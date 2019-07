CORRUPÇÃO

Caixa-preta do BNDES

Conforme noticiado, o ex-ministro Antônio Palocci depôs na CPI do BNDES e disse que a caixa-preta do PT foi de R$ 500 bilhões. Esse dinheiro é tanto que daria para oferecer R$ 2.500 a cada um dos 200 milhões de brasileiros, o que deixaria toda a Nação muito feliz. Mas o objetivo, parece, era deixar felizes só alguns felizardos. A questão não é como, depois de tudo o que veio à tona, ainda haver gente que defenda Lula e o PT. Quem está no mesmo barco faz sentido que aja assim. A verdadeira pergunta é: como, depois de tudo isso, o Brasil ainda não quebrou?

JORGE ALBERTO NURKIN

São Paulo

Propinoduto internacional

Na CPI do BNDES, Palocci disse também que a nota de risco de Angola foi rebaixada para garantir propina ao PT, segundo publicado no Estadão de 3/7. Como participante do primeiro círculo de poder de Lula quando presidente, Palocci, pelo que conhece e testemunhou, vai levar muita gente para a cadeia, além de aumentar as penas dos que hoje já estão presos ou aguardando julgamento em segunda instância. Entende-se o ódio desse segmento ao ministro Sergio Moro, pois a Lava Jato e seus desdobramentos País afora estão revelando cada vez mais detalhes do grande saque que o PT perpetrou contra o Estado brasileiro, por corrupção desenfreada. Quanta falta de remédios, de saúde, educação, segurança pública, etc., poderia ter sido evitada, não fossem os criminosos, corruptos, incompetentes e muitos mais desqualificativos desses maléficos governantes.

ULF HERMANN MONDL

São José (SC)

Há mais, muito mais

A declaração de Palocci de que a nota de alguns países foi rebaixada para a Odebrecht receber mais financiamento para obras nesses países e o PT receber propina é uma gota no oceano. Há mais, muito mais. Logo, não surpreende a ação de parlamentares contra a Lava Jato. É óbvio que farão de tudo para que ela acabe. Eles trouxeram o País a esta situação de insolvência – se o Brasil fosse uma empresa, estaria às portas da falência, pedindo recuperação judicial – e procuram desviar a atenção dos crimes. E ainda têm coragem de interpelar pessoas íntegras como Moro. Só no Brasil! O mais recente revés do lulopetismo foi a declaração do sr. Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, de que fez sua delação no caso do triplex para passar erros a limpo.

PANAYOTIS POULIS

Rio de Janeiro

ATAQUES A MORO

Insígnia

Discordo do Estadão sobre Sergio Moro ter sido “imprudente ao permanecer no cargo de ministro” (Um espetáculo deprimente, 4/7, A3). O ministro Sergio Moro não teme as armações da esquerda e do “IntercePT”, assim como não temeu combater a maior organização criminosa do Brasil. A coragem de Moro é a sua insígnia.

MARCELO MELGAÇO

Goiânia

Bom combate

No editorial A boa batalha (4/7, A3) fica claro que quem não deve não teme. Dessa forma o Estadão vai até o fim na defesa da liberdade de imprensa, após 3.327 dias de censura. Da mesma forma age Sergio Moro, contra a corrupção, contra o crime. Empreende uma “boa batalha” pelo bem de nosso país. Ao contrário do que diz o editorial Um espetáculo deprimente.

LILIA HOFFMANN

São Paulo

Vergonha

Espetáculo deprimente? Deprimente mesmo foi o espetáculo dado por alguns deputados que têm vocação para a baderna e o sofisma, e não para serem os lídimos representantes do povo no Congresso Nacional. Indescritível a vergonha que senti.

ELISABETH BERLOWITZ BUNY

Cotia

Espetáculo deplorável

Difícil explicar a um estrangeiro que as execráveis baixarias e os bate-bocas na nossa Câmara dos Deputados, durante audiência da Comissão de Constituição e Justiça destinada a ouvir explicações do ministro Sergio Moro sobre o vazamento de mensagens em celulares. Também é complicado explicar às crianças, aos adolescentes e jovens brasileiros, ainda em formação, que esses homens e mulheres são nossos legisladores. O grotesco episódio foi uma ofensa generalizada ao povo brasileiro, além de expor as entranhas da vida pública nacional, composta por esses ditos representantes que se comportaram como arruaceiros, sem que possamos intervir imediatamente, afastando-os da vida pública. Deplorável espetáculo!

HONYLDO R. PEREIRA PINTO

Ribeirão Preto

ESCLARECIMENTO

J&F Investimentos

A J&F Investimentos S.A. concorda com o embaixador Rubens Barbosa quando diz que contratos devem ser honrados (Como melhorar o ambiente de negócios, 25/6, A2). É o que a J&F busca no caso com a Paper Excellence. No entanto, fazem-se necessárias correções. A família Widjaja, dona da Paper Excellence, não cumpriu o contrato ao não conseguir, no prazo de 12 meses, liberar as garantias da J&F. Diante disso, os Widjajas tentaram diversas vezes alterar o pactuado entre as partes, o que desrespeitava a essência do contrato, visto que a liberação das garantias era mais valiosa do que o preço das ações. Se a Paper Excellence tinha recursos livres e de origem declarada para efetivar o negócio, como diz o artigo, por que não obteve fiança bancária para liberar as garantias? A J&F ofereceu, por mera liberalidade, mais 30 dias para fechar o negócio, mas a Paper Excellence preferiu o litígio. Com relação ao artigo, cabe ressalvar ainda que a emissão de bônus da Eldorado não foi realizada porque a Paper Excellence se recusa a apresentar documentos que identifiquem seus sócios finais, que se trata de empresa de uma família indonésia sem operações na Holanda e que a Paper Excellence não está entre as líderes globais em celulose, a menos que o embaixador tenha somado a produção da Asia Pulp and Paper (também dos Widjajas), responsável por um calote de US$ 13,9 bilhões em 2001. Por fim cabe ressaltar que a J&F passou por um grande processo transformacional a partir de 2017 e hoje adota em todas as suas controladas rigorosos padrões de governança e compliance – auditados inclusive por um comitê de supervisão independente e pelo Ministério Público Federal –, que são absolutamente incompatíveis com práticas como as acima mencionadas.

EMIR CALLUF FILHO, diretor Jurídico e de Compliance da J&F Investimentos

São Paulo