ELEIÇÕES 2018

Desafiadores

É patética a foto, publicada no Estado ontem (16/8, A4), na qual o PT, representado pelas figuras de Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad e Eduardo Suplicy, e a pecedebista Manuela D’Ávila exibem o registro da candidatura de Lula para a Presidência da República, desafiando a Justiça, já que ele é inelegível, enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Pior: no registro, omitiram a condenação do ex-presidente em segunda instância.

JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA

jwlcosta@bol.com.br

São Paulo

Nada mais patético do que ver Eduardo Suplicy entregando o registro da candidatura do presidiário Lula. Justamente ele, tantas vezes humilhado pelo ignóbil de Garanhuns. E ainda consegue ser o primeiro nas pesquisas de intenção de voto para o Senado por São Paulo. O problema não é o candidato, e sim o eleitor.

CECILIA CENTURION

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

Na foto da entrega do registro da candidatura do ficha-suja Lula, figuras carimbadas do partido sorriem; outras, nem tanto. O candidato ao Senado está sério, pensativo, preocupado. Certamente, pressente a lambança.

JOSÉ PERIN GARCIA

jperin@uol.com.br

Santo André

A foto em que os apaniguados exibem os papéis do registro da candidatura do chefe condenado e preso poderia ser apenas mais uma loucura, outra insanidade daquela tropa desequilibrada e sem noção, mas é acima de tudo também um acinte, a prova de que eles se julgam acima da lei e da ordem, acreditam que o Brasil lhes pertence e que a eles é dado o supremo direito de afrontar o povo brasileiro e suas instituições. É uma gente muito louca.

DOCA RAMOS MELLO

ddramosmello@uol.com.br

São Sebastião

Antecedentes criminais

Não bastassem as mentiras contadas até aqui, o PT pediu o registro da candidatura do presidiário Lula da Silva apresentando apenas certidões criminais da Justiça de São Paulo, nas quais não há condenações. Tal fato, por si só, já deveria gerar ao PT e ao sr. Lula uma nova acusação, desta vez por falsidade ideológica.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA

robertolpsilva@hotmail.com

São Paulo

Bagunça

Fala-se que Fernando Haddad (PT), registrado como vice de Lula, poderá ser o cabeça da chapa caso a Justiça decida que Lula não poderá concorrer. Assim, Manuela D’Ávila (PCdoB) seria a vice de Haddad. Essa situação de desordem traz enorme insegurança aos eleitores. A atitude de Gleisi Hoffmann e de Manuela D’Ávila é incompatível com a postura de um parlamentar, que deveria ser o primeiro a defender a legislação eleitoral.

JOSÉ C. SARAIVA DA COSTA

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

A propósito...

Gleisi Hoffmann, senadora, pode ser advogada de Lula sem se desligar do Senado?

LYDIA L. EBIDE

lebide@vivointernetdiscada.com.br

São Paulo

Quem acredita que Frei Betto e Leonardo Boff dão assistência espiritual a Lula, e Gleisi, assistência advocatícia, em suas frequentes visitas ao político preso? Quanto pecado e hipocrisia de quem jurou honestidade no ato de sua formatura!

ETELVINO JOSÉ H. BECHARA

ejhbechara@gmail.com

São Paulo

Dissimulação

Ainda não deu para entender que Lula foi condenado e está preso? Ou será preciso desenhar? O PT montou o seu circo para anunciar a candidatura do presidiário e tentar, mais uma vez, ludibriar o povo brasileiro. Eles querem voltar ao poder para terminarem de roubar o País. Povo brasileiro, acorde!

ADRIANA AULISIO

aulisiodri@gmail.com

São Paulo

A atitude do PT de registrar a candidatura de Lula significa rotular os membros de nossa mais alta Corte com qualificativos como um QI negativo. A expectativa dos brasileiros é de que eles não o façam por merecer.

BATISTA MORETTI

Batista.moretti@hotmail.com

Cerquilho

A História contará melhor, mas o Brasil parece um grandão desengonçado, que não sabe o que fazer quando alvo de chicanas de toda ordem. O mal começa na Constituição, que parece uma história da Carochinha, encerrada com o célebre “e viveram felizes para sempre”. Este Brasil não existe. Quando um criminoso preso domina o País, algo está profundamente errado.

GILBERTO DIB

gilberto@dib.com.br

São Paulo

CORRUPÇÃO

Um passo no Supremo

A coação dos “mortadelas MST” para viabilizar a candidatura de Lula no Tribunal Superior Eleitoral conseguiu um resultado maior: mesmo sem pressão, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal transferiu de Curitiba para Brasília as delações da Odebrecht envolvendo Lula e Guido Mantega. É o primeiro passo para inocentá-los.

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

SÃO PAULO

Parque Augusta

Depois de várias décadas, finalmente será construído o Parque Augusta (Pq. Augusta: acordo deve encerrar cinco décadas de disputa, Estado, 11/8, A22). A solução encontrada agradou a todas as partes, o que não deixa de ser surpreendente. Idêntico desafio há anos castiga a cidade com o imbróglio Teatro Oficina-Grupo Silvio Santos. O prédio do teatro pertence ao Estado, não sendo, portanto, propriedade particular. No terreno ao lado, de fato, se forem construídas torres prediais, isso afetará o entorno do teatro. O local bem poderia ser utilizado para concentrar os skatistas que se apossaram da Praça Roosevelt e acabaram com ela, pois não foi reformada para este uso. Uma obra específica para o skate é mais do que necessária naquela região. O Parque Augusta, ligado por um boulevard à Praça Roosevelt, é uma solução urbanística inteligente. E uma pista de skate ao lado do Teatro Oficina resolveria bem as questões urbanísticas e preservaria o interesse de todos. É preciso uma solução igualmente criativa e inteligente para destravar este caso.

JOÃO CARLOS ANTUNES

jocamoan@globomail.com

São Paulo

LULA REGISTRADO

Para marcar o registro de sua candidatura ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula, hoje preso em Curitiba, mandou uma carta à militância, que foi lida pelo seu atual vice - e reserva -, Fernando Haddad. Nela, Lula afirma que o povo brasileiro aguarda que o juiz Sérgio Moro e os demais juízes, que confirmaram a sua condenação em segunda instância, apresentem alguma prova material de que ele seja o verdadeiro proprietário do imóvel do Guarujá. Nem Lula precisa provar que não é dono do triplex e muito menos o juiz Moro precisa apresentar provas em contrário. É simples assim, essa fase já foi encerrada e Lula foi condenado em segunda instância, logo está inelegível pela Lei da Ficha Limpa. O resto e fake news.

Abel Pires Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

CANDIDATO

Com desrespeito às leis e a todos os cidadãos de bem, o chefão virou candidato, mesmo. E, enquanto a sua candidatura não for impugnada, teremos que aguentar aquele seu velho e antigo besteirol mentiroso e asqueroso, que, certamente, seus fiéis e corruptos seguidores irão nos infringir, o que já começaram, aliás, ontem, à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quousque tanden abutere patientia nostra?

Carlos Eduardo Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

*

FESTIVAL DA FARSA

O registro da candidatura do presidiário Lula da Silva, condenado a 12 anos e 1 mês, em regime fechado foi uma festa da militância vermelha e, via de regra, acompanhada da mentira, do engodo e da enganação que marcou os 13 anos do corrupto governo petista. Com a maior cara de pau, Gleisi "Narizinho" Hoffmann entregou ao TSE a folha de antecedentes criminais do "mais honesto", em que estava grafado "nada consta". Sem dúvida. Lula é exemplo de retidão, de caráter e de honestidade, pena que esteja na clausura.

José Alcides Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

FAKE NEWS CAMPEÃO

As atitudes de Lula em seu desespero para continuar na vida pública, apesar de sua prisão e de futuras condenações por crimes, continua a escrever a história da corrupção no Brasil. Desde o início do século 16, personagens como António Cardoso de Barros - primeiro provedor-geral do Brasil, Pero Borges - ouvidor geral e desembargador, D. Pero Fernandes Sardinha - primeiro bispo do Brasil, D. Duarte da Costa - presidente do Senado da Câmara em Lisboa e segundo governador-geral do Brasil, dentre outros acusados, começaram a escrever esta história sinistra. Lula declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 7,9 milhões e tem a desfaçatez de se dizer o homem pobre e "mais honesto do Brasil". Vamos combinar que esta é a maior fake news instalada publicamente até hoje no País.

Mário Negrão Borgonovi marionegrao.borgonovi@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FALTA DE PUDOR

A formalização da candidatura de Lula à Presidência é a demonstração cabal da total falta de pudor moral por parte do PT!

Francisco José Sidoti fransidoti@gmail.com

São Paulo

*

FIM DE LINHA

Se a inelegibilidade de condenado em segunda instância é lei incontestável, que o pedido de registro da candidatura de Lula seja negado de ofício, sem mais delongas.

Roberto Twiaschor rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

*

ELEIÇÕES

Já que o ex-presidente Lula insiste em ser candidato, acho que faria uma bela chapa com Marcola como vice.

Cláudio Moschella arquiteto@claudiomoschella.net

São Paulo

*

PAIS DAS JABUTICABAS

Só no país das jabuticabas que o mais famoso presidiário do Brasil pode ter sua candidatura registrada. Zombam da Justiça abertamente! Felizmente a Procuradoria-Geral da República (PGR) contestou o pedido e pede sua impugnação. Moralizemos de vez esse assunto, que só assombra um país que tenta reencontrar seu rumo a duras penas.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

'BOQUINHAS'

Pelo desespero do PT, das esquerdas e de simpatizantes nas manobras para voltar ao poder, vê-se o tamanho que eram as "boquinhas"!

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

LULA E A GANGUE

O ex-presidente Lula e a gangue do seu partido, em especial a presidente petista, a senadora Gleisi Hoffmann, uma mulher horrível em todos os sentidos (todos), ela e a gangue petista se acham o dono deste país, não respeitam a lei e as decisões da Justiça! Lula é bandido e foi condenado há 12 anos e 1 mês e está preso em Curitiba. Contudo, a gangue está usando a "cela" como escritório e comitê do partido! Um absurdo ou aberração sem fim! Eles, pelo poder estão dispostos a tudo! O quadrilheiro Lula, ao invés de estar num presídio de segurança máxima, devido à periculosidade (chefão), ele está preso em sala especial de 15 metros quadrados na Polícia Federal (PF), e com regalias, tendo TV, chuveiro elétrico, mesa etc. Enfim, não existe facção mais perigosa no País do que a gangue de Lula. Existe?

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

*

BAILE

Lula está dando um baile na corrida presidencial, ninguém fala de outra coisa, todas as manchetes dos jornais só falam de sua candidatura. Um país que não é capaz de estabelecer que uma pessoa julgada, condenada e presa não pode participar da vida pública deveria voltar a ser colônia. O Brasil precisa dar um basta às palhaçadas do presidiário que quer ser presidente, acabar com esse circo e virar essa página ridícula de sua patética história.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

COMO EXPLICAR?

Irracional e mal intencionada a postura de muitos petistas, quando reiteram que o período em que a agremiação deles esteve no poder, foi o único da história recente que atendeu a base da pirâmide social e promoveu seu crescimento. Levando em consideração, porém, que Lula e seguidores governaram durante mais de 13 anos, como explicar que o País tenha convergido hoje para a situação revelada em pesquisa da Unicef, baseada em dados de 2015, segundo a qual 6 em cada 10 crianças e adolescentes até 17 anos vivem na pobreza no Brasil? Se for acrescentado a este triste cenário o fato de que a educação tenha permanecido mal qualificada até em relação a países sul-americanos, chega-se à conclusão de como foi inconsistente o projeto de um partido que traiu o povo na medida em que se apresentou como a grande esperança de melhores dias.

Paulo Roberto Gotaç pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ESTRATÉGIA POLÍTICA

Por que é importante o registro de Lula? Porque muitos brasileiros ainda não perceberam a trama do golpe contra o PT, Lula e sua política de inclusão social a favor do pobre, mesmo no campo do PT ainda há ilusões. Não é Lula e PT que eles querem atingir, mas o pobre, o eterno escravo. É para isso que serve essa "esticada de corda" de Lula e do PT. O golpe existe, o Estado de Direito inexiste e a Constituição acabou. Esse é o roteiro da tragédia genocida em curso. Eles precisam da legitimidade do PT na eleição. Imploram um plano B, para desmoralizar o candidato, como fizeram com Dilma e fazem com Lula. Seja Haddad, seja quem for do PT, eles impedirão a vitória. A estratégia política principal do PT é desnudar a farsa para uma ampla maioria. A Justiça dá suporte ao golpe e a opinião pública está sob controle, mas a democracia está presa. Se esse modelo de golpe vencer será exportado.

Antonio Negrão de Sá negraosa1@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

CASO SUI GENERIS

O TSE é um dos guardiões da democracia brasileira e cuida com esmero das leis estabelecidas para cargos eleitorais e não aceita a inscrição daqueles postulantes apenados, porém para espanto dos eleitores um caso sui generis será examinado pelo ministro Barroso, ou seja, aceitação da inscrição do presidiário e ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Isto é Brasil!

José Millei millei.jose@gmail.com

São Paulo

*

REJEIÇÃO À CANDIDATURA LULA

É fato púbico e notório que Lula da Silva foi condenado, em segundo grau, pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), circunstância que, pela Lei da Ficha Limpa, impede a sua candidatura, de nada valendo o registro no TSE, consignando a mentira da não condenação. Assim, a impugnação de Raquel Dodge, procuradora-geral da República, merece ser julgada liminarmente, aliás, como já tem sido adiantado, por vias indiretas, por Luiz Fux e Rosa Weber. Os brasileiros não aceitarão qualquer contemplação ou desvio no caso.

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

*

SEM DIÁRIA E MORTADELA

A "pseudo" carreata da tigrada petista para protocolar no TSE a candidatura do demiurgo Lula da Silva, desrespeitando a Lei da Ficha Limpa, contou com singelos "gatos pingados". Na verdade, sem recursos para transporte, mortadela, camiseta vermelha e diária, poucos se aventuraram na comitiva até aquele Tribunal. Fora tigrada!

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

RAQUEL DODGE

Só relembrando ao cara, finalmente o Judiciário não se acovardou.

Moisés Goldstein mg2448@icloud.com

São Paulo

*

LULA E AS INSTITUIÇÕES

Vira e mexe nos deparamos com Lula querendo enfrentar as instituições. A forma como o PT encontrou para fazer isso é por meio de brechas, que quando exploradas, escancaram a fragilidade inerente de qualquer sistema. Ora, está na hora de deixarmos as fragilidades trabalharem a nosso favor. Brechas devem ser fechadas, mesmo a posteriori. No lugar disso, deve-se discutir a essência da lei. E, eventualmente alterá-la. No lugar de explorar brechas que fragilizam o sistema, abrir uma brecha para se discutir as leis. A evolução rápida de nossa civilização exige sistemas que aprendam. E o erro é um poderoso professor. Desde que se tenha a oportunidade de corrigi-lo.

Bruno Hannud hannud.bruno@yahoo.com

São Paulo

*

ADIAMENTO DE INTERROGATÓRIOS

O juiz Sérgio Moro, para "evitar a exploração eleitoral dos interrogatórios" relativos ao sítio de Atibaia, adiou-os para serem realizados entre 5 e 14 de novembro. Bela e ética atitude. Já Haddad, indaga: "É curioso que na oportunidade que Lula tem de se defender, é cassado o direito dele de falar antes das eleições?". Ora, se não houvesse esse adiamento o candidato - a que, por enquanto? - diria que os interrogatórios, muito próximos às eleições, teriam o objetivo de nelas influir. É típico do seu partido. Ser do contra em qualquer hipótese. Aliás, Haddad é o mesmo que tinha sob sua jurisdição os exames do Enem que, por falhas, teriam sido anulados?

José Etuley Barbosa Gonçalves etuley@uol.com.br

Ribeirão Preto

*

DISCURSO REDUNDANTE

Todos os candidatos se dizem contra a corrupção. Isto não é nenhuma vantagem, pois até os corruptos afirmam o mesmo.

Luiz Frid luiz.frid@globomail.com

São Paulo

*

CRISE E SOLUÇÃO

Apesar da grande crise que vivenciamos, há um sopro de esperança que possamos reiniciar um processo de recuperação em face desse momento turbulento de agora, em razão no pleito eleitoral que se aproxima. Mesmo que a campanha seja a mais curta e indefinida dos últimos tempos, devemos cuidadosamente escolher os mais éticos e preparados candidatos a nos representar nos poderes constituídos, única forma de solucionar a atual problemática que vivenciamos.

José de Anchieta Nobre de Almeida josedalmeida@globo.com

Rio de Janeiro

*

'A BORDO' COM VERISSIMO

Não me dei bem com a dica de Verissimo, no artigo "A bordo" (16/8, C8) para sobreviver ao temporal que se aproxima. Como também não gosto dos candidatos, tentei seguir o conselho dele e passei prazerosamente a pensar em Patrícia Pilar. Mas logo associei a essa deliciosa visão a do truculento Ciro Gomes. A seguir, Bolsonaro, Lula (ou seria Haddad) e "tuti quanti". Realmente não funcionou.

Vito Labate Neto vitolabate@terra.com.br

Mairiporã

*

NUVENS NEGRAS

Na crônica "A bordo", o festejado escritor Luis Fernando Veríssimo vê nuvens negras no horizonte da nossa Pátria, mas não diz quando elas começaram a se acumular. E se perguntado, com certeza vai se sair com aquela fórmula "enigmática-zodiacal" dos seguidores de certa cartilha: elas começaram desde que Pedro Álvares Cabral aportou no Brasil.

Euclides Rossignoli clidesrossi@gmail.com

Ourinhos

*

GOVERNO PT

Segundo a Unicef, com base em dados de 2015, 6 entre 10 crianças e adolescentes vivem na pobreza. Epa, espera aí. 2015? Início do segundo governo Dilma? E ficam falando que fizeram maravilhas, que o governo Temer é que é culpado dessa situação, do desemprego, etc. Reconheço que o governo Temer é muito ruim, mas daí a culpá-lo pelo atual estado da economia, dos déficits nas contas públicas, desemprego, falência dos serviços públicos, etc., é distorcer a verdade. A verdade é que o PT é que trouxe o País para esta situação em que vivemos. Enganaram o povo com crédito subsidiado para comprarem eletrodomésticos, carros, casas, etc., criaram o Bolsa Família que agora se descobriu que até funcionário público participava do programa. Esses dados da Unicef mostram o que foi o governo PT. Mas como tem cego para tudo.

Panayotis Poulis ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PONTES DA CORRUPÇÃO

"A concessionária da Ponte Morandi de Genova ganhou bilhões e não investiu nada na manutenção da ponte", declarou o ministro italiano Salvini. Parece o Brasil! Qualquer semelhança não é acidental, é por acidentes semelhantes. Uma ponte latina de corrupção nos une. Somos latinos e ladinos. Que a ponte entre a operação Mãos Limpas, na Itália, e a Lava Jato, no Brasil não desmorone pelas mãos sujas da corrupção!

Paulo Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

ESCÂNDALO

Mais um escândalo sexual da Igreja Católica, desta vez nos EUA, com mais de 1.000 casos de abusos sexuais cometidos, sobretudo contra crianças e adolescentes indefesos por padres pedófilos. Até quando a igreja irá encobertar esses criminosos de batina? O bom e progressista Papa Francisco não pode permitir esse tipo de coisa e deve punir com o máximo rigor esses padres covardes e depravados que tanto mal fizeram a inocentes. Inquisição, tolerância com a escravidão de índios e africanos e até mesmo com o nazi-fascismo são alguns trágicos episódios da igreja. Agora, pedofilia em larga escala. Lamentável. As religiões oficiais são, via de regra, muito mais um fator negativo do que positivo na história da humanidade.

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo

*

LIBERDADE DE IMPRENSA EM PERIGO?

Mais esta: inventaram que Trump ataca a liberdade de imprensa só porque critica a imprensa. Se o presidente americano tivesse feito algo para impedir que se publique ou se divulgue algo, isto sim seria atacar a liberdade de imprensa. Mas não o fez. Ao criticar os jornalistas e dizer que estão prestando um desserviço à nação, está exercendo o seu direito de expressão - irmão gêmeo da liberdade de imprensa. A imprensa não é a dona da verdade e, de fato, não por poucas vezes, tem dado motivos de sobra para ter sua credibilidade questionada.

Jorge Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo