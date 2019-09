GOVERNO BOLSONARO

Segurança em gelo fino

"Ao patinar sobre gelo fino, a segurança está na nossa velocidade” (Ralph Waldo Emerson, ensaio Prudence). Votei numa mudança do eixo de poder, num candidato mais incisivo no discurso contra o que, a meu ver, em termos de governo e corrupção, extrapolara qualquer limite de tolerância quanto a ineficiência, decência e imoralidade. Se ao menos estancou o avanço da esquerda, do bolivarianismo, do petismo e reduziu a corrupção descarada, valeu a aposta no voto, motivação predominante, não no então candidato, na época um ilustre desconhecido. Mas o que se vê no dia a dia... À parte as estripulias e a incontinência verbal, que o diminuem, o presidente elegeu-se anunciando mudanças profundas e radicais, porém governa como se não as quisesse. Em oito meses, tudo o que acontece, principalmente de negativo, reverbera de forma caótica e potencialmente destruidora e desagregadora. A esquerda está quieta, assistindo ao espetáculo. O gelo é sabidamente fino e a velocidade das mudanças deixa a desejar. E a nossa segurança, como é que isso fica?

LUIZ A. BERNARDI

São Paulo

ECONOMIA

Retomada no horizonte

Enquanto EUA e outras potências temem a recessão e a Argentina entra na moratória, o Brasil, ao ter elevação de 0,4% no PIB, afasta-se da recessão técnica. É, mais uma vez, a demonstração de que, como disse Pero Vaz de Caminha, aqui, em se plantando, dá. A pequena reforma trabalhista de Michel Temer, a da Previdência tramitando bem pelo Congresso e a expectativa de outras correções do Estado alentam o investidor, cujo capital pode criar os empregos de que nossos trabalhadores necessitam. O aceno a juros menores, baixa nos preços de energia e combustíveis e reorganização geral soa positivo. O aumento do PIB vem, principalmente, da construção civil, logo poderemos ter mais lançamentos imobiliários e a roda da economia sendo alimentada. Chega de desencontros e trocas de farpas. Em vez de cuidar do passado, temos de aproveitar o presente para construir o futuro. Os que delinquiram e, principalmente, promoveram a corrupção são problema da Justiça, que também precisa cumprir sua obrigação sem se imiscuir nos outros Poderes.

DIRCEU CARDOSO GONÇALVES

São Paulo

Muito pouco, quase nada

O porcentual de crescimento do PIB por certo é melhor do que uma queda constante. Mas não pode servir para comemorações. Mais do que nunca se faz necessária a participação efetiva de todos os segmentos em busca de uma política econômica que leve em consideração o nosso potencial como país de dimensão continental. O valor agregado precisa servir aos nossos interesses.

URIEL VILLAS BOAS

Santos

MEIO AMBIENTE

O clima e o bem comum

No Estado de sexta-feira lemos na página A2 dois artigos oportunos para fomentar as análises sérias sobre as atividades antrópicas no meio ambiente, seus reflexos na economia e o que, na opinião dos autores, devemos fazer para enfrentar as esperadas alterações ambientais mais graves no País e no mundo: O joio e o trigo no agronegócio brasileiro, da ex-ministra do Meio Ambiente Marina da Silva e do ex-secretário João Paulo Capobianco – governo de Lula da Silva –, e O papel do Brasil na catástrofe climática, do ex-diretor do Banco Mundial no Brasil Vinod Thomas, ambos fundamentados em estatísticas, dados científicos e fatos reais. Como cidadão e geógrafo, penso que esses artigos devem ser analisados, com isenção de ânimos agressivos e tendenciosos, pelas lideranças brasileiras em todos os setores, resultando em reflexões amplas para planejamentos eficazes, públicos e privados, visando a evitar, enquanto é tempo, a implosão acelerada do meio ambiente como um grande sistema equilibrado, do qual somos parte e autores de interferências artificiais múltiplas, muitas nefastas e irreversíveis. Acrescento que se deveria governar soberanamente, sim, mas com respeito ao bem comum de todas as nações e à vida em toda a sua amplitude, para merecermos o planeta Terra.

HERBERT SÍLVIO A. P. HALBSGUT

Rio Claro

Quadrilheiros

Investigações revelam quadrilhas e ganho milionário por trás do desmate (31/8, A22). “Corrupção, formação de quadrilha, trabalho escravo, violência, grilagem, roubo de madeira” provam o que já sabíamos. O Brasil que ponha a casa em ordem.

HARALD HELLMUTH

São Paulo

Incendiários

Quem ateia fogo na floresta são maus brasileiros, ignorantes. São grileiros, madeireiros ilegais e fazendeiros gananciosos de maiores lucros com a abertura de mais áreas de pasto para o seu gado. Após a retirada da madeira de lei, vem a queimada para limpar o terreno. Falta a esses cidadãos consciência e educação ambiental, que deveria ter sido prioridade nas escolas da Região Amazônica. A educação ambiental deveria ser dada também aos políticos e autoridades, que pouco ou nada sabem sobre a ciência da ecologia. A floresta funciona como uma biblioteca viva e reserva genética e de princípios ativos de medicamentos. O Brasil tem de levar realmente a sério a proteção desse bioma.

MÁRIO NEGRÃO BORGONOVI

Rio de Janeiro

Fim do fogo?

Muito louvável a decisão do presidente da República e do ministro do Meio Ambiente de proibir as queimadas amazônicas por 60 dias. O uso do fogo deveria ser banido definitivamente em todo o território nacional. As queimadas na Amazônia não são um fenômeno sazonal, muito menos uma tradição, são ações criminosas: a terra crestada serve de pasto ralo para a pecuária, abre caminho para invasões de terras e garimpo ilegal. A maior floresta tropical do planeta merece destino mais nobre do que virar um gigantesco terreno baldio com um pouco de gado e lixão da mineração tosca.

MÁRIO BARILÁ FILHO

São Paulo

Nosso couro rejeitado

Decidi que não vou mais comprar nada das marcas The North Face, Timberland, Kipling, Vans e de todas as outras de responsabilidade da empresa VF Corporation até que haja segurança de que todos os materiais e outros insumos usados na fabricação dos seus produtos não contribuem para o dano ambiental em nenhum país do planeta.

EDUARDO B. DE TOLEDO LEITE

São Paulo

