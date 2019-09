MEIO AMBIENTE

Europa, adeus

Durou pouco a pretensão do Brasil de ter acesso à União Europeia (UE). A Áustria vetou o acordo com o Mercosul. França e Irlanda estão indo pelo mesmo caminho. A insistência do Brasil em ser o maior produtor de ração do planeta vai custar muito caro aos outros setores da nossa economia, que poderiam beneficiar-se muito do comércio com o bloco europeu. O fracasso do acordo UE-Mercosul é mérito da atitude do presidente Jair Bolsonaro nas questões ambientais, que o mundo civilizado está deixando claro que não aceitará.

MÁRIO BARILÁ FILHO

São Paulo

Investidores anti-incêndio

No transcorrer deste ano lemos no Estado inúmeros textos sobre os desmatamentos e incêndios em florestas, matas, campos, áreas agrícolas, em dimensões colossais, Brasil afora, principalmente na Amazônia Legal e em países vizinhos, o que nos causa profunda revolta pela perda irreversível da riqueza ambiental em sua plenitude. Sem ufanismo, assim se vai tirando a pele do florão da América, a Pátria amada, Brasil! Fiquei esperançoso ao ler o artigo Investidores pedem ação contra incêndios (19/9, A17), de Altamiro Silva Júnior, informando sobre 230 “investidores institucionais internacionais” de mais de 30 países que pedem, em carta divulgada em 18/9, às empresas em que têm capital investido “ação urgente” para conter os “incêndios destruidores” da Amazônia, o que expõe tais investidores “a riscos de sua reputação, operacionais e regulatórios”. E lembra-lhes os “estreitos laços entre o uso insustentável da terra e as mudanças climáticas”. Excelente atitude responsável, afinal, quem usa cuida! Aproveito para lembrar a esses investidores e suas empresas minha proposta de criação de uma frota de aviões anti-incêndio (F26/8) para agir prontamente no Brasil e, em apoio mútuo, em outros países da região. Fica desse modo resguardada a soberania de todos os países e o Brasil, um dos celeiros do mundo, não se transformará em deserto e pó, como o Dust Bowl nos EUA.

HERBERT S. A. PINHO HALBSGUT

Rio Claro

Pantanal

Com as primeiras chuvas fortes da primavera costuma haver outro desastre ecológico bem conhecido dos pantaneiros, a decoada – quando as cinzas das queimadas são arrastadas para dentro dos rios pelas enxurradas, matando milhares de peixes de todos os tamanhos.

JOHN CONINGHAN NETTO

Campinas

GOVERNO BOLSONARO

Na ONU

Pensamentos sem pensador é um conceito do psicanalista W. Bion: as ideias estão por aí até que uma mente as pense, dando-lhes corporeidade. Para o discurso na ONU Bolsonaro não precisa do guru de Richmond, pois Fernando Gabeira (Soberania em Nova York, 20/9, A2) deu forma a duas simples ideias que já habitam muitas mentes pensantes brasileiras: é preciso reconhecer tanto a legitimidade da preocupação internacional com a Amazônia como da cooperação multilateral para preservá-la. Um discurso conciliador seria muito bem recebido. Elementar, diria Sherlock Holmes.

SANDRA MARIA GONÇALVES

São Paulo

Anomalia institucional

Sem muita surpresa li a reportagem Gabinete do ódio tensiona Planalto. O que me estarrece é essa anomalia institucional sobreviver, apesar de todos os danos que vem causando à normalidade da nossa vida democrática e à estabilidade das instituições. Até quando suportaremos os desmandos paranoicos desse vereadorzinho do Rio de Janeiro que não sai de Brasília, transitando livremente no Planalto e dando opiniões doentias sobre a governança do País? Até quando financiaremos sua conduta claramente delituosa e o bando de apaniguados que o assessora?

NELSON PENTEADO DE CASTRO

São Paulo

Veto imprescindível

Grupo de parlamentares pressiona por vetos ao projeto dos partidos, informa o Estado (20/9). Pois é, chegou a hora de onça beber água. Se o presidente Bolsonaro não vetar o projeto que beneficia os partidos e aceitar que os políticos continuem usando os escassos recursos dos contribuintes para se manterem no poder como “empregados sem patrão”, estará compactuando com tudo de errado que o sistema político-partidário tem hoje e desistindo de mudar. Afinal, se sancionar o projeto (imoral!) aprovado pela Câmara por temer que os deputados retaliem seu governo, impedindo a aprovação das reformas (e demais projetos) que beneficiam a Nação, não só deixará absolutamente transparente que os congressistas têm por princípio pôr seus interesses acima dos dos eleitores/contribuintes, como se tornará conivente com a estrutura patrimonialista que lhe cabe enfrentar. Estará confessando não só sua incapacidade de governar dentro dos princípios que defendeu para se eleger, como para impedir que o Congresso continue a tutelar a Nação em benefício próprio. Para que, então, continuar no cargo?

JORGE R. S. ALVES

Jaú

CONGRESSO NACIONAL

Justificando o injustificável

Realmente, esses nossos políticos nos surpreendem cada vez mais. Infelizmente, na maioria das vezes, no sentido negativo. Pergunto-me: quando esse pessoal que fica incrustado na vida política vai cair em si e começar a legislar não em causa própria, mas em benefício da população? O Senado cortou a maioria das “bondades” e a Câmara dos Deputados recolocou-as no projeto dito de reforma eleitoral. Causam asco as considerações que os parlamentares fazem na tentativa de justificar a manutenção de suas inúmeras benesses. Uma das que mais causam afronta à população, que paga a infinidade de gastos desses “representantes”, é a que permite que dinheiro público seja usado para a defesa de políticos acusados de delitos. Cabe a nós, eleitores, tentar fazer uma depuração no Legislativo, não reelegendo esses políticos caras de pau que tanto nos envergonham com seus acessos de cinismo.

FERNÃO DIAS DE LIMA

São Paulo

Mega-Sena

Sobre o prêmio ganho por petistas, o que me chamou a atenção foi o número de funcionários lotados no gabinete do partido – 96! –, o que deve representar em salários uma despesa em torno de R$ 2 milhões/mês. Multiplicado por todos os partidos... Até quando essa farra vai continuar?

HAMILTON PENALVA

São Paulo

“Sou contra esse tal fundo político, ainda mais para ser usado da forma que os líderes partidários pretendem. Dinheiro público não deve ser destinado aos mesmos de sempre para os mesmos fins repugnantes”.

CARLOS EDUARDO. BARROS RODRIGUES/ SÃO PAULO, SOBRE O PROJETO DE LEI 5.029/19

“Não adianta só observar o estilo papo de botequim de Bolsonaro e assistir ao Congresso sentado sobre as reformas, atrasando crescimento moderno e sustentável”.

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI /SÃO PAULO, SOBRE O PAPEL DOS PARLAMENTARES NA CRISE

