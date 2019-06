GOVERNO BOLSONARO

A demissão de Levy

Anunciou-se ontem o pedido de demissão de Joaquim Levy da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Levy é tão cego quanto Bartimeu, filho de Timeu, relatado em Lucas 18:35-43. Tão logo Bolsonaro anunciou que a cabeça de Levy estava a prêmio, no sábado, este deveria ter se demitido. Com pouco mais de cinco meses de governo, Bolsonaro já demitiu 17 membros de sua equipe. Talvez todos ali devam saber que na Presidência está um Nero cristão, que, desobedecido na sua vontade, pode até tocar fogo em Brasília e acusar a oposição do feito. E pensar que diante de PT, Lula & asseclas Bolsonaro seria a opção para sanar a mediocridade que nos levaria à derrocada.

Está demitido!

Bolsonaro não se aguenta e demite seus colaboradores, ministros e presidentes de estatais, por meio da mídia. Que se cuidem seus concorrentes das atrações de TV protagonizadas por Donald Trump e Roberto Justus.

Selo nas costas

Todos se recordam de Bolsonaro dizer que comporia seu governo com especialistas preparados, independentemente de posições ideológicas. Joaquim Levy serviu a governos de diversas índoles, materializando seus conhecimentos liberais hauridos na pós-graduação de Chicago, experiência também de Paulo Guedes. O advogado Marcos Barbosa Pinto, por sua vez, segue as pegadas do liberalismo americano ao estilo dos democratas de Barack Obama, o que causa engulhos ao conservador e xenófobo Donald Trump, que apadrinhou, do alto de sua altivez vitupérica, nosso presidente. Tratar todos os que não falam a mesma linguagem de comunistas e inimigos da Pátria é simples como grudar um selo nas costas de quem passa. E o pior: ministro se demite olho no olho, formalmente, convertendo-se, em geral, a exoneração num pedido de demissão. O modo foi canhestro. Resta saber até onde caminhará Guedes neste governo.

Intolerância política

A competência de um subordinado sem a devida lealdade não serve de nada para um chefe, pois nunca saberá se as suas ordens serão cumpridas como determinado.

De saída?

A reação do ministro da Economia ao relatório da Previdência apresentado na semana passada parece ter sido mais um ato de preparação de sua saída do governo Bolsonaro. A conferir.

A balança da reforma

O relator da reforma, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), apresentou seu parecer na semana passada. Foram retirados pontos polêmicos, embora o texto ainda precise de ajustes, como no âmbito do abono salarial, que nada tem que ver com o INSS, porque pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. O sistema de capitalização foi retirado do texto, o que desagradou ao ministro Paulo Guedes – apesar de ele próprio ter usado como referência o sistema chileno, que fracassou. Outras nações que adotaram a capitalização também viram seus efeitos práticos não serem tão positivos. Precisamos, sim, combater privilégios. Não se tem de beneficiar as castas já privilegiadas do funcionalismo público de União, Estados e municípios, mas deve-se reduzir ao máximo o sacrifício da parcela mais pobre da população. Não há nem nunca haverá unanimidade quanto à reforma da Previdência, mas é possível gerar algo praticável e minimamente justo. Espero que Estados e municípios entrem na reforma, mas que ela se atenha aos assuntos diretamente ligados à Previdência e garanta dignidade aos brasileiros ao término de sua vida laboral.

Fundo de capitalização

Fazendo um exercício sobre a possível criação do sistema de capitalização na Previdência, considerando inflação zero, teríamos o seguinte: suponhamos um empregado com salário mensal fixo de R$ 10 mil e que recolhesse 10% de seu salário (R$ 1 mil) mensalmente. Em um ano, ele teria R$ 12 mil e em 40 anos, R$ 480 mil, quando poderia se aposentar. Se retirasse R$ 10 mil por mês de seu fundo, ele se esgotaria em quatro anos. Se retirasse R$ 5 mil por mês, seu fundo se esgotaria em oito anos. Supondo que ele tivesse começado a trabalhar aos 25 anos, trabalhado por 40 anos e se aposentado aos 65 anos, quando ele tivesse 69 anos, na primeira hipótese, ou 73, na segunda hipótese, seu fundo se esvairia e ele não teria mais saldo para sua manutenção. Caso se considere alguma inflação, o raciocínio nos leva à mesma situação, pois o salário seria corrigido (nem sempre acompanhando a inflação), haveria algum ganho de salário com a experiência, seu fundo seria corrigido com a inflação e, ao fim de carreira, teria um fundo formado por um saldo corrigido com valores diferentes por causa de suas promoções, mas sua aposentadoria certamente seria bem inferior ao que ganhava na ativa. A formação deste fundo, portanto, deve ser acrescida de aportes do empregador, mesmo porque 10% é uma taxa alta para retirar do empregado (imaginem tirar 10% de quem ganha R$ 1 mil/mês), e deve haver uma garantia do governo caso o indivíduo sobreviva além do término do fundo. Isso nos mostra que sempre o governo terá de fazer o aporte, pois quem falecer antes da aposentadoria provavelmente terá seu montante acumulado resgatado pela família. Isso vale, também, para os fundos individuais, a menos que os gestores apliquem bem o montante em sistemas que gerem ganhos acima da inflação, o que na área governamental é mais difícil, em face de possíveis fraudes e de corrupções que possam haver ao longo de todo o tempo de contribuição.

Álcool nos estádios

Estádio de futebol é lugar de alegria e entretenimento, não para consumo de bebida alcoólica. É muita irresponsabilidade da Assembleia Legislativa de São Paulo ter aprovado o projeto de lei que libera a venda de bebida alcoólica em eventos esportivos nos estádios do Estado, um incentivo à desordem nestes lugares. O governador João Doria está certo vetando este absurdo, como disse que fará.

“Afinal, a adoção do regime de capitalização para a Previdência é ou não é decisiva para garantir os benefícios no futuro?”

“Os anos passam e não consigo mudar esta frase de efeito que segue, lamentavelmente, atual e pertinente: a economia do País vai de vento em proa. Até quando?”

Se a greve geral da última sexta-feira conseguiu produzir algum resultado concreto além de atrapalhar a vida do cidadão comum que depende do transporte público para trabalhar ou estudar, foi o de reforçar a já profunda antipatia da opinião pública pelas centrais sindicais responsáveis por mais uma paralisação antipática e inoportuna.

Francamente, se Jair Bolsonaro continuar cometendo tantas barbeiragens na maneira como dirige o País, em muito pouco tempo atingirá os 40 pontos de multa do novo CNH. Daí, então.

Um fortíssimo cheiro de embreagem queimada se sente neste País, enquanto o Executivo federal resolve acelerar acentuadamente para arrancar adiante para um futuro melhor, um parlamento vendido ao lobby entre outros, não solta nem a pau o freio de estacionamento.

O presidente Jair Bolsonaro, sempre omisso, deixou claro que não apoia seus colaboradores. Ora, logo, logo, Paulo Guedes, Sergio Moro, Joice Hasselmann, os presidentes da Câmara e do Senado, o controverso Alexandre Frota, entre outros do próprio PSL, vão deixar o governo falando sozinho. Bolsonaro, comer o filé é bom, mas tem que roer também o osso.

Da maneira que quer armar a população, aumentar os pontos para a perda da CNH, acabar com a cadeirinha para as crianças nos veículos, as declarações e "ideias" do presidente Jair Bolsonaro só trarão mais a mortandade em massa dos brasileiros, que já é muito alta. Tudo potencializado pela drástica redução dos recursos e desapreço à educação dos jovens, optando por investir no analfabetismo. Será que ele esqueceu de que foi eleito com mais de 57 milhões de votos?

Parabéns ao jornalista Marcelo Rubens Paiva por seu artigo “Libera Tudo” ("Estado", 15/6, C7). Mostrou as trevas em que estamos, governados por inexperientes em todas as matérias para as quais foram eleitos ou escolhidos, orientados por um astrólogo que nem mesmo conhece a mencionada atividade, defendendo uma orientação econômica que morreu em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Pobre povo brasileiro.

Depois de décadas, o dilema contemporâneo. Sergio Fausto, em "Meu comunista favorito" ("Estado", 15/6, A2), recorda a importância política de Enrico Berlinguer, Secretário-Geral do Partido Comunista Italiano (PCI), o mais importante protagonista do "eurocomunismo". A nova corrente adotava a "democracia como valor universal", o regime das liberdades e do rodízio no poder, antípoda da ditadura do proletariado do marxismo-leninismo. Morto, Berlinguer, há 35 anos anos, poucos se recordam dessa encruzilhada da guerra-fria e da política mundial. Aproximou-se o PCI da Democracia Cristã e coligados conduziram a Itália à condição de 6a. economia mundial. A ideia repercutiu fortemente no PCB (Partido Comunista Brasileiro) e o cindiu. Para os comunistas dogmáticos de Prestes, capitulação e traição à "causa operária". Para os radicais da democracia-cristã italiana um concubinato. Aqui se tripudiam, ainda hoje, direita e esquerda, comunismo e nazifascismo. E, com tantos partidos, em nosso País a Democracia-Cristã revelou-se uma gramínea insignificante.

A nobreza das Santas Casas. Quem já foi ou ainda o é provedor ou dirigente de Santa Casa de Misericórdia sabe quantas dificuldades são enfrentadas para levar avante a nobre missão propugnada pela Irmandade. O SUS cobre simplesmente pouco mais da metade do custo de uma internação, levando, pois, o nosocômio para o próximo mês o déficit do mês em curso. De outro lado, há que se observar que as Santas Casas suprem a falha governamental de possuir poucos hospitais e, por isso mesmo, deveriam ser mais prestigiadas. Centenas de Santas Casas suprem o governo federal em regiões de grande densidade demográfica, prestando atendimentos de qualidade, mas sempre sem o devido reconhecimento. As Santas Casas, na verdade, precisam menos de elogios e mais de verbas e auxílios financeiros.

Sem cientistas, professores e artistas... são as trevas. Pobreza, doenças, violência.

Os Correios do Brasil, durante mais de 150 anos, foram orgulho nacional e internacional. Em 1843 fomos o segundo país que teve selos postais, logo após a Inglaterra (1840). Durante décadas os presidentes dos Correios do Brasil também foram eleitos presidentes da UPU (União Postal Universal). Em 1930 uma carta do Brasil para Alemanha levava 5 dias para chegar, sendo transportada por dirigível Zeppelin. Na minha coleção tenho cartas com os carimbos da saída do Brasil e da chegada na Alemanha. Porém, nos últimos dois anos com aviões a jato, estas cartas demoram meses. Minhas cartas postadas do bairro de Santo Amaro (São Paulo) levam de 2 a 3 meses para chegar ao aeroporto de Cumbica, de onde serão despachadas nos aviões. Ou seja, em dezembro temos de escrever as cartas de feliz Páscoa e não de feliz Natal.

A filatelia, outro orgulho do Brasil, com selos muito bonitos, como os famosos "Olhos de boi" (1843), hoje é tão mal administrada, que colecionadores não recebem mais os selos emitidos e suas coleções ficam incompletas, o que faz muitas pessoas perderem o interesse de colecionar selos brasileiro. Nos selos autocolantes, ainda, falta uma camada intermediária de cola solúvel em água como em todos outros países, para que os colecionadores possam separar os selos dos envelopes. Torço para que com o novo presidente dos correios consiga-se levar os correios para uma nova gloria.

A divulgação do aumento de roubos a pedestres no Rio é emblemática. Mostra a fragilidade da segurança pública na Cidade Maravilhosa, que está provocando uma espécie de “síndrome coletiva de pânico” na população e afugenta o turismo, principal atividade econômica da bela capital de nosso Estado.

