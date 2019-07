OPERAÇÃO SPOOFING

Os invasores e a LSN

A prisão dos acusados de hackear os telefones do ministro Sergio Moro e de cerca de mil outras pessoas, incluídos os presidentes da República, da Câmara e do Senado, pode ser a porta para a identificação de uma imensa teia de conspirações. É preciso chegar aos eventuais mandantes e custeadores, identificar as motivações e enquadrá-los nos tipos penais compatíveis. Como envolvem, além do sigilo pessoal, autoridades e agentes públicos, entes do Estado, tanto os hackers quanto seus contratantes devem ser processados com base na Lei de Segurança Nacional (LSN). A violação do sigilo das comunicações pode levar a problemas pessoais, danos à segurança pública, impactos econômicos e até a conflitos entre países, com a possibilidade de guerra. Há que considerar que as eleições mudaram o governo, que tem mandato até 2022. Se a invasão teve por objetivo salvar a pele de Lula, é ainda mais indevida, além de criminosa. O melhor que os adversários de Jair Bolsonaro têm a fazer é deixá-lo governar e, se pretendem voltar, tentar ganhar as próximas eleições.

DIRCEU CARDOSO GONÇALVES

São Paulo

O importante é saber quem foi hackeado e não o que foi hackeado. Assim poderemos ter noção de onde veio o vento...

CECILIA CENTURION

São Paulo

Cuidado com isso

É prudente, de fato, afastar o PT de suposta conexão com os hackers (República de hackeados, 26/7, A6). Afinal, trata-se de um partido de conduta ilibada. Dossiês frios contra Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Motta e José Serra, mensalão e petrolão são obras de ficção e não admitem ilações maldosas. Já quanto à vulnerabilidade cibernética, registre-se que a chanceler alemã Angela Merkel e uma centena de políticos de seu país tiveram suas comunicações invadidas e criminosamente publicadas nas redes sociais. Nem o governo da Alemanha, importante polo de transformação digital, está livre dos hackers.

CELSO L. P. MENDES

São Paulo

Lamentável demanda

Na década de 1960, um lavrador semianalfabeto, desses com gosto pela prosa de botequim, afirmava que “em política e nos negócios não se deve confiar nas quatro paredes, nem no telefone preto, muito menos na língua, o pior pedaço do corpo”. Em plena sociedade do conhecimento, o deslumbre com o poder, inspirado também pelas facilidades tecnológicas, causou uma controversa transformação na percepção e no processo de agir dos cidadãos alfabetizados com responsabilidades públicas. Essa oferta proporcionou uma lamentável demanda: a potencialização dos hackers e os consequentes constrangimentos da atual conjuntura.

ALÉSSIO RIBEIRO SOUTO

Brasília

Cumplicidade

Os hackers são criminosos perigosíssimos, que agridem o cidadão comum por meios inimagináveis. Dai a importância de combatê-los. E também os que compartilham suas mensagens.

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

Campinas

ROUBO DE OURO

Em Guarulhos

A longa sucessão de grandes roubos no Brasil indica que esses crimes, com toda a certeza, não são praticados por meliantes pés de chinelo. Por sua ousadia, organização e capacidade de deixar poucos rastros se pode observar que o crime comum evoluiu muito. Tanto o crime organizado, muito inteligente, como o crime politicamente organizado, muito corrupto, que durante os governos petistas saqueou o País, fazem parte da evolução do mesmo meio social. Segundo um famoso pensador alemão, cada sociedade ou subgrupo social produz seus criminosos típicos, em todas as épocas e todos os lugares, fenômeno social também observado aqui. Já na antiga Grécia havia uma modalidade de crime organizado, a pirataria marítima, que exigia muita organização, informação, recursos (navios, tripulações, armas e suprimentos) e perturbou muito naquela época e nas subsequentes, pelos danos causados. Como curiosidade, Platão, o grande filósofo da Antiguidade, foi aprisionado por piratas, que cobraram grande resgate por sua libertação, o qual foi pago por Atenas.

ULF HERMANN MONDL

São José (SC)

De cinema

Não surpreende mais a ousadia dos roubos a caixas eletrônicos, agências bancárias, carros-fortes e, por fim, os de cargas em empresas e aeroportos. Vários filmes americanos já mostraram o planejamento e a execução de tais operações, que muita vezes dão certo. Portanto, a contraoperação defensiva de segurança deve ser mais bem estudada, para tentar impedir a proliferação em grande escala desses quatro tipos de assalto. É preciso melhorar o equipamento, o treinamento e o monitoramento, com vigilância online, investir em serviço de informação e estabelecer senha e contrassenha em operações de transporte de grandes valores.

LUIZ ROBERTO DA COSTA JR.

Campinas

EM SÃO PAULO

Segurança pública

O efetivo policial será reposto em São Paulo? Ninguém do governo do Estado fala nesse assunto. Em vez disso, trata-se de questões partidárias, renovação de diretórios e até, precipitadamente, se lança o governador, com 180 dias de gestão, como pré-candidato à Presidência da República em 2022. Enquanto isso, a população fica sem segurança pelo fato de as forças policiais civil e militar estarem depauperadas pelo desmonte realizado ao longo dos últimos 25 anos. São 13 mil policiais civis a menos nas delegacias e menos 12 mil policiais militares nas nossas ruas. Isso é pouco? Então, por que o governador João Doria nunca fala desse assunto de forma transparente e honesta?

RAFAEL MOIA FILHO

Bauru

MEMÓRIA

O homem na Lula

Simplesmente magistral e emocionante o artigo A Apollo 11 marcou minha vida (25/7, A2), do ilustre jornalista Ethevaldo Siqueira. Ele sintetizou toda a emoção que sentimos a distância por aquele feito histórico e memorável da primeira alunissagem de um ser humano em nosso satélite natural. Congratulações efusivas por nos levar novamente àquela data inesquecível, há meio século.

CLÊNIO FALCÃO LINS CALDAS

São Paulo