajuste". Acrescentou ainda que, aposentados e pensionistas do Judiciário estão passando por uma "situação de penúria extrema". A julgar por suas declarações, o ministro não tem a mínima ideia do que seja modestíssimo reajuste e muito menos do que seja penúria extrema. Ao escandaloso reajuste, o ministro Lewandowski acrescentou o insulto à nossa inteligência. O reajuste proposto é, sobretudo imoral, quando sabemos que o Orçamento do próximo ano é extremamente deficitário. Por oportuno, cabe lembrar que a imprensa tem divulgado recentemente, que existe um grande número de processos, importantes para a Nação, que ainda aguardam julgamento no STF, alguns há anos, dando-nos a impressão que os ministros se empenham pouco em resolvê-los. Se assim for, a produtividade do tribunal, estaria abaixo do que o País precisa e espera do órgão máximo da nossa Justiça.

Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br

São Paulo

USUFRUTO VS. PENÚRIA

Se o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, está mesmo preocupado com aposentados e pensionistas do Judiciário que, segundo ele, encontram-se em situação de penúria, deveria então propor uma solução que favorecesse especificamente este grupo de pessoas. Evocar este motivo para justificar o reajuste de 16,38% no salário dos ministros do Supremo e ao mesmo tempo usufruir dos R$ 6 mil que serão acrescidos aos já generosos vencimentos dele - acréscimo este que seguramente ele não precisa - é onde reside o oportunismo e a imoralidade.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

PIADA

Para justiçar sua alta determinação em busca do reajuste dos magistrados de 16,38%, que estarreceu a Nação, esse ministro do STF, Ricardo Lewandowski, soberbo e esperto, quis se gabar, que, também ajudou como magistrado a recuperar recursos desviados das estatais, ao afirmar: "Só isso (retorno de R$ 1 bilhão à Petrobrás) representou uma devolução de uma quantia muito mais do que aquela que será remanejada (com o reajuste)". Ora, maroto Lewandowski, conta outra! É bom lembrar que esse magistrado nem durante o julgamento do mensalão e menos ainda da Lava Jato, foi implacável com os corruptos, principalmente daqueles seus amigos do PT. Por ele, Lula, hoje estaria solto e condecorado com o mais honesto homem público do Brasil. A verdade nua e crua, é que, esse reajuste, em face da situação do déficit fiscal e desemprego no País, seu efeito cascata vai sugar em 2019, R$ 4 bilhões de recursos dos contribuintes, o que, representa, mais um duro golpe contra o País. E o Ricardo Lewandowski é fiel signatário...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

INDEXAÇÃO SALARIAL

No tempo da inflação a galope, a indexação de preços e salários, inicialmente uma proteção, tornou-se um enorme problema, pois todos queriam proteger-se da inflação futura. Como romper o ciclo vicioso se tudo seguia o ritmo do dragão? Este aumento salarial proposto pelos ministros do STF - à frente os da "turma de segunda" - pela indexação "legalmente" obrigatória, inclusive nos âmbito da justiça estadual, é um câncer com metástases previsíveis em todas as corporações dos Três Poderes, até o município mais pobre do Brasil. Depois reclamam quando Bolsonaro anuncia a ampliação deste STF, tornando-o mais democrático e eficaz, pela quantidade e qualidade dos seus membros.

Roberto Viana Santos rovisa681@gmail.com

Salvador

NEONOBREZA

É imoral uma determinada classe de servidores públicos enriquecer, ainda que legalmente, às custas da sociedade. São, como muito bem denominou o deputado Nelson Marchezan Júnior, a neonobreza do Brasil.

Herman Mendes hermanmendes@bol.com.br

Blumenau (SC)

PRIVILÉGIOS

Senhores senadores e deputados: como acabar com essa casta de funcionários privilegiados do Judiciário? Quando estão fazendo lobby também recebem os dias parados?

Jonas de Matos jonas@jonasdematos.com.br

São Paulo

A ELEGÂNCIA DE GABEIRA

Sou de uma geração que viu a transição do Gabeira a posturas de maior temperança, mas sem "vender a alma", como ele mesmo disse naquele memorável texto sobre o "mercador de sabonetes" Duda Mendonça e de sua própria saída do PT, que dele queria mais do que os carrascos da ditadura (que só pretendiam uma confissão e não sua alma, justamente). Gabeira (10/8, A2) é merecedor de todos os elogios, pois além de conteúdo e forma impecáveis, na escrita, além de coerência e estilo, tem algo inestimável nos rudes tempos que são os nossos e que tanta falta fez numa infeliz sabatina televisiva à qual fiz o sacrifício de assistir, na semana passada: elegância. Gabeira não se presta ao lamentável papel de boneco de ventríloquo, recitando aos borbotões um texto ditado pelo ponto. Parabéns ao "Estado" por ter jornalistas de seu calibre, assim o excelente e muito bem-vindo William Waack.

Marly Peres marly.lexis@gmail.com

São Paulo

*

BRASIL BATE RECORDE COM 175 MORTES VIOLENTAS POR DIA EM 2017

Estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que o Brasil bateu recorde de mortes violentas em 2017, com 175 assassinatos por dia. A taxa de mortes violentas no País disparou com 30,8 por 100 mil habitantes. Na União Europeia, é de apenas 1 por 100 mil. Mesmo na vizinha Argentina é de só 6,5. O Brasil, tragicamente, está entre os países mais violentos e perigosos do planeta. Mais um triste retrato da trágica realidade brasileira de desigualdade, injustiça, corrupção, falta de educação e de oportunidades e das desastrosas políticas públicas adotadas na área da segurança pública por governos irresponsáveis e incompetentes.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo