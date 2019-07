GOVERNO BOLSONARO

Histrionices

“Culturais, pô!” Essa foi a resposta do presidente Jair Bolsonaro ao ser questionado sobre qual filtro desejaria impor à Ancine. Talvez por essa e tantas outras estapafúrdias declarações, há quem queira compará-lo ao hilariante Carlos Bronco Dinossauro. Mas há também quem considere tal comparação uma ofensa ao inesquecível humorista (Ronald Golias).

LUÍS LAGO

luis_lago1990@outlook.com

São Paulo

*

200 dias

Felizmente, ou infelizmente, votei na esperança (de nos livrar daqueles!!!). E aí, cadê a diminuição do desemprego? A melhora na segurança? De saúde nem se fala. Só vejo post no Whats e filé mignon para os filhos. E ainda sou obrigado a ver post de gente falando que ele é o cara? Têm de avisá-lo de que antes é política de Estado, não de família!

JOSÉ ROBERTO PALMA

plamajoseroberto@yahoo.com.br

São Paulo

*

Promessas...

Será que para Jair Bolsonaro o termo meritocracia só serviu para campanha eleitoral, ou não valia para a própria família?

LUIZ FRID

luiz.frid@globomail.com

São Paulo

*

Incoerências danosas

Bolsonaro tem tido um comportamento incoerente. Tenta demonstrar humildade, mas tem atitudes que não a confirmam. As mais recentes foram a indicação do seu filho Eduardo para a embaixada nos EUA e a mudança da Ancine para Brasília (no Palácio do Planalto) para tê-la sob controle. Para piorar, parece não aceitar mudanças na sua posição. Se fosse mais flexível poderia ser o presidente que esperávamos. Ao menos parece que nos livramos do PT (Lula).

LAERT PINTO BARBOSA

laert_barbosa@globo.com

São Paulo

*

Passa-moleque

Independentemente da questão relativa à capacidade intelectual do deputado Eduardo Bolsonaro para assumir a Embaixada do Brasil em Washington, de pronto chama a atenção sua condenável indiferença ao eleitorado que na última eleição o levou à Câmara. Afinal, ele foi eleito deputado por São Paulo com nada menos que 1.814.443 votos. E agora, mal começou a cumprir o mandato que esse expressivo contingente eleitoral lhe outorgou, não titubeia em dar-lhe as costas, aceitando, de forma irresponsável, a indicação do papai? Um autêntico passa-moleque nos eleitores! Como confiar em políticos que assim agem, sempre só visando voos mais altos?

JUNIA VERNA F. DE SOUZA

juniaverna@uol.com.br

São Paulo

*

Diplomacia

De Charles de Gaulle, ex-presidente da França: “As nações não têm amigos, têm apenas interesses”. Considerando tal realidade, é de observar: Trump recentemente elevou fortemente tarifas de produtos estrangeiros vendidos nos EUA. Recuou no caso do Canadá e mais uns dois países, com os quais celebrou acordos comerciais. Quanto ao Brasil, manteve altas as tarifas – no caso do aço que exportávamos, tivemos quebras de empresas e aumento do desemprego. Pergunto: o que mesmo vai fazer em Washington o cândido e deslumbrado fã incondicional de Trump, tal como o pai?

JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS

dossantosjosebenedito178@gmail.com

Taubaté

*

À la carte

Assim como o ministro Dias Toffoli resolveu o imbróglio de Flávio Bolsonaro recorrendo a processo de um posto de gasolina em Americana contra informações confusas do Coaf ao Ministério Público, Getúlio Vargas decretou o divórcio no Brasil por uma semana, para resolver os problemas matrimoniais de sua filha Alzira, que vivia com Ernâni do Amaral Peixoto. Casado, este precisava se divorciar para casar com a filha do ditador. O pretexto foi ajudar na separação de Isabel, neta do conde Modesto Leal, casada, mas que se apaixonara pelo capataz da fazenda do pai. O conde, que era íntimo amigo de Getúlio, apresentou-lhe a questão e este matou dois coelhos com uma só canetada – que não era BIC.

PAULO SERGIO ARISI

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Revalida

Informa o Estadão que o exame de revalidação para médicos formados no exterior poderá ser realizado por universidades privadas. Correremos um sério risco e, como médico, encontro a resposta na brilhante exposição feita pela dra. Leontina da Conceição Margarido (artigo Doenças tratáveis continuam a matar, 19/7, A2). A autora cita o estabelecimento de políticas públicas como a formação qualificada dos profissionais da saúde e o aumento do ensino teórico e prático das endemias, entre outras. Ora, sabemos que a imensa maioria das faculdades privadas fornece uma formação médica deficitária, haja vista os resultados dos exames para qualificação médica. Há, sim, médicos suficientes no Brasil. O que falta é gestão pública.

CLAUDIO BAPTISTA

clabap45@gmail.com

São Paulo

*

Caixa-preta

Sobre a abertura da caixa-preta do BNDES, Hélio Telho, procurador da República em Goiás, disse o seguinte em dezembro de 2014: “Nós ainda vamos ver o maior escândalo de corrupção. E será no BNDES. Se na Petrobrás havia o TCU investigando e denunciando fraudes, no BNDES nós não temos nada, não sabemos nada”.

MARCELO MELGAÇO

melgacocosta@gmail.com

Goiânia

*

AUTÓDROMO NO RIO

Orgia

É piada? No Rio de Janeiro – um Estado pra lá de quebrado – querem gastar R$ 700 milhões na construção de um elefante branco para voltarem a receber a Fórmula 1. Será que as roubalheiras no PAN-2007, na Copa e na Olimpíada não ensinaram nada aos cariocas? Que tal, antes de fazer outra gigantesca orgia com dinheiro público, resolver os probleminhas da educação, segurança, saúde, etc.?

LUCIANO NOGUEIRA MARMONTEL

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

Só uma sugestão: depois de construírem o autódromo e um estádio de futebol – como apareceu naquela maquete apresentada pelo presidente –, que tal construírem também uma ciclovia suspensa ligando Deodoro à zona sul? Como sempre, tudo sem nenhum dinheiro público, só da iniciativa privada, claro.

JOSÉ JAIRO MARTINS

josejairomartins7@gmail.com

São Paulo

*

“Eduardo já sabe fritar hambúrguer e agora papai vai lhe dar o filé mignon. Em vez de ser nomeado embaixador, deveria partir para o empreendedorismo e abrir uma lanchonete ou um açougue”

DARCI TRABACHIN DE BARROS / LIMEIRA, SOBRE O 03 DO CLÃ BOLSONARO

darci.trabachin@gmail.com

*

“Bancos estão transformando o consignado numa indústria de exploração de idosos com limitações de cognição”

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI / SÃO PAULO, SOBRE ILICITUDES NO EMPRÉSTIMO PARA APOSENTADOS

fransidoti@gmail.com